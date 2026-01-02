Эксперты высказывают мнение о возможности дать генеральное сражение Украине

Эксперты высказывают мнение о возможности дать генеральное сражение Украине

Трое суток миновало с той ночи, когда противник предпринял попытку массированной атаки на валдайскую резиденцию президента России. Как известно, после той попытки атаки выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассказал о произошедшем и заявил о том, что Россия непременно не оставит всё это без ответа. Накануне начальник ГРУ ГШ ВС РФ после вызова военного атташе посольства США в Москве «на ковёр» вручил тому доказательство нацеленности украинских дронов именно на резиденцию Владимира Путина. В частности, американской стороне передали контроллер дрона с данными о координатах цели для беспилотника.
На данный момент серьёзного ответа на украинскую атаку не последовало.

В этой связи эксперты продолжают обсуждать возможный ответ со стороны российского военно-политического руководства. Ранее украинские медиа рассуждали о том, на то теперь может пойти Россия. Один из высказанных вариантов – удар БРСД «Орешник» либо по правительственному кварталу в Киеве, либо по морскому порту Одессы. Если ракета понесёт боевую часть, то объекты эти могут быть полностью разрушены. Изменит ли это ход СВО, вопрос открытый.



Есть и альтернативные версии относительно ответного хода России. Одна из таких версий состоит в том, что Россия «может навязать украинской армии генеральное сражение». Причём это сражение может начаться совсем не там, где уже идут бои. Отсылка идёт к договорённостям образца весны 2022 года, когда российские войска были выведены с севера Украины – из Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. И если учесть, что представители органов власти нашей страны неоднократно говорили об ужесточении переговорной позиции в случае игнорирования Киевом сделанных на данный момент предложений, то вариант с «северным фронтом» гипотетически возможен.

Но это всё пока именно гипотетически. Генеральное сражение, если оно планируется, обязано по определению планироваться с учётом того опыта (не самого, мягко говоря, позитивного в военном плане), который был получен в феврале-марте 2022 года. Если опыт будет учтён в полной мере и если сражение действительно станет генеральным, то противник может понести крупные территориальные, а следом и военно-политические, потери со всеми вытекающими для дальнейшей возможности к военному сопротивлению.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +8
    Сегодня, 13:10
    Гадание на кофейной гуще.Пока,только амерзца ткнули в дерьмо
    2. Симаргл Звание
      Симаргл
      +15
      Сегодня, 13:33
      Генеральные сражения имели смысл лет 300 назад, когда армии кучкой друг за другом бегали. Сейчас всё свелось к перманентному нажиму и периодическим выпадам. Ну и войска, размазанные по линии фронта.
      Это "генеральное сражение" создаст прорыв, а потом окружение прорвавшихся.
      Эгсперд застрял в XVII веке.
      1. Eroma Звание
        Eroma
        +1
        Сегодня, 15:02
        Генеральное сражение в наше время тоже возможно, только это спланированное генштабом мероприятие, опирающиеся на существенные резервы и начатое в благоприятных для подобного сражения момент! Если есть силы и возможности достигнуть успеха, то генеральное сражение можно навязать и кардинально сломить сопротивление противника.
        Но, сегодня РА не демонсирирует значительного превосзодства над ВСУ, что бы искать именно генерального сражения и мосшабное сражение может и нашу армию обескровить.
        В ответ на что то никто в генепальное сражение не ввяжется! Поэтому идея озвученная автором, глупа, либо мысль не верно подана! Пока известно, что Россия изменит свои требовария для заключения мира, из-за попытки атаковать резиденцию президента.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 14:40
        Пока,только амерзца ткнули в дерьмо

        А кто такой амерзца которого ткнули в это самое ?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 14:58
          Так комментатор кратко обозначил американского представителя. Предположительно, гибрид слов "американец" и "мерзавец".)
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            -1
            Сегодня, 15:07
            Так комментатор кратко обозначил американского представителя.

