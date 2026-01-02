Bloomberg: богатейшие россияне за прошлый год увеличили свои состояния

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), по итогам прошлого, 2025 года состояние самых богатых граждан России совокупно увеличилось на 23,8 миллиарда долларов.

Наиболее удачным минувший год стал для крупнейшего акционера российской компании «Металлоинвест», специализирующейся на добыче и обработке железной руды, Алишера Усманова. В прошлом году Усманов стал богаче на 6,04 миллиарда долларов. По состоянию на конец 2025 года стоимость принадлежащих ему активов достигла 19,3 миллиарда долларов.

Второе место в представленном BBI рейтинге занимает основатель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, состояние которого за минувший год увеличилось на 4,75 миллиарда долларов. Учитывая, что его совокупное состояние достигло 7,88 миллиарда, в 2025 году он стал более чем в два раза богаче. Тройку лидеров занимает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, за вышеназванный период времени увеличивший свое состояние на 3,38 миллиарда долларов. В настоящее время Дуров располагает 14,4 миллиардами.

При этом 2025 год был удачным не для всех богатейших россиян — некоторые, например совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, закончил год с убытками в 4,7 миллиарда долларов, вследствие чего его состояние уменьшилось до «скромных» 10,1 миллиарда.

Вместе с тем отмечается, что во втором полугодии 2025 года многие богатейшие россияне столкнулись с падением своего совокупного состояния. Если в период с января по июль 2025 прибыли росли, то с середины лета по конец года наблюдалось некоторое падение доходов богачей.
  marchcat
    marchcat
    +8
    Сегодня, 14:39
    С этими всё понятно, а вот народ на сколько стал "богаче" почему нет статистики? negative
    topol717
      topol717
      -8
      Сегодня, 14:44
      Цитата: marchcat
      а вот народ на сколько стал "богаче" почему нет статистики?
      Вы же слышали ВВП 19 декабря? или то для вас не авторитет, и вам главное набросить на вентилятор?
    Pharmacist
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 14:45
      "Народ" - понятие растяжимое. У кого-то щи жидкие, у кого-то жемчуг мелкий.
      marchcat
        marchcat
        +4
        Сегодня, 14:45
        Трудовой народ, который ручками работает а не языком трындит.
        Скобаристан
          Скобаристан
          -1
          Сегодня, 15:00
          Трудовой народ это тот который в хрущевках и многоэтажках. ? Дык мне машину во дворе некуда бывает приткнуть , если чуть позже с работы приезжаю. Это наверное от бедности все. Ога.
    Wildcat
      Wildcat
      +2
      Сегодня, 14:46
      Есть статистика.
      crying
      Но не надо.
      sad
      Лучше анекдот: "Подводят итоги деятельности.
      - "Все мы давно работаем и уже имеем все что только можно: недвижимость
      в России и за рубежом, заводы, газеты, пароходы, земли, недра и т. п..
      Пора теперь подумать и о народе".
      По залу шепот, ропот, топот...
      - "Думаю каждому душ по 500 будет для начала будет достаточно"."
      https://www.anekdot.ru/id/402872/
    Скобаристан
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 14:57
      Как версия , Блумбергу не интересна тема простых россиян. Может оказаться что не все плохо как представляется.
      Теренин
        Теренин
        +1
        Сегодня, 15:05
        во втором полугодии 2025 года многие богатейшие россияне столкнулись с падением своего совокупного состояния.
        ...с середины лета по конец года наблюдалось некоторое падение доходов богачей.

