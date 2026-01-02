Бюджет Украины ежегодно недополучает 3 млрд гривен от экспорта металлолома

1 657 11
Бюджет Украины ежегодно недополучает 3 млрд гривен от экспорта металлолома

В конце декабря прошлого года депутаты Верховной рады Украины и правительство «неожиданно» спохватились и обнаружили убытки, которые обходятся ежегодно бюджету минимум в три миллиарда гривен недополученных налоговых поступлений. Оказалось, что начиная с 2022 года украинские компании экспортировали металлолом по серым схемам, тем самым сильно снижая отчисления в бюджет.

По данным отраслевых экспертов, только в прошлом году из страны вывезли более 293 тыс. тонн металлолома, а государство получило от этого 104 гривны с тонны. Это чуть больше, чем цена одной чашки кофе. Экспортеры металлолома сильно экономят и на налогах на зарплату сотрудникам.

За счет этой экономии отрасль в целом получает ежегодно 3,2 млрд грн дохода. А платит 4,6 млн гривен налогов. Спрашивается, где остальные деньги?

Все гениально и просто. Создаются фирмы-однодневки с количеством сотрудников — один человек, естественно, директор (зиц-председатель). За счет этих махинаций восемь трейдеров, которые обеспечивают 70% экспорта металлолома, показывают только 22% выручки и платят минимальные зарплаты.

Несмотря на то, что лом продается в ЕС по рыночным ценам (€271/т), бюджет не видит этих денег. При этом еще и экспортируют его в другие страны, в основном в Индию и Турцию, через Евросоюз, где украинским компаниям предусмотрены льготы в виде отмены пошлины в размере €180/т.

Очевидно, что столь долго остававшаяся без внимания нардепов и правительства схема обворовывания бюджета была построена на коррупции. Впрочем, как и все на Украине.

В конце прошлого года украинский кабмин принял решение о временном запрете экспорта металлолома. В аккурат 31 декабря 2025 года правительство Украины приняло постановление №1795, которым на 2026 год вводится нулевая квота на экспорт металлолома. Предполагается, что вся переработка будет происходить внутри страны.

Интересна реакция экспортеров. На металлургических предприятиях Украины поддерживают решение правительства временно ограничить экспорт металлолома, который без всякого контроля вывозился из страны в течение последних четырех лет, пишут СМИ. Президент металлургической ассоциации «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил по этому поводу:

От имени всех работников металлургической отрасли я хотел бы поблагодарить правительство и премьер-министра Юлию Свириденко за принятие этого государственнического и экономически обоснованного решения.

Несомненно, что такая «радость и одобрение» связаны с тем, что на деле украинские экспортеры металлолома уже что-то изобрели новое, дабы не потерять доходы. Ну а кабмин и нардепы еще долгое время будут «разбираться», почему доходы казны от металлургов-переработчиков лома так и не выросли.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 19:40
    Уж чего-чего - а металлолома нонеча в Цэгабонии хватает. В том числе - высококачественного натовского. Знай вывозить успевай.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 19:47
      Цитата: paul3390
      Знай вывозить успевай.

      НАТОвский лом в основном наш, как и украинские трупы, чермет у нас кстати в три раза дороже.
      1. isv000 Звание
        isv000
        -2
        Сегодня, 20:14
        Цитата: Andobor
        НАТОвский лом в основном наш, как и украинские трупы, чермет у нас кстати в три раза дороже.

        Может их барыгам адресок наших подсказать? Хотя эти почти 300 тыс. тонн не без наших на Запад прошли, наверняка...
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 20:13
      Бюджет Украины ежегодно недополучает 3 млрд гривен от экспорта металлолома

      В Курской области много металлолома осталось, будет еще больше , и биоматериала на удобрения тоже.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 19:41
    Похоже на Украине лом вообще не перерабатывают, а вывоз за границу дорогой, цена лома чёрных металлов у скупщиков в России в среднем в три раза выше чем на Украине, и такая картинка всё последние годы. По цветмету кстати приблизительный паритет, там объёмы значения не имеют, вывозить относительно дёшево.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 20:17
      Andobor
      По цветмету кстати приблизительный паритет

      Последнее время цена на цветмет бьет рекорды. Было бы правильным вообще запретить его вывоз за кордон.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 20:28
        Цитата: frruc
        Последнее время цена на цветмет бьет рекорды.

        Потому цена на медь и растёт, что Запад отказался покупать российскую медь. Практически весь российский экспорт меди в Китай идёт, куй железо пока горяче, продавай пока дорого, наши даже пошлины снизили.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 20:31
          Andobor
          Запад отказался покупать российскую медь.

          Флаг им в руки. Остается только порадоваться за самодостаточную Еуропу. lol
  3. Madrina Звание
    Madrina
    +1
    Сегодня, 20:10
    What budget? What Accounting ? What Auditing? - What state?
  4. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 20:10
    По данным отраслевых экспертов, только в прошлом году из страны вывезли более 293 тыс. тонн металлолома

    А ведь не иголка! Почти 300 тыс. т. металла вывезти мы им позволили вывезти. Дело не в деньгах, хотя и в них тоже - как мы позволили перемещение такого объёма и получение х.охлами грошей на войну?! Ведь, как ни крути, все бабки в свинарнике прокачиваются через войну, чтоб прирасти процентами и т. д. и т. п. Тут явно без наших аллигаторов не обошлось. Вот когда необходимо возрождение не только СМЕРШ но и "ес-ес!" ОБХСС!
  5. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 20:36
    В куда металлургом деваться, основные мощности коксующегося угля остались на Донбассе (под тем же Покровском) , импортный кокс вещь не дешевая, терять прибыль ох как не хочется, выход один - загружать в печи больше металлолома, пролабировать решение о запрете вывоза металлолома металлурги смогли, но что реально получится...