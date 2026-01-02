США «в полной боевой готовности»: Трамп пригрозил Ирану поддержать протестующих

Объявивший себя «величайшим миротворцем» президент США Дональд Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Исламской Республики Иран. На этот раз поводом для его заявлений стали массовые протесты, начавшиеся в ближневосточной стране в декабре прошлого года.

Глава Белого дома опубликовал в соцсети пост, в котором пригрозил Тегерану поддержать протестующих. Трамп уже не намекнул, а открыто заявил о возможности военной операции, добавив, что армия США находится «в полной боевой готовности». Американский президент написал:

Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям и находимся в полной боевой готовности.

На новой военной агрессии в отношении Исламской республики настаивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который вместе с супругой встречал в поместье Мар-а-Лаго с четой Трампов Новый год. Довольно затяжная встреча главы израильского кабмина с президентом США прошла на фоне продолжающихся контактов между Вашингтоном и Иерусалимом по вопросам региональной безопасности и ближневосточной повестки. Ранее, 29 декабря, Трамп после встречи с Нетаньяху заявил, что США могут поддержать крупный удар по Ирану, если тот возобновит свою ракетную или ядерную программу.



Протесты в Иране начались несколько дней назад из-за обвала курса местной валюты и последовавшего повышения цен. Силовики достаточно жестко обходятся с протестующими. Среди демонстрантов и сотрудников служб безопасности в результате столкновений уже есть пострадавшие и погибшие.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана заявил, что в городе Кухдашт был убит один член связанного с ним добровольческого военизированного подразделения «Басидж», еще 13 военных получили ранения. В КСИР обвинили в этом демонстрантов, которые оказывают вооруженное сопротивление силовикам. В свою очередь, агентство Fars сообщило о трех погибших демонстрантах в городе Азна в провинции Лурестан.

По данным местных властей и Fars, протестующие жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона демонстрантов применяет слезоточивый газ и в некоторых случаях открывает по ним огонь, утверждает правозащитная организация Hengaw.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:15
    ❝ По данным местных властей и Fars, протестующие жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями ❞ —
    ❝ Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь ❞ —

    «Миротворец» всегда на стороне «мирных протестующих» ...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 12:26
      Интересно было бы посмотреть на реакцию Трампа, если бы ему угрожали нанесением удара по штатам, если он своих протестующих хоть пальцем тронет.
  2. lubesky Звание
    lubesky
    +3
    Сегодня, 12:23
    И снова «агрессивная местная тирания» докопалась до «мирного протеста» прозападных полезных идиотов! am
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 12:25
    Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям и находимся в полной боевой готовности.

    Ну, часть там элиты в Иране уничтожили при помощи Израиля при поддержке США. Сейчас шаг к свержению начался ! И да, Иран так и не ответил противникам за его бомбежку а раз ответа нету то начинается свержения власти.
  4. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 12:30
    Стабильно развивающиеся государства с устойчивым потенциалом в ключевых его основа всегда отличаются балансом сил и алгоритмами поведения как во внешней политике так и во внутренней. История тому являеться лишь подтверждением. Это говорит о том, что вопросы взаимодействия в общественных, экономических, военных вопросах имеют весьма и весьма отождествленное положение с физикой и математикой.
  5. Pivot Звание
    Pivot
    +1
    Сегодня, 12:31
    Тут нужно к нашим и к батьке за советом обратиться, как такого рода демонстрации эффективно разгонять. Но без ближневосточного колорита с повешенными зачинщиками не должно обходиться.
  7. mt3276 Звание
    mt3276
    0
    Сегодня, 12:47
    . США «в полной боевой готовности»: Трамп пригрозил Ирану поддержать протестующих
    Ситуация в Иране напоминает мне ситуацию в Советском Союзе в середине 80х годов, перед развалом страны. В Иране большая инфляция, народ стремительно беднеет, а аятолла Хомейни тратит все силы ( и деньги) богатого нефтью и газом Ирана на противостояние с Израилем и США. В результате Иран надорвался экономически, силы слишком не равны, что привело к массовым протестам иранцев, есть масса видео где они жгут автомобили и дерутся с КСИР, погромы продолжаются шестой день.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 12:55
      Вы забыли упомянуть, что Иран экономически надорвался из-за глобальной засухи. Засухи настолько мощной, что рассматривается вопрос расселения Тегерана.
  8. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 12:56
    Собрались два главных миротворца, Беня и Дональд. Сейчас чего-нибудь намиротворят. Если страну стереть в щебень, то там точно будет мир, у них обычно такой простой рецепт.