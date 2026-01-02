КМП США провёл испытания вертолётного боеприпаса Red Wolf сверхвысокой дальности
Корпус морской пехоты (КМП) США провёл испытание нового дальнобойного боеприпаса для ударных вертолётов. Тестирование прошло на малых высотах над испытательным полигоном на восточном побережье США. Речь идёт о боеприпасе Red Wolf от компании L3Harris Technologies сверхвысокой дальности. Он выпускался с вертолёта AH-1Z Viper.
Американская стороны сообщает о том, что Red Wolf успешно поразил морскую цель, что «стало важным этапом в демонстрации возможностей программы Long Range Attack Missile (LRAM)».
Цель программы заключается в том, чтобы предоставить вертолётам морской пехоты возможность наносить удары на значительно большие расстояния, чем это позволяют текущие системы вооружения.
Отмечается, что цель была поражена на рекордной дальности.
Существующие в США вертолетные боеприпасы AGM-114 Hellfire и JAGM-MR имеют эффективную дальность около 34 и 16 километров соответственно. Red Wolf должен значительно превзойти эти показатели, позволяя экипажам действовать за пределами зон поражения вражеской ПВО. По последним данным, его дальность составляет до 375 км.
Во время испытаний Red Wolf также показал способность выполнять функции узла наведения и сетевого взаимодействия, подтвердив, что он является не просто классическим оружием типа «выстрелил-забыл». По словам официальных лиц, боеприпас может собирать, передавать и обмениваться данными целеуказания в полёте, поддерживая последующие удары других платформ, причём не только вертолётных.
В ходе испытаний боеприпас, выпущенный с борта ударного вертолёта, управлялся через планшетный интерфейс.
Red Wolf оснащен турбореактивным двигателем. Длина боеприпаса составляет 1,8 м, стабилизирующие поверхности складываются. Он может нести полезную нагрузку до 11,4 килограммов. Скорость - дозвуковая.
Ожидается, что Red Wolf (по сути, это ракета) будет готов к первому этапу боевого развёртывания в наступившем году.
У «Рэд Вулфа» есть «собрат» - боеприпас Green Wolf («Зелёный волк») — это средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащённое системами обнаружения, идентификации, определения местоположения и оповещения (DILR).
