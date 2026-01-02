Финансирование ЕС Украины осложняется: Чехия не готова выделять деньги

Несмотря на решение Еврокомиссии о выделении Киеву очередного общеевропейского кредита, Чехия не готова гарантировать выделение своей части денег.

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью изданию Denik отметил, что Прага больше не может давать Украине деньги, поскольку в бюджете страны не хватает финансов даже на зарплаты школьных поваров. При этом Бабиш осознает, что, вероятнее всего, Украина никогда не сможет вернуть предоставленные ей кредиты.



Глава чешского правительства напомнил, что общий объем европейского финансирования Украины уже достиг 377 миллиардов евро: 187 миллиардов раньше, 100 миллиардов в рамках Многолетней финансовой программы ЕС и еще 90 миллиардов в виде ссуд. В то же время Чехия ежегодно перечисляет в бюджет Евросоюза 60-62 миллионов крон (около 2,5 миллиарда евро). Бабиша не устраивает, что деньги из чешского бюджета уходят, по сути, в бездонную яму финансирования Украины.

Ранее спикер чешского парламента Томио Окамура в новогоднем обращении подчеркнул, что вместо того, чтобы обеспечивать повышение выплат своим пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, европейские страны на протяжении многих лет тратят их на совершенно бессмысленную войну. Окамура считает нецелесообразным отдавать Украине деньги чешских налогоплательщиков только потому, что это требует провоенная пропаганда Евросоюза. Политик выразил надежду, что Чехия «спрыгнет с брюссельского поезда», который целенаправленно движется к Третьей мировой войне.
  ian
    ian
    0
    Сегодня, 22:27
    Долго чехи деньги пересчитывали... Но лучше поздно, чем слишком поздно....
    майор Юрик
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 22:44
      Хрен вам селюки, а не чешские кнедлики... Пральна от каклов одни убытки да вонь нацистская!
  Наган
    Наган
    0
    Сегодня, 22:40
    Правильно. А Украине "Денег нет, но вы держитесь"(с).
  NICK111
    NICK111
    0
    Сегодня, 22:46
    Всех форумчан с Новым годом!
    Если "выразил надежду", значит в кулуарах начались терки.
    Надо спрыгивать с поезда, пока не набрал ход. Потом уже не спрыгнешь, или убъешься, или двери вагонов будут приварены намертво.