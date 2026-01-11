Инженерное обеспечение вермахта в операции «Цитадель»
Подготовка к операции «Цитадель»
На основе отчетов о деятельности Отдела V [отдела снабжения и ремонта] Штаба 4-й танковой армии (который был частью Группы армий «Юг») можно получить уникальную возможность изнутри взглянуть на организацию и развертывание ремонтных подразделений за пределами танкового полка. Счастливой случайностью можно считать, что эти записи сохранились, поскольку Группа армий «Юг» несла основную тяжесть танковых боев на Восточном фронте с летнего наступления 1942 года до уничтожения Группы армий «Центр» в ходе главного наступления Красной Армии летом 1944 года.
В документе фигурирует целый год, включая большинство аспектов боевых действий на Восточном фронте: битву на Курской дуге и последующее отступление летом 1943 года, стабилизацию фронта, период распутицы и зиму 1943/44 года. Также доступны поденные отчеты за месяц до операции «Цитадель», свидетельствующие о том, как новая техника распределялась между фронтовыми частями и как тщательно расследовались потери танков. Примечательно, как небольшими партиями новая танковая техника доставлялась на фронт или собиралась из других частей, и как скрупулезно все это отмечалось.
Публикуемые выдержки сильно сокращены и составляют лишь часть их первоначальной длины. Опущены, например, большинство заметок о прибытии личного состава на службу или в отпуск, сменах командования, докладах о перекрытии дорог противником, разрешениях на передислокацию или новые расквартирования, а также большинство перемещений поездов снабжения. Многие записи являются типичными примерами, и похожие записи можно найти по всему дневнику. Все оригинальные названия и обозначения подразделений в основном скопированы без изменений и стандартизированы лишь минимально. Вопрос о том, сколько и в каких случаях танковую технику приходилось отправлять на родину, всегда был предметом обсуждения.
Для обслуживания новых танков «Тигр» и «Пантера» ремонтным подразделениям выдавались козловые краны. Это 16-тонная версия производства компании «Фрис» (Fries), поднятая во «внутреннее рабочее положение», при котором под ним может поместиться только один танк
Из-за напряженной ситуации с автотранспортом Штаб 4-й танковой армии приказал ремонтировать как можно больше машин на фронте. Приказ № 4 для автотранспортных ремонтных войск от армейского инженера Штаба 4-й танковой армии от 30 марта 1943 года гласил в отношении ремонта на родине:
Страдали ли немцы от постоянной нехватки запасных частей или это просто устойчивый миф?
Следующие выдержки из дневника показывают, что эффективная немецкая система распределения запасных частей действительно работала. В двух словах, система была простой: подразделения просто приезжали на выделенный склад запасных частей и забирали необходимые детали. Если важных частей не было в наличии, заказы иногда размещались напрямую на армейском уровне.
Обычный канал снабжения дополнялся воздушным транспортом или транспортом «Блиц-Пфайль» (приоритетная железнодорожная доставка). Однако эта система в некотором роде подрывалась ее пользователями. Войска не следовали цепочке подчинения и пытались получить запасные части на неутвержденных складах или в эшелонах запасных частей, или же перепрыгивали через эшелон и размещали заказы на уровне группы армий вместо армейского уровня. Часто такое поведение оказывалось успешным, и подразделения получали запчасти в нарушение приказов.
Это усложняло армейскому командованию контроль за ситуацией. Часто запасные части были в наличии, но на другом складе. Также случалось, что детали или целые поезда были неправильно промаркированы, и их было трудно найти. Или они были на нужном складе, но подразделение их там не искало, хотя это не был их назначенный склад.
«Тигр» из состава 500-го тяжелого танкового батальона со снятой правой гусеницей. Экипаж внимательно вглядывается в горизонт – возможно, это означает, что они находятся недалеко от линии фронта. Или же они просто хотят быть уверены, что никто не украдет их сохнущее белье
Обзор и контроль со стороны Штаба танковой армии еще больше подрывались неверной отчетностью от военных административных управлений, боевых частей и других ремонтных служб. На ошибочную отчетность жаловались снова и снова. Дневник также покажет, что запасные части часто были в наличии, но просто не заказывались или не забирались подразделениями. Во время войны всегда существует нехватка всего, а не только запасных частей. Таким образом, новые танки, аксессуары, запасные части и т. д. назначались в зависимости от приоритета группой армий, которая распределяла их на основе ключа распределения.
Это не Bergepanzer IV (эвакуационный танк на базе Pz. IV), но вещь не менее редкая: gepanzerter Munitionsträger IV – бронированный подвозчик боеприпасов. Эти машины были переоборудованы из танков Pz.Kpfw. IV в мае и июне 1943 года в армейских автомобильных мастерских в Вене
Мастерские также должны были быть в состоянии изготавливать некоторые запасные части самостоятельно. И они часто воспроизводили отсутствующие запасные части, придумывали улучшения или просто временные решения, а также сами изготавливали большую часть своих инструментов. В целом, ситуация с запасными частями была достаточной, и, учитывая обстоятельства, ее можно было даже считать хорошей. Это мнение выразили в статьях после войны несколько высокопоставленных ветеранов. Хотя легко отфильтровать свидетельства нехватки запасных частей, положительные отчеты также легко найти:
9 мая 1943 г.
Согласно информации от группы армий «Юг», новый контингент запасных частей и их распределение будет произведено только 15 мая.
15 мая 1943 г.
Отчёт выездного техника Бёкера из службы Volkswagen. Ситуация с запасными частями особенно тяжёлая. 19 мая 1943 г. он будет направлен в штаб группы армий для доклада, после чего, возможно, сразу вылетит в Рейх, чтобы лично доложить о проблемах со снабжением и неэффективных каналах поставок.
