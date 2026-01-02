Литоральный корабль «здорового флота»: спущен на воду фрегат Saud для Эр-Рияда
На верфи Fincantieri в американском городе Маринетте был спущен на воду HMS Saud (820) – первый многоцелевой корабль (фрегат) проекта Tuwaiq, построенный для ВМС Саудовской Аравии.
Основной контракт на проектирование и постройку четырёх кораблей проекта Tuwaiq был заключен в декабре 2019 года. Он обошёлся в $1,96 млрд, однако полная стоимость программы (с учётом вооружения, обучения экипажей, логистики и береговой инфраструктуры) превышает $11 млрд.
Выполнение заказа ожидалось к июлю 2026 года, однако сроки оказались серьёзно сдвинуты, в итоге программа отстаёт на несколько лет. Так, сдача головного корабля изначально планировалась в 4-м квартале 2023 года, однако он только был спущен на воду. В качестве причин сбоя называются перебои в работе верфи и цепочках поставок, вызванные пандемией; дефицит квалифицированных кадров на верфи; изменения в проекте по запросу саудовского заказчика.
Tuwaiq (или MMSC) базируется на проекте литоральных кораблей LCS класса Freedom, последний из которых был принят ВМС США в ноябре 2025 года. Всего в период с 2005 по 2025 год для американского флота было построено 16 кораблей этого типа, 5 из которых уже списаны.
Западные обозреватели часто называют MMSC «LCS, который сделали правильно». Имеется несколько основных причин, почему MMSC считают «здоровой» версией американского корабля. Главной проблемой класса Freedom была концепция сменных боевых модулей. Предполагалось, что корабль будет способен выполнять широкий круг задач за счёт быстрой замены боевой «начинки» различного функционала (ПЛО, ПВО, ПМО). На практике создание модулей растянулось на десятилетия, а корабли уходили на боевое дежурство полупустыми и почти безоружными.
LCS класса Freedom ВМС США:
Саудиты от этой идеи отказались. Всё вооружение на MMSC стационарное: корабль сразу выходит в море как полноценная боевая единица и готов к отражению любого типа угроз. Если американские LCS практически не имели средств защиты от авиации и ракет, кроме систем ближнего боя, то MMSC будут обладать серьёзными средствами ПВО в лице 8-ячеечной ВПУ Mk 41 (для ЗУР ESSM) и современного радара Hensoldt TRS-4D.
MMSC будет нести мощное противокорабельное оружие – 8 наклонных ПУ с ПКР Harpoon Block II, что даст фрегату в морском бою ударные возможности, сопоставимые с крупными фрегатами и эсминцами.
В саудовском проекте учли критическую проблему с редуктором, которая преследовала корабли Freedom и приводила к их досрочному списанию. Она была вызвана конструктивной недоработкой в подшипниках скоростных муфт (high-speed clutch bearings), которые преждевременно выходили из строя. Без включения этого редуктора корабли не могли использовать газовые турбины (Rolls-Royce MT30) и, передвигаясь исключительно на вспомогательных дизельных двигателях (Colt-Pielstick 16PA6B STC), были ограничены скоростью всего в 10–12 узлов (вместо проектных 40 и более).
Для решения этой проблемы в интересах саудовского заказчика компания-производитель редукторов (немецкая Renk AG) совместно с Lockheed Martin разработала модифицированную версию узла с усиленными подшипниками.
