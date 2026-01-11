Инженерное обеспечение вермахта в операции «Цитадель»

Подготовка к операции «Цитадель»



Для обслуживания новых танков «Тигр» и «Пантера» ремонтным подразделениям выдавались козловые краны. Это 16-тонная версия производства компании «Фрис» (Fries), поднятая во «внутреннее рабочее положение», при котором под ним может поместиться только один танк

Напряженная ситуация с автотранспортом и небольшое количество ожидаемых замен вынуждают нас отдавать предпочтение ремонту всех автотранспортных средств, доставленных в ремонтно-восстановительные службы. Следует ожидать длительного и сложного ремонта. Только те машины, которые невозможно отремонтировать на Востоке или для которых невозможно поставить запасные части, поскольку это «неприкосновенный запас», разрешено отправлять на родину.



«Тигр» из состава 500-го тяжелого танкового батальона со снятой правой гусеницей. Экипаж внимательно вглядывается в горизонт – возможно, это означает, что они находятся недалеко от линии фронта. Или же они просто хотят быть уверены, что никто не украдет их сохнущее белье



Это не Bergepanzer IV (эвакуационный танк на базе Pz. IV), но вещь не менее редкая: gepanzerter Munitionsträger IV – бронированный подвозчик боеприпасов. Эти машины были переоборудованы из танков Pz.Kpfw. IV в мае и июне 1943 года в армейских автомобильных мастерских в Вене

Снабжение запасными частями



Вероятнее всего, члены экипажа этой самоходки 7.5cm Pak 40/3 auf Sfl.38 Ausf.H Marder II воссоединились со своими девушками Марией и Ильзой после того, как их машина получила тяжелое попадание в тонкую лобовую броню

По согласованию с командованием 48-го танкового корпуса и СС установлено, что «краткосрочный ремонт» для танков составляет 6 дней.



22 июля 1943 года советские войска атаковали группу армий «Север» (H.Gr. Nord) в ходе Третьей битвы у Ладожского озера (Третье Синявинское наступление). Фельдфебель Хайнц Веллер из 3-й роты 502-го тяжелого танкового батальона (3./s.Pz.Abt. 502) получил ранение, когда третьим по счету попаданием с его «Тигра» (номер шасси Fgst.Nr. 250254) сорвало командирскую башенку

Контрнаступление Красной Армии



Завод «Нибелунгенверк» (Nibelungenwerk) поначалу отказался принимать эти машины, поскольку это нарушило бы текущий график производства танков Pz.Kpfw. IV. В конце концов, первые восемь «Фердинандов» были готовы после 23 дней работ



«Тигр» из состава 13-й роты 1-го танкового полка СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» (13./SS-Panzerregiment 1 LAH). Большая цифра «13» обозначает номер роты, следующая за ней цифра «3» указывает на принадлежность к 3-му взводу



«Тигр» с бортовым номером 131 из состава 503-го тяжелого танкового батальона (s.Pz.Abt. 503), завязший в грязи. Обратите внимание на эмблему батальона (тигр) и узкие гусеницы (транспортные траки), закрепленные на лобовой бронеплите в качестве дополнительной защиты. Этот снимок был сделан не на передовой, так как на заднем плане несколько человек принимают ванну



Можно с уверенностью предположить, что бутылку туда поставили уже после того, как этот «Штурмпанцер» был так сильно разбит. Маркировка римскими цифрами указывает на принадлежность этой машины к штабу 216-го батальона штурмовых танков (Stu.Pz.Abt. 216), действовавшего в СССР