В дневнике также сохранялись приказы, например, следующий – для войска автомобильных парков № 14 в подчинении штаба 4-й танковой армии от 22 мая 1943 г.:
Снабжение запасными частями
Как правило, ремонтные роты обязаны самостоятельно получать необходимые запасные части через эшелоны запасных частей (в настоящее время – 103-й эшелон запасных частей в Ахтырке). Перекладывать эту обязанность на боевые части запрещено. Части могут помогать только добровольно, чтобы ускорить процесс ремонта. Не только запасные части, но и дополнительное оборудование и аксессуары распределялись по квоте, установленной группой армий «Юг». Накануне операции «Цитадель» в пополняемые части были поставлены бортовые экраны для танков T-III и T-IV.
17 мая 1943 г.
Группа армий «Юг» сообщила квоту распределения танковых бортовых экранов. Поскольку армейская группа Кемпфа также начала получать экраны, доля для «штаба пополнения» оказалась относительно меньше. Штаб 4-й танковой армии поручил ещё не задействованному 545-му танковому ремонтному батальону помочь 11-й танковой дивизии с установкой бортовых экранов. 1-я ремонтная рота 11-й танковой дивизии не смогла самостоятельно забрать экраны из-за нехватки транспорта и личного состава.
Поиск подходящих помещений для крупных армейских авторемонтных мастерских и мастерских часто представлял трудности: хорошие места были редкостью и обычно уже заняты другими полевыми частями сухопутных сил или военно-воздушных сил. Штаб танковой армии постоянно занимался согласованием фронтовых подразделений с доступными ремонтными мощностями, стараясь оптимально распределить нагрузку.
3 июля 1943 г.
Помещение по капитальному ремонту двигателей в танкоремонтном цеху 552 слишком пыльное. Цех срочно требует обшивки стен и укладки пола. Подразделение 552 полностью согласно. В настоящее время в ремонте находятся лишь три Pz.Kpfw. III, которые будут закончены в ближайшие дни.
635-й автомобильный парк «Восток» располагает отличными помещениями и мастерскими. Запланирован курс для неспециалистов. Срочно требуется станок для шлифовки опор коленвала, чтобы третья смена могла работать эффективно.
Наступление
5 июля 1943 года немцы начали крупное наступление против советского выступа под Курском. Целью было отсечь этот выступ клещевым ударом: один клещ наносил удар с севера, второй – с юга. Ответственность за южный фланг несла группа армий «Юг» в составе 4-й танковой армии и армейской группы Кемпф. Когда 5 июля наступление началось, Красная Армия уже успела достаточно укрепить позиции, и продвижение вскоре остановилось. 16 июля немецкие войска отошли на исходные рубежи. Затем последовала Белгородского-Харьковская наступательная операция «Румянцев», начатая 3 августа с целью разгрома немецких сил. Белгород освободили 5 августа, Харьков – 23 августа. Со взятием Харькова советское командование считало Курскую битву завершённой. Официально Гитлер отменил наступление 17 июля 1943 года.
Приведённые ниже примеры показывают, как работали ремонтные службы армейского уровня во время крупного наступления. Особое внимание уделено снабжению запасными частями, организации и развёртыванию армейских ремонтных служб, эвакуации танков и всему, что связано с первым боевым применением новых «Пантер». Для удобства записи сгруппированы по темам с соответствующими заголовками после даты.
Вероятнее всего, члены экипажа этой самоходки 7.5cm Pak 40/3 auf Sfl.38 Ausf.H Marder II воссоединились со своими девушками Марией и Ильзой после того, как их машина получила тяжелое попадание в тонкую лобовую броню
5 июля 1943 г.
Организация
Совещание со всеми командирами ремонтных рот и военными техниками под руководством командира 570-го автомобильного ремонтного батальона. Подчёркнута необходимость компактного развёртывания под единым командованием подразделения. Никакого эгоизма.
Гибкая и рациональная работа. Главный приоритет – всеми средствами помогать боевым частям. 917-ю тяжёлую ремонтную роту необходимо особенно хорошо обеспечить запасными частями, чтобы она могла в полную мощность проводить капитальный ремонт двигателей (пока это не так).
Наступление в районе Белгорода началось.
168-я и 139-я ремонтные роты готовы к выдвижению вперёд в течение 24 часов.
6 июля 1943 г.
«Пантеры»
Поездка с обер-лейтенантом Хэккером для посещения 2-го взвода «Пантер» и майора фон Хайссинга, инженера дивизии «Великая Германия». Осмотр первых повреждённых «Пантер» и определение потребностей. Срочная нужда в двигателях, опорных катках, топливных насосах и уплотнениях. Много повреждений подвески от мин. Особо часто встречаются поломки шатунов и топливных насосов.
По телефону заказаны запасные части для «Пантер» в штабе группы армий. Ночью перезвонили из Инспекции полевого вооружения и имущества с вопросом, как распределить 100 опорных катков. Ответ: 60 внутренних и 40 внешних.
Полковник Арнольд из группы армий сообщил, что топливные насосы якобы отсутствуют. Ему напомнили о серьёзности ситуации: без поставки насосов количество боеспособных «Пантер» резко сократится.
7 июля 1943 г.
Запасные части
Приказ войск автомобильных парков № 22 от командира автотранспортных частей штаба 4-й танковой армии:
Связь между 103-м и 406-м эшелонами запасных частей и 635-м автомобильным парком «Восток» неудовлетворительна. Использовать радио вместо длительной переписки. И вновь: эшелоны запасных частей не должны выдавать детали дивизиям без специального распоряжения. У дивизий есть собственный канал распределения. Дивизии «Великая Германия» разрешено забрать в Днепропетровске два двигателя Прага для самоходных артиллерийских установок на шасси чехословацкого танка 38(t) без сдачи старых.
