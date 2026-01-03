Трансформер с третьей осью: Британия выпустила первые автомобили Jackal 3 (E)
Первые бронеавтомобили Jackal 3 (E) 6х6, оснащённые съёмным модулем Extenda (дающим третью ось), выпущены на заводе компании Babcock в Девонпорте для нужд британской армии.
В сентябре 2024 года Минобороны заказало 53 экземпляра Jackal 3 (E). Стоимость контракта не разглашается, однако западные эксперты полагают, что она составила £70-80 млн. Машины в базовой конфигурации – Jackal 3 4х4 (HMT Mk3) – были переданы армии к сентябрю 2025 года в рамках первой партии в количестве 70 единиц.
На них можно установить съёмный модуль задней оси Extenda, что увеличит грузоподъёмность автомобиля (свыше 4000 кг), сохраняя при этом его высокую проходимость по бездорожью. То есть одну и ту же машину можно трансформировать из конфигурации 4x4 в 6x6 (и обратно).
Jackal 3 4х4:
Длина Jackal 3 в базовой комплектации 4х4 составляет 5,79 м, ширина 2,05 метра, максимальная и минимальная высота 2,44 м и 1,88 м соответственно. Полная масса 7600 кг, грузоподъёмность до 2100 кг. Максимальная скорость достигает 120 км/ч, а дальность хода по дорогам до 800 км.
В настоящее время британская армия эксплуатирует более ранние версии, такие как Jackal 2, для выполнения широкого круга задач, включая ведение разведки и сопровождение колонн. В число операторов машин семейства Jackal также входят Дания, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия и Эстония.
