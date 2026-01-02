Иран: МАГАТЭ отказывается осудить удары по ядерным объектам из-за боязни США
Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами раскритиковал МАГАТЭ за то, что оно не осудило военные атаки США и Израиля на мирные ядерные объекты Ирана. По его словам, агентство воздерживается от этого из-за страха перед Вашингтоном.
Такие слова Эслами произнёс на мероприятии, посвящённом открытию крупнейшей в Иране клиники по лечению ран с помощью плазмолифтинга - в Исфахане. Мохаммад Эслами упомянул недавний документ о стратегии национальной безопасности США, в котором, по его словам, прямо говорится, что предыдущие администрации США совершали ошибку, преследуя свои интересы через международные организации. Глава иранской ядерной отрасли дал понять, что МАГАТЭ - одна из таких организаций.
Мохаммад Ислами:
Эслами заявил, что, когда Иран называет атаки на ядерные объекты, зарегистрированные в МАГАТЭ, незаконными и бесчеловечными и призывает осудить их, отказ МАГАТЭ сделать это из-за страха перед США отражает их незаконное доминирование над международной системой и полное пренебрежение международным правом.
Указав на попытки противников Ирана остановить развитие ядерной программы страны, глава Организации по атомной энергии Ирана заявил, что враждебные действия против иранских ядерных объектов начались около 30 лет назад в форме промышленного саботажа. Он добавил, что с тех пор враги сначала пытались помешать всем, кто намеревался сотрудничать с Ираном в области передовых технологий, а когда это не удалось, прибегли к саботажу, шпионажу, убийствам учёных и, в конечном итоге, даже к планам ракетных бомбардировок иранских объектов.
Осуждая решение президента США наградить медалями за храбрость пилотов, которые годами тренировались, чтобы бомбить гражданские ядерные объекты Ирана, Эслами добавил, что самая мощная в мире неядерная бомба также была применена в надежде уничтожить ядерную промышленность Ирана.
Напомним, что бомбардировки иранских ядерных объектов были проведены в июне 2025 года. Под ударами противобункерных авиабомб GBU-57 оказался и ядерный объект в Фордо.
Тем временем в Иране проходят акции протеста. Дошло до того, что некоторые манифестанты начали сжигать книги, включая шиитское издание Корана. Другие протестующие назвали их провокаторами. Власти Ирана считают, что эти акции спонсируются из-за рубежа, в том числе из Израиля и Соединённых Штатов.
Информация