«Пантеры»
Запрос отдела снабжения и тыла группы армий о подробном танковом отчёте. Первый офицер генерального штаба по вопросам снабжения уведомлён. Невозможно в тот же день предоставить детальный отчёт о поломке и месте ремонта. Первый офицер снабжения уведомлён: вышло из строя 76 «Пантер», примерно 50 – по техническим причинам. Сообщение майору Ною и подполковнику Арнольду (группа армий): 8 июля прибудут десять самолётов с заменными двигателями и четыре вагона для перевозки техники в приоритетном железнодорожном составе «Стрела-молния» с запасными частями из армейского склада вооружения в Магдебурге. Первый офицер снабжения и подполковник Хэккер немедленно уведомлены, чтобы подготовить команду на аэродроме Харьков-Волчанск.
8 июля 1943 г.
3-я танковая эвакуационная рота находилась в районе с 25 тягачами, но эвакуационных задач пока не имела, поскольку наступление продолжалось и части сначала разбирали свои танки на запчасти. Поэтому ей приказано эвакуировать брошенные танки в районе Борисовка – Томаровка. Тем временем 777-й автомобильный эвакуационный взвод после согласования с отделом снабжения и тыла штаба армии организовал первый сборный пункт в Томаровке.
«Пантеры»
Доклад командующему о выходе из строя «Пантер» и развёртывании ремонтно-восстановительных служб. Командующий рекомендует продвигать их не далее высоты Булов – другие районы ещё опасны. Беседа с майором Урбаном, инженером полка 39-го танкового полка. Ремонтные службы могут работать только с «Пантерами»; ремонт колёсной техники категорически запрещён. Для этого в любое время можно запросить ремонтную роту от 4-й танковой армии. То же касается эвакуации: собственные эвакуационные средства полка доставляют танки с поля боя только до ремонтных служб.
Запасные части
Посещение танковой ремонтной роты дивизии «Великая Германия». С обычными танками типов III и IV проблем нет – все необходимые запасные части в наличии.
10 июля 1943 г.
«Пантеры»
Поездка с генерал-инспектором танковых войск Хейнцем Гудерианом по полю боя. Доклад о технических неисправностях и дефектах «Пантер». Осмотр ремонтной группы и повреждений отдельных машин. Замечание: опытный ремонтный персонал следует набирать из давно существующих танковых полков – там легко обучить 2-3 новобранцев взамен. Напротив, новички в таких сложных батальонах оказывают крайне тормозящее влияние.
Дополнительное предложение: выделить опорные катки для эвакуации повреждённых «Пантер». При таком количестве минных повреждений катки снимаются с каждой подбитой машины, поскольку они срочно нужны в бою.
Однако низкорамных тралов для «Пантеры» пока нет; доставить ценные танки в тыловые ремонтные подразделения невозможно. Действующее правило – снимать катки на станции и возвращать их обратно – весьма громоздко.
11 июля 1943 г.
В 1943 году система отчетности еще не была стандартизирована, и подразделения оценивали состояние своих танков по-разному. Об этом свидетельствуют несколько заметок. Вот одна из них:
Следующие примеры показывают различные способы получения запасных частей в обход официальных каналов: Штурмфюрер СС Хейзе запрашивает две трансмиссии для «Тигров» дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» по телефону и телетайпу у группы армий. Запрошена доставка самолетом в Томаровку. В противном случае они будут доставлены собственным транспортом армейского склада танковых запчастей «Б» (Днепропетровск). Запрошено по телетайпу у группы армий 160 трансмиссий для автомобилей «Опель Блитц» (3,6 л) для танкового корпуса СС. Запрошена авиадоставка, так как это снизит серьезную нагрузку на колонны снабжения. Жалоба группы армий: панцергренадерская дивизия «Великая Германия» напрямую запросила артиллерийское оборудование на армейском складе вооружения в Магдебурге. Теперь неясно, предназначено ли оно для «Пантер» или «Тигров».
Обычный канал снабжения проходил через склад запасных частей. Узлы на замену, такие как трансмиссии и двигатели «Пантер» и «Тигров», должны были отправляться на армейский склад танковых запчастей в Днепропетровске, чтобы завод по ремонту танков и автотранспорта «Юг» мог восстановить их и снова предоставить войскам. Целью было создание оборотного фонда.
22 июля 1943 года советские войска атаковали группу армий «Север» (H.Gr. Nord) в ходе Третьей битвы у Ладожского озера (Третье Синявинское наступление). Фельдфебель Хайнц Веллер из 3-й роты 502-го тяжелого танкового батальона (3./s.Pz.Abt. 502) получил ранение, когда третьим по счету попаданием с его «Тигра» (номер шасси Fgst.Nr. 250254) сорвало командирскую башенку
12 июля 1943 г.
Запасные части
Подбитые советские танки, собранные в Ново-Борисовке, разгружены в Вене. Только один из них подлежит ремонту и отправлен в Ригу. Две трансмиссии для «Тигров» дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» должны быть доставлены армейским складом танковых запчастей «Б», а не забираться самими войсками. Запчасти для «Пантер» прибыли самолетом, но еще не прибыли поездом приоритетной доставки «Стрела-молния».
13 июля 1943 г.
Интересно отметить, что особые соединения (Sonderverbände) имели собственные каналы эвакуации. Больше ничего по этому поводу найти не удалось.
Осмотрели пункт сбора автотехники отряда буксировки 777 на станции Томаровка. Ни подразделения, ни установки «Гроссдойчланд» и СС использовать нельзя – оба соединения особые и имеют собственные каналы эвакуации автотехники.
«Пантеры»
3-я танковая эвакуационная рота проинструктирована снять опорные катки с трех полностью потерянных «Пантер» и оставить их в роте в качестве замены отсутствующим низкорамным прицепам. Их будут устанавливать на обездвиженные «Пантеры» и снимать, когда танки будут погружены на железнодорожную платформу.
