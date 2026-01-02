Россия первой в мире оспорила монополию США в ключевой авионике
В насыщенной информационной повестке последнего месяца минувшего года почти незамеченной осталась новость, касающаяся отечественного авиастроения. Речь идет о важнейшем достижении в области ключевой авионики.
До последнего времени все страны мира, где строятся собственные самолеты, зависели от американской Collins Aerospace, входящей в состав ведущего предприятия ВПК США, корпорации Raytheon Technologies (RTX). Именно эта компания была монополистом в производстве и продаже современной системы предупреждения столкновения самолётов в воздухе и раннего предупреждения приближения к земле (СПСВ).
Соответствующее оборудование не производилось и в СССР. В то время в качестве альтернативы американской системе использовались решения ручного контроля — иного просто не было.
Соединенные Штаты потратили несколько десятков лет, чтобы создать самый ключевой блок авионики. Теперь монополии американского концерна приходит финал. Фактически, российские авиаконструкторы подошли к «закольцовыванию» процесса импортозамещения в производстве отечественных самолетов. Причем альтернатива американской СПСВ была создана нашими инженерами в рекордно кратчайшие сроки в условиях жесточайших западных санкций.
В конце декабря прошлого года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов принял участие в церемонии вручения свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 СЛО «Россия» имени Андрея Туполева. Церемония состоялась на Казанском авиационном заводе, входящем в ОАК ГК «Ростех». Помимо прочего, модернизированный лайнер оборудован российской авионикой, включая не уступающую американской СПСВ.
Это означает, что российские компании авиастроительной отрасли получили существенное конкурентное преимущество на международном рынке. Теперь ничто не мешает выходить на поток, выпуская отечественные самолёты и современную авионику для зарубежных заказчиков. Конечно, это непросто, и американцы будут всячески препятствовать нашему экспорту пытаясь сохранить монополию в ключевой сфере авионики.
Глава Минпромторга РФ:
Вообще, наступивший 2026-й может стать прорывным для российских авиастроителей, сумевших преодолеть почти все ограничения и добиться близкого к 100% импортозамещения.
Отечественные авиакомпании готовятся принять рекордную партию гражданских судов — свыше 50 новых бортов за два года. Новый Ту-214 уже прошел сертификацию, Ил-114 завершил испытания и готовится к запуску в серийное производство, на обновлённом Superjet успешно протестировано бортовое оборудование, поставки заказчикам начнутся в 2026 году после завершения сертификации.
Что касается поистине «многострадального» среднемагистрального лайнера МС-21, серийный выпуск которого был запланирован еще на 2016 год, то и с ним удалось решить все проблемы. В 2021 году в воздух поднялся МС-21 с крылом, сделанным полностью из отечественных композитов. Американский двигатель PW1400G был заменен на российский ПД-14. Весной прошлого года прошел успешный испытательный полет лайнера с полностью замещенными на российские компонентами и оборудованием.
Производство серийных самолетов МС-21-310 уже ведется на Иркутском авиационном заводе ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» ГК «Ростех». Ожидается, что сертификация самолета завершится в текущем году, что позволит начать его поставки в авиакомпании. Согласно комплексной программе развития гражданской авиации РФ, в авиакомпании поставят 270 самолетов МС-21-310 до конца 2030 года.
Информация