Калибры, которые мы выбираем
Пушка доктора Шульце из романа Ж. Верна и А. Лори «500 миллионов бегумы». Иллюстрация художника В. Любарова
— Вид обманчив, — сказал Шульце. — Вес его мало чем отличается от веса обыкновенного снаряда такого же калибра. Но я вам сейчас расскажу. Это снаряд-ракета из стекла в дубовой обшивке, заряженный под давлением в семьдесят две атмосферы жидкой углекислотой. При падении свинцовая оболочка разрывается, и жидкость превращается в газ. В результате этого температура в окружающей зоне понижается на сто градусов ниже нуля, и вместе с тем огромное количество углекислого газа распространяется в воздухе. Всякое живое существо, находящееся в пределах тридцати метров от места взрыва, должно неминуемо погибнуть от этой леденящей температуры и от удушья. Тридцать метров — это, так сказать, исходная цифра, на самом же деле действие снаряда охватывает, вероятно, значительно большую площадь, примерно сто, двести метров в окружности. Тут надо учесть ещё одно благоприятное для нас обстоятельство, а именно то, что углекислый газ благодаря своей тяжести надолго задерживается в нижних слоях атмосферы, в силу чего охваченная его действием зона остаётся заражённой в течение нескольких часов после взрыва и всякое существо, осмеливающееся проникнуть туда, погибает. Как видите, выстрел из моей пушки даёт двоякий результат — мгновенный и длительный! И при этом раненых не бывает — одни трупы.
Ж. Верн и А. Лори. «500 миллионов бегумы». Перевод М. П. Богословская под ред. О. В. Волкова, 1957
Рассказы об оружии. Калибр – это диаметр канала ствола артиллерийского орудия, а также пистолета, автомата и охотничьего ружья. Ну а какие калибры существуют в военном деле вообще и сколько их всего? Ответ на этот вопрос будет отнюдь не так прост, как это кажется, прежде всего потому, что калибров очень много. Ну просто очень, причем далеко не всегда они были обусловлены какими-то особыми соображениями – вот как! А так как все это «буйство калибров» напрямую связано с развитием военной техники, то мы и решили про него рассказать. При этом начать сразу с пушек, потому что калибры стрелкового оружия – это своя отдельная тема.
Итак, калибры пушек… Но каким может быть минимальный калибр, чтобы вот уже точно сказать: вот это – орудие, а вот это – пулемет? Специалисты об этом долго спорили и решили так: все, что меньше 15 мм – это пулемет, а вот все, что больше – пушка! Поскольку наиболее распространенный калибр авиационных пушек периода Второй мировой войны был равен 20 мм, то, следовательно, самое малокалиберное орудие как раз и будет иметь диаметр канала ствола, равный 20 мм, хотя есть и исключения. Самое известное – японское противотанковое ружье, созданное ещё в начале 30-ых годов ХХ в. и имевшее именно такой калибр. Это было самое тяжелое противотанковое ружье на свете, но поскольку это было все-таки «ружье», то его могли переносить два человека. Большой калибр – это большая бронепробиваемость, однако в целом оно себя не оправдало, поскольку скорость его бронебойной пули оказалась не очень велика, а это очень важный показатель для такого вида оружия!
Зато автоматических авиационных пушек калибра 20 мм известно очень много, а самая известная – это автоматическая пушка «Вулкан», разработанная в США для вооружения самолетов и вертолетов, а также зенитных артиллерийских комплексов на бронетранспортерах и кораблях. Во втором фильме о Терминаторе можно увидеть, как действуют подобные системы, и надо сказать, что при стрельбе они выпускают по цели буквально ливень свинца, так как их скорострельность доходит до 6000 выстрелов в минуту, в то время как сама пушка имеет целых шесть очень быстро вращающихся стволов!
