Китай выдвинул претензии в отношении Starlink, компания Маска отреагировала

Компания SpaceX объявила о реконфигурации своей спутниковой группировки Starlink путем снижения орбиты. Коснётся снижение более 4400 спутников и будет проводиться в течение всего 2026 года. Связано это с претензиями Пекина.В Китае заявили, что проект представляет проблему для безопасности, в том числе для китайских спутниковых группировок, даже перспективных (а Китай твёрдо намерен создать аналог американской спутниковой системы связи).Теперь компания Илона Маска вынуждена переместить спутники в орбитальные области, менее нагруженные космическим мусором и другими спутниками, равно как и перспективными, что снизит риск столкновений и позволит спутникам быстрее сходить с орбиты.Ранее в Пекине раскритиковал спутниковую группировку, разработанную компанией SpaceX Илона Маска, во время неформального заседания Совета Безопасности ООН, заявив, что сеть перегружает общие орбитальные ресурсы и увеличивает риск космических аварий.Вице-президент Starlink по инженерным вопросам Майкл Николс:Николс сообщил, что высота орбит спутников, находящихся на высоте около 550 км, будет снижена до 480 км.Снизится и время обмена сигналом со спутниками, орбита которых будет иметь меньший диаметр. Однако есть и некоторые минусы, связанные в том числе с более сильной гравитацией.Спутники связи на низкой околоземной орбите часто запускаются на высоты от 500 до 1200 км. Международная космическая станция вращается на высоте 400 км, в то время как китайская космическая станция «Тяньгун» находится на высоте от 340 до 450 км.Николс сказал, что преимущество в снижении орбиты будет состоять и во времени баллистического схождения — того времени, которое необходимо объекту на орбите для возвращения на Землю, в том числе и с возможным распадом в атмосфере Земли.