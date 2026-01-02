Зеленский заявил о ракетном ударе ВС РФ по жилому дому в Харькове
Украинские пропагандистские каналы активно разгоняют тему «страшной трагедии» в Харькове. Утверждается, что якобы две ракеты ОТРК «Искандер» сегодня днем ударили по центру города, в том числе под атакой оказалась жилая пятиэтажка. Местные власти пишут о 15 раненых мирных жителях и разборе завалов.
Зеленский поспешил написать в своем телеграм-канале, утверждая, что только Россия «не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась»:
В подтверждение в сети публикуются снятые издали через дома видео момента ударов. Российские экспертные паблики отмечают, что первый взрыв действительно похож на прилет ракеты. А вот перед вторым, прогремевшим рядом, приближения воздушного объекта не замечено. Зато на кадрах отчетливо слышны звуки мощной вторичной детонации. Сразу после взрыва на место прибыли пикап и микроавтобус экстренных служб — явно были рядом.
Что еще более примечательно, ни один украинский мониторинговый паблик не предупредил о ракетной опасности, а о прилетах все написали уже постфактум. В момент взрывов и перед ними в городе воздушная тревога не объявлялась.
По предварительным данным, удары (или один) были нанесены по перекрестку улиц Гончара и Сумской в Киевском районе. Здесь рядом расположены Харьковский национальный университет Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба (ХНУВС) и главный офис ОБСЕ.
Вообще, официальные показания властей сильно расходятся. Мэр Харькова Терехов заявил, что ракета ударила по неработающему торговому центру, пострадало ближайшее жилое здание. У него только выбиты стекла. Поэтому нет погибших и сообщается только о раненых. Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что число пострадавших выросло до 19 человек, погибших нет.
Один из российских мониторинговых телеграм-каналов уточняет, что прилет был по неработающему ТЦ «Персона». По данным источников, он использовался как место дислокации личного состава ВСУ, возможно, иностранных наемников и в качестве военного склада. Отсюда и мощная детонация после прилета. Есть версия, что в жилой дом в очередной раз угодила ЗУР украинского ЗРК.
Очень похоже, что Зеленский и его команда всеми силами стараются перебить повестку о террористических ударах ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь, как и сегодняшней ракетной атаке по центру Белгорода. Недаром вся пробританская сетка российских ресурсов-иноагентов сразу же подхватила тему, обвиняя ВС РФ в «преднамеренной» атаке по жилому дому.
Ну и очевидно, что к завершению конфликта как раз не стремится Зеленский и его клика. Глава киевского режима привычно завершает свою истеричную публикацию:
