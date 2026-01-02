Трамп угрожает Ирану, появилась реакция главы иранского Совбеза
Иранское руководство не заставило себя ждать с ответом на угрозы в адрес республики со стороны президента США Дональда Трампа. Как ранее сообщило «Военное обозрение», глава Белого дома предупредил Тегеран, что американские военные готовы «заступиться» за «мирных протестующих».
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответной публикации в американской соцсети предостерег не только Трампа, но и руководство Израиля от вмешательства во внутренние дела страны. Он предупредил, что агрессивные действия США и Израиля в отношении Исламской Республики приведут к общей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и высокопоставленный чиновник по нацбезопасности Али Шамхани выступил следом с ещё более ярким заявлением. В своем ответе он напомнил, что «народ Ирана хорошо знает опыт американского «спасения» от Ирака и Афганистана до Газы». Советник верховного духовного лидера Ирана отметил, что национальная безопасность республики — это не предмет для авантюрных торгов, а красная линия, которую Тегеран не позволит никому и никогда пересечь.
Что касается массовых протестов, начавшихся в Иране в конце декабря по формальной причине девальвации национальной валюты риал и резким ростом инфляции. Изначально акции начались с выступлений торговцев, однако теперь к ним массово присоединились студенты. В их лозунгах звучат уже не экономические требования, а прямые политические призывы, включая «смерть диктатору». Протестующие нападают на силовиков, происходят погромы. Это крупнейшие беспорядки в Иране за последние три года.
Власти во главе с аятоллой Али Хаменеи отвечают на протесты водометами, слезоточивым газом и жёстким силовым подавлением. По последним данным, есть погибшие — не менее семи человек, что усиливает риск дальнейшей радикализации ситуации и внешнего вмешательства. В ряде иранских городов введен комендантский час, улицы патрулирует полиция и военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Несколько престижных университетов в Тегеране и Исфахане закрыты.
Сообщается, что в Иране большинство районов городов Асдабад (провинция Хамадан), Азна и Кудешт (провинция Лурестан) полностью перешли под контроль протестующих. По последним данным СМИ, еще четыре города присоединились к протестам против режима аятолл: Кум, Хавар, Нахаванд и стратегически важный портовый город Бандар Аббас.
Участники протестов начали сжигать религиозные учреждения, включая здание семинарии Хоузех в Фарсане. Основной лозунг протестующих:
Протесты в Исламской республике лишь формально являются следствием бедственного положения «торговцев». Слишком быстро экономические лозунги сменились политическими, а к протестующим примкнули «прогрессивные студенты» под лозунгами борьбы за «свободу и демократию», против «кровавой диктатуры». Все это явно указывает на дирижирование извне, а цели протестов состоят в том, чтобы добиться смены неугодной США и Израилю власти аятолл.
Между тем, касательно новой военной агрессии против Ирана, на эту тему идет дискуссия как в Израиле, так и в США. Некоторые политики и эксперты не без оснований считают, что бомбардировки республики, в результате которых неизбежны жертвы среди мирных граждан, разрушения гражданской инфраструктуры, послужат на пользу действующим властям. Ее противники из числа протестующих в этом случае станут предателями и врагами, а народ перед внешней агрессией сплотится вокруг духовного лидера и исполнительной президентской власти, видя в своих военных защитников.
