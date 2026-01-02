Стубб: из-за украинского кризиса отношения Европы с Россией изменились навсегда

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что в настоящее время стороны вооруженного конфликта на Украине максимально с начала боевых действий приблизились к заключению мира, однако в то же время Запад не может быть уверенным, что Россия готова к миру.

Известный своей патологической русофобией финский президент добавил, что, по его мнению, чтобы заключить мир, на определенные компромиссы и уступки должны пойти обе стороны конфликта. Учитывая, что при этом крайне важным Стубб называет сохранение «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», можно предположить, что он фактически считает «справедливым миром» фактическую капитуляцию России.



Стубб также убежден, что отношения европейских стран с Россией изменились навсегда и уже никогда не будут прежними. Функциональное взаимодействие Европы с Россией, по мнению Стубба, будут всецело зависеть от будущих шагов Москвы.

Между тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сомнительные высказывания Стубба, подчеркнул, что в конечном итоге Финляндии придется очень дорого заплатить за русофобию, при этом отношения между двумя странами уже изменились навсегда. Медведев также выразил надежду, что российское руководство не повторит ошибку, допущенную большевиками в 1917 году, когда Финляндии была предоставлена независимость. Зампред Совбеза также констатировал, что граждане Финляндии уже сейчас платят за русофобскую политику своего правительства.
  1. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +3
    Сегодня, 19:18
    Только Россия эти изменившиеся отношения переживет, т.к. является самодостаточной, а вся Европа подохнет от неконкурентноспособности своих товаров... Так что флаг в руки этим эуропэйцам и барабан на шею))
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +1
      Сегодня, 19:27
      Дмитрий Медведев, комментируя сомнительные высказывания Стубба, подчеркнул, что в конечном итоге Финляндии придется очень дорого заплатить за русофобию

      Мы как-то культурненько обходим тему участия финнов в геноциде нашего народа во время Великой Отечественной Войны.
      Блокаду Ленинграда немцы не одни, а вместе с финнами осуществляли. В городе от голода умерли более 671 тыс. человек, гражданских, эти смерти также на каждой финской душёнке.
      Финнами на территории Восточной Карелии было создано 14 концлагерей и 15 тюрем для гражданского населения.
      Такие вещи нельзя забывать, а уж прощать тем более.
      1. Sergei Timofeich Звание
        Sergei Timofeich
        -3
        Сегодня, 19:43
        Маша стесняется заявить,что европа это новый 4й рейх,и что там делают наши дипломаты,а их у нас,народу не понятно...
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 20:34
          Цитата: Sergei Timofeich
          и что там делают наши дипломаты
          Всем давно известно, ведут разведывательную деятельность. Любые дипломаты во всех странах это в первую очередь разведка.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 20:21
        из-за украинского кризиса отношения Европы с Россией изменились навсегда

        Надеюсь, что Да. Пошли они все...............далеко-далеко, включая финляндию с их чмoшным стуббом. И пусть только посмеют дернутся, воевать с ними будем по другому.
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 19:32
      Россия эти изменившиеся отношения переживет, т.к. является самодостаточной,

      А ресурсы РФ также будет продавать европейцам и сша ?
      1. Себенза Звание
        Себенза
        -1
        Сегодня, 19:54
        Будут. И Вам доходчиво здесь объяснят, что валюта нужна, а без неё кирдык. Титаны нефтилесагаза корабли.
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 20:10
          Нефть и газ, конечно, будут продавать. Только нефть у нас уже на подходе к дорогой. Газ пока есть, но ведь и мусульманский юг богат на нефть и газ. Так что выбор у Европы есть. Без нашего нефтегаза Европа не пропадёт. Вопрос в цене.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 19:21
    «справедливым миром» фактическую капитуляцию России.
    Этого хочет золотой миллиард, они прямо говорят об этом, и США этого хочет, только слова непрямые говорит, например, принудить РФ сесть за стол переговоров — это тоже из этой оперы. Кстати, РФ согласилась с тем, что все ресурсы Украины принадлежат США? США и НАТО перестали снабжать киевский режим оружием и разведданными? Кстати вопрос, РФ правят инопланетяне ?????
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:22
    Стуббовское "навсегда" это, интересно ,сколько лет? . . . hi
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 20:25
      это, интересно ,сколько лет?

      "Это" не лет, а просто "бла-бла-бла" и "тра-ля-ля". Аватар на должности должен что-то нести в русле постановлений последнего партийного съезда.
      На фото прямо два экспоната кунст-камеры, так плюнуть на них хочется!
      И такое ощущение, что они и сами друг в друга хотят плюнуть
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 19:29
    И слава Богу что изменились,теперь необходимо сохранить такие изменившиеся отношения,сохранить атмосферу полного недоверия к Западу.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 19:35
      .
      Цитата: taiga2018
      И слава Богу что изменились,теперь необходимо сохранить такие изменившиеся отношения,сохранить атмосферу полного недоверия к Западу.
      Путин сказал в выступлении, где-то что изменилось? Я хочу уточнить
    2. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 20:11
      Кто-то ведь им вселил это ничтожновысокомерное: "Мы Европа и дружить с нами - это привилегия". Тогда уж лучше унизиться, но не дружить с ними больше никогда. drinks
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 19:29
    отношения Европы с Россией изменились навсегда

    И это не может не радовать! Ибо прежний 30-и летний курс наших верхов на вползание в Гейропу хоть тушкой хоть чучелком любой ценой - ничего кроме отвращения и злобы не вызывал..

    Так что - еврогейцам стоит сказать спасибо. Только благодаря их патологическим жадности и тупости - у нас таки появился шанс на выживание. Очень сильно надеюсь - мы его не профукаем как обычно.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 19:31
    Стубб также убежден, что отношения европейских стран с Россией изменились навсегда и уже никогда не будут прежними.
    А разве когда либо за последние 800 лет, отношения Европы к России, было доброжелательным ?
    Так вспормним все войны, которые еЕвропа вела против России, она всегда была врагом, но не добрым соседом. Но когда "мору канделябрами" набьют Европе, на несколько десятков лет, их пыл оседает.
    Прошло 80 лет, самый длинный срок, у Европы отрасли клыки , появился голос о опять жадными глазами смотрят на Восток, желание урвать не пропало.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 19:50
      Цитата: carpenter
      Так вспормним все войны, которые еЕвропа вела против России

      Справедливости ради, если вспомнить все войны, которые вела Европа, то там все друг другу враги и добрых соседей в принципе нет.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 19:37
    Зампред Совбеза также констатировал, что граждане Финляндии уже сейчас платят за русофобскую политику своего правительства.
    Это как можно поподробнее ?
  8. Alex Priest
    Alex Priest
    0
    Сегодня, 19:42
    Ничего, Россия привыкла поправлять отношения вводя войска в Прибалтику. Будут плохо вести себя наши былые имперские провинции Польша и Финляндия, там тоже наведем русский порядок.
  9. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 19:47
    финский президент добавил ... на определенные компромиссы и уступки должны пойти обе стороны конфликта

    Ну, так начинайте. Что мешает-то?
  10. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 19:47
    Давайте порассуждаем :
    Что продавала нам ЕС, а теперь не продаёт....? И кто производит аналогичные товары и продаёт?
    Наша планка по сотрудничеству с ЕС это когда нам отказали в продаже Опеля Сбербанку. Причём, сотрудничество с ЕС соседствовало с нашей интеграции во всякие Советы ЕС и присутствием всяких НКО у нас....
  11. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:51
    Цитата: Иосиф Сталин
    Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается.

    - Приказ Народного комиссарa обороны от 23 февраля 1942 года № 55
  12. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 20:14
    That was the objective- my boy. God is he slow!