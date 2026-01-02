США «в полной боевой готовности»: Трамп пригрозил Ирану поддержать протестующих
Объявивший себя «величайшим миротворцем» президент США Дональд Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Исламской Республики Иран. На этот раз поводом для его заявлений стали массовые протесты, начавшиеся в ближневосточной стране в декабре прошлого года.
Глава Белого дома опубликовал в соцсети пост, в котором пригрозил Тегерану поддержать протестующих. Трамп уже не намекнул, а открыто заявил о возможности военной операции, добавив, что армия США находится «в полной боевой готовности». Американский президент написал:
На новой военной агрессии в отношении Исламской республики настаивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который вместе с супругой встречал в поместье Мар-а-Лаго с четой Трампов Новый год. Довольно затяжная встреча главы израильского кабмина с президентом США прошла на фоне продолжающихся контактов между Вашингтоном и Иерусалимом по вопросам региональной безопасности и ближневосточной повестки. Ранее, 29 декабря, Трамп после встречи с Нетаньяху заявил, что США могут поддержать крупный удар по Ирану, если тот возобновит свою ракетную или ядерную программу.
Протесты в Иране начались несколько дней назад из-за обвала курса местной валюты и последовавшего повышения цен. Силовики достаточно жестко обходятся с протестующими. Среди демонстрантов и сотрудников служб безопасности в результате столкновений уже есть пострадавшие и погибшие.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана заявил, что в городе Кухдашт был убит один член связанного с ним добровольческого военизированного подразделения «Басидж», еще 13 военных получили ранения. В КСИР обвинили в этом демонстрантов, которые оказывают вооруженное сопротивление силовикам. В свою очередь, агентство Fars сообщило о трех погибших демонстрантах в городе Азна в провинции Лурестан.
По данным местных властей и Fars, протестующие жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона демонстрантов применяет слезоточивый газ и в некоторых случаях открывает по ним огонь, утверждает правозащитная организация Hengaw.