14 июля десять 18-тонных тягачей без низкорамных прицепов должны отправиться в передовую танкоремонтную группу танкового батальона к северо-востоку от Бутово для эвакуации «Пантер». С этого момента эвакуации подлежат только трофейные танки в прифронтовой зоне. Эвакуация трофейных танков в тыловых городах приостановлена.
Майор Ной из группы армий докладывает, что четырнадцать самолетов вылетают из Фридрихсхафена в Харьков 14 июля с семью двигателями для «Пантер», 400 прокладками для головок блоков и другими запасными частями. Прицелы для танковых орудий недоступны.
16 июля 1943 г.
Технический инспектор Хаук из Управления военной администрации (военного округа) VII разыскивает трофейные танки Т-34. Две из эвакуированных машин переданы ему, при этом указывается, что такие исключения не допускаются, поскольку Верховное командование сухопутных войск сформировало собственное управление (со штабом майора Гебхардта) для снабжения трофейными танками на фронте для Резервной армии.
17 июля 1943 г.
Запасные части
Подразделениям «Пантер» запрещено заказывать их напрямую через отделы Верховного командования сухопутных войск. Запросы всегда должны идти через Отдел V [отдел снабжения и ремонта], чтобы можно было контролировать поставки. Военный советник-инженер скоро определит, какие детали постоянно требуются, чтобы поставки вскоре могли идти нормально через склад танковых запчастей, и не приходилось постоянно делать специальные заказы.
2-й ремонтный взвод 39-го танкового полка просит двенадцать брезентов, чтобы накрывать поврежденные танки, вместо одной большой палатки, которая не подходит для размещения «Пантер». Предложено отправлять поврежденные двигатели обратно на завод во Фридрихсхафен на тех же самолетах, которые привозят новые двигатели.
Эвакуация
В первую очередь танки должны быть любыми средствами эвакуированы с поля боя за линию восток-запад, проходящую через южную излучину реки Пена. Оттуда – в тыловой район Ново-Борисовки. 3-я танковая эвакуационная рота получила соответствующие указания. Всеми средствами поле боя должно быть очищено от немецких танков, затем, если возможно, от исправных трофейных танков. Остатки немецких и русских танков будут подорваны.
18 июля 1943 г.
Запасные части
3-я танковая дивизия имеет на ходу одно штурмовое орудие на шасси Т-34 (CУ-122). Если генерал-инспектор танковых войск пожелает, это штурмовое орудие может быть транспортировано в Вюнсдорф (танковый испытательный полигон вермахта). Согласование с отделом снабжения и тыла штаба группы армий «Юг» по поводу того, что ремонтная мастерская СС конфискует Т-34. Это исключено. Нужно сделать все, чтобы не допустить им доступа к нему. Танковая эвакуационная рота проинформирована об этом решении. Два самолета из Магдебурга с запчастями для «Тигра» для дивизии СС «Мертвая голова» прибыли 17 июля в Харьков-Волчанск. Команды встречи там не было, поэтому 545-й танковый ремонтно-восстановительный отдел (батальон) временно удерживает их у себя.
Поезд с пятью «Тиграми» для дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» не будет отправлен дальше к фронту и останется в Харькове, где усилит перегруппирующуюся дивизию «Лейбштандарт Адольф Гитлер».
Эвакуация
Командование 47-го танкового корпуса, вопреки Отделу V, приказало эвакуировать машины вплоть до района Мощенного. Из-за этого эвакуация на поле боя сильно затруднена. Эвакуация наиболее эффективна, если проводится, как в зимнее время – короткими этапами. Это, вероятно, неизвестно танковому корпусу. Протест против этого приказа направлен отделу снабжения и тыла штаба 4-й танковой армии.
«Пантеры»
Подполковник Хэккер из командования 48-го танкового корпуса заказывает четыре двигателя для «Пантер», три левых бортовых редуктора и шесть алюминиевых прокладок головки блока двигателя, все запчасти для «Пантер». Заказ немедленно перенаправлен в Группу армий «Юг». Заказаны траки и опорные катки для обездвиженных «Пантер» в Отделе V отдела снабжения и тыла штаба группы армий «Юг». Проинформированы, что 16 комплектов траков и 15 комплектов опорных катков уже отправлены в 3-ю танковую эвакуационную роту. С помощью этих средств обездвиженные «Пантеры» должны быть подготовлены к транспортировке. 12-тонный тягач с низкорамным прицепом доставит первые комплекты к поврежденным танкам. Отдел снабжения и тыла докладывает, что по состоянию на вечер 19 июля остается эвакуировать только 48 машин до исходной позиции.
19 июля 1943 г.
«Пантеры»
Майор Икен и майор Шмидт, соответственно из генерал-инспекции танковых войск и Школы танковых войск, доложили в 22:30. Они представляют худшую ситуацию с «Пантерами», которая сильно отличается от информации командования 48-го танкового корпуса. Портальный кран, который был потерян во время отхода, заказан для 51-го танкового батальона. Отдел снабжения и тыла проинформирован о новой ситуации, особенно о том, что ремонтные службы 51-го танкового батальона не могут оставаться до 24 июля, а должны быть немедленно отведены вместе с батальоном.
Эвакуация
Заказаны три комплекта траков для 18-тонного тягача у майора Ноя из Группы армий «Юг», после звонка дивизионного инженера 7-й танковой дивизии. В противном случае служба эвакуации 7-й танковой дивизии находится под угрозой срыва.
20 июля 1943 г.