        Держитесь, несчастные мои, я с вами душой и телом crying
        У меня с вами есть общее и единое winked - мы дышим одним воздухом fellow
        Ясная
          Ясная
          +1
          Сегодня, 15:12
          Цитата: Теренин
          У меня с вами есть общее и единое - мы дышим одним воздухом

          hi
          Бедные и богатые одинаковы только в одном — в скверном здоровье.
        Скобаристан
          Скобаристан
          0
          Сегодня, 15:14
          Таки отнять и поделить ? (С)
          Теренин
            Теренин
            +1
            Сегодня, 15:17
            Цитата: Скобаристан
            Таки отнять и поделить ? (С)

            Бесполезно, таки через некоторое время, деньги опять вернутся к тем у кого были request
            Скобаристан
              Скобаристан
              0
              Сегодня, 15:21
              ..... Дык можно согласно революционной необходимости отвести за сортир и того самого ? А если серьёзно то вопрос требует много букв и простого решения нет, на данном историческом этапе. Но когда мне рассказывают как плохо живут простые работяги сейчас то у меня возникает вопрос, а они точно знают как они живут ?
              Дед-дилетант
                Дед-дилетант
                0
                Сегодня, 15:41
                Но когда мне рассказывают как плохо живут простые работяги сейчас то у меня возникает вопрос, а они точно знают как они живут ?
                Я точно знаю. Работаю слесарем. На Урале. Средняя сумма чистыми в месяц - 67 т.р. Позволить себе икру черную, на бутерброд, по утрам, не могу.
                Что касается машин, которые Вы выше выделили, то они, примерно 9/10, куплены в кредит. Это значит, что богаче от покупки автомобиля люди не стали. Если к выплатам по кредиту добавить стоимость топлива, ТО, расходников, платы за стоянку, то получится, что народ стал беднее.
      Добрый злыдень
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 15:07
        Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), по итогам прошлого, 2025 года состояние самых богатых граждан России совокупно увеличилось на 23,8 миллиарда долларов.
        Ну, это у миллиардеров. А у простых миллионеров на сколько?
        Скобаристан
          Скобаристан
          0
          Сегодня, 15:17
          Загадка. А ведь еще еще недомиллионеры или даже просто стотысячники.
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 15:10
      Цитата: marchcat
      С этими всё понятно

      Про всех не знаю, а вот
      специализирующейся на добыче и обработке железной руды, Алишера Усманова.

      про этого знаю немного.
      Не только железной руды.
      Он осваивает богатейшее месторождение медной руды, из которой будут, или уже получают анодную медь. Это Удоканское месторождение было открыто, если не изменяет память, в 30-х годах прошлого столетия.
      Жил в тех местах, но тогда была тишина на этом месторождении.
      Сейчас поддерживаю связь с некоторыми друзьями оттуда.
      И вот что рассказывают.
      Зарплата хорошая у тех, кто там работает. Аэропорт Чара принимал только легкие самолеты, вертолеты и АН -24-26. Сейчас идет реконструкция аэропорта под прием всех самолетов!
      Строится благоустроенный, современный поселок со всей инфраструктурой. Районный центр тоже преображается.
      В общем не все так плохо для небольших поселков БАМа, это Чара, Новая Чара, Куанда. Появились рабочие места кроме ж. д.
      пс. Не подумайте что я поддерживаю олигархов! Нет! Я категорически против их!
      Но что есть - то есть request
    Sergei Timofeich
      Sergei Timofeich
      0
      Сегодня, 15:30
      Статистику от блумбергов специально печатают для таких,как ты,что бы ты возмутился и попался на удочку,что ты и сделал..Откуда за бугром могут знать,что и сколько заработали наши нувориши,если все их счета заморожены или арестованы?Вся оплата между нами и нашими торговыми партнёрами проходи мимо кассы западных буржуев....
    красноярск
      красноярск
      0
      Сегодня, 15:37
      Цитата: marchcat
      С этими всё понятно, а вот народ на сколько стал "богаче" почему нет статистики? negative

      Эту информацию нельзя обнародовать. На фоне роста доходов богачей эта информация это будет не этично. К тому же это будет идти в разрез с тем, что сказал гарант 19 декабря.
    Reptiloid
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 15:38
      Цитата: marchcat
      С этими всё понятно, а вот народ на сколько стал "богаче" почему нет статистики? negative

      И чего непонятно? Если их доходы увеличились, то у населения доходы уменьшились . Но КОНЕЧно, небольшую сумму,, чем у этих прибыль. Ведь не только эти обогащаются в РФ
  paul3390
    paul3390
    +6
    Сегодня, 14:44
    Но налоги и поборы на войну дерут почему-то с нас, сирых... what
    Reptiloid
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 15:42
      Цитата: paul3390
      Но налоги и поборы на войну дерут почему-то с нас, сирых... what

