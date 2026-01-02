Зеленский предложил главе ГУР МО Украины занять должность Ермака

Зеленский предложил главе ГУР МО Украины занять должность Ермака

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) возглавить свой офис вместо недавно уволенного Ермака.

По словам украинского диктатора, выбор кандидата на место Ермака обусловлен в первую очередь тем, что «сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности и развития вооруженных сил». Кроме того, Зеленский рассчитывает, что Буданов* сможет проявить себя в роли переговорщика.

При этом не исключено, что выбор кандидатуры Буданова обусловлен отнюдь не радением Зеленского за украинских силовиков, а банальным стремлением медийно усилить свою команду перед возможными выборами. Благодаря организованным ГУР терактам и диверсиям на территории России глава этого ведомства пользуется довольно большой популярностью среди наиболее лояльной киевскому режиму части оставшегося на Украине населения. Популярность Буданова вполне сопоставима с рейтингами недавно вернувшегося на Украину экс-главкома ВСУ Залужного.

Таким образом, этим назначением Зеленский не только подчеркивает откровенно террористический вектор своего режима, но и практически полностью нивелирует возможность Залужного составить серьезную конкуренцию в борьбе за власть над остатками бывшей УССР.

Одновременно с этим назначение Буданова* основным переговорщиком от Киева делает практически невозможными переговоры с Россией и дает Зеленскому возможность продолжить чрезвычайно выгодный для него лично вооруженный конфликт.
  1. частное лицо Звание
    частное лицо
    +2
    Сегодня, 15:56
    Зеленский предложил главе ГУР МО Украины занять должность Ермака

    И о чём с ними можно договариваться ? Буданову в аду уже какой год прогулы ставит.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 16:18
      этим назначением Зеленский не только подчеркивает откровенно террористический вектор своего режима
      По Буданову петля плачет !
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 16:38
        Там по половине Украины,петля плачет. Один больше- одним меньше,какая разница. Вчера во Львове было факельное шествие нацистов. Такая прекрасная цель!!! И что?.. И ничего.. " братский народ"..((((
        1. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          +2
          Сегодня, 16:47
          Вчера во Львове было факельное шествие нацистов. Такая прекрасная цель!!! И что?.. И ничего..
          А жаль! Хорошо бы из всех прихлопнуть сразу, в одном месте!
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 16:08
    Почему бы не ликвидировать всех антироссийски настроенных управленцев украины. Хотя бы на украинском уровне. Причин сделать это множество, а не делать этого причины неубедительны и несостоятельны. Чем это грозит россии? Санкции чтоли введут?
    С другой стороны, оформив это решение борьбой с терроризмом и реализовав, можно ввести некоторое временное расстройство в менеджмент противника. В любом случае, родственники пострадавших от украинских терактов будут хоть частично удовлетворены. Или стоит и дальше безнаказанно подвергать опасности российских мирных граждан?
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -4
      Сегодня, 16:34
      Почему бы не ликвидировать всех антироссийски настроенных управленцев украины.

      Может потому что нет возможности ? Надо отдать должное их агентура у нас в России чувствует себя как дома в то время как нашей на краине походу нет вообще.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 17:10
        отдать должное их агентура

        Это не "их агентура", а еврейское и проамериканское лобби, которое рулит в Москве снабжает их инфой.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:13
        Удивительно - сплошные разведчики в верхах, а разведки будто и нет. Даже объявленные заранее заседания рады, куда приезжает зеля, не могут обнаружить. Наверно всех спецов в Кремль забрали
        1. al3x Звание
          al3x
          -1
          Сегодня, 17:17
          Так если во всех ведомствах бардак абсолютный, думаете с разведкой что ли по другому? Как дрожал Нарышкин все помнят...мышка наружка...
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 18:07
            Ну должны же они хоть в чем-то быть молодцами? А то сапожники без сапог, у которых никто сапоги не заказывает
      3. 123_123 Звание
        123_123
        0
        Сегодня, 18:12
        Цитата: частное лицо
        Почему бы не ликвидировать всех антироссийски настроенных управленцев украины.

        Может потому что нет возможности ?

        Такая возможность всегда есть, вопрос в задействованных ресурсах и угрозы ответных действий. Учитывая высокую потребность в действии, ресурсы можно использовать без ограничений, на возможность ответных действий можно не обращать внимания, маловероятна угроза применения яо за украинских политиков, а все остальное, санкции и ограничения, уже практически все использовали.
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 16:12
    Ближайшая властная перспектива "вна украины" - это военная хунта. Под полным котролем британцев с молчаливого согласия США и их "теневого финасирования" Киева. Что автоматически означает войну с Россией в режиме СВО ещё очень на долгое время. Надежда на то, что гейропа развалится - призрачна. В СВО победить нельзя - ибо "принудить к миру" Киев через "договорняки" и "перемирия" при "содействии" Вашингтон = не получится. Остаётся одно для победы - объявление войны "вна украине", всеобщая мобилизация и полная национализация всех добывающих и перерабатывающих производств в стране....
    1. zvezdochet200
      zvezdochet200
      0
      Сегодня, 16:36
      Остаётся одно для победы - объявление войны "вна украине"

      Запад и США этого и ждут.
  4. Shkworen Звание
    Shkworen
    +2
    Сегодня, 16:17
    к сожалению новость от царьграда о ликвидации этой мрази оказалась фейком, но ад определенно его заждался
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -2
    Сегодня, 16:18
    МО РФ этого черта нужно валить пока он в военной должности..станет дипломатом..уже не с руки это будет делать..весь "цивилизованный" мир осудит за это.
    Неужели это непонятно в ГШ..
    1. Lako Звание
      Lako
      -1
      Сегодня, 17:27
      Да причём здесь Генштаб? Был бы приказ и их бы уже давно, в аду черти с радостью встречали бы. И пол Украины свечки ставили бы, что они наконец подохли. Но в Кремле нет политической воли,принять такое решение. Вот эти отморозки и чувствуют собственную безнаказанность.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:23
    Не подойдёт , оно не кашерной национальности.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 16:32
    Появился ещё один повод испепелить весь этот гнойный зелёный гадюшник одним ударом. Чтоб два раза не вставать.
  8. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 16:48
    При этом не исключено, что выбор кандидатуры Буданова обусловлен отнюдь не радением Зеленского за украинских силовиков, а банальным стремлением медийно усилить свою команду перед возможными выборами.

    Как вполне реальный вариант, может рассматриваться желание Зе держать к себе поближе возможного соперника. На недавний вопрос Буданову, будет ли он участвовать в выборах, ответ был уклончивый.
    Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов ушел от ответа на вопрос, будет ли выдвигаться на пост главы государства на следующих выборах. На это обратило внимание издание «Зеркало недели».
    «Честно говоря, так конкретно я еще не подходил к такому вопросу. Не думал. Не уверен, что с этим вопросом мы столкнемся прямо сейчас. А на то, что будет потом, влияет столько факторов…» — заявил Буданов.

    Как подмечено в публикации:
    Популярность Буданова вполне сопоставима с рейтингами недавно вернувшегося на Украину экс-главкома ВСУ Залужного

    Так что у Зе есть веские причины включить его в свою команду.
  9. Мурзик Звание
    Мурзик
    -1
    Сегодня, 16:52
    Нарышкин с кем теперь общаться будет?
  10. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 16:53
    Вообще-то такое предложение Зеленского сродни высказываниям Безуглой.
    "Мамкин Пирожок" для наркомана что-то вроде графа Палена для Императора Павла I.
  11. Madrina Звание
    Madrina
    -1
    Сегодня, 16:58
    So, the chief war criminal and terrorist in Kiev takes over - all good.
    This enables the Kremlin not to loose focus on the task ahead!
  12. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 17:22
    Одним словом - Не совместимость!