Россия первой в мире оспорила монополию США в ключевой авионике

В насыщенной информационной повестке последнего месяца минувшего года почти незамеченной осталась новость, касающаяся отечественного авиастроения. Речь идет о важнейшем достижении в области ключевой авионики.

До последнего времени все страны мира, где строятся собственные самолеты, зависели от американской Collins Aerospace, входящей в состав ведущего предприятия ВПК США, корпорации Raytheon Technologies (RTX). Именно эта компания была монополистом в производстве и продаже современной системы предупреждения столкновения самолётов в воздухе и раннего предупреждения приближения к земле (СПСВ).

Соответствующее оборудование не производилось и в СССР. В то время в качестве альтернативы американской системе использовались решения ручного контроля — иного просто не было.

Соединенные Штаты потратили несколько десятков лет, чтобы создать самый ключевой блок авионики. Теперь монополии американского концерна приходит финал. Фактически, российские авиаконструкторы подошли к «закольцовыванию» процесса импортозамещения в производстве отечественных самолетов. Причем альтернатива американской СПСВ была создана нашими инженерами в рекордно кратчайшие сроки в условиях жесточайших западных санкций.

В конце декабря прошлого года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов принял участие в церемонии вручения свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 СЛО «Россия» имени Андрея Туполева. Церемония состоялась на Казанском авиационном заводе, входящем в ОАК ГК «Ростех». Помимо прочего, модернизированный лайнер оборудован российской авионикой, включая не уступающую американской СПСВ.

Это означает, что российские компании авиастроительной отрасли получили существенное конкурентное преимущество на международном рынке. Теперь ничто не мешает выходить на поток, выпуская отечественные самолёты и современную авионику для зарубежных заказчиков. Конечно, это непросто, и американцы будут всячески препятствовать нашему экспорту пытаясь сохранить монополию в ключевой сфере авионики.

Глава Минпромторга РФ:

Наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию.

Вообще, наступивший 2026-й может стать прорывным для российских авиастроителей, сумевших преодолеть почти все ограничения и добиться близкого к 100% импортозамещения.

Отечественные авиакомпании готовятся принять рекордную партию гражданских судов — свыше 50 новых бортов за два года. Новый Ту-214 уже прошел сертификацию, Ил-114 завершил испытания и готовится к запуску в серийное производство, на обновлённом Superjet успешно протестировано бортовое оборудование, поставки заказчикам начнутся в 2026 году после завершения сертификации.

Что касается поистине «многострадального» среднемагистрального лайнера МС-21, серийный выпуск которого был запланирован еще на 2016 год, то и с ним удалось решить все проблемы. В 2021 году в воздух поднялся МС-21 с крылом, сделанным полностью из отечественных композитов. Американский двигатель PW1400G был заменен на российский ПД-14. Весной прошлого года прошел успешный испытательный полет лайнера с полностью замещенными на российские компонентами и оборудованием.

Производство серийных самолетов МС-21-310 уже ведется на Иркутском авиационном заводе ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» ГК «Ростех». Ожидается, что сертификация самолета завершится в текущем году, что позволит начать его поставки в авиакомпании. Согласно комплексной программе развития гражданской авиации РФ, в авиакомпании поставят 270 самолетов МС-21-310 до конца 2030 года.
    Вот как полетят самолёты в ливреях Аэрофлота, России и других компаний, тогда поверю, а так очередное балабольство. Давайте вспомним когда последний раз Мантуров и Алиханов обещали в следующем году Н-ное количество бортов? И ведь ещё работают, при товарище Сталине в лучшем случае лес в Сибири валили, а так бы пристрелили и закопали в скотомогильнике.
      Цитата: Pivot
      Давайте вспомним когда последний раз Мантуров и Алиханов обещали в следующем году Н-ное количество бортов? И ведь ещё работают

      Если бы работали, а так видно и слышно только балабольство !
      Вот что они лично делают, бумажки заказывают и подписывают ?
    Я боюсь, что российский рынок мал, чтоб окупить такие изыскания. Как бы билеты на отечественные самолёты не оказались золотыми. Надеюсь, у власти есть торговцы, которые смогут это всё впарить другим странам. Пока, к сожалению, агрессивных коммерсантов от Кремля я не видел.
      Цитата: Тарелка
      Я боюсь, что российский рынок мал, чтоб окупить такие изыскания.