            Так этим америкосам как то "фиолетово" , им вообще всё по фигу что не затрагивает их. И да как у вас получается удалять ваши комментарии ? Вы админ?
  2. ian Звание
    ian
    +6
    Сегодня, 13:11
    Какое генеральное сражение, автор? belay
    "И полки стройными рядами с развернутыми знаменами пойдут брать Киев"....
    О чем вообще статья? Что Россия в очередной раз обещала "не оставить без внимания" и гадание что может после этого быть? fool
    1. Ватник_ Звание
      Ватник_
      +1
      Сегодня, 13:27
      Что такое «генеральное сражение»? Это сражение после которого противник теряет шанс выиграть войну. Т е в ходе подобного сражения противник теряет возможность маневра и значительную часть вооруженных сил, победителю открывается дорога к экономическим центрам противника. Исходя из этого генеральное сражение СВО - это битва за Донбасс!
      1. ian Звание
        ian
        -1
        Сегодня, 13:29
        Ага. Спасибо за разъяснение hi
        И автору статьи наконец пришло понимание этого?
        1. Ватник_ Звание
          Ватник_
          -4
          Сегодня, 13:34
          Есть очень много народу, который убежал с Украины и теперь хочет вернуться обратно начальниками. Им кровь из носа, надо как то убедить русских, что им не жить без Одессы, Сум или Чернигова. Люди стараются…
          1. ian Звание
            ian
            +1
            Сегодня, 13:38
            Цитата: Ватник_
            Есть очень много народу, который убежал с Украины и теперь хочет вернуться обратно начальниками. Им кровь из носа, надо как то убедить русских, что им не жить без Одессы, Сум или Чернигова. Люди стараются…

            Русских не надо в этом убеждать, не подменяйте понятия, попахивает... wink
            Хотя, конечно, народу, который кушать не может убеждает русских в том, что "и без Одессы тоже хорошо" тоже достаточно..... yes
            1. Ватник_ Звание
              Ватник_
              -8
              Сегодня, 13:48
              Что значит попахивает? А что мы по большому счету потеряли на Украине? Чего там такого есть, чего нет в России? Основной вопрос в том, что бы устранить угрозы безопасности со стороны Украины, а не ее оккупировать.
              1. ian Звание
                ian
                +6
                Сегодня, 13:53
                Украина в сегодняшнем виде есть плацдарм создания стратегической угрозы России.
                Ликвидация "такой" Украины= ликвидация плацдарма=ликвидация угрозы.
                Я понятно объясняю? wink
                1. Ватник_ Звание
                  Ватник_
                  -1
                  Сегодня, 13:55
                  Ликвидировать плацдарм можно по разному. Есть куда как более дешевые способы нежели чем оккупация.
                  1. ian Звание
                    ian
                    -1
                    Сегодня, 14:03
                    Вас заклинило на "оккупации".
                    Составьте список своих предложений и отправьте их в ГШ РФ.
                    Там рассмотрят. После праздников... hi
                    1. Ватник_ Звание
                      Ватник_
                      0
                      Сегодня, 14:04
                      Там без меня все умные. Как нибудь разберутся.
                  2. Dart2027 Звание
                    Dart2027
                    +1
                    Сегодня, 14:15
                    Цитата: Ватник_
                    Есть куда как более дешевые способы нежели чем оккупация.

                    Например возвращение исконно русских земель и ассимиляция населения.
                    1. Ватник_ Звание
                      Ватник_
                      0
                      Сегодня, 15:28
                      А если население против?
                  3. Русич Звание
                    Русич
                    0
                    Сегодня, 15:17
                    Цитата: Ватник_
                    иквидировать плацдарм можно по разному. Есть куда как более дешевые способы нежели чем оккупация.

