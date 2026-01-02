Израильский миллиардер призывает США усилить ограничения свободы слова

2 200 15
Израильский миллиардер призывает США усилить ограничения свободы слова

Израильский миллиардер Шломо Крамер, являющийся соучредителем крупной международной компании, специализирующейся на кибербезопасности Check Point Software Technologies, призывает власти США обеспечить полный государственный контроль над всеми действующими в стране платформами социальных сетей.

При этом Крамер утверждает, что, исходя из политической целесообразности, необходимо ограничить Первую поправку к Конституции США, согласно которой американским гражданам гарантируется свобода вероисповедания, свобода слова, свобода печати и свобода собраний. Ключевую роль в контроле над ограничениями свободы слова израильский миллиардер предлагает отдать ИИ. Крамер считает необходимым должным образом оценивать достоверность личности каждого человека, выражающего свое мнение в интернет-пространстве, и при помощи ИИ полностью контролировать все высказывания.

Между тем в Британии уже набирают людей, которые будут заниматься слежкой за согражданами и удостоверением их цифровой личности в интернет-пространстве. Судя по всему, власти островного королевства планируют тайно ввести цифровые удостоверения личности для каждого человека с момента его рождения. Каждому рожденному в Британии младенцу уже в ближайшее время будет присваиваться уникальный идентификационный номер.

Пока западные страны продолжают обвинять Россию в «цифровом тоталитаризме», сами они стремительно вводят меры, которые с трудом вписываются даже в рамки либеральной цензуры. Одним из ярких примеров является вступивший в силу в Британии в июле прошлого года «закон о цифровой безопасности», согласно которому легализуется масштабный цифровой надзор и устанавливаются репрессивные механизмы контроля за всем интернет-пространством.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:37
    ❝ Пока западные страны продолжают обвинять Россию в «цифровом тоталитаризме», сами они стремительно вводят меры, которые с трудом вписываются даже в рамки либеральной цензуры ❞ —

    — «Вор громче всех кричит "Держи вора"» ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 14:31
      власти островного королевства планируют тайно ввести цифровые удостоверения личности для каждого человека с момента его рождения.

      ... и будет начертан номер на челе или руке его, как таинственный знак покорности зверю из Апокалипсиса, принятия власти антихриста... без начертания нельзя будет ни покупать, ни продавать...
      Откровение Иоанна Богослова, глава 13, стихи 1, 2, 11–13, 16–18
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 14:37
        Крамер действует по заветам Геббельса, однако!
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 14:39
          Цитата: marchcat
          Крамер действует по заветам Геббельса, однако!

          В принципе - да. yes Только приписываемый Геббельсу тезис «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят» на самом деле был высказан Гитлером в книге «Майн кампф», причем в отношении «евреев и марксистов».
    2. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +2
      Сегодня, 14:49
      Каждому рожденному в Британии младенцу уже в ближайшее время будет присваиваться уникальный идентификационный номер

      В смысле, "БУДУТ" ?!
      Учёт был всегда. И всегда и везде стались этот учёт сделать как можно более полным.
      Разве что говорят не "какой у вас номер?", а "какой номер у вашего паспорта?".
      Полагаю, так и останется. То есть формально номер присвоен не человеку, а его документу.
      То есть никаких "будет". Это уже есть.
      Ну а с постепенным увеличением телекамер и внедрения контроля над ними ИИ и нелегалов будет отлавливать всё проще.
      И это - благо, а не "жуть тоталитарная". Поможет бороться с преступностью и нелегалами.
      .
      Что же до ограничений свободы слова - она тоже была всегда.
      Попробуй в тех же США что-то вякнуть про "черномазых". Сразу сядешь. Так что цензура была всегда, только в разных странах с разными нюансами. А если где цензуры вдруг нет совсем - то в такой стране точно жить не захочешь. Потому что там и полиции нет (или она не работает по своей специальности)
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +2
    Сегодня, 13:56
    А почему США? Китай давно это внедрил.
    1. Ross Звание
      Ross
      +1
      Сегодня, 14:00
      Дак и у нас полным ходом идет. Это общемировая волна. От тех кто всем рулит
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Ross
        От тех кто всем рулит

        По логике, дальше, на дороге должна быть дорожная полиция (ГАИ)!? what
      2. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 14:48
        Цитата: Ross
        и у нас полным ходом идет. Это общемировая волна

        Всё верно
        У нас это известно, как цифровой профиль гражданина (ЦПГ) — совокупность информации о гражданине, собранной из различных государственных систем в одном месте — Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
        ссылка:
        https://companies.rbc.ru/news/OXj6IjuyyO/tsifrovoj-profil-grazhdanina-chto-eto-takoe-i-chem-on-polezen-dlya-biznesa/?ysclid=mjwsyk249l763380044
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 14:21
    А разве в социальных сетях есть свобода слова,чтоб ея ограничивать? . . "Кто ж на Плюке думает правду? Ку! "-из какого-то замечательного фильма.Жаль в Новогоднюю ночь этот фильм не показывают.Кю. . . angry
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 14:35
      Цитата: андрей мартов
      Ку! "-из какого-то замечательного фильма.Жаль в Новогоднюю ночь этот фильм не показывают.Кю.

      На жёлтые штаны поперли что-ли? laughing
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +3
        Сегодня, 14:44
        ❝ На жёлтые штаны поперли что-ли? ❞ —
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 14:45
          Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
          ❝ На жёлтые штаны поперли что-ли? ❞ —

          Эт точно! yes
  4. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 14:41
    . Каждому рожденному в Британии младенцу уже в ближайшее время будет присваиваться уникальный идентификационный номер

    Так такие номера уже есть и присваиваются они пусть и не сразу после рождения, а не немного позже. СНИЛСы есть во всех западных странах и в России . Нет СНИЛСа, не зарегестрируют на иногда необходимых Госуслугах
  5. Сом Звание
    Сом
    -1
    Сегодня, 15:08
    Ключевую роль в контроле над ограничениями свободы слова израильский миллиардер предлагает отдать ИИ.
    Всё по классике, миру мир, а контроль над ИИ евреям.