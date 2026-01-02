Иран: МАГАТЭ отказывается осудить удары по ядерным объектам из-за боязни США

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами раскритиковал МАГАТЭ за то, что оно не осудило военные атаки США и Израиля на мирные ядерные объекты Ирана. По его словам, агентство воздерживается от этого из-за страха перед Вашингтоном.

Такие слова Эслами произнёс на мероприятии, посвящённом открытию крупнейшей в Иране клиники по лечению ран с помощью плазмолифтинга - в Исфахане. Мохаммад Эслами упомянул недавний документ о стратегии национальной безопасности США, в котором, по его словам, прямо говорится, что предыдущие администрации США совершали ошибку, преследуя свои интересы через международные организации. Глава иранской ядерной отрасли дал понять, что МАГАТЭ - одна из таких организаций.



Мохаммад Ислами:

Теперь Вашингтон намерен продвигать свои интересы с помощью военной силы и экономического влияния, а не через участие в международных организациях. Такой подход равносилен отказу от Устава Организации Объединённых Наций.

Эслами заявил, что, когда Иран называет атаки на ядерные объекты, зарегистрированные в МАГАТЭ, незаконными и бесчеловечными и призывает осудить их, отказ МАГАТЭ сделать это из-за страха перед США отражает их незаконное доминирование над международной системой и полное пренебрежение международным правом.

Указав на попытки противников Ирана остановить развитие ядерной программы страны, глава Организации по атомной энергии Ирана заявил, что враждебные действия против иранских ядерных объектов начались около 30 лет назад в форме промышленного саботажа. Он добавил, что с тех пор враги сначала пытались помешать всем, кто намеревался сотрудничать с Ираном в области передовых технологий, а когда это не удалось, прибегли к саботажу, шпионажу, убийствам учёных и, в конечном итоге, даже к планам ракетных бомбардировок иранских объектов.

Осуждая решение президента США наградить медалями за храбрость пилотов, которые годами тренировались, чтобы бомбить гражданские ядерные объекты Ирана, Эслами добавил, что самая мощная в мире неядерная бомба также была применена в надежде уничтожить ядерную промышленность Ирана.

Напомним, что бомбардировки иранских ядерных объектов были проведены в июне 2025 года. Под ударами противобункерных авиабомб GBU-57 оказался и ядерный объект в Фордо.

Тем временем в Иране проходят акции протеста. Дошло до того, что некоторые манифестанты начали сжигать книги, включая шиитское издание Корана. Другие протестующие назвали их провокаторами. Власти Ирана считают, что эти акции спонсируются из-за рубежа, в том числе из Израиля и Соединённых Штатов.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 10:01
    По его словам, агентство воздерживается от этого из-за страха перед Вашингтоном

    А кому захочется наживать себе врагов среди богатых и сильных?
    Вот и подстраиваются под этих богатых и сильных, чтобы не дай Бог....
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 10:33
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 10:01
      А кому захочется наживать себе врагов среди богатых и сильных?
      Вот и подстраиваются под этих богатых и сильных, чтобы не дай Бог....

      hi Ничтоже сумняшеся один из корней зла можно почерпнуть из фразы знаменитого автопромышленника Генри Форда, которые актуальны и в нынешнее время - Если изъять деньги у 50 богатейших еврейских семей, то прекратятся войны и революции.
      Тем паче, что иврэйское лобби в Фашингтоне проецирует основные векторы политики и экономики матрасников.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 12:25
        Цитата: ZovSailor
        Если изъять деньги у 50 богатейших еврейских семей

        К слову.
        В настоящее время читаю Аукцион Ю. Семенова. В частности пишет...
        Март 1945... Берлин.. Высшиее руководство фашистов признает неизбежный крах, и за спиной Гитлера начинает переговоры.. С кем? ... с богатыми евреями и раввинами! О чем?
        Об освобождении из концлагерей нужных этим богатым евреям их соотечественников! Естественно за денежку! То есть пр4дложили им выкупить их! И те выкупали! А денежки текли в карманы функционеров от НСДАП.
        Мюллер один раз сказал: - У меня есть 9 каналов к доступу вкладов в заграничных банках! 7 мне дал Борман к партийной кассе, и 2 канала моих собственных!
        пс. Думаю, что и у нас было примерно так, когда разваливался СССР, и распустили КПСС.
        Партийные функционеры и тогда остались у партийной кассы, по сути у той-же кормушки!
  2. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +3
    Сегодня, 10:02
    Тем временем в Иране проходят акции протеста. Дошло до того, что некоторые манифестанты начали сжигать книги, включая шиитское издание Корана. Другие протестующие назвали их провокаторами. Власти Ирана считают, что эти акции спонсируются из-за рубежа, в том числе из Израиля и Соединённых Штатов.

