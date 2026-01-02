Бюджет Украины ежегодно недополучает 3 млрд гривен от экспорта металлолома

От имени всех работников металлургической отрасли я хотел бы поблагодарить правительство и премьер-министра Юлию Свириденко за принятие этого государственнического и экономически обоснованного решения.

В конце декабря прошлого года депутаты Верховной рады Украины и правительство «неожиданно» спохватились и обнаружили убытки, которые обходятся ежегодно бюджету минимум в три миллиарда гривен недополученных налоговых поступлений. Оказалось, что начиная с 2022 года украинские компании экспортировали металлолом по серым схемам, тем самым сильно снижая отчисления в бюджет.По данным отраслевых экспертов, только в прошлом году из страны вывезли более 293 тыс. тонн металлолома, а государство получило от этого 104 гривны с тонны. Это чуть больше, чем цена одной чашки кофе. Экспортеры металлолома сильно экономят и на налогах на зарплату сотрудникам.За счет этой экономии отрасль в целом получает ежегодно 3,2 млрд грн дохода. А платит 4,6 млн гривен налогов. Спрашивается, где остальные деньги?Все гениально и просто. Создаются фирмы-однодневки с количеством сотрудников — один человек, естественно, директор (зиц-председатель). За счет этих махинаций восемь трейдеров, которые обеспечивают 70% экспорта металлолома, показывают только 22% выручки и платят минимальные зарплаты.Несмотря на то, что лом продается в ЕС по рыночным ценам (€271/т), бюджет не видит этих денег. При этом еще и экспортируют его в другие страны, в основном в Индию и Турцию, через Евросоюз, где украинским компаниям предусмотрены льготы в виде отмены пошлины в размере €180/т.Очевидно, что столь долго остававшаяся без внимания нардепов и правительства схема обворовывания бюджета была построена на коррупции. Впрочем, как и все на Украине.В конце прошлого года украинский кабмин принял решение о временном запрете экспорта металлолома. В аккурат 31 декабря 2025 года правительство Украины приняло постановление №1795, которым на 2026 год вводится нулевая квота на экспорт металлолома. Предполагается, что вся переработка будет происходить внутри страны.Интересна реакция экспортеров. На металлургических предприятиях Украины поддерживают решение правительства временно ограничить экспорт металлолома, который без всякого контроля вывозился из страны в течение последних четырех лет, пишут СМИ. Президент металлургической ассоциации «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил по этому поводу:Несомненно, что такая «радость и одобрение» связаны с тем, что на деле украинские экспортеры металлолома уже что-то изобрели новое, дабы не потерять доходы. Ну а кабмин и нардепы еще долгое время будут «разбираться», почему доходы казны от металлургов-переработчиков лома так и не выросли.