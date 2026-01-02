Глава Центра кибербезопасности Бельгии обвинил российских хакеров в атаках на ЕС

Глава Центра кибербезопасности Бельгии обвинил российских хакеров в атаках на ЕС

Европейские компании информационно-технологического сектора катастрофически отстают практически по всем параметрам от американских. По мнению главы Центра кибербезопасности Бельгии (CCB) Мигеля де Брюйкера, де-факто «Европа потеряла интернет», и это не образное выражение.

В интервью британской газете Financial Times глава CCB заявил, что доминирующее положение на европейском рынке цифровой инфраструктуры по-прежнему занимают американские компании. Технологические возможности стран Европы не позволяют обеспечить сохранность всех данных в облачных сервисах, находящихся в дата-центрах Старого Света.



Мы потеряли все облачные технологии. Мы потеряли интернет, давайте будем честны. Если я хочу, чтобы моя информация на 100% хранилась в ЕС, то это только мечты, вы ставите перед собой нереалистичную цель.

Однако паниковать по этому поводу не стоит, считает эксперт. По его мнению, европейским ИТ-компаниям необходимо сосредоточиться на создании собственных продуктов, локализованных в Евросоюзе.

Де Брюйкер констатировал, что киберзащита европейских компаний практически полностью зависит от сотрудничества с американцами. Однако эта зависимость не является «огромной проблемой» для безопасности Евросоюза, считает глава CCB. По его мнению, наиболее важным является суверенитет в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта, который обеспечит устойчивость европейских стран перед кибератаками.

Для этого ЕС необходимо перейти от декларирования суверенитета в области обеспечения кибербезопасности к формулировке четкой и реализуемой политики в этой сфере. Не следует бороться с американским влиянием, а необходимо развивать национальные и общеевропейские проекты в сфере ИТ. Глава Центра кибербезопасности Бельгии:

Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, как остановить американских «гипермасштабных игроков», возможно, нам стоит направить свою энергию на создание чего-то своего.

На этом вполне здравые рассуждения бельгийца закончились и начались привычные для Запада мейнстримные мантры о «российской угрозе». Де Брюйкер заявил, что в странах ЕС ежедневно атакам хакеров подвергаются киберсистемы как минимум 20 различных организаций. По его словам, практически за всеми такими атаками на ИТ-инфраструктуру стоят «российские хактивисты». Цель кибервмешательства не в хищении конфиденциальных данных, а в том, чтобы нарушить работу конкретного сайта или сервиса, считает бельгиец.

Следуя логике де Брюйкера, выходит, что это американские ИТ-компании не могут защитить европейцев от «российских кибератак». Тяжелый случай, когда «друзья» не помогают, а «всемогущие враги» из России пользуются этой ситуацией.