                    А как? Поделитесь с нами?
                    1. Ватник_ Звание
                      Ватник_
                      0
                      Сегодня, 15:28
                      Устроить там Гражданскую войну.
    2. Приходимец_СЭМ Звание
      Приходимец_СЭМ
      0
      Сегодня, 13:40
      Было "стояние на Угре", а сейчас - стояние на Укре
      1. Ватник_ Звание
        Ватник_
        -1
        Сегодня, 13:52
        Ну не совсем . Скорее война с Тверью. До стояния на Угре еще лет стопятьдесят.
    3. Седов Звание
      Седов
      -5
      Сегодня, 13:40
      "И полки стройными рядами с развернутыми знаменами пойдут брать Киев"....
      Так и да. Мы Курщину почти полтора года освобождали, а тут прям "стройными полками" на Киев. Абсурд. Вариант с Орешником с БЧ по Банковой выглядит очень отменно. Но это мечты. Всё будет как обычно: "Ребята, давайте жить дружно"..
      1. Ватник_ Звание
        Ватник_
        -4
        Сегодня, 14:06
        Ну да. А чего мы потеряли в крупных украинских городах?
  3. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 13:18
    А смысл генерально сражаться с окраиной, когда главные враги за лужей и за проливом?
    1. Ватник_ Звание
      Ватник_
      -7
      Сегодня, 13:36
      Во! Именно! Оккупация Укры только ослабит Россию!
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +3
        Сегодня, 13:50
        Какая оккупация укры? Киев - первая столица России!!
        1. Ватник_ Звание
          Ватник_
          -7
          Сегодня, 13:53
          Ой. Ну вот это очень спорно. Скорее тогда уж Владимир или Суздаль.
          1. Сергей3 Звание
            Сергей3
            +1
            Сегодня, 13:55
            Т.е Вы не признаёте, что Киев был столицей России?!
            1. Ватник_ Звание
              Ватник_
              -4
              Сегодня, 13:57
              Россия появилась из Владиро-Суздальской Руси. Поэтому ее и называют Золотым Кольцом. Какое отношение к ней имел Киев? Киев к тому моменту был лютым врагом!
              Кстати заметьте интересно получается Золотое Кольцо- Золотая Орда.
              1. Сергей3 Звание
                Сергей3
                0
                Сегодня, 15:17
                Историю учить надо не по википедии, из за орды как раз из Киева столица перекочевала в никому тогда не известную деревню Москва, что из этого получилось, знают все, кроме читателей википедии... wassat
                1. Ватник_ Звание
                  Ватник_
                  0
                  Сегодня, 15:29
                  Таки да, учите истории. Русские сожгли Киев вместе с Ордой в 1240 г.
              2. Сергей3 Звание
                Сергей3
                0
                Сегодня, 15:20
                А Киев был столицей России почти 300 лет, начиная с 882 года и заканчивая 1125 годом.
                1. Ватник_ Звание
                  Ватник_
                  0
                  Сегодня, 15:30
                  Большой вопрос где тот Киев был. Как бы не на Дунае.
              3. Сергей3 Звание
                Сергей3
                0
                Сегодня, 15:23
                Из за орды как раз из Киева столица перекочевала в никому тогда не известную деревню Владимир, а от туда в деревню Москва.

                Вопрос к админам сайта : а почему время редактирования своего текста так мало?
              4. Русич Звание
                Русич
                0
                Сегодня, 15:23
                Цитата: Ватник_
                Кстати заметьте интересно получается Золотое Кольцо- Золотая Орда.
                золотой унитаз
                1. Ватник_ Звание
                  Ватник_
                  0
                  Сегодня, 15:31
                  С унитазами - это к украинцам.
      2. Русич Звание
        Русич
        0
        Сегодня, 15:24
        Цитата: Ватник_
        Во! Именно! Оккупация Укры только ослабит Россию!

        Уже и методички разучились составлять))
        1. Ватник_ Звание
          Ватник_
          0
          Сегодня, 15:32
          Шо украинец в изгнании?
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:20
    Алексей обсуждает "обсуждения"....бесполезное дело.Пока ни один "предвидец" не угадал ничего. hi
  5. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 13:21
    Для наступления на новом направлении с решительными целями, нужна как минимум 300 тысячная группировка, соответствующим количеством техники и авиационная поддержка, очень сильно сомневаюсь, что у нас есть такие резервы.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      -3
      Сегодня, 13:54
      Все вновь производимые танки идут в резерв возле окраины, а вот 300 тыщ. хорошо обученных на полигонах современному бою, вот тут действительно сомневаюсь. Интересно, в обучение действующей армии внедрили новый способ боевых действий?
  8. Ватник_ Звание
    Ватник_
    -2
    Сегодня, 13:31
    Ну скорее всего нет смысла открывать еще один фронт, ибо основная цель СВО -это Донбасс. Вопрос каким образом ускорить изгнание украинцев? Я думаю проще организовать прорыв на юге в сторону Павловграда.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +2
      Сегодня, 13:36
      Вы бы стратегию непрямых действий Линделл Гарта почитали.
      Для того что бы изгнать всу из Донбаса, совсем не обязательно драться на Донбассе.
      Хотя прорыв на Павлоград, конечно лучше несколькольких месяцев осады Славянска - Краматорска
      1. Ватник_ Звание
        Ватник_
        0
        Сегодня, 13:45
        Есть нюансы. Прорыв на Павловград возможен только после взятия Красноармейска ( выполнено) и Орехова ( не выполнено). Он интересен не сам по себе, а с выходом в район Бравенково с Юга и к Изюму с Севера. Тем самым мало того, что самая боеспособная группировка ВСУ оказывается в окружении, вся левобережная Украина лишается последних источников угля!
    2. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 15:26
      Цитата: Ватник_
      основная цель СВО -это Донбасс.