      Сложно по тексту статьи судить о размере вложений в эти изыскания, т.к. непонятно, наши авиаинженеры эту систему с нуля разрабатывали или пошли по пути китайских товарисчей, у которых обратный инжиниринг - это жизненное кредо.
        Если и скопировали,то что с этогт.Китайцы не парятся...Заголовок,ксти не соответствует.Про достижения СССР в авиации и приборостроении,стыдливо забыты
      Цитата: Тарелка
      Я боюсь, что российский рынок мал, чтоб окупить такие изыскания. Как бы билеты на отечественные самолёты не оказались золотыми.

      Зубов бояться -...Меж тем за этот год российские буржуи сумели нарастить свой капитал на более чем 28 000 000 000 долларов или более чем на два триллиона рублей...
      Я боюсь, что российский рынок мал, чтоб окупить такие изыскания.
      Можно предложить китайским товарищам. Они тоже с удовольствием откажутся от американских узлов и компонентов.
      Тут вопрос не об окупаемости вложений. А о том, будет у нас гражданская авиация или нет.
      Если в нашей стране думать про деньги, а не про жизнь, то эту страну надо закрывать и самораспускать.
      Денег у нас, как а ду р аков махорки. Раздаем сотнями миллиардов. Ладно б друзьм, а то врагам. И тут еще находитесь такие: вложенья не окупяцца...
        Денег у нас, как а ду р аков махорки. Раздаем сотнями миллиардов. Ладно б друзьм, а то врагам

        Ну чтож вы молчали!? А где записаться можно? Вот не знаю в друзья или во враги... наверное туда, где конкурс поменьше. А то за 15 лет инженером как-то все подобные раздачи мимо меня проходили. laughing
      Российский рынок совсем не мал. Кроме того, самолеты российского
      производства однозначно дешевле западных.
        Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      Цитата: Тарелка
      Я боюсь, что российский рынок мал, чтоб окупить такие изыскания. Как бы билеты на отечественные самолёты не оказались золотыми. Надеюсь, у власти есть торговцы, которые смогут это всё впарить другим странам. Пока, к сожалению, агрессивных коммерсантов от Кремля я не видел.

      Не забывайте, что иностранные воздушные гражданские самолёты вырабатываюся с большой скоростью, и часто встают на прикол. А к запчастям к иностранцам практически на складах уже не имеются. И сейчас, по сути говоря, занимаются канибализмом, как было в лихие 90-х годов, когда на советских/российских нехватало разных комплектующих.
      А что касается "окупаемости" - оно будет, это дело не быстрое. Главное ввести ряд новых и перспективных гражданских самолётов, не говоря уж и про легких вертолётов.
      А закупка новых иностранных машин запрестили, и правительство намерено лоббировать для симуляции компании авиаперевозок.
      Он и не окупит. Только какая альтернатива?? Закупаться у Boeing или Airbus?? Так они во-первых не продадут, а во-вторых отменят, уже отменили, техобслуживание. А тут ,по крайней мере, как-то восстанавливают отрасль после десятилетия упадка. Ведь ещё до 2014 могли делать по 40 суперджетов в год.
      Мал для чего? Сейчас в РФ несколько сотен самолетов класса МС-21, которые понемногу убывают. Производственные мощности МС-21 - до 72 бортов в год (хорошо, если будет лет через 5). Только для замены выбывающих лет 7-8 надо заводам работать. Суперджет - 25-30 бортов в год, Ту-214 - до 20. Эти производственные мощности в основном на покрытие внутренних потребностей, на экспорт мало остается. И для такого производства не хватает кадров, оборудования, других ресурсов - все "внапряг". Кроме того, эти заводы - сборочные, а за ними - сотни других, которые будут производить комплектующие (и там тоже те же проблемы). Так что реальный экспорт без развертывания производства (с частичной локализацией) в других странах вряд ли возможен. Те же Эйрбасы и Боинги производят (и самолеты, и комплектующие) по всему миру.
      Есть зато агрессивный антикоммерсант готовый всем отдать технологии за так, все поставить в кредит под 3% когда внутри страны 25% и ввести много и радостно новых пошлин )
    Что у нас "хромало" давно и капитально... производство микроэлектроники и различных датчиков.
    Вопрос... ситуация по этим направлениям выправляется или... в общем, есть вопросы.
      Цитата: rocket757
      Что у нас "хромало" давно и капитально... производство микроэлектроники и различных датчиков.
      Вопрос... ситуация по этим направлениям выправляется или... в общем, есть вопросы.

