Американская пресса отмечает ухудшение положения ВСУ в Запорожской области

Американская пресса отмечает ухудшение положения ВСУ в Запорожской области

Американская пресса, как правило, склонная изрядно приукрашивать положение ВСУ на фронте, отмечает, что положение украинских войск на южном направлении стремительно ухудшается.

В частности, телеканал CNN сообщает, что подразделения украинской армии испытывают растущее давление в Запорожской области и вынуждены отступать на отдельных участках. Такие выводы телеканал делает прежде всего, опираясь на текущую ситуацию в районе Гуляйполя. Американский телеканал приводит слова одного из офицеров ВСУ, сообщившего, что на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои, а ВС РФ успешно применяют тактику малых пехотных групп, которые прорываются через наименее защищенные позиции и эффективно действуют в условиях городской застройки.

Также американское издание в очередной раз не забывает напомнить своей аудитории, что в украинской армии присутствует острая нехватка живой силы. В опубликованном CNN материале отмечается, что украинские формирования, особенно бригады теробороны, сильно истощены, поскольку долгое время находятся на позициях без возможности ротации. При этом попытки Киева компенсировать нехватку личного состава массированным использованием беспилотников не приносят существенного успеха в условиях уличных боев.

Кроме того, положение ВСУ усугубляется отсутствием единого командования и необходимостью решать, какие участки фронта продолжать оборонять, а какие можно ослабить, перекинув с них войска на другие направления.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:21
    ❝ Американская пресса отмечает ухудшение положения ВСУ в Запорожской области ❞ —

    — Пусть уходят во Львовскую, там их положение будет лучше ...
  2. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    -1
    Сегодня, 12:27
    Смогут ли ВС РФ освободить или хотя бы окружить Орехов в этом месяце? Что думаете?
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 12:32
      Смогут ли ВС РФ освободить или хотя бы окружить Орехов в этом месяце? Что думаете?

      Не требуется передышка. Да и закрепится уже на занятых территориях надо.
    2. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Артур Грудинин
      Смогут ли ВС РФ освободить или хотя бы окружить Орехов в этом месяце? Что думаете?

      ВС РФ уже в Орехове
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 12:32
    Вопрос... а на каких участках фронта у кукуевских все хорошо?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:49
      Цитата: rocket757
      Вопрос... а на каких участках фронта у кукуевских все хорошо?

      На европейском участке пока ещё удаётся выбивать финансовую и прочую помощь, но и там уже некоторые страны начинают понемногу сопротивляться беззастенчивым попыткам кукуевских постоянно доить их бюджеты .