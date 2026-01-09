История шлема. «Большие шлемы» приходят и уходят
Иллюстрация из манускрипта «Speculum Virginum» (Jungfrauenspiegel «Зеркало девственниц») – дидактического трактата XII века о женской монашеской жизни, но изображающая сражающихся воинов в закрытых шлемах. Первоначальный текст датируется серединой XII века и, возможно, был составлен в Августинском аббатстве Андернах, основанном Ричардом, аббатом Спрингерсбаха, для его сестры в 1128 году
Седые вяжет волоса…
А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила»
История доспехов и оружия. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что и во времена Карла Великого, и позднее вся Европа, включая легендарных викингов, носила на голове шлемы либо сфероконической, либо куполовидной формы, собранные из четырех сегментов, из-за чего эти шлемы так и называют – сегментными. «Вышитое полотно из Байё» этому наглядное подтверждение, как и целый ряд находок археологов.
Затем такие шлемы научились делать цельноковаными, то есть ковать из одного металлического листа. Но такой шлем, даже с наносником в виде спускающейся на нос металлической пластинки, лица от стрел, по сути, не защищал. И когда во время походов на Восток европейским рыцарям-крестоносцам пришлось сражаться с мусульманскими конными лучниками, ранения стрелами в лицо стали слишком частым явлением, чтобы его можно было игнорировать. Как итог – уже в 1100 году в Германии, а затем и во Франции начинают появляться шлемы с масками, имеющими прорези для глаз и отверстия для дыхания. То есть к старым по форме шлемам для начала добавили новую деталь.
И тут около 1200 года, или даже несколько раньше, рядом с коническими шлемами появляются еще и совершенно новые и ранее неизвестные шлемы – «шлемы кастрюля» или «шлемы-таблетка». Выглядят они подобно… кухонному ковшику с отогнутой вниз рукояткой. Новый шлем оказался настоящей находкой. Во-первых, он собирался всего из двух деталей – тульи и донышка, соединявшихся на заклепках, то есть сделать его было очень легко. Во-вторых, хотя удары с него не соскальзывали, но и цели они не достигали, так как приходились на Г-образную кромку тульи «кастрюли», прорубить которую было сложнее, чем гладкую пластину толщиной 1,5 мм. Затем к нему добавили лицевую маску и… нашлемные украшения в виде флажков, поднятых кверху ладоней и когтистых орлиных лап.
Иллюстрация с изображением рыцарей в цилиндрических шлемах с лицевыми масками и нашлемными украшениями из романа «Энеида» Генриха фон Вельдеке, ок. 1210-1200 гг. Берлинская государственная библиотека
Рыцарь-миннезингер Генрих фон Фрауэнберг (ок. 1257–1314) в шлеме, украшенном когтистыми орлиными лапами. «Манесский кодекс», библиотека Гейдельбергского университета
Другим поводом к появлению шлемов с лицевыми масками стала и новая тактика боя копьем – куширование, когда его уже не держали в руках, а стали зажимать под мышкой. Оставалось приклепать к такому шлему только назатыльник, чтобы получился закрытый со всех сторон шлем практически цилиндрической формы. Уже в 1214 году рыцари Англии и Германии появились в таких шлемах в битве при Бувине. Так появился ранний тип шлема топфхельм, известного, в частности, по миниатюрам в «Энеиде» конца XII – начала XIII века.
Шлем рыцаря-миннезингера Отто фон Ботенлаубена (1177–1245) был украшен одной орлиной лапой. И тоже позолоченной! «Манесский кодекс», библиотека Гейдельбергского университета
Следующим шагом в его развитии стало острое продольное ребро в носовой части, которая теперь приобрела форму клина. Наконечник копья, попав по такому шлему, уже не успевал передать всю энергию своего удара в голову и просто с него соскальзывал. Ребро дополнительно укреплялось крестообразной накладкой в форме креста, вертикальные лучи которого шли от лба и до подбородка, а горизонтальные – являлись бортиками смотровых щелей и не давали наконечнику копья в них соскальзывать. Концы лучей креста было принято оформлять в виде трилистника либо цветка лилии. Подобные шлемы встречаются нам на миниатюрах из «Библии Мациевского» (середина XIII века) и во многих других манускриптах этого времени.