      А Сбербанк для чего увеличивает всякие поборы recourse
  Million
    Million
    +5
    Сегодня, 14:49
    Кто бы сомневался.Что удивительно,русских среди них нет.
    paul3390
      paul3390
      +4
      Сегодня, 14:59
      Да и биография у этих персонажей - в любой другой стране давно бы к стенке поставили...
      Nastia Makarova
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 15:27
        в тех странах такие же)))) крови на руках поболее будет
      Sergei Timofeich
        Sergei Timofeich
        0
        Сегодня, 15:32
        Да ты чё,вон,в Хабаровске одного из 90х поставили к стенке,так тут возмущались,а весь Хабаровск ходуном ходил....
  Андрей Храмов
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 14:55
    Те, у кого много-много денег - в душе не имеют Родины, Отечества и Отчизны.
    Это - мировоззренческие для нас инопланетяне...
    Но они имеют возможность "покупать" власть внутри НАШЕЙ Родины, Отечества и Отчизны под свои интересы.
    Возникает вопрос - а почему так?
    alexoff
      alexoff
      +4
      Сегодня, 14:59
      Есть у них в душе Родина. Просто это не Россия, а Израиль, Британия, США
      Андрей Храмов
        Андрей Храмов
        +2
        Сегодня, 15:02
        Уважаемый alexoff (Александр)!

        Думается - не тольео там...

        Их "родина" - олигархический интернационал...
        И "отечество" - банковские счета во всех банках запада...
        Их "отчизна" - недвижимость по всему миру...
    Теренин
      Теренин
      +2
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Андрей Храмов
      Те, у кого много-много денег

      Оказывается и в нашем климате зелень круглый год растёт… у богатых. winked
      Андрей Храмов
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 15:42
        Уважаемый Теренин (Геннадий)! Да, Вы правы - "долларовая зелень" в России для пределённых категорий граждан "цветёт" и "пахнет". Но любому цветению - рано или поздно - приходит конец. И цвет начинается красный...
    carpenter
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:24
      Цитата: Андрей Храмов
      Те, у кого много-много денег - в душе не имеют Родины, Отечества и Отчизны.

      Да и живут они не на родине, а за рубежом, особенно Усманов.
  alexoff
    alexoff
    +3
    Сегодня, 14:58
    Кому война, а у кого новые рекорды по богатству
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:29
      в новый год столько салютов в небо пустили)))) народ не бедный))))
  Умптек
    Умптек
    +3
    Сегодня, 15:00
    Дуров сегодня такой же россиянин, как я ракетный крейсер
    nepunamemuk
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 15:20
      после того как отсидел во французской тюрьме 🤣
  Скорин
    Скорин
    0
    Сегодня, 15:13
    "Мы вместе одна большая семья, сильная и сплочённая...". Люди все в семью, все в семью несут, деньги зарабатывают в такое-то сложное время...)))
  AlexSam
    AlexSam
    +1
    Сегодня, 15:16
    В этот список "русских" олигархов Дуров наверное случайно попал. Наверное сам не рад такому соседству единокровцев и единоверцев.
  Andobor
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:22
    Алишера Усманова. В прошлом году Усманов стал богаче на 6,04 миллиарда долларов. По состоянию на конец 2025 года стоимость принадлежащих ему активов достигла 19,3 миллиарда долларов.
    Вообще ничего не надо было делать, весь рост за счёт роста курса рубля.
  dementor873
    dementor873
    +1
    Сегодня, 15:25
    Цитата: Скобаристан
    Трудовой народ это тот который в хрущевках и многоэтажках. ? Дык мне машину во дворе некуда бывает приткнуть , если чуть позже с работы приезжаю. Это наверное от бедности все. Ога.

    Я когда смотрю на автопарк у дома, мне стыдно становится.
  Carlos Sala
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 15:29
    Ввести специальный налог для проведения текущей военной операции для этих счастливчиков. Кажется логичным...