      Вот поэтому, вероятно, постоянно и говорится, что импортозамещение БЛИЗКО к 100%. В это БЛИЗКО, скорее всего, и входят всякие компоненты микроэлектроники. Саму схему разработают, а собрать её из полностью своих деталей, возможности не имеется. ИМХО.
    Ну-с, и какой отечественный процессор в этой авионике?
    Теперь ничто не мешает..

    Теоретически. Но осталась одна досадная мелочь. Отменить реальность :)
    Конечно, это непросто, и американцы будут всячески препятствовать нашему импорту, пытаясь сохранить монополию в ключевой сфере авионики.
    Это описка?
    Дополню.
    Создание СПСВ крайне трудоемко: требует сложных алгоритмов, мощных вычислений, точной настройки антенн, интеграции с БРЭО и летных испытаний на L-410, Ил-76

    Стоимость СПСВ - 800 тыс рублей. TCAS II (Collins) - $100–200 тыс. долларов. Вес американской системы 10-15 кг. А наша, пишут, даже легче за счет современных интерфейсов AFDX/Ethernet.
    Новость конечно приятная, но что то я сильно сомневаюсь что на момент гибели СССР, в США производились серийно такие системы.
    Цитата: Тарелка
    Я боюсь, что российский рынок мал, чтоб окупить такие изыскания. Как бы билеты на отечественные самолёты не оказались золотыми. Надеюсь, у власти есть торговцы, которые смогут это всё впарить другим странам. Пока, к сожалению, агрессивных коммерсантов от Кремля я не видел.


    Агрессивные коммерсанты.
    Вспомнилось, как когда то приходили и говорили "Вам просили сказать, что ты сонями, самсунгами и голдстарами больше не торгуешь. Панасы, айвы и фунаи общие. Согласен?"
    А потом простого продавца телевизоров отодвигали в сторону. И задавались другие вопросы. И агрессия куда то исчезала.

    Не нужно плющить покупателя. Нужно, что бы покупатель сам приходил и спрашивал, сколько ещё денег принести за отличный товар. А пушки это, телевизоры, микросхемы, картошка или питьевая вода - это вторично.
    Наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию.

    Ведь хорошая же новость? Но наши увы-патриоты и всепросральщики не разочаровывают: из 14 комментариев девять – это нытьё и негатив.
    И это правильно, ибо только так можно приблизить нашу общую победу.
      Цитата: nik-mazur
      Ведь хорошая же новость? Но наши увы-патриоты и всепросральщики не разочаровывают: из 14 комментариев девять – это нытьё и негатив.

      Ещё не все подтянулись, счёт может измениться.)
      Ну а вы как хотели?? Десять лет с лихвой после начала санкций. А серийного производства гражданской авиации пока не наладили. Так что вопросы есть.
    Если получаться рабочие лошадки и хоть малость конкурентно способные, флаг в руки.
    Возрождается у нас все тяжело.
    Хм? А чипы- тоже импортозамещенные?
    Когда уже начнëм мерить высоту не футами а метрами, а скорость не узлами а километрами в час?