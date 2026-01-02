Обслуживающие интересы киевского режима украинские социологические службы продолжают генерировать Зеленскому аргументацию, которую он использует, когда пытается убедить Трампа в невозможности каких-либо территориальных уступок.Согласно результатам очередного опроса КМИС, 69% респондентов выступают за перемирие по текущей линии фронта с гарантиями безопасности и без признания территорий российскими, а 74% опрошенных высказались против вывода ВСУ из Донбасса и любых ограничений, касающихся численности и вооружения украинской армии. При этом, как утверждают украинские социологи, 62% жителей Украины якобы по-прежнему готовы терпеть продолжение конфликта столько, сколько потребуется.53% опрошенных категорически против любых территориальных уступок даже при условии, что боевые действия затянутся и может возникнуть угроза окончательной потери Украиной остатков государственности. Пожертвовать некоторыми территориями ради сохранения оставшейся Украины готовы лишь 33%.При этом стоит отметить, что в последнем опросе продемонстрирована динамика, при которой даже по версии социологов Зеленского энтузиазм, выраженный в стремлении «воевать до победы и границ 1991 года», существенно поугас. За период с 2022 года, когда крайне воинственно были настроены более 80% украинцев, уровень поддержки этого откровенно сомнительного курса заметно снизился. Однако выдаваемые результаты опроса все еще позволяют Зеленскому заявлять, что и без референдума очевидно, что большинство украинцев против вывода ВСУ из Донбасса и любых территориальных уступок России.