«Пантеры»
Переданы скорректированные данные 39-го танкового полка подполковнику Хэккеру, командованию 48-го танкового корпуса. Он также должен немедленно позаботиться о передаче танков 51-го танкового батальона 52-му танковому батальону и прояснить ситуацию с техническим обслуживанием. Вечером майоры Икен и Шмидт и капитан Штипель из 51-го танкового батальона снова доложили. Ситуация с «Пантерами» подтвердилась. Еще 15 танков находятся на обслуживании. Передача от 51-го танкового батальона 52-му танковому батальону корректна только на бумаге, фактически ситуация плохая. Отдел снабжения и тыла проинформирован. Запрошен рапорт офицера по взрывным работам 39-го танкового полка, обер-лейтенанта Зирсдорфа из командования 48-го танкового корпуса, потому что две «Пантеры» были подорваны в Бутово вечером 17 июля, хотя оставалось еще два дня эвакуационного времени, а также чтобы узнать, можно ли к настоящему времени подорвать семь танков, оставленных перед противником. Согласовано с отделом снабжения и тыла штаба армии проводить все техническое обслуживание оставшихся «Пантер» 52-го танкового батальона в Александровке. Поэтому специалисты 545-го танкового ремонтно-восстановительного отдела (батальона) в Харькове отправляются в ремонтный взвод 52-го танкового батальона.
Представители сервисных служб Opel, BMW и Volkswagen находились в районе четвертого автомобильного парка и посещали фронтовые и армейские ремонтные подразделения. Цель – оптимизировать поставки запчастей. Поскольку они были гражданскими, иногда им выделяли военный эскорт для охраны и ориентирования.
21 июля 1943 г.
Представители служб поддержки клиентов Opel, BMW и Volkswagen находились в зоне ответственности 4-й танковой армии и посетили различные фронтовые и армейские подразделения технического обслуживания. Их целью была оптимизация поставок запасных частей. Поскольку они не были военными, иногда им выделялся армейский эскорт для защиты и навигации. В дневнике было отмечено: 21 июля 1943 года Бёкер из службы поддержки клиентов Volkswagen хочет переговорить с группой армий и обратить внимание на очень плохое положение с запасными частями для Volkswagen и организацию поставок из Рейха.
22 июля 1943 г.
В дневнике дата 23 июля не отмечена. Поэтому невозможно определить, какие заметки были сделаны 22-го, а какие 23-го числа.
«Пантеры»
Согласовано с военным инженером Людвигом из 52-го танкового батальона, что только тяжелые ремонтные работы должны проводиться в Александровке, легкие ремонтные работы – в ремонтном эшелоне в Борисовке.
545-й танковый ремонтно-восстановительный отдел (батальон): восемь специалистов отправлены в Александровку 23 июля для работ с «Пантерами». Взамен «Пантеры» в 545-й ремонтно-восстановительный отдел не отправляются, чтобы его мощности снова были сбалансированы. 15 «Пантер» погружены для отправки на родину. Одна «Пантера» уже отремонтирована. Десять «Пантер» со сложными поломками, оставшихся в войсках, отправлены на завод по ремонту танков и автотранспорта «Юг» в Днепропетровск. Это сделано по приказу майора Мартина из Верховного командования сухопутных войск / Генерал-квартирмейстера / Группа V (Инспекция), чтобы завод осваивал ремонт «Пантер». 552-му танковому ремонтно-восстановительному отделу (батальону) приказано, если возможно, перенаправить три оставшихся открытых вагона для использования в этой задаче вместо транспортировки на родину.
Эвакуация
Группа армий анонсирует будущий приказ, который будет гласить, что Отдел V несет ответственность за эвакуацию всех оставшихся в районе армии танков, которые были брошены отходящими дивизиями. В первую очередь должны формироваться сборные транспорты. В качестве ответа – этот приказ было бы лучше отдать командованиям армий, которые теперь командуют дивизиями. Из данного пункта невозможно определить в большом районе армии, где находятся остальные ремонтные службы и поврежденные танки. Распределение вновь прибывших танков может затрудняться несколькими проблемами: отправлено больше или меньше танков, чем было объявлено, поэтому ключ распределения больше не подходит. Танки прибыли, но ключ распределения еще не был объявлен группой армий. Либо танки прибыли, но команды встречи/забора еще не прибыли на место. Конечно, иногда поезд мог быть направлен не туда, или его местоположение было неизвестно в течение нескольких дней. Далее по тексту можно найти больше примеров: все еще существует путаница с распределением 30 танков Pz.Kpfw. IV с длинным орудием. Несколько консультаций с господином Эйлером из Группы армий «Юг» и майором Эразмусом, согласно которым 3-я танковая дивизия получает пятнадцать танков, 11-я пехотная дивизия – десять, и 11-я танковая дивизия – пять танков.
25 июля 1943 г.
«Пантеры»
Ремонтный взвод 52-го танкового батальона остается в Ново-Борисовке. Александровка используется только как запасной вариант на случай, если противник будет сильнее наседать. Майор Урбан, 39-й танковый полк, докладывает, что ремонт танков, не отправленных в Днепропетровск, будет закончен через три недели. Ремонтный эшелон выступил вместе с 39-м полком. Ремонтный взвод остался в Борисовке, чтобы всеми силами отремонтировать 27 танков в режиме краткосрочного обслуживания. 35 танков в режиме долгосрочного обслуживания были отправлены в Днепропетровск. Удивительно, но склады запасных частей и автомобильные парки продолжали выдавать запчасти неуполномоченным войскам, за что им пришлось сделать выговор.
26 июля 1943 г.
Проинспектирован 635-й автомобильный парк (Восток) совместно с отделом снабжения и тыла штаба армии. Замечания по поводу строгого контроля многочисленных иностранных помощников [хиви], создать своего рода парковую полицию. Запасные части парка не должны выдаваться войскам – только эпизодически в экстренных случаях. Ужесточить контроль на заводе по ремонту танков и автотранспорта, чтобы прекратить злоупотребление запчастями в целях бартера. Указать, что гражданские лица завода по ремонту танков и автотранспорта находятся под военной юрисдикцией. Согласно приказу Командующего автотранспортными войсками при Штабе 4-й танковой армии № 23, хиви были приведены к присяге как боевые войска и, таким образом, также получили право носить оружие. В нем говорилось: «Их нужно тщательно отбирать...»
28 июля 1943 г.
