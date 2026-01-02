Мадуро: Причина атак США на Венесуэлу - явно не в желании борьбы с наркотрафиком

Венесуэла готова к переговорам о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявил президент Николас Мадуро. При этом глава венесуэльского государства особо подчеркнул, что прекрасно понимает реальную причину начатой американцами военной операции с подключением к ней ЦРУ.

По словам Николаса Мадуро, он полностью уверен в том, что США вообще не интересует борьба с наркотиками:

Их это вообще не интересует, потому что проблема наркотрафика для США есть и с многими другими странами. Но они нацелились именно на Венесуэлу.

По заявлению венесуэльского президента, Вашингтону нужно добиться смены власти, что получить доступ к огромным запасам венесуэльских полезных ископаемых, включая нефть.

Мадуро:

Если США реально заинтересованы в борьбе с производством наркотиков и их трафиком, то мы готовы договариваться о совместной работе. Мы тоже в этом заинтересованы. Но США по этому вопросу ни на какие контакты не идут. Отсюда можно сделать простой вывод - их интерес совсем не в этом.

Эти заявления венесуэльский президент сделал в интервью испанскому журналисту Игнасио Рамоне.

Николас Мадуро:

Чего США добиваются? Да всё как обычно в их случае: навязать свою волю, оперируя угрозами, запугиванием и силой.
  1. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 09:08
    Ce que j'écrivais hier sur un site Français :
    "Curieusement les USA s’en prennent au Venezuela à cause des trafics de drogue…
    Mais pas la moindre attaque contre Colombie et Perou qui produisent largement plus de drogue …Curieux non ?
    Certes ni le Perou , ni la Colombie n’ont la première réserve mondiale de pétrole…"

    То, что я писал вчера на французском сайте

    Любопытно, что США преследуют Венесуэлу из-за наркоторговли…
    Но ни малейшего нападения на Колумбию и Перу, которые производят значительно больше наркотиков ...любопытно, не так ли ?
    Конечно, ни Перу, ни Колумбия не обладают крупнейшими в мире запасами нефти…
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 09:31
      Но ни малейшего нападения на Колумбию и Перу, которые производят значительно больше наркотиков
      В этот список надо добавить Мексику. Основной наркотрафик в США идёт из северных штатов этого государства.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:10
    Президент Николас Мадуро вновь заявил о своей уверенности в том, что США хотят добиться смены власти в Венесуэле и получить доступ к её огромным запасам нефти

    А просто договориться США не могут. am Им власть сменить надо! am
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 09:18
      как говорится "могут, а зачем?"

      Зы: своя нефтянка под боком, буквально если не на векА, то на век точно
      ззы: отнимут потому что могут. Назовите причину почему не стали бы?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:11
    ❝ США хотят добиться смены власти в Венесуэле и получить доступ к её огромным запасам нефти ❞ —

    — «Если в Антарктиде, там, где льдины,
    Нефть найдёт какой-нибудь чудак,
    То поймут немедленно пингвины –
    Им без демократии никак» ...
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:48
    Хорошо что у нас в стране не растут нaркoтики! А то ведь у нас тоже нефти не мало,да и газа тоже. . . hi