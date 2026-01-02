Посол Украины в Чехии обвинил в российской пропаганде спикера парламента страны

3 002 16
Посол Украины в Чехии обвинил в российской пропаганде спикера парламента страны

Руководство Чешской Республики резко меняет курс по отношению к Украине. Вновь избранный премьер-министром Андрей Бабиш при поддержке правящей коалиции парламента страны отказался от того, чтобы продолжать тратить деньги налогоплательщиков в первую очередь на оказание военной помощи Киеву.

Его всецело поддерживает спикер Палаты депутатов чешского парламента, председатель политического движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура. В новогоднем обращении к нации он, не стесняясь в выражениях, назвал режим Зеленского «зеленой хунтой», все украинское руководство «ворами, которые строят себе золотые туалеты» за счет европейцев. По его словам, нельзя «поддерживать совершенно бессмысленную войну» на деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, гражданам с инвалидностью и семьям с детьми.

По словам Окамуры, Запад осуществляет поставки оружия ВСУ в кредит, который сам же и финансирует, что превращает это в выгодный бизнес для компаний ВПК и политиков. Спикер чешского парламента высказался и против вступления Украины в Евросоюз.

Пусть воруют, но уже не из нашего кармана, и пусть такая страна (как Украина) не будет в Европейском союзе.

На жесткие слова чешского политика вполне ожидаемо отреагировал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чехии Василий Зварич. В ответном посте, опубликованном в его аккаунте соцсети, украинский «дипломат» назвал «оскорбительными и наполненными ненависти» слова Окамуры. С присущим украинцам апломбом посол принялся учить чешского политика, заявив, что его обвинения в адрес киевской верхушки «недостойные и неприемлемые».

Ну и понятное дело, посол Украины тут же навесил ярлык «российской пропаганды» на совершенно справедливые высказывания спикера парламента Чехии.

Реакция Зварича вполне объяснима. Ранее Чехия была в числе лидеров военной помощи Киеву. В частности, в прошлом году в рамках так называемой «снарядной коалиции», создание которой было инициировано Прагой, страны-участницы вскладчину купили чуть менее двух миллионов крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ. Новое руководство республики больше не намерено тратить деньги на коррумпированный киевский режим.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. poquello Звание
    poquello
    +6
    Сегодня, 11:31
    посол обвиняет, ну и послали бы этого посла из страны
    1. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 11:45
      Глядя на происходящее, у чехов появились предчувствия...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 12:03
        Цитата: ian
        Глядя на происходящее, у чехов появились предчувствия

        Эти предчувствия сподвигли спикера чешского парламента вообще крамольные речи произносить - он не только Зеленского унизил, но и по брюссельской политике проехался. Ждём возмущённого визга от фон дер Ляйен и Ко, а не только от украинского посла.
        «Нельзя покупать оружие на деньги, принадлежащие чешским пенсионерам или гражданам с инвалидностью и семьям с детьми, и отправлять их вести совершенно бессмысленную войну. Мы не можем отдавать деньги наших граждан иностранцам только потому, что этого хочет провоенная пропаганда. <...> Я верю, что наша республика спрыгнет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения правительства США, движется к Третьей мировой войне. <...> Я понимаю, что для Запада нормально, когда мы платим западным производителям вооружений за неэффективное оружие, которое русские уничтожают еще до выхода на фронт. <...> Денежные потоки ведь текут во всех направлениях, и каждый на этом бизнесе что-то урвет.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 12:08
        Посол Украины в Чехии обвинил в российской пропаганде спикера парламента страны

        Посади укро-свинью за стол, она и ноги на стол ( ...и громко хрюкать принялась)
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 11:32
    ❝ В новогоднем обращении к нации он, не стесняясь в выражениях, назвал режим Зеленского* «зелёной хунтой», все украинское руководство «ворами, которые строят себе золотые туалеты» за счёт европейцев ❞ —

    — В общем правду сказал ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      В общем правду сказал ...

      Ну так правда глаза колет! Вот "укропосло" и взбеленился! laughing
    2. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 11:46
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      В общем правду сказал ..

      "..лев, сидевший в клетке в зоопарке, должен был попискивать, потому что рычать
      обязали мышей."
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +3
        Сегодня, 11:50
        ❝ ... лев, сидевший в клетке в зоопарке, должен был попискивать, потому что рычать
        обязали мышей ❞ —

        — «Но даже в этой удивительной стране находились те, кто не боялся говорить правду. И пусть их было немного, но именно они давали надежду на то, что однажды в Стране лжецов снова воцарится правда» © ...
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 12:12
          Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
          ❝ ... лев, сидевший в клетке в зоопарке, должен был попискивать, потому что рычать
          обязали мышей ❞ —

          — «Но даже в этой удивительной стране находились те, кто не боялся говорить правду. И пусть их было немного, но именно они давали надежду на то, что однажды в Стране лжецов снова воцарится правда» © ...

          Вот так и Россия, всегда с надеждой ждет от всех удивительных стран справедливости и правды. Не пора-ли заканчивать тешить себя иллюзиями? Просто, молча и с наслаждением бить эти страны лжецов наотмашь.
  3. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 11:43
    Пендалировать этого пОсла.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 12:19
      Цитата: Livonetc
      Пендалировать этого пОсла.

      Они их сами сделали неприкасаемыми. Теперь, жрите гейропейцы свою продукцию вдоволь.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:52
    Так гейропейские умудрились создать и лечь под надправительство, которое стремится рулить всеми в гейропе, всем указывать, а если надо, загоняет в общее стойло.
    Впрочем, там и национальные политики, руководство из того же стола...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 12:18
      Цитата: rocket757
      Так гейропейские умудрились создать и лечь под надправительство, которое стремится рулить всеми в гейропе, всем указывать, а если надо, загоняет в общее стойло.
      Впрочем, там и национальные политики, руководство из того же стола...

      Именно Европа и компания сами себя загнали в угол потакая в всем Украине. Чубатые это просекли и охамели до невозможности. А, Европа заднюю включить не сможет, по причине того, что делали они до этого было - неверной их тактикой и стратегией. Вот и свой укро-капкан, в который они попали.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:30
        С одной стороны гейропейские влетели на не хилые бабки, которые им при любых раскладах уже никто не вернёт... с другой стороны, они продолжают тратится, а перспективы вернуть хоть что то, весьма туманные...
        В общем, этот "банкет" за счёт тех, кто хотел на этом хорошенько поиметь, а поимели, как раз, их...
        Хотя, сами фэйсы, которые это все затеяли, ничего существенно го не теряют, при любых раскладах... расплачиваться будет обыватель, стадо, КАК ВСЕГДА.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 12:54
          Цитата: rocket757
          расплачиваться будет обыватель, стадо, КАК ВСЕГДА

          Во все времена, и в любом государстве, это был самый быстрый и бесхитростный метод и способ покрыть бюджетные расходы.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:34
    Умение держать нос по ветру отличительная черта политиков. Ветры разные и каждый имеет выгоду на своё разумение. Кто-то на сей момент, кто-то на будущее. А пнуть бывшего подельника отдельный вид удовольствия.