Зеленский заявил о ракетном ударе ВС РФ по жилому дому в Харькове

8 419 15
Зеленский заявил о ракетном ударе ВС РФ по жилому дому в Харькове

Украинские пропагандистские каналы активно разгоняют тему «страшной трагедии» в Харькове. Утверждается, что якобы две ракеты ОТРК «Искандер» сегодня днем ударили по центру города, в том числе под атакой оказалась жилая пятиэтажка. Местные власти пишут о 15 раненых мирных жителях и разборе завалов.

Зеленский поспешил написать в своем телеграм-канале, утверждая, что только Россия «не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась»:

Предварительно две ракеты. Просто по жилой застройке. Один из домов значительно поврежден. Сейчас идет спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы.

В подтверждение в сети публикуются снятые издали через дома видео момента ударов. Российские экспертные паблики отмечают, что первый взрыв действительно похож на прилет ракеты. А вот перед вторым, прогремевшим рядом, приближения воздушного объекта не замечено. Зато на кадрах отчетливо слышны звуки мощной вторичной детонации. Сразу после взрыва на место прибыли пикап и микроавтобус экстренных служб — явно были рядом.

Что еще более примечательно, ни один украинский мониторинговый паблик не предупредил о ракетной опасности, а о прилетах все написали уже постфактум. В момент взрывов и перед ними в городе воздушная тревога не объявлялась.

По предварительным данным, удары (или один) были нанесены по перекрестку улиц Гончара и Сумской в Киевском районе. Здесь рядом расположены Харьковский национальный университет Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба (ХНУВС) и главный офис ОБСЕ.

Вообще, официальные показания властей сильно расходятся. Мэр Харькова Терехов заявил, что ракета ударила по неработающему торговому центру, пострадало ближайшее жилое здание. У него только выбиты стекла. Поэтому нет погибших и сообщается только о раненых. Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что число пострадавших выросло до 19 человек, погибших нет.

Один из российских мониторинговых телеграм-каналов уточняет, что прилет был по неработающему ТЦ «Персона». По данным источников, он использовался как место дислокации личного состава ВСУ, возможно, иностранных наемников и в качестве военного склада. Отсюда и мощная детонация после прилета. Есть версия, что в жилой дом в очередной раз угодила ЗУР украинского ЗРК.

Очень похоже, что Зеленский и его команда всеми силами стараются перебить повестку о террористических ударах ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь, как и сегодняшней ракетной атаке по центру Белгорода. Недаром вся пробританская сетка российских ресурсов-иноагентов сразу же подхватила тему, обвиняя ВС РФ в «преднамеренной» атаке по жилому дому.

Ну и очевидно, что к завершению конфликта как раз не стремится Зеленский и его клика. Глава киевского режима привычно завершает свою истеричную публикацию:

Именно поэтому и поддержка Украины должна продолжаться, и каждый день нам нужно усиление нашей ПВО, наших позиций, нашей защиты жизни людей.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +7
    Сегодня, 18:32
    Не важно что там осудил нелегитимный невменяемый наркоман, это как мнение пьяного бомжа из подуличника.
  2. ettore Звание
    ettore
    +7
    Сегодня, 18:33
    Каждый раз один и тот же сценарий.
  3. frruc Звание
    frruc
    +5
    Сегодня, 18:37
    Именно поэтому и поддержка Украины должна продолжаться..........

    Главное чтобы укры не закончились раньше времени.
    1. ian Звание
      ian
      +6
      Сегодня, 18:46
      Цитата: frruc
      Главное чтобы укры не закончились раньше времени.

      Не переживайте. Их постоянно клепают в товарных количествах. В каждой/любой "демократической" стране hi
      1. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 18:48
        ian
        Их постоянно клепают в товарных количествах.

        Их и на окраине стругают с дет. сада.
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Сегодня, 19:24
          Цитата: frruc
          Их и на окраине стругают с дет. сада.

          Дети быстро переобучаются. Опасны подрощенные, но они в этой стране близятся к концу... hi
    2. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 19:13
      Цитата: frruc
      Именно поэтому и поддержка Украины должна продолжаться..........

      Главное чтобы укры не закончились раньше времени.

      Укры кончатся пшеков отправят, цыганы сброю будут подтаскивать...
  4. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +4
    Сегодня, 18:41
    Ожидаемо. Знает "кит" ,шо наскреб на свой хребет и теперь вертится ,как вша на плите!
    Сейчас завопят еврошавки, потом еврокобели и прочии ооны.
    А 31-го почему-то молчали...Ну да ладно, сколько не виться,ответка прилетит !
  5. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 18:47
    Инородец жирует на разобщении и смерти славян.
  6. hiller Звание
    hiller
    +3
    Сегодня, 18:52
    На заявления "пианиста" положить, а лучше покласть увесистый русский прибор!!! "Со всей пролетарской ненавистью!" am
  7. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:10
    Зеленский заявил о ракетном ударе ВС РФ по жилому дому в Харькове

    Собака лает ветер носит.
    p.s. Простите, пёсы!
  8. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +3
    Сегодня, 19:18
    Прилёт в Харькове ОТРК "Искандер-М" по неработающему ТЦ "Персона", вероятно переоборудованному в ПВД и склад БК.
    Военную принадлежность выдает вторичная детонация объекта, рядом стоящие пикапы и бусики, а так же раненные военнослужащие противника, попавшие в кадр.
    Имела место вторичная детонация, которая сильно повредила окружающие здания
    Хинзиры показывают испарившийся 4-ех этажный ТЦ – учитывая, что через дорогу корпус ХНУВС, не удивлюсь если хитрые харьковские бандеровцы перетаскали туда всю оружейку с БК.
  9. dfg Звание
    dfg
    +1
    Сегодня, 20:07
    )) в телеге уже полно фото "гражданских" в военной форме которых выводят из остатков дома
  10. Быков. Звание
    Быков.
    0
    Сегодня, 20:10
    ТГ-канал МО РФ.
    🎖🎖 Информация о якобы нанесении 2 января Вооруженными Силами Российской Федерации удара по городу Харькову не соответствует действительности.

    ❗️ Вооруженные Силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова.

    ▫️ Исходя из опубликованных украинскими информационными ресурсами видеоматериалов очевидцев, эпицентр взрыва располагался в торговом центре «Персона» по адресу улица Олеся Гончара 2.

    ▫️ На опубликованных видеокадрах за несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре «Персона» с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ.

    ▫️ Заявления киевского режима о якобы «российском ударе по Харькову» имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в н.п. Хорлы Херсонской области.
  11. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 20:22
    Свинья! А про Хорлы он ничего не хочет заявить?! Этому ледоруб запретить, эту дрянь надо на муравейник посадить, летом, и кровью свинячей намазать - самкам комаров тоже надо что то кушать. Можно в Сочи вывезти - там бамбук растёт до 75 см в сутки... feel