Мадуро: Причина атак США на Венесуэлу - явно не в желании борьбы с наркотрафиком
Венесуэла готова к переговорам о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявил президент Николас Мадуро. При этом глава венесуэльского государства особо подчеркнул, что прекрасно понимает реальную причину начатой американцами военной операции с подключением к ней ЦРУ.
По словам Николаса Мадуро, он полностью уверен в том, что США вообще не интересует борьба с наркотиками:
По заявлению венесуэльского президента, Вашингтону нужно добиться смены власти, что получить доступ к огромным запасам венесуэльских полезных ископаемых, включая нефть.
Мадуро:
Президент Николас Мадуро вновь заявил о своей уверенности в том, что США хотят добиться смены власти в Венесуэле и получить доступ к её огромным запасам нефти
Эти заявления венесуэльский президент сделал в интервью испанскому журналисту Игнасио Рамоне.
Николас Мадуро:
