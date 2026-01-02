Украинская социология: большинство граждан страны против отказа от территорий

Обслуживающие интересы киевского режима украинские социологические службы продолжают генерировать Зеленскому аргументацию, которую он использует, когда пытается убедить Трампа в невозможности каких-либо территориальных уступок.

Согласно результатам очередного опроса КМИС, 69% респондентов выступают за перемирие по текущей линии фронта с гарантиями безопасности и без признания территорий российскими, а 74% опрошенных высказались против вывода ВСУ из Донбасса и любых ограничений, касающихся численности и вооружения украинской армии. При этом, как утверждают украинские социологи, 62% жителей Украины якобы по-прежнему готовы терпеть продолжение конфликта столько, сколько потребуется.



53% опрошенных категорически против любых территориальных уступок даже при условии, что боевые действия затянутся и может возникнуть угроза окончательной потери Украиной остатков государственности. Пожертвовать некоторыми территориями ради сохранения оставшейся Украины готовы лишь 33%.

При этом стоит отметить, что в последнем опросе продемонстрирована динамика, при которой даже по версии социологов Зеленского энтузиазм, выраженный в стремлении «воевать до победы и границ 1991 года», существенно поугас. За период с 2022 года, когда крайне воинственно были настроены более 80% украинцев, уровень поддержки этого откровенно сомнительного курса заметно снизился. Однако выдаваемые результаты опроса все еще позволяют Зеленскому заявлять, что и без референдума очевидно, что большинство украинцев против вывода ВСУ из Донбасса и любых территориальных уступок России.
  1. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 16:48
    вот вам и ответ про освобождение и кого там освобождать
    их придется завоевывать и потом им скабееву с соловьевым включать на несколько лет, чтобы у них что то в головах поменялось
    1. ian Звание
      ian
      +7
      Сегодня, 16:56
      Телевизор всё ещё управляет миром request
      После того как изменится мир, поменяют и телевизор. Пройдет какой то десяток лет, и те, кто сегодня требуют "резать русню" Будут рвать горло за "русский мир".
      Исторических примеров не счесть...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Михаил Нашарашев
      вот вам и ответ про освобождение и кого там освобождать
      их придется завоевывать

      Михаил hi однако же, неизвестно, кого опрашивали и каким образом была обеспечена конфиденциальность. СБУ бдит постоянно, и громадяне об этом прекрасно знают. В публикации недаром упомянуто:
      Обслуживающие интересы киевского режима украинские социологические службы

      Тем не менее, предполагаю, что при заданном вопросе: "Готовы ли вы лично в ближайшее время участвовать в военных действиях за сохранение территорий Донбасса?", - статистика была бы совсем другой. Но даже и проведённый опрос показателен:
      Согласно его данным, в декабре 2025 года к определенным территориальным уступкам были готовы 33% украинцев , в то время как в 2022 году этот показатель составлял лишь 10%. Также по сравнению с 2022 годом в конце декабря прошлого года снизилась доля выступающих против любых уступок по территориям украинцев - с 82% до 53%.
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +3
      Сегодня, 17:45
      Лучше выдавить в гейропу и пусть там свинячат
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 16:53
    Такие "социологические опросы" ещё та шарада...
    Хотя, чего там загадочного, все равно получат тот результат, который нужен тем, кто платит и заказывает оное действие.
    С другой стороны, что там у кастрюлеголовых скакуасов в головах творится, можно и не гадать... оно само наружу лызит!
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +3
      Сегодня, 17:31
      Цитата: rocket757
      ..... что там у кастрюлеголовых скакуасов в головах творится, можно и не гадать... оно само наружу лызит!
      Приветствую Виктор hi Что у них в головах --- всё видно уже в других странах. Только злобные русофобы никуда не деваются, а распространяются во все стороны
  3. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +3
    Сегодня, 16:53
    Скользкая тема- опрос на территории врага. Да кому это мнение интересно? Согласны не согласны, плевать. Пропаганда одна фашистская. sad
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:56
    Особенно западенцы и те хто в Гейропах обитают.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 17:04
      Там водятся самые большие и непримиримые патриоты.
  5. avdkrd Звание
    avdkrd
    +5
    Сегодня, 17:09
    Как можно доверять соцопросам на эту тему в стране, где мнение о отказе территорий это уголовное преступление? Собственно и у нас так же, да в дерьмократическом цветущем саду, такое волеизъявление граждан, легко натянут на сепаратизм.
  6. Madrina Звание
    Madrina
    +1
    Сегодня, 17:11
    IDEOLOGY IS ALWAYS DEEPLY ANCHORED - AND ONLY THE DISSOLUTION OF THE UKRAINE WILL ELIMINATE THIS IDEOLOGY.
  7. Анатолий_П Звание
    Анатолий_П
    -1
    Сегодня, 17:11
    Получается так, что "остальная 404" не признаёт референдумов Донбасса, Запорожья и Херсонской области? А кто признает типа-референдум в остальной части 404? Так что, "овчинка выделки не стОит", не надо никаких референдумов, пусть "чекають свого кінця"!
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:15
    Украинская социология: большинство граждан страны против отказа от территорий

    А тут всё просто: русские корни и связи за три с лишним десятка лет утрачены и вытравлены нацистской пропагандой. Кроме того, если декларированные российские (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская) территории можно назвать российскими, то остальные, даже занятые в ходе наступления, не будут признаны до особых процедур (референдум, голосование. и т.л.) И, как бы кто ни бил себя в грудь, просто так ни Харьковская, ни Одесская, ни Николаевская, ни какие другие области в состав России согласно Указа войти не могут...И для коренных жителей этих областей россияне будут такими же мигрантами, как для россиян ввозимые таджики, узбеки и прочие граждане бывших союзных республик.
    А ещё возникнет трудность с соблюдением правовых норм на провозглашённых независимыми территориях. Единства, которое предлагал ранее социалистический строй, в обозримом будущем не наблюдается, а российские буржуи не станут милее доморощенных...
    Вот такая эпидерсия, господа демократы...
  9. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 17:22
    Конечно, смотря где производить опрос: или среди жителей Львовской области, или среди Донецкой. Результат будет отличаться, хотя конечно средний около киевско-черкасский украинец настроен в основном против России.
  10. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 17:32
    Ээто делло соцопросом не закончится, прав будет только тот у кого больше прав.
  11. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    -1
    Сегодня, 17:37
    Один из первых погибших украинских солдат в 14-м был русский из Николаева. Отец тогда обещал мстить. Даже если отбросить то, что на Украине нацистская идеология потери в 1.5 млн. выкопали пропасть между нами. Не удивлен опросам.
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 17:39
    Вот почему не напал взвод ВСУ на нашу территорию?
    И было бы совсем другое мнение у родственников этого взвода.
  13. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 17:47
    62% жителей Украины якобы по-прежнему готовы терпеть продолжение конфликта столько, сколько потребуется.

    Это смотря как терпеть angry
  14. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 17:53
    Цитата: Алексей Лантух
    Конечно, смотря где производить опрос: или среди жителей Львовской области, или среди Донецкой. Результат будет отличаться, хотя конечно средний около киевско-черкасский украинец настроен в основном против России.


    Киево-черкассы никто не подготовил к воссоединению.
    Условно говоря, если б в сторону Смоленска пошла колонна танков Беларуси, с флагами Беларуси, на совместные учения в Тверской области, о движении которой все же знают, но никаких приказов и сообщений нет (все же знают) нашлись бы и партизаны, и регулярные войска.

    Идем на полигон в Яворове. Участвуем в совместных учениях. Просим обеспечить беспрепятственное движение.
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:07
    Украинская социология: большинство граждан страны против отказа от территорий
    как долго спал автор, это исследование я читал еще за пару недель до нового года, не указанна еще одна интересная деталь, увеличение процента согласных отдать земли по мере приближения к ЛБС
  16. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    0
    Сегодня, 18:09
    Ничто так не отрезвит чубаноидов, как тряска за свою мошну. Они сейчас платят налог НА ВСУ, а будут платить налог ЗА ВСУ. К примеру, с июля 2026 года 5% + 0,1% за каждый месяц СВО. С любого дохода. Украинский трудовой стаж - не считать. Пособия укровоякам - не выдавать. Особо отличившимся на ниве антироссийской пропаганды - конфискация, депортация. Пусть на западЭнщине социальную систему шатают. Оставшимся налог отменять только после тщательной проверки и признания явных заслуг перед Россией. Могли бы за четыре года сопротивление укровластям какое-то организовать - а коли его нет, то и поблажек не заслужили.