Из-за своих больших размеров шлемы эти стали называть «большими», да они и в самом деле были достаточно велики и, что важно, еще и тяжелы. Среди самых известных шлемов, которые сегодня имеются в распоряжении историков, можно назвать «шлем из Больцано», из башни в городе Больцано в Италии. Известен он также как «шлем из города Бозен» (название Больцано на немецком языке). Датируется он началом XIV века. Вес – 2,5 кг. (Замок св. Ангела, Рим). Затем идет «шлем из замка Аранас», в Швеции, который также датируется началом XIV века. Вес шлема составляет около 2,34 – 2,5 кг. (Государственный исторический музей, Стокгольм). Ну и, конечно, шлем из собрания Тауэра в Лондоне. Датируется второй половиной XIV века. Примерный вес – 2,63 кг. (Королевский арсенал, Лидс). Все они представляют собой огромную историческую ценность и потому, естественно, исключительно дороги, несмотря на весь свой довольно скромный вид.
«Шлем из Даргена». Наверное, самый известный шлем среди дошедших до наших дней «больших шлемов». Был найден в развалинах замка Шлоссберг, неподалеку от германской деревни Дарген в Померании, в честь которой и получил свое название. Относится ко второй половине XIII века. На средневековых миниатюрах похожие шлемы встречаются с 1250 по 1350 годы. Средний вес около 2,25 кг. Немецкий исторический музей, Берлин
«Шлем Аранаса». Найден при раскопках руин замка Аранас в 1916 году, и сегодня он известен как «шлем Аранаса». Сильно повреждён ржавчиной и огнём. Несмотря на это, он имеет большое значение как один из известных нам шлемов XIII века. Вес 2340 г. Высота 300 мм. Ширина 200 мм. Длина 330 мм. Диаметр 170 мм. Шведский исторический музей, Стокгольм
«Шлем Аранаса». Вид изнутри. Шведский исторический музей, Стокгольм
Схема раскроя листов «шлема из Аранаса». Шведский исторический музей, Стокгольм
Понятно, что носить такую тяжесть на голове просто так было нельзя. Да и вообще, защита головы в это время усовершенствовалась просто невероятным образом. Прежде всего на голову надевали стеганый чепец подшлемник, затем на него кольчужный капюшон, нередко закрывавший рот, да еще и с приделанным прямо к кольчуге откидывающимся наносником с отверстиями для дыхания. Крепили его на лице крючком, зацепляя непосредственно за кольца кольчуги. Затем на кольчужный капюшон надевали либо валик из кожи, набитый отрубями, игравший роль амортизирующей прокладки между головой и «большим шлемом», либо металлическую полусферическую «шапочку», а по сути, еще один шлем-подшлемник – сервильер или «служебник».
Два рыцаря, один из которых миннезингер Генрих Фон Теттингем, в шлемах сервильер. «Манесский кодекс», библиотека Гейдельбергского университета
Защитив столькими слоями металла и ткани голову, рыцарь, конечно, вполне мог надеяться на то, что в бою он останется жив, здоров и благополучен. Вот только и плата за подобное «благополучие» была довольно высока. В шлеме было очень душно и жарко. И к тому же ничего не слышно, да и обзор у него был не очень-то хороший, и тут уж поделать было ничего нельзя, потому как делать смотровые щели более широкими было небезопасно. Но вот облегчить себе дыхание оказалось вполне возможно.
Так уже в 1220 году в Англии появились «большие шлемы», имевшие забрало, откидывающееся вверх, а в 1240 году эти же шлемы во Франции и Германии получили забрала в форме дверцы, на петле с левой стороны и «замочком» с правой. К сожалению, такие шлемы никто еще не показал в кино, а то это было бы очень забавно! Ну а с 1250 года в моду вошел классический топфхельм в форме слегка сужающегося кверху цилиндра, и со спущенной на шею передней частью. Верх у него обычно был плоским. Отверстия для дыхания располагались равномерно по обе стороны. Для защиты от ржавчины такие шлемы окрашивались, причем очень часто в геральдические цвета.
Шлем XIII века, выставленный в музее Лучеры, Апулия, Италия. Шлем был найден случайно в одной из башен западной башни крепости, похороненным под слоями мусора, во время ремонтных работ в конце 1979 года
К 1290 году форма «большого шлема» вновь изменилась. Теперь его верхняя часть приобрела конусовидные очертания, а верхнюю пластину стали делать выпуклой. Такая конструкция усилила защитные возможности, хотя смотровые щели шириной 9-12 мм не обеспечивали хорошего обзора на ближней дистанции. Отверстия для вентиляции, находившиеся ниже смотровых щелей, могли иметь разную форму. Иногда их пробивали так, что получались узоры или изображения (как это было сделано, например, на шлеме Эдуарда Уэльского – «Чёрного Принца», где их сделали в виде короны), но чаще просто пробивали их в шахматном порядке. На поздней разновидности этого шлема второй половины XIV века – кюбельхельме – эти вентиляционные отверстия уже в XIV веке стали располагать исключительно с правой стороны, чтобы не ослаблять металл на левой стороне, больше всего подверженной ударам копий противника.