Организация
19 вагонов для транспортировки танков по-прежнему срочно запрашиваются. Двенадцать для завода по ремонту танков и автотранспорта «Юг» в Днепропетровске, семь для армейского склада вооружения в Магдебурге. Армия не может предоставить ремонтно-восстановительные службы для танковой армейской школы вооружений, так как у Штаба 4-й танковой армии нет собственных танковых ремонтно-восстановительных служб. 168-я авторемонтная рота и 777-й эвакуационный взвод не полностью загружены и никогда не были загружены на протяжении всей операции.
29 июля 1943 г.
«Пантеры»
Телефонный разговор с майором Урбаном, 39-й танковый полк: примерно 70 «Пантер» остаются в ремонтном взводе 52-го танкового батальона в Борисовке на обслуживании. Высокое число объясняется нехваткой запасных частей. Запчасти уже в пути, в частности 15 двигателей и детали насосов. Долгосрочное обслуживание немедленно сократится, как только прибудут запчасти, например, 15 двигателей уже находятся в Харькове. Батальон правильно объявил каждый из этих танков находящимся на долгосрочном обслуживании, так как не может знать, когда прибудут детали. Именно поэтому количество танков «Пантера» на долгосрочном обслуживании так высоко.
Организация
До сих пор не поступают доклады от отступающих дивизий о ремонтно-восстановительных службах и поврежденных танках, оставленных в районе данной армии. Командованию 52-го армейского корпуса и 48-го танкового корпуса приказано разыскать их в текущем районе. Обнаружено, что 545-й танковый ремонтно-восстановительный отдел (батальон) не полностью загружен. На данный момент у него только 14 танков и 16 бронетранспортеров. 6-й, 11-й и 19-й танковым дивизиям приказано чаще отправлять свои танки в 545-й ремонтно-восстановительный отдел и на завод по ремонту танков и автотранспорта «Юг».
Контрнаступление Красной Армии
3 августа 1943 г.
«Пантеры»
52-й танковый батальон возвращается в 11-ю танковую дивизию в качестве ее 2-го батальона. Танковый эвакуационный взвод докладывает: 20 танков Pz.Kpfw. V отправлены в Германию, 26 «Пантер» отправлены на завод по ремонту танков и автотранспорта «Юг».
Эвакуация
30 открытых вагонов готовы к погрузке трофейными русскими танками. Они должны быть отправлены в Дуйсбург.
4 августа 1943 г.
Организация
Все ремонтные роты должны оставаться на своих позициях. 162-я авторемонтная рота была атакована авиацией: один человек легко ранен.
«Пантеры»
В связи с новой ситуацией 60 «Пантер» из мастерской 52-го танкового батальона в Борисовке должны быть немедленно перемещены в Грайворон.
5 августа 1943 г.
«Пантеры»
552-й танковый эвакуационный взвод информирует, что к сегодняшнему дню 17 танков Pz.Kpfw. V были эвакуированы в Грайворон. 6 августа еще десять танков Pz.Kpfw. V будут эвакуированы туда же. Из-за сильных авианалетов на Ново-Борисовку 552-й танковый эвакуационный взвод переместился в Грайворон.
Завод «Нибелунгенверк» (Nibelungenwerk) поначалу отказался принимать эти машины, поскольку это нарушило бы текущий график производства танков Pz.Kpfw. IV. В конце концов, первые восемь «Фердинандов» были готовы после 23 дней работ
7 августа 1943 г.
«Пантеры»
545-й и 552-й танковые эвакуационные взводы находятся примерно в 6 км к западу от Ахтырки. Ремонтный взвод «Пантер» находится в 2 км к западу от Ахтырки. Обер-фельдфебель Кутц не смог дать точных цифр по эвакуированным «Пантерам». Насколько ему известно, только одна «Пантера» была эвакуирована из Грайворона в ремонтную мастерскую. Остальные 17 «Пантер» не удалось эвакуировать из-за сильного давления противника. Он не знал, были ли они подорваны. Экипажи, предположительно, остались со своими машинами.
9 августа 1943 г.
«Пантеры»
13 танков Pz.Kpfw. V были переданы 52-му танковому ремонтному взводу. Три из них были доделаны и переданы местной комендатуре Ахтырки для местной обороны деревни, докладывает 552-й танковый эвакуационный взвод. 7 танков Pz.Kpfw. V эвакуированы в Борисовку. 1 танк Pz.Kpfw. V эвакуирован в Козинку. 6 танков Pz.Kpfw. V эвакуированы в 52-й танковый ремонтный взвод. Семь танков в Борисовке и один в Козинке не удалось эвакуировать дальше из-за сильного давления противника. Вероятно, они попали в руки противника. Ремонтное подразделение не было застраховано от поломок собственной техники.
Также интересно видеть, как широко мог быть рассредоточен эвакуационный взвод, и как только один тягач отправлялся в другое боевое подразделение.
11 августа 1943 г.
552-й танковый эвакуационный взвод передислоцировался в Сеньков. В рабочем состоянии находятся пять 18-тонных тягачей и пять 12-тонных тягачей. Один 18-тонный тягач все еще задействован в дивизии «Великая Германия». В их собственной мастерской находятся два 18-тонных тягача (отказ двигателя), один 18-тонный тягач (тормоза) и один 12-тонный тягач (сцепное устройство прицепа).
13 августа 1943 г.
Противник давит, и последствия оборонительных действий начинают сказываться: почти 90 % роты запасных частей панцергренадерской дивизии «Великая Германия» попали в руки противника во время разгрузки в Смородино под Тростянцом. Ситуация с шинами очень плохая. Часть ремонтного взвода тяжелого танкового батальона «Великая Германия» была потеряна в результате действий противника.
15 августа 1943 г.
