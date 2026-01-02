Пресса США: Трамп не предоставит Зеленскому конкретные гарантии безопасности

2 434 11
Пресса США: Трамп не предоставит Зеленскому конкретные гарантии безопасности

Американская пресса предполагает, что, вероятнее всего, Трамп не предоставит Зеленскому гарантии безопасности, по крайней мере в том виде, в котором их требует украинский диктатор.

Как пишет газета New York Times, упорное стремление Зеленского добиться от США конкретных гарантий безопасности в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным. При этом даже если Трамп все же согласится принять на себя какие-либо обязательства по Украине, то сможет легко манипулировать формулировками, чтобы любыми путями избежать необходимости их исполнения. Как известно, Зеленский требует от США всеобъемлющих гарантий безопасности для Украины, сопоставимых с пятой статьей договора НАТО.

Вполне обоснованные сомнения в готовности Трампа в случае необходимости выполнить возможные американские гарантии безопасности для Украины в первую очередь обусловлены тем, что, несмотря на периодически звучащие угрозы, американский президент никогда не проявлял ни малейшего желания вступить в прямую конфронтацию с Россией.

Примечательно, что, по информации американского издания, Трамп испытывает личную неприязнь к Зеленскому и дал ему прозвище «ублюдок». В свое время Украина и лично Зеленский доставили Трампу серьезные политические проблемы. Во время своего первого президентского срока, в сентябре 2019 года, Трамп позвонил Зеленскому, после чего это стало основанием для объявления ему палатой представителей импичмента.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 11:01
    Единственные гарантии, которые зелю устроят- это чтоб вместо него воевали.
    А никакой идиот под это и в лучшие времена бы не подписался, не то что сейчас.
    Так что ждемс..... Политика "улыбаемся и машем" еще никого не подводила. hi
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 11:12
      Трамп не предоставит Зеленскому гарантии безопасности, по крайней мере в том виде, в котором их требует украинский диктатор.

      Какие гарантии ? Клоун у себя дома не может навести порядок , бандерлоги его самого порвут на части если только заикнется о прекращении б/д и вывода всук из ЛДНР.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 11:19
        Цитата: частное лицо
        бандерлоги его самого порвут на части если только заикнется о прекращении б/д и вывода всук из ЛДНР.

        Скорее всего так и будет, но эти же бандерлоги радостно заявят, что ликвидировала его Россия.
        1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
          Владимир Владимирович Воронцов
          +3
          Сегодня, 11:22
          ❝ Скорее всего так и будет, но эти же бандерлоги радостно заявят, что ликвидировала его Россия ❞ —
      2. ANB Звание
        ANB
        0
        Сегодня, 11:25
        . бандерлоги его самого порвут на части если только заикнется о прекращении б/д и вывода всук из ЛДНР.

        Может и не порвут. А просто проигнорируют его приказы, как уже не раз было.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 11:23
    Янкесы почти никогда не ограничивали свою безопасность в предоставлении политических и иных гарантий даже своим союзникам по НАТО не надо, не говоря уже о бандерштате.
    Одним из исключений может быть исраэлевское сотрудничество с биби благодаря давнему лобби исраэлевцев во всех ветвях власти Фашингтона и глубинного государства.
    Интерес к прокси - бандеронацистам связан лишь с политикой ослабления влияния России на мировом уровне и нанесением ей стратегического поражения, как указано в документах последней сходки НАТО не надо в июне 2023 г.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 11:23
    В руководстве Штатов таких, как наркет, не счесть, да и установка на "наших сукиных сынов" никуда не делась. Наркета держат на крючке: что-то обещая, что-то требуя взамен. Кинуть его успеется. Больше проблем с "союзниками", которые хотят свой кусок пирога, их кидать не резон, но и поощрять ни к чему - в банде должен быть порядок. Управлять ОПГ не фунт изюма.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 11:25
    "Трамп испытывает личную неприязнь к Зеленскому и дал ему прозвище «ублю док»."

    И как же это прозвище звучит в английском оригинале, стесняюсь спросить? laughing
  5. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 11:26
    На стороне ВСУ сейчас воюет отродье со всего мира(( Россия выступает не только в роли денацификатора укрофашистов, но и как борец с мировым террором и уничтожитель этого зверья... А кровавый клоун пусть подольше договаривается с Трампом, нам сейчас это выгодно, Одесса ждёт!! Что же касается гарантий, то вспомните мультик, где царь говорил про своё слово "моё слово, сегодня дал, завтра взял обратно..."
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 11:29
    Теперь американцы ссылаясь на Трампа могут говорить,что-Зеленский конечно же yблюдoк,но он наш,американский, yблюдoк!. . . fellow
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:36
    Пресса США: Трамп не предоставит Зеленскому конкретные гарантии безопасности

    Такие все наивных из себя строят.
    Все прекрасно понимают, что фашистский режим не остановится, чтобы не совершить провокации, да и кураторы не дадут, ибо ВСЁ предназначено для ослабления России, любой чих запада.
    А так как будут провокации и следовательно провокатор будет получать ответку, то какой в здравом смысле чел, подпишется под обеспечителем мирного процесса?
    Визжать об этом (безопасности) могут долго, громко, но совать голову под гильотину России, когда она будет в своём праве давить, громить и доминировать, может только совсем ничего не понимающий в раскладах политики.
    Нет, там на западе таких тоже хватает, "набранных по объявлению" говорящих голов, но есть и те кто точно знает, что можно, и что может закончится апокалипсисом.