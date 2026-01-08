Особые методы распространения немецких листовок
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный и образовательный характер. Она основана на исторических фактах, подтверждённых источниками, и не содержит пропаганды, оправдания или одобрения идеологии, политики, действий или символики Третьего рейха.
В предыдущей части данной статьи были рассмотрены основные методы распространения материалов листовой пропаганды солдатами вермахта. В этой части будут рассмотрены дополнительные методы распространения немецких агитационных материалов. Эти методы включают в себя распространение воздушными шарами, а также распространение листовок в тылу Красной Армии через диверсантов.
Также будет рассказано о менее известных видах агитационных снарядов вермахта.
50-мм самодельная агитационная мина
Вначале в вермахте не было миномётных мин, предназначенных для ведения листовой агитации. Но вскоре немцам стало ясно, что миномет постоянно используется для поддержи пехоты и почти всегда имеется под рукой, а 105-мм орудия и реактивные гранаты – далеко не всегда. Немецким ремонтным подразделениям пришлось изобретать агитационный снаряд, которым возможно было стрелять из миномётного орудия.
Мина состояла из двух частей: орудийной гильзы и стабилизатора 50-мм минометной мины. Для изготовления мин использовались гильзы от выстрелов 50-мм противотанковой пушки PaK-38. Использовались любые гильзы, оказывавшиеся в руках оружейных мастеров.
На дно гильзы закладывался вышибной заряд (для выброса листовок) и круглая прокладка, поверх которой вставлялся рулон листовок. Шнур передавал пламя от вышибного заряда в хвостовике мины к заряду в гильзе, то есть выполнял функцию замедлителя.
Выстрел подобной миной производился при помощи 50-мм миномета leGrWr 36. На настоящий момент найти данные о масштабах и периоде выпуска подобных мин не представляется возможным.
Общий вид 50-мм самодельной агитационной мины
Размер 50-мм самодельной агитационной мины
Хвостовая часть 50-мм самодельной агитационной мины
50-мм самодельная агитационная мина, найденная поисковыми отрядами в раскопе
Немецкий 50-мм миномет leGrWr 36
Стрельба из 50-мм миномета leGrWr 36
Пистолетная агитационная граната
Также для нужд фронта была разработана пистолетная агитационная граната. Она предназначалась для стрельбы из пистолетов Leuchtpistole, Kampfpistole и, позднее, Sturmpistole.
Пистолет Sturmpistole с пистолетной гранатой
Эти пистолеты представляли собой, по сути, гранатометный комплекс, созданный на базе ракетницы (сигнального пистолета).
Для прицельной стрельбы из такого устройства был создан приставной металлический плечевой упор, а на стволе монтировался складной прицел, рассчитанный на две дистанции стрельбы – 100 и 200 м, что существенно повысило меткость оружия. Граната вставлялась непосредственно в ствол пистолета. Предельная дальность стрельбы достигала 100 м.
Пистолет Sturmpistole с плечевым упором и складным прицелом
Гранаты могли переделываться из осколочных в агитационные во фронтовых мастерских вермахта. При этом корпус гранаты разделялся на две половины, они скреплялись с помощью трех привариваемых петель. Взрывчатка удалялась, и вместо нее в корпус гранаты закладывались листовки.
Пистолетная агитационная граната ввиду своих размеров могла распространять только листовки малого формата 7,4 х 5 см. Интересно, что данный формат совпадает с размером листка бумаги, часто использовавшегося для сворачивания самокрутки. Дело в том, что немцы печатали листовки на курительной бумаге, с обоснованным расчетом на то, что из-за дефицита бумаги красноармейцу будет жалко её выбросить.
Небольшие листовки формата 7,4 х 5 см, извлечённые из пистолетной агитационной гранаты
Пистолетная агитационная граната
Пистолетная агитационная граната (вид сбоку)
Пистолетная агитационная граната в разобранном виде
Общий вид пистолетной агитационной гранаты
Немецкий солдат стреляет пистолетной гранатой
Солдат вермахта целится из пистолета Sturmpistole с плечевым упором (граната осколочная)
Картонная агитационная бомба-бурак
В немецкой армии применялись несколько типов бураков: агитационные, осветительные и сигнальные.
Бурак состоит из двух наглухо скрепленных между собой частей: шара и конуса. Шар является оболочкой самой бомбы; в конусе же помещен вышибной заряд из пороха. Корпус бомбы состоит из двух картонных полушарий диаметром 125 мм. В верхнее полушарие вставлена деревянная пробка с петлей, которая предназначалась для закладывания бомбы в мортиру. Внутрь шара помещались листовки. Снаружи был закреплен воспламеняющий шнур, одним концом вставленный внутрь конуса, а другим – в трубку воспламенителя.
Для стрельбы подобными бомбами применялась специальная мортира, сделанная из плотного картона. Ресурс мортиры – 50 выстрелов. Весь комплекс (мортира и бомба) был очень дешев в производстве и практически не требовал затрат металла.
Схема картонной мортирки для бомб-бураков
Перед выстрелом картонная мортира устанавливалась так, чтобы вся поверхность ее донца упиралась в грунт. Затем внутрь закладывалась бомба конусом вниз (в деревянном донце мортиры для конуса вышибного заряда было сделано специальное углубление). Затем стрелок воспламенял замедлитель (время замедления – 10 сек) и убегал в укрытие.