Также необходимо было эвакуировать крупные автомобильные парки. Из-за их размера и почти полного отсутствия собственного транспорта это никогда не было простой задачей. Четыре завода по ремонту танков и автотранспорта 635-го автомобильного парка (Восток) отправляются по железной дороге в Умань
16 августа 1943 г.
Заводы по ремонту танков и автотранспорта позже необходимо будет воссоединить с автомобильным парком (Восток).
«Пантеры»
51-й танковый батальон в составе дивизии «Великая Германия» имеет всего 74 танка Pz.Kpfw. V в батальоне. 79 неисправных танков Pz.Kpfw. V транспортируются по железной дороге из района Сумы в Гадяч. В боеспособном состоянии в войсках находятся 20 танков Pz.Kpfw. V, примерно 20 танков Pz.Kpfw. V находятся в ремонтно-восстановительных службах. Некоторые из них имеют лишь незначительные повреждения, но не могут быть отремонтированы из-за нехватки запасных частей. Пять танков Pz.Kpfw. V находятся в ремонтных эшелонах.
17 августа 1943 г.
Запасные части
11-я и 19-я танковые дивизии срочно нуждаются в запасных частях для танков. Отдел V связывается с группой армий и получает подтверждение, что пять самолетов с 9,25 тоннами запасных частей для танков вылетают в тот же день из Днепропетровска в Лебедин. Командование 48-го танкового корпуса было немедленно проинформировано, чтобы оперативно отправить команду встречи/забора в аэропорт в Лебедин. Первый офицер снабжения согласился отправить один грузовик из своих ресурсов, что уже было сделано. Однако самолеты вылетели только на следующий день, 18-го числа.
20 августа 1943 г.
Запасные части
23 двигателя для «Пантер» имеются в наличии в Днепропетровске. Отправлены в 538-й армейский автопарк, откуда их заберет 51-й танковый батальон.
21 августа 1943 г.
«Пантеры»
52-й танковый батальон выходит из сектора армии и отправляется в Днепропетровск для ремонта и пополнения. Поврежденные танки и танковый ремонтный взвод грузятся на поезд в Бобрике вместо Песок, так как на последней нет подходящей погрузочной рампы. 545-й и 552-й танковые эвакуационные взводы буксируют танки в Бобрик. Танковый ремонтный взвод продолжает работать над своими поврежденными танками в сотрудничестве с танкоремонтным заводом. Ремонтный взвод 51-го танкового батальона проинформирован мотоциклетным посыльным, что 16 двигателей для танков Pz.Kpfw. V можно забрать в Пирятине.
«Тигр» из состава 13-й роты 1-го танкового полка СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» (13./SS-Panzerregiment 1 LAH). Большая цифра «13» обозначает номер роты, следующая за ней цифра «3» указывает на принадлежность к 3-му взводу
23 августа 1943 г.
Эвакуация
545-й танковый эвакуационный взвод информирует, что не может использовать мост в Сорочинцах для эвакуации «Тигров». Армейский инженер отказывается усиливать мост, так как его длина составляет 200 м, и работы займут 14 дней.
27 августа 1943 г.
Организация
Поскольку ремонтно-восстановительная служба в армии не занята, всем подчинённым корпусам предлагается передать им работу по ремонту автомобильной техники.
4 сентября 1943 г.
Запасные части
В экстренных случаях шины и камеры из неприкосновенного запаса армии могут быть распределены в небольших количествах с разрешения Обер-квартирмейстера.
8 сентября 1943 г.
Организация
С 21:00 до 22:30 Пирятин подвергался массированным атакам вражеской авиации, в результате чего был полностью уничтожен склад шин с 774 покрышками и 840 камерами, а также 86 мотоциклами и двумя грузовиками. Другие подразделения парка и 162-я ремонтная рота также пострадали, но не понесли материального или личного ущерба. Это свидетельствует о том, что строительство траншей было очень удачным решением. Из-за сильного жара не удалось потушить пожар. Среди прочего, были сброшены канистры с фосфором.
В ночь с 5 на 6 сентября 1943 г. личный состав 768-й эвакуационный взвод из 917-й тяжелой ремонтной роты использовался для борьбы с партизанами. Боев не было. Подозрительный житель был ранен, но сбежал в кукурузное поле.
«Тигр» с бортовым номером 131 из состава 503-го тяжелого танкового батальона (s.Pz.Abt. 503), завязший в грязи. Обратите внимание на эмблему батальона (тигр) и узкие гусеницы (транспортные траки), закрепленные на лобовой бронеплите в качестве дополнительной защиты. Этот снимок был сделан не на передовой, так как на заднем плане несколько человек принимают ванну
11 сентября 1943 г.
Запасные части
202-й дивизион штурмовых орудий срочно запрашивает семь двигателей, которых нет в Днепропетровске. Эти двигатели были доставлены воздушным транспортом по тщательно продуманному и срочному телексному запросу в Группу армий «Юг».
Всегда было сложно найти подходящие места для работы и достаточно места для размещения персонала. Поэтому в дневнике можно найти такие записи, как эта:
13 сентября 1943 г.
Руководство Группы армий «Юг» просит организовать пункт сбора автомобильной техники в Киеве, поскольку место для поврежденной техники очень ограничено. Капитан Шеер из 635-го автомобильного парка представляет отчет о разведке возможных новых мест для работы подразделения. Согласно отчету, все подходящие места в тылу армии уже заняты и не могут вместить парк. 168-я и 200-я авторемонтные роты сообщают, что у них нет работы. Интендант 82-й пехотной дивизии сообщает о безнадёжном положении с транспортными средствами в дивизии. Им немедленно выделяют два лёгких грузовика и один средний. Дальнейшие назначения будут сделаны после инвентаризации транспортных средств.