Изображение подобных конусовидных шлемов в большом количестве встречаются на миниатюрах из «Хроники Колмариенса», 1298 г. Британская библиотека, Лондон
Находиться в полностью закрытом шлеме долгое время было очень тяжело, и, как уже выше отмечалось, рыцари нашли выход: стали надевать на голову полусферический сервильер, а уже непосредственно перед атакой водружали себе на голову топфхельм. Но тут началось развитие уже самого шлем-подшлемника сервильера. К нему приделали назатылочную часть, то есть сделали более глубоким, а куполообразную верхнюю часть начали делать заостренной. Так вот и родился шлем бацинет, поверх которого как раз и стали надевать «большие шлемы» с заостренной верхушкой.
Уникальная находка – «большой шлем» из замка Далечин в Моравии
С начала XIV века тулью часто делают цельнокованой и прикрепляют к нижнему основанию, собранному из пары пластин. При этом предличная пластина и назатыльник теперь опускаются спереди и сзади в форме клина на грудь и спину. На ней, в самом низу, появились крестообразные отверстия для пуговицы на конце цепи, второй конец которой закреплялся на груди. О цепях в свое время на ВО уже был материал Доспехи… и цепи), так что повторяться в данном случае смысла нет, но следует подчеркнуть, что цель эти цепи преследовали не только декоративную, но и не давали сорвать шлем с головы владельца либо его потерять. Интересно, что изображения подобного захвата одним рыцарем другого за шлем, чтобы сорвать или сместить его на голове в сторону и лишить обзора, неоднократно изображались в сценах средневековых сражений, включая и знаменитый «Манесский кодекс».
Эффигия Эдуарда «Чёрного Принца» (1330–1376) из Кентерберийского собора в шлеме бацинет с надетой поверх него короной. Его шлем топфхельм вместе с нашлемной фигурой леопарда лежит у него под головой. Однако до нашего времени дошел и сам его шлем, который выглядит именно так, как на этой эффигии. Весит он 3,24 кг, что тяжелее аналогичных шлемов из Пембриджа и из Лидса. Он изготовлен из не самой лучшей стали, которую не закаляли в воде или масле, а подвергли медленному охлаждению на воздухе. Качество стали наводит на мысль об английском производстве. На передней части шлема обнаружили тщательно зарихтованную вмятину, которая, вероятно, была получена в бою
Воины в самых различных шлемах из «Холкхемской библии» (ок. 1320-1330). Британская библиотека, Лондон
Окончательно отказались от этого шлема на рубеже XIV–XV веков, когда исход войны стал решаться уже не только в полевых сражениях и схваткой конных латников, а в ходе длительных военных кампаний, где от всадника требовались вести бой как конным, так и пешим. Главным противником тяжеловооруженной конницы теперь все чаще выступала пехота, лучники и арбалетчики, да и сами рыцари стали все чаще спешиваться для боя с пехотой. В этих условиях бацинеты, получившие подвижное забрало оказались удобнее, так как позволяли с легкостью обозревать поле боя, не выпуская при этом оружия из рук, не прибегая к помощи оруженосца и… не обременяя свою голову лишним весом. Так «большой шлем» завершил свою эволюцию в качестве средства защиты на поле боя, но еще использовался на турнирах, и где в XVI веке его сменил так называемый «жабий шлем» или шлем «жабья голова», ставший завершающим итогом его развития.
Также очень известный турнирный шлем Альберта фон Пранка XIV века. Размеры: высота с нашлемной фигурой – 76 см, без фигуры – 36 см, ширина – 24,2 см, глубина – 31 см. Вес: всего – 6,21 кг, в т. ч. 5,2 кг – вес шлема, 1,01 кг – вес нашлемной фигуры. Художественно-исторический музей, Вена
P.S. Но вот конские хвосты на такие шлемы прикреплять перестали. Мода эта прошла, вместе с модой на остроконечные шлемы, так что если бы Руслан у Пушкина был средневековым рыцарем в «большом шлеме», то… бороду Черномора на шлем он бы даже не подумал бы привязывать...
Продолжение следует…