Рисунок заряжания картонной мортирки для бомбы-бурака
Пороховой заряд был способен забросить шар с листовками на расстояние до 500 м. На излете шар разрывался (внутри него также был небольшой пороховой заряд с замедлителем), и листовки свободно планировали на землю.
Подобные бомбы проявили себя не с лучшей стороны. Малая дальность стрельбы, непрочность конструкций и хлопотность процесса поставила вопрос о прекращении производства данной бомбы. Более того, дым и искры, образующиеся при сгорании порохового вышибного заряда, демаскировали позицию. Поэтому запуск таких бомб был достаточно опасным мероприятием, поскольку сразу после выстрела картонной бомбы в ответ могло прилететь несколько минометных мин.
Три немецких агитационных бомбы-бурака с листовками, хорошо сохранившиеся со времён Второй мировой войны
Три немецких агитационных бомбы-бурака в закрытом состоянии
Схема устройства агитационного бурака с переводом на русский
Схематическое изображение агитационного бурака
Распространение воздушными шарами (аэростатами)
В своих статьях исследователь военной пропаганды Николай Смирнов рассказывает, что также для распространения листовок над тыловыми районами СССР и для воздействия на население крупных советских городов применялись агитационные воздушные шары, ранее успешно показавшие себя в 1940 г. при пропаганде на население Британских островов. Специально для действий на Восточном фронте было создано 3 именных отделения агитационных воздушных шаров, придававшихся группам армий (Север, Центр, Юг).
Схема распределения немецких отделений агитационных воздушных шаров
Использовались особые шары-пилоты (аэростаты) с прикрепленными к ним картонными коробками, наполненными фашистскими листовками. На коробку с листовками был установлен часовой механизм со взрывчатым веществом, предназначенный для разрыва коробки в воздухе и разбрасывания листовок. Шары были неуправляемы и двигались по направлению ветра. Поэтому запускать их было возможно только при попутном ветре.
Из архивов известно, что в результате неосторожного обращения с приземлившимися до срабатывания часового механизма шарами-пилотами произошёл ряд несчастных случаев от взрывов коробок. Так, в Пестовском районе серьёзные ожоги лица и рук получил начальник Пестовского РО НКВД лейтенант госбезопасности Ильин и председатель Коровинского сельсовета Беляев.
Запуск агитационного аэростата с листовками солдатами из роты пропаганды (Западный фронт, 1939 год)
Укладка пропагандистских листовок в картонную коробку с часовым механизмом
Немецкая агитационная листовка, которую можно рассмотреть на предыдущем фото. Предназначалась для английских солдат
Выставление часового механизма для сброса листовок с аэростата в нужное время
Обратный отпуск военнопленных
Осуществлением данного метода занимались не роты пропаганды вермахта, а подразделения абвера (военной разведки). В каждой немецкой армии находились отряды абвера, в составе которых работали группы по разложению противника. В их функции тоже входила подготовка и распространение листовок, а также обратный отпуск военнопленных.
Выбор военнопленных для обратного отпуска в Красную Армию с пропагандистским заданием выбирали лично офицеры абвера. В основном выбирали тех, кто согласился работать на немцев или дал ценные показания при пленении, а также те, кто подвергся репрессиям со стороны Советского Союза и уголовные элементы.
Отобранных кандидатов направляли в особые учебные центры, где их подготавливали к их будущей работе.
Сотрудничество с врагом
Примерно половина засылаемых через линию фронта потом возвращалась обратно к немцам. Часть из них, особенно в период наступления вермахта в 1941-1942 гг., приводила с собой других бойцов Красной Армии.
Наиболее ярким является пример подполковника Н. Т. Тихомирова, командира батальона в 1281-м стрелковом полку 60-й Ленинской стрелковой дивизии, отправленного после пленения и допроса обратно в расположение окруженных под Вязьмой советских войск 8 октября 1941 года.
Тихомиров сказал окружённым красноармейцам, что он прошел боевые порядки немецких войск, чтобы вместе с окруженными пробиваться на восток в направлении Вязьмы. Но оказалось, что Вязьма уже давно занята немецкими войсками и там нет спасения для окруженных частей. Далее он заявил, что дальнейшее сопротивление совершенно бесполезно, и он решил идти сдаваться в плен к немцам. Также рассказал, что он уже видел места содержания военнопленных, где с ними обходились очень хорошо, кормили, а рассказываемые в Красной Армии истории о зверствах немцев не что иное, как бесстыдная ложь.
Он предложил находящимся в окружении без промедления последовать его примеру и с рассветом выйти из леса и сдаться. Его предложение вызвало агрессивное сопротивление 1-го батальона, но командиры 2-го и 3-го батальонов быстро поддержали его идею и рано утром выступили в сторону немецких позиций. Таким образом, Тихомирову удалось привести в немецкий плен 1500 человек.
После завершения своего задания он был немедленно отделен от остальной массы военнопленных. Тихомирову, в знак признания его большого успеха, вручили шоколад, бутылку ликера и носовой платок. Очевидно, что Тихомиров был отделен от остальных пленных, так как был еще полезен немцам, поскольку остальных пленных ждало обращение, прямо противоположное заявлениям немецкой пропаганды.
Информация