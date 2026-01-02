Мадуро: Причина атак США на Венесуэлу - явно не в желании борьбы с наркотрафиком

Их это вообще не интересует, потому что проблема наркотрафика для США есть и с многими другими странами. Но они нацелились именно на Венесуэлу.

Если США реально заинтересованы в борьбе с производством наркотиков и их трафиком, то мы готовы договариваться о совместной работе. Мы тоже в этом заинтересованы. Но США по этому вопросу ни на какие контакты не идут. Отсюда можно сделать простой вывод - их интерес совсем не в этом.

Чего США добиваются? Да всё как обычно в их случае: навязать свою волю, оперируя угрозами, запугиванием и силой.

Венесуэла готова к переговорам о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявил президент Николас Мадуро. При этом глава венесуэльского государства особо подчеркнул, что прекрасно понимает реальную причину начатой американцами военной операции с подключением к ней ЦРУ.По словам Николаса Мадуро, он полностью уверен в том, что США вообще не интересует борьба с наркотиками:По заявлению венесуэльского президента, Вашингтону нужно добиться смены власти, что получить доступ к огромным запасам венесуэльских полезных ископаемых, включая нефть.Мадуро:Президент Николас Мадуро вновь заявил о своей уверенности в том, что США хотят добиться смены власти в Венесуэле и получить доступ к её огромным запасам нефтиЭти заявления венесуэльский президент сделал в интервью испанскому журналисту Игнасио Рамоне.Николас Мадуро: