Стубб: из-за украинского кризиса отношения Европы с Россией изменились навсегда
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что в настоящее время стороны вооруженного конфликта на Украине максимально с начала боевых действий приблизились к заключению мира, однако в то же время Запад не может быть уверенным, что Россия готова к миру.
Известный своей патологической русофобией финский президент добавил, что, по его мнению, чтобы заключить мир, на определенные компромиссы и уступки должны пойти обе стороны конфликта. Учитывая, что при этом крайне важным Стубб называет сохранение «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», можно предположить, что он фактически считает «справедливым миром» фактическую капитуляцию России.
Стубб также убежден, что отношения европейских стран с Россией изменились навсегда и уже никогда не будут прежними. Функциональное взаимодействие Европы с Россией, по мнению Стубба, будут всецело зависеть от будущих шагов Москвы.
Между тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сомнительные высказывания Стубба, подчеркнул, что в конечном итоге Финляндии придется очень дорого заплатить за русофобию, при этом отношения между двумя странами уже изменились навсегда. Медведев также выразил надежду, что российское руководство не повторит ошибку, допущенную большевиками в 1917 году, когда Финляндии была предоставлена независимость. Зампред Совбеза также констатировал, что граждане Финляндии уже сейчас платят за русофобскую политику своего правительства.
Информация