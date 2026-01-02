Bloomberg: богатейшие россияне за прошлый год увеличили свои состояния

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), по итогам прошлого, 2025 года состояние самых богатых граждан России совокупно увеличилось на 23,8 миллиарда долларов.Наиболее удачным минувший год стал для крупнейшего акционера российской компании «Металлоинвест», специализирующейся на добыче и обработке железной руды, Алишера Усманова. В прошлом году Усманов стал богаче на 6,04 миллиарда долларов. По состоянию на конец 2025 года стоимость принадлежащих ему активов достигла 19,3 миллиарда долларов.Второе место в представленном BBI рейтинге занимает основатель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, состояние которого за минувший год увеличилось на 4,75 миллиарда долларов. Учитывая, что его совокупное состояние достигло 7,88 миллиарда, в 2025 году он стал более чем в два раза богаче. Тройку лидеров занимает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, за вышеназванный период времени увеличивший свое состояние на 3,38 миллиарда долларов. В настоящее время Дуров располагает 14,4 миллиардами.При этом 2025 год был удачным не для всех богатейших россиян — некоторые, например совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, закончил год с убытками в 4,7 миллиарда долларов, вследствие чего его состояние уменьшилось до «скромных» 10,1 миллиарда.Вместе с тем отмечается, что во втором полугодии 2025 года многие богатейшие россияне столкнулись с падением своего совокупного состояния. Если в период с января по июль 2025 прибыли росли, то с середины лета по конец года наблюдалось некоторое падение доходов богачей.

