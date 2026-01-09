История шлема. «Большие шлемы» приходят и уходят

Также очень известный турнирный шлем Альберта фон Пранка XIV века. Размеры: высота с нашлемной фигурой – 76 см, без фигуры – 36 см, ширина – 24,2 см, глубина – 31 см. Вес: всего – 6,21 кг, в т. ч. 5,2 кг – вес шлема, 1,01 кг – вес нашлемной фигуры. Художественно-исторический музей, Вена

Эффигия Эдуарда «Чёрного Принца» (1330–1376) из Кентерберийского собора в шлеме бацинет с надетой поверх него короной. Его шлем топфхельм вместе с нашлемной фигурой леопарда лежит у него под головой. Однако до нашего времени дошел и сам его шлем, который выглядит именно так, как на этой эффигии. Весит он 3,24 кг, что тяжелее аналогичных шлемов из Пембриджа и из Лидса. Он изготовлен из не самой лучшей стали, которую не закаляли в воде или масле, а подвергли медленному охлаждению на воздухе. Качество стали наводит на мысль об английском производстве. На передней части шлема обнаружили тщательно зарихтованную вмятину, которая, вероятно, была получена в бою

Шлем XIII века, выставленный в музее Лучеры, Апулия, Италия. Шлем был найден случайно в одной из башен западной башни крепости, похороненным под слоями мусора, во время ремонтных работ в конце 1979 года

Два рыцаря, один из которых миннезингер Генрих Фон Теттингем, в шлемах сервильер. «Манесский кодекс», библиотека Гейдельбергского университета

«Шлем Аранаса». Найден при раскопках руин замка Аранас в 1916 году, и сегодня он известен как «шлем Аранаса». Сильно повреждён ржавчиной и огнём. Несмотря на это, он имеет большое значение как один из известных нам шлемов XIII века. Вес 2340 г. Высота 300 мм. Ширина 200 мм. Длина 330 мм. Диаметр 170 мм. Шведский исторический музей, Стокгольм

«Шлем из Даргена». Наверное, самый известный шлем среди дошедших до наших дней «больших шлемов». Был найден в развалинах замка Шлоссберг, неподалеку от германской деревни Дарген в Померании, в честь которой и получил свое название. Относится ко второй половине XIII века. На средневековых миниатюрах похожие шлемы встречаются с 1250 по 1350 годы. Средний вес около 2,25 кг. Немецкий исторический музей, Берлин

Иллюстрация с изображением рыцарей в цилиндрических шлемах с лицевыми масками и нашлемными украшениями из романа «Энеида» Генриха фон Вельдеке, ок. 1210-1200 гг. Берлинская государственная библиотека

Где сила?» — и на шлем высокий Седые вяжет волоса… А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила»

Иллюстрация из манускрипта «Speculum Virginum» (Jungfrauenspiegel «Зеркало девственниц») – дидактического трактата XII века о женской монашеской жизни, но изображающая сражающихся воинов в закрытых шлемах. Первоначальный текст датируется серединой XII века и, возможно, был составлен в Августинском аббатстве Андернах, основанном Ричардом, аббатом Спрингерсбаха, для его сестры в 1128 году

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»