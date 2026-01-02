Турция показала поражение вертолёта в укрытии противобункерным боеприпасом Tolun

774 3
Турция показала поражение вертолёта в укрытии противобункерным боеприпасом Tolun

Турецкая компания Aselsan успешно провела испытания противобункерного боеприпаса Tolun (запущенного с БПЛА Bayraktar Akinci), уничтожив списанный вертолёт UH-1, который находился в укрытии под железобетонной плитой. Соответствующее видео показано в сети.

ASELSAN, продолжая расширять ассортимент высокоточного оружия, пояснила по этому поводу:



Нет смысла прятаться или скрываться. Наши боеприпасы поразят множество целей на обширной площади.

Tolun с бронебойной БЧ, имея вес 113 кг и дальность полёта свыше 100 км, является базовым вариантом в семействе боеприпасов малого диаметра (относится к тому же классу, что и бомбы МК-81), в которое также входят Tolun-F (БЧ с ОФС), Tolun-IIR (с ИК-ГСН и осколочной БЧ) и наземная версия Tolun-S (запускается с помощью ракеты-носителя от компании DeltaV).

Tolun, устойчивый к воздействию средств РЭБ, может пробить железобетонную преграду толщиной до одного метра и предназначен для поражения особо важных целей, таких как авиационные укрытия, с КВО до 1 м. Наведение на цель осуществляется с помощью GNSS/ИНС.

Tolun на F-16:



Турецкий разработчик уверенно обретает новые компетенции:

Мы шаг за шагом наращиваем нашу воздушную мощь, используя национальные решения.


3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Монтажник Звание
    Монтажник
    0
    Сегодня, 20:23
    Что бы на сто км подлететь, требуется пройти ПВО. А для современных ПВО это не расстояние.
    1. Монтажник Звание
      Монтажник
      -1
      Сегодня, 20:31
      Минусуют турки? Текст короткий
  2. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +4
    Сегодня, 20:28
    Если честно, проникающая способность для столь малого боезапаса, очень неплохая. Можно сколько угодно насмехаться над турками, но они кропотливо идут вперед и развиваются, делаю очень впечатляющие изделия военного назначения