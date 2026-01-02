Посол Украины в Чехии обвинил в российской пропаганде спикера парламента страны
Руководство Чешской Республики резко меняет курс по отношению к Украине. Вновь избранный премьер-министром Андрей Бабиш при поддержке правящей коалиции парламента страны отказался от того, чтобы продолжать тратить деньги налогоплательщиков в первую очередь на оказание военной помощи Киеву.
Его всецело поддерживает спикер Палаты депутатов чешского парламента, председатель политического движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура. В новогоднем обращении к нации он, не стесняясь в выражениях, назвал режим Зеленского «зеленой хунтой», все украинское руководство «ворами, которые строят себе золотые туалеты» за счет европейцев. По его словам, нельзя «поддерживать совершенно бессмысленную войну» на деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, гражданам с инвалидностью и семьям с детьми.
По словам Окамуры, Запад осуществляет поставки оружия ВСУ в кредит, который сам же и финансирует, что превращает это в выгодный бизнес для компаний ВПК и политиков. Спикер чешского парламента высказался и против вступления Украины в Евросоюз.
На жесткие слова чешского политика вполне ожидаемо отреагировал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чехии Василий Зварич. В ответном посте, опубликованном в его аккаунте соцсети, украинский «дипломат» назвал «оскорбительными и наполненными ненависти» слова Окамуры. С присущим украинцам апломбом посол принялся учить чешского политика, заявив, что его обвинения в адрес киевской верхушки «недостойные и неприемлемые».
Ну и понятное дело, посол Украины тут же навесил ярлык «российской пропаганды» на совершенно справедливые высказывания спикера парламента Чехии.
Реакция Зварича вполне объяснима. Ранее Чехия была в числе лидеров военной помощи Киеву. В частности, в прошлом году в рамках так называемой «снарядной коалиции», создание которой было инициировано Прагой, страны-участницы вскладчину купили чуть менее двух миллионов крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ. Новое руководство республики больше не намерено тратить деньги на коррумпированный киевский режим.
