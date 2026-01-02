Генсек ООН осудил теракт в Хорлах, при этом заявив, что детали якобы неясны

Генсек ООН Антониу Гуттериш через своего представителя Стефана Дюжаррика осудил совершенный ВСУ в первые минуты 2026 года теракт в селе Хорлы в Херсонской области, однако при этом добавил, что в настоящее время он не имеет возможности проверить детали инцидента. В Управлении Верховного комиссара по правам человека организации призвали провести «оперативное, беспристрастное и эффективное расследование» обстоятельств теракта в Херсонской области.

Гутерриш назвал атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру и выразил глубокую обеспокоенность ростом числа жертв в ходе вооруженного конфликта на Украине и в очередной раз призвал стороны к прекращению огня. Отдельно генсек ООН отметил, что считает неприемлемыми атаки на объекты критической инфраструктуры, таким образом очевидно осудив удары ВС РФ по украинской энергетике и логистике.



В первые минуты 2026 года украинские террористы запустили по кафе три дрона, один из которых нес зажигательную смесь, что привело к масштабному пожару. Жертвами террористической атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах стали 28 человек, праздновавших там Новый год. Среди погибших — двое детей. В настоящее время опознаны 13 тел. Около 30 человек получили ранения разной степени тяжести. Киев продолжает отрицать удары ВСУ по Хорлам, однако одновременно с этим украинские военные информационные ресурсы с явным ликованием писали, что удар имел место и наносился по «коллаборантам».
  Chifka
    Chifka
    0
    Сегодня, 18:03
    Ничего неожиданного
  marchcat
    marchcat
    0
    Сегодня, 18:05
    при этом заявив, что детали якобы неясны
    А Гутерриш может сказать сколько пострадавших от наших обстрелов? Или ему не людей жалко...
  dmi.pris1
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 18:12
    Я могу совершенно точно охарактеризовать эту конторку.Лицемеры.Все.