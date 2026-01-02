Трамп угрожает Ирану, появилась реакция главы иранского Совбеза

Трамп угрожает Ирану, появилась реакция главы иранского Совбеза

Иранское руководство не заставило себя ждать с ответом на угрозы в адрес республики со стороны президента США Дональда Трампа. Как ранее сообщило «Военное обозрение», глава Белого дома предупредил Тегеран, что американские военные готовы «заступиться» за «мирных протестующих».

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответной публикации в американской соцсети предостерег не только Трампа, но и руководство Израиля от вмешательства во внутренние дела страны. Он предупредил, что агрессивные действия США и Израиля в отношении Исламской Республики приведут к общей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.



Трампу следует понимать, что вмешательство США во внутренние дела Ирана дестабилизирует весь регион и уничтожит американские интересы там. Американский народ должен знать, что именно Трамп начал эту авантюру. Им следует обратить внимание на безопасность своих солдат.

Бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и высокопоставленный чиновник по нацбезопасности Али Шамхани выступил следом с ещё более ярким заявлением. В своем ответе он напомнил, что «народ Ирана хорошо знает опыт американского «спасения» от Ирака и Афганистана до Газы». Советник верховного духовного лидера Ирана отметил, что национальная безопасность республики — это не предмет для авантюрных торгов, а красная линия, которую Тегеран не позволит никому и никогда пересечь.

Любая рука, которая под любым предлогом приближается к безопасности Ирана, будет отсечена до того, как она даже прибудет, с ответным сдерживающим ударом.

Что касается массовых протестов, начавшихся в Иране в конце декабря по формальной причине девальвации национальной валюты риал и резким ростом инфляции. Изначально акции начались с выступлений торговцев, однако теперь к ним массово присоединились студенты. В их лозунгах звучат уже не экономические требования, а прямые политические призывы, включая «смерть диктатору». Протестующие нападают на силовиков, происходят погромы. Это крупнейшие беспорядки в Иране за последние три года.

Власти во главе с аятоллой Али Хаменеи отвечают на протесты водометами, слезоточивым газом и жёстким силовым подавлением. По последним данным, есть погибшие — не менее семи человек, что усиливает риск дальнейшей радикализации ситуации и внешнего вмешательства. В ряде иранских городов введен комендантский час, улицы патрулирует полиция и военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Несколько престижных университетов в Тегеране и Исфахане закрыты.

Сообщается, что в Иране большинство районов городов Асдабад (провинция Хамадан), Азна и Кудешт (провинция Лурестан) полностью перешли под контроль протестующих. По последним данным СМИ, еще четыре города присоединились к протестам против режима аятолл: Кум, Хавар, Нахаванд и стратегически важный портовый город Бандар Аббас.

Участники протестов начали сжигать религиозные учреждения, включая здание семинарии Хоузех в Фарсане. Основной лозунг протестующих:

Смерть диктатору. Это последняя битва. Смерть Xаменеи. Свобода!

Протесты в Исламской республике лишь формально являются следствием бедственного положения «торговцев». Слишком быстро экономические лозунги сменились политическими, а к протестующим примкнули «прогрессивные студенты» под лозунгами борьбы за «свободу и демократию», против «кровавой диктатуры». Все это явно указывает на дирижирование извне, а цели протестов состоят в том, чтобы добиться смены неугодной США и Израилю власти аятолл.

Между тем, касательно новой военной агрессии против Ирана, на эту тему идет дискуссия как в Израиле, так и в США. Некоторые политики и эксперты не без оснований считают, что бомбардировки республики, в результате которых неизбежны жертвы среди мирных граждан, разрушения гражданской инфраструктуры, послужат на пользу действующим властям. Ее противники из числа протестующих в этом случае станут предателями и врагами, а народ перед внешней агрессией сплотится вокруг духовного лидера и исполнительной президентской власти, видя в своих военных защитников.
  1. cpls22 Звание
    cpls22
    +4
    Сегодня, 16:29
    Как только в лозунгах появляется слово "смерть" - это прямая причина к переходу от водомётов к более крутым мерам.
    1. MrFox Звание
      MrFox
      +2
      Сегодня, 17:27
      Николай второй не даст соврать
  2. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +6
    Сегодня, 16:30
    Запад пытается перевести протесты в т.н. "цветную революцию". Может ещё скрытые ячейки активизировались.
  3. Normann Звание
    Normann
    +11
    Сегодня, 16:30
    Везде все по одной методичке...
    1. zvezdochet200
      zvezdochet200
      +1
      Сегодня, 16:34
      Шатают союзников. И немного получается. Дамаск все. Венесуэла на подходе. Иран уже второй раз за 3 месяца шатают.
  4. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +1
    Сегодня, 16:31
    Протесты в Иране не в первый раз проходят. Небывалая засуха и разумеется торговая блокада дают о себе знать. Было бы глупо Израилю и США упустить данную возможность для смены власти. Типа как в краине.
  5. Reindeer Звание
    Reindeer
    +2
    Сегодня, 16:32
    Смерть диктатору.

    Да ладно? о_О" Совсем чтоль поиздержались, методички времен арабской весны использовать...
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 16:34
      А зачем заморачиваться? Там же получилось.
  6. Aerolab Звание
    Aerolab
    -6
    Сегодня, 16:46
    А может дело в исламе? Не хотят люди принимать это мракобесие.
    1. D16 Звание
      D16
      +6
      Сегодня, 17:06
      А может дело в исламе?

      Продвигаете иудаизьм?
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +3
        Сегодня, 17:20
        Продвигаете иудаизьм?
        Вопреки расхожему мнению, иудеев в Иране тоже много. И никто их даже не притесняет.
        1. D16 Звание
          D16
          +4
          Сегодня, 17:25
          Я это знаю. Иран борется не с евреями, а с сионизмом.
      2. Aerolab Звание
        Aerolab
        0
        Сегодня, 17:33
        Я вообще ничего не продвигаю.Я атеист.
        1. D16 Звание
          D16
          +2
          Сегодня, 17:40
          У нас полстраны ислам проповедует. Потому ваш наброс про
          Не хотят люди принимать это мракобесие.

          выглядит не красиво. Мягко говоря.
          1. Aerolab Звание
            Aerolab
            -1
            Сегодня, 17:52
            Да мне откровенно говоря, плевать. Любая религия это зло.
  7. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 16:59
    Главное ,чтоб к нам в Ростов и эти не сбежали. А то прийдется не только проавославие из под полы в школе изучать ,но и ислам..... Да еще разворуют все что не успели
  8. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 17:05
    В этой стране ничего не меняется в лучшую сторону с времён убийства Александра Грибоедова.
    А если серьёзно, пока стратеги страны дают возможность Англичанке и Матрасне безнаказанно подкупать свои элиты хаос будет всегда как и вирус.
  9. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 17:17
    FELIX NORTH KOREA - THEY DON'T HAVE THESE PROBLEMS - BECAUSE THE HAVE A PLAN.

    IRAN NEVER HAD PLAN FOR ANYTHING.
  10. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 17:17
    американские военные готовы «заступиться» за «мирных протестующих».
    Как это америкосы себе представляют? Десант высадят? Они уже пытались в 1979 во время захвата Американского посольства в Тегеране. Чем всё это кончилось, Трамп должен помнить. Он в то время уже был взрослым человеком.