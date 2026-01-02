Турция показала поражение вертолёта в укрытии противобункерным боеприпасом Tolun
Турецкая компания Aselsan успешно провела испытания противобункерного боеприпаса Tolun (запущенного с БПЛА Bayraktar Akinci), уничтожив списанный вертолёт UH-1, который находился в укрытии под железобетонной плитой. Соответствующее видео показано в сети.
ASELSAN, продолжая расширять ассортимент высокоточного оружия, пояснила по этому поводу:
Tolun с бронебойной БЧ, имея вес 113 кг и дальность полёта свыше 100 км, является базовым вариантом в семействе боеприпасов малого диаметра (относится к тому же классу, что и бомбы МК-81), в которое также входят Tolun-F (БЧ с ОФС), Tolun-IIR (с ИК-ГСН и осколочной БЧ) и наземная версия Tolun-S (запускается с помощью ракеты-носителя от компании DeltaV).
Tolun, устойчивый к воздействию средств РЭБ, может пробить железобетонную преграду толщиной до одного метра и предназначен для поражения особо важных целей, таких как авиационные укрытия, с КВО до 1 м. Наведение на цель осуществляется с помощью GNSS/ИНС.
Tolun на F-16:
Турецкий разработчик уверенно обретает новые компетенции:
Информация