    Шатают лодку со всей тщательностью.Надеются на украинский сценарий с майданом? Я думаю: это вряд ли.
    1. Pike Звание
      Pike
      -1
      Сегодня, 10:12
      Цитата: Cap.Nemo58rus
      Шатают лодку со всей тщательностью.

      Там ситуация сейчас сродни ситуации в Сирии пару лет назад - сильнейшая коррупция (берут/вымогают все за всё - чиновники, полиция - можно за деньги и проституток, и алкоголь найти), быстрое нищание населения. Особо раскачивать не нужно.
      1. Cap.Nemo58rus Звание
        Cap.Nemo58rus
        0
        Сегодня, 11:22
        Вы так считаете? Возможно, вы и правы. Спорить не буду.
    2. overland Звание
      overland
      +1
      Сегодня, 11:58
      Всё не так просто. Иранский народ давно недоволен правительством. Основные проблемы связаны с неэффективным управлением экономикой, поскольку страна уже давно живёт в условиях инфляции в 30-50%, и сбережения там практически ничего не стоят. Также существует проблема ужасной инфраструктуры, учитывая перебои с электроснабжением и водоснабжением в столице. Большая часть воды теряется из-за утечек и нерационального использования в сельском хозяйстве, что просто недопустимо для такой пустынной страны, как Иран. Вот, например, Россия: мы используем всего 40% воды на килограмм зерна по сравнению с ними. Кроме того, с лета по всей стране происходит серия «аварий с задымлением» на нефтедобывающей и электростанциях, которые правительство не только не в состоянии предотвратить, но и официально отрицает как акты саботажа, чтобы избежать позора.

      Все эти проблемы привели к общему убеждению иранского народа в бессилии правительства и его неспособности каким-либо образом улучшить ситуацию.
      1. Cap.Nemo58rus Звание
        Cap.Nemo58rus
        0
        Сегодня, 12:22
        Спасибо за инфу. Как-то не вникал во внутреннюю ситуацию в этой стране.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:18
    ❝ МАГАТЭ отказывается осудить удары по ядерным объектам ❞ —

    — «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу» ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ МАГАТЭ отказывается осудить удары по ядерным объектам ❞ —
      — «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу» ...

      Если учитывать, что "Глава МАГАТЭ" собирается перебраться в кресло "Главы ООН", то это его понятная реакция. Готовится, га.д, доказывает, что он "вполне пригоден" Для следующей должности. am
  4. solar Звание
    solar
    -2
    Сегодня, 10:28
    Ох уж эта МАГАТЭ...
    Эслами заявил, что, когда Иран называет атаки на ядерные объекты, зарегистрированные в МАГАТЭ...

    На которые Иран не допускал инспекторов МАГАТЭ, как обязывался.
    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло в четверг резолюцию, в которой говорится, что Иран не выполняет свои обязательства в рамках режима нераспространения ядерного оружия.

    недостаточное сотрудничество Ирана с инспекторами агентства после 2019 года вызывает серьезную нарастающую обеспокоенность. Тегеран неоднократно не смог предоставить достоверные объяснения и доказательства того, что ядерные материалы не используются для дальнейшего обогащения с возможной целью военного применения.

    Кроме того, Иран не предоставил агентству «технически обоснованных объяснений» по поводу присутствия искусственно созданных частиц урана на незадекларированных объектах в Варамине, Мериване и Туркозабаде.

    «К сожалению, Иран неоднократно либо не отвечал на вопросы агентства, либо предоставлял технически недостоверные ответы, — заявил в понедельник Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. — Также предпринимались попытки очистки этих объектов, что затруднило верификационную деятельность агентства».

    По данным МАГАТЭ, Иран накопил около 400 килограммов высокообогащенного урана.

    https://news.un.org/ru/story/2025/06/1465236
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +1
      Сегодня, 11:04
      Если нет у тебя ядерной бомбы и ты на ножах с США, то к тебе придут с "демократией". Проверено на 100%.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:15
    Тем временем в Иране проходят акции протеста
    Будем надеяться, что там все устроится, иначе получим ещё одно проамериканское государство у себя на юге
  6. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 11:25
    Кому-то не плевать на магатэ и оон, давно ясно и понятно кому они подчиняются.
  7. Toby Dammit Звание
    Toby Dammit
    -1
    Сегодня, 11:26
    Народу жрать нечего, уже пол Ирана горит они все со своим атомом носятся.
  8. Владимир_Борисович Звание
    Владимир_Борисович
    0
    Сегодня, 12:39
    На хрена такое МАГАТЭ кому надо? В топку!