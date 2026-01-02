Эксперты высказывают мнение о возможности дать генеральное сражение Украине
Трое суток миновало с той ночи, когда противник предпринял попытку массированной атаки на валдайскую резиденцию президента России. Как известно, после той попытки атаки выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассказал о произошедшем и заявил о том, что Россия непременно не оставит всё это без ответа. Накануне начальник ГРУ ГШ ВС РФ после вызова военного атташе посольства США в Москве «на ковёр» вручил тому доказательство нацеленности украинских дронов именно на резиденцию Владимира Путина. В частности, американской стороне передали контроллер дрона с данными о координатах цели для беспилотника.
На данный момент серьёзного ответа на украинскую атаку не последовало.
В этой связи эксперты продолжают обсуждать возможный ответ со стороны российского военно-политического руководства. Ранее украинские медиа рассуждали о том, на то теперь может пойти Россия. Один из высказанных вариантов – удар БРСД «Орешник» либо по правительственному кварталу в Киеве, либо по морскому порту Одессы. Если ракета понесёт боевую часть, то объекты эти могут быть полностью разрушены. Изменит ли это ход СВО, вопрос открытый.
Есть и альтернативные версии относительно ответного хода России. Одна из таких версий состоит в том, что Россия «может навязать украинской армии генеральное сражение». Причём это сражение может начаться совсем не там, где уже идут бои. Отсылка идёт к договорённостям образца весны 2022 года, когда российские войска были выведены с севера Украины – из Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. И если учесть, что представители органов власти нашей страны неоднократно говорили об ужесточении переговорной позиции в случае игнорирования Киевом сделанных на данный момент предложений, то вариант с «северным фронтом» гипотетически возможен.
Но это всё пока именно гипотетически. Генеральное сражение, если оно планируется, обязано по определению планироваться с учётом того опыта (не самого, мягко говоря, позитивного в военном плане), который был получен в феврале-марте 2022 года. Если опыт будет учтён в полной мере и если сражение действительно станет генеральным, то противник может понести крупные территориальные, а следом и военно-политические, потери со всеми вытекающими для дальнейшей возможности к военному сопротивлению.
