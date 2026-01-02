Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) возглавить свой офис вместо недавно уволенного Ермака.По словам украинского диктатора, выбор кандидата на место Ермака обусловлен в первую очередь тем, что «сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности и развития вооруженных сил». Кроме того, Зеленский рассчитывает, что Буданов* сможет проявить себя в роли переговорщика.При этом не исключено, что выбор кандидатуры Буданова обусловлен отнюдь не радением Зеленского за украинских силовиков, а банальным стремлением медийно усилить свою команду перед возможными выборами. Благодаря организованным ГУР терактам и диверсиям на территории России глава этого ведомства пользуется довольно большой популярностью среди наиболее лояльной киевскому режиму части оставшегося на Украине населения. Популярность Буданова вполне сопоставима с рейтингами недавно вернувшегося на Украину экс-главкома ВСУ Залужного.Таким образом, этим назначением Зеленский не только подчеркивает откровенно террористический вектор своего режима, но и практически полностью нивелирует возможность Залужного составить серьезную конкуренцию в борьбе за власть над остатками бывшей УССР.Одновременно с этим назначение Буданова* основным переговорщиком от Киева делает практически невозможными переговоры с Россией и дает Зеленскому возможность продолжить чрезвычайно выгодный для него лично вооруженный конфликт.