Людей, которые сообщали о катастрофической ситуации с транспортными средствами, часто отправляли обратно с пустыми руками или с небольшим подарком. Многие примеры здесь опущены, но вот ещё один, от 4 января 1944 года:
19-я танковая дивизия запрашивает не менее 50 грузовиков, так как дивизия потеряла около 400. Свободных нет. В качестве компенсации для начала выделяются 16 грузовиков Maultier и три Zugkraftwagen 1t (полугусеничный тягач грузоподъемностью 1 тонна).
Можно с уверенностью предположить, что бутылку туда поставили уже после того, как этот «Штурмпанцер» был так сильно разбит. Маркировка римскими цифрами указывает на принадлежность этой машины к штабу 216-го батальона штурмовых танков (Stu.Pz.Abt. 216), действовавшего в СССР
Каналы снабжения танками и колёсной техникой были разными. Новую колёсную технику отправляли в автомобильный парк, откуда её могли забрать войска. Танки отправляли от производителя в Армейское управление вооружений, а оттуда – в пункт выдачи (обычно на железнодорожную станцию) на фронте, где их забирал отряд назначенного подразделения.
20 сентября 1943 г.
Группа армий выделила 83 автомобилей для распределения. 570-й авторемонтный батальон организует их получение и временное хранение в 635-ом автомобильном парке.
На следующий день из 570-го авторемонтного батальона сообщили, что невозможно получить 83 транспортных средства и 30 мотоциклов, так как боевой командир в Киеве уже распределил их между войсками.
26 сентября 1943 г.
Организация
В Группе армий «Юг» сообщили о районах дислокации подразделений службы ремонта и восстановления танков – танкоремонтный завод был переведён в Бердичев. Следовательно, склад запасных частей для танков также был переведён в Чуднов из Бердичева. Новым местом дислокации 545-го танкоремонтного батальона стала Умань, а новым местом дислокации 525-го танкоремонтного батальона – Кривой Рог.
28 сентября 1943 г.
Запасные части
Автомобили, принадлежащие штабу командования 8-й армии, до сих пор не получены, несмотря на несколько напоминаний. Транспортные средства постоянно распределяются между теми, кто их запрашивает. Войска медленно получают шины, которые они отправили на ремонт. Такие шины хранятся не более четырех недель.
29 сентября 1943 г.
Запасные части
В 538-м армейском автопарке по-прежнему есть три легковых автомобиля, пять грузовиков и три полугусеничных тягача грузоподъемностью 3 тонны, предназначенные для штаба 8-й армии. Поскольку штаб 8-й армии, похоже, не заинтересован в этих транспортных средствах, они передаются в аренду штурмовому батальону 4-й танковой армии с разрешения отдела обер-квартирмейстера и его оперативного подотдела снабжения. Если штаб 8-й армии позже затребует эти транспортные средства, окончательное решение о распределении должно быть принято начальником Генерального штаба.
2 октября 1943 г.
В настоящее время для 239-го дивизиона штурмовых орудий нет ни одной ремонтной секции. Подразделению приходится полагаться на танковую ремонтную роту 8-й танковой дивизии. 12-му армейскому корпусу также срочно нужна ремонтная рота, поскольку ремонтная рота 208-й пехотной дивизии еще не прибыла. Планируется создание 332-й ремонтной роты.
11 октября 1943 г.
Запасные части
Майор Бигер из автотехнического отдела штаба едет в Бердичев и Чудново, чтобы обсудить необходимые вопросы в центральном складе запасных частей и на складе танковых запасных частей группы «Б» Верховного командования сухопутных сил. По его информации, ситуация с запасными частями в Чуднове удовлетворительная, за исключением двигателей. 13 октября 1943 г. все автомобили из 570-го авторемонтного батальона и подчиненные им подразделения имеют опознавательный знак: квадрат с красной окантовкой и буквой J на белом фоне. Автомобили из 538-го армейского автопарка имеют букву P вместо J. Этот приказ должен быть выполнен до 15 ноября 1943 г. 14 октября 1943 г.
Запасные части
Нехватка танковых двигателей вызвана транспортной ситуацией.
15 октября 1943 г.
Проверка 105-го центрального склада запасных частей. Ситуация с поршнями улучшилась. На данный момент на центральном складе имеется около 82 000 поршней, но не хватает поршней для таких автомобилей, как Ford, Horch и Volkswagen. В целом на складе в Бердичеве имеются лишь небольшие запасы, поскольку поезда с поставками еще не прибыли. За последние восемь дней были распределены следующие машины:
• 5 штурмовых орудий (Stu.Gesch.) для 276-го дивизиона штурмовых орудий
• 6 штурмовых орудий (Stu.Gesch.) для 202-го дивизиона штурмовых орудий
• 12 самоходных гаубиц «Веспе» (Wespen) для 8-й танковой дивизии
• 10 танков Т-IV (Pz.Kpfw. IV) для 8-й танковой дивизии
• 1 легкий бронетранспортер связи (Sd.Kfz. 250/3) для 2-й танковой дивизии
• 6 самоходных противотанковых пушек 7,5 см на шасси 38t (Pak 7,5 cm (Sf.) 38t) для 559-го противотанкового дивизиона
• 5 самоходных противотанковых пушек 7,5 см на шасси 38t (Pak 7,5 cm (Sf.) 38t) для 616-го противотанкового дивизиона
21 октября 1943 г.
Организация и запасные части
Инженер 7-й танковой дивизии объясняет ситуацию с техническим обслуживанием в дивизии. В дивизии большое количество поврежденных автомобилей, которые ремонтируются собственными силами, что замедляет процесс. Ему настоятельно рекомендуют передать эти автомобили в армейские ремонтно-восстановительные службы для ремонта. Он отвечает, что у него был неудачный опыт работы с армейскими мастерскими, и приводит в пример случай во 2-й армии. Ему настоятельно объясняют, что его комментарий неуместен. Он также попросил предоставить ему шины. Но поскольку шины для танковых дивизий поставляются напрямую командованием группы армий, армия ничего не может сделать.
По материалам иностранной печати.
Информация