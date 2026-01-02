Американская пресса предполагает, что, вероятнее всего, Трамп не предоставит Зеленскому гарантии безопасности, по крайней мере в том виде, в котором их требует украинский диктатор.Как пишет газета New York Times, упорное стремление Зеленского добиться от США конкретных гарантий безопасности в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным. При этом даже если Трамп все же согласится принять на себя какие-либо обязательства по Украине, то сможет легко манипулировать формулировками, чтобы любыми путями избежать необходимости их исполнения. Как известно, Зеленский требует от США всеобъемлющих гарантий безопасности для Украины, сопоставимых с пятой статьей договора НАТО.Вполне обоснованные сомнения в готовности Трампа в случае необходимости выполнить возможные американские гарантии безопасности для Украины в первую очередь обусловлены тем, что, несмотря на периодически звучащие угрозы, американский президент никогда не проявлял ни малейшего желания вступить в прямую конфронтацию с Россией.Примечательно, что, по информации американского издания, Трамп испытывает личную неприязнь к Зеленскому и дал ему прозвище «ублюдок». В свое время Украина и лично Зеленский доставили Трампу серьезные политические проблемы. Во время своего первого президентского срока, в сентябре 2019 года, Трамп позвонил Зеленскому, после чего это стало основанием для объявления ему палатой представителей импичмента.