      Почитайте сначала, а потом глагольте
      1. Ватник_ Звание
        Ватник_
        0
        Сегодня, 15:34
        Не ну русичи ща русских уму-разуму учить будут.
  10. Evgenuy Звание
    Evgenuy
    -3
    Сегодня, 13:42
    Генеральное сражение, да ладно вы серьёзно:)???
    Порт в Одессе не кто трогать не будет, мы ведь согласились на зерновую сделку, по Киеву бить тоже смысл какой, что это даст???
    Солдаты не фронте тысячами гибнут, пока правители сопли жуют...
    Пора уже забыть слово братский народ, а начать войну по тылам Украины так как там террористы сидят, а не братья!!!!
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:37
      порт давно разнесен))))))))))))
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    -9
    Сегодня, 13:48
    Накануне начальник ГРУ ГШ ВС РФ после вызова военного атташе посольства США в Москве «на ковёр» вручил тому доказательство

    Вместо нанесения ответного сокрушительного удара побежали американцам жаловаться на нехорошего зелю. Тьфу, противно!
  13. asng Звание
    asng
    +2
    Сегодня, 13:51
    Ни новых фактов, ни аналитических выводов, даже сюжета захватывающего нет. О чём и для чего статейка написана?
  14. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 14:04
    Такое ощущение что нам это и пытаются навязать... А ловушки, вероятней всего, уже подготовлены... Ни в коем случае нельзя на это купится!!!
  16. Земеля Звание
    Земеля
    +1
    Сегодня, 14:14
    удар БРСД «Орешник» либо по правительственному кварталу в Киеве, либо по морскому порту Одессы. Если ракета понесёт боевую часть, то объекты эти могут быть полностью разрушены. Изменит ли это ход СВО

    Изменит!
  17. garik77 Звание
    garik77
    -1
    Сегодня, 14:39
    Тут только если на Куев идти. Зря оттуда ушли, непонятно, как можно было верить договорённостям с xoxлами, они всегда врут. Но появление армад воздушных беспилотников полностью поменяло правила военных действий и двигать танки по открытым пространствам равносильно самоубийству
  18. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 14:40
    Да сегодня генштаб отчитался, что очередные несколько ударов по Одесской и другим областям были ответом за всё. Так что ответка на теракты дана, генеральные генералы могут спокойно продолжать праздновать
  19. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -1
    Сегодня, 14:41
    Генеральное сражение с ворьем. Бои продолжаются


    ▪Герой ЛНР, заместитель министра обороны Тимур Иванов.

    Сумма взятки: 1,185 млрд рублей.

    ▪Заслуженный военный специалист РФ, генерал-лейтенант, руководитель кадрового управления МО Юрий Кузнецов.

    Сумма взятки: 30,5 млн рублей.

    ▪Начальник ГУ связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

    Сумма взятки: 36 млн рублей.

    ▪Начальник управления департамента МО по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий.

    Ущерб по делу: свыше 70 млн рублей.

    ▪Гендиректор Военно-строительной компании МО РФ Андрей Белков.

    Ущерб от махинаций: 45 млн рублей.

    ▪Герой РФ, генерал армии, экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

    Ущерб по делу: 1,3 млрд рублей.
  20. Бан Зай Звание
    Бан Зай
    -1
    Сегодня, 15:07
    Никакой атаки и не было, матрасники провели орбитальный анализ, щеки надо уметь надувать так, чтобы враги, были надуты по полной