«У вас 20, – решили наши военные, познакомившись с немецкими авиационными пушками в годы Великой Отечественной войны, – а вот у нас будет 23 мм!». И такие пушки с более тяжелым, а значит, и более разрушительным снарядом марки ВЯ были созданы и стояли на многих наших самолетах, начиная со штурмовиков ИЛ-2 и заканчивая реактивными истребителями МИГ-15. А в других странах были разработаны авиационные и зенитные пушки калибром 25 и 27 мм, пока, наконец, калибр 30 мм не вытеснил все остальные. Впрочем, вы, скорее всего, уже знаете, что на самолетах ставились и более крупнокалиберные орудия: 35, 37, 40, 45, 50, 55 и даже 75 мм, что превращало самолеты в самую настоящую «летающую артиллерию». Однако для летательных аппаратов все они оказались все-таки слишком тяжелыми, вот почему сегодня военные и остановились на калибре 30 мм…
А вот на суше и на море 23, 25 и 37-мм зенитные автоматы, так же, впрочем, как и 40-мм, были очень популярны и остаются таковыми и сейчас, вот только 25-мм сегодня уже не встречается. Калибр 45-мм был очень популярен в Красной Армии, где противотанковые пушки – «сорокопятки» были её главным средством борьбы с германскими танками чуть ли не всю Великую Отечественную войну. Зато в других армиях мира такого калибра не знали. Там, от Швеции до Японии, были распространены противотанковые пушки 37, 40 и 47 мм, а также ещё и 57 мм – калибр, появившийся у нас уже во время войны.
Известны и такие калибры, как 50, 51 и 55 мм, однако большого распространения они не получили. 50 и 51 мм – это калибры многих современных легких минометов в иностранных армиях. 60 мм – тоже «минометный» калибр, а вот уже 64 мм – это вполне серьезная артиллерийская система, калибр первых в России скорострельных орудий конструкции Барановского, имевших тормоз отката и накатник! 65 мм – это калибр легких испанских гаубиц, а 68 мм – австрийских горных пушек конца ХIХ – начала ХХ в. 73-миллиметровые пушки «Гром» стояли на первых советских БМП и БМД, но этот калибр как-то не очень у нас прижился.
Зато про русскую «трехдюймовку» Путиловского завода знают очень многие. Впрочем, более известным во всем мире является не сильно отличающийся от неё калибр, равный 75 мм. Именной такой был у первого французского скорострельного орудия Пюто и Дюпора образца 1897 г., а уже наша 76,2-мм пушка Путиловского завода – его прямая наследница. А вот почему «три дюйма», а не 76,2 мм, надо пояснить. Впрочем, ларчик открывается очень просто. В России, как и во многих других странах, в ХIХ в. калибры оружия измеряли в дюймах, а не в миллиметрах. Один дюйм – это 25,4 мм, значит, три дюйма как раз и будут равны 76,2 мм! Только и всего!
Германское орудие – противник нашей трехдюймовки на полях сражений Первой мировой войны – имело калибр 77 мм, а в целом калибры 75 и 76,2 мм – это самые распространенные калибры на свете в свое время. Именно такие пушки производились и в качестве горных, траншейных, танковых, полевых и зенитных орудий, хотя известны и исключения. Например, калибр 70 мм имела английская горная пушка, и такой же калибр был у японского пехотного орудия «тип 92», активно применявшегося в годы Второй мировой войны. Интересно, что оно до сих пор находится на вооружении в Китае и во Вьетнаме, прежде всего потому, что оно идеально подходит для малорослых солдат! Кстати, все по той же причине вес снарядов этой пушки был у японцев 3,8 кг, а вот у англичан – 4,5!
Те же самые англичане имели и ещё одно измерение для своих орудий, но только уже не в дюймах, а по традиции в фунтах по весу снаряда. Впрочем, оказалось, что это не очень удобно и порой приводит к путанице. Так, английское трехдюймовое орудие BL Mk2, применявшееся в английской армии в годы Англо-бурской войны, называлось 15-фунтовым, а вот пушка точно такого же калибра периода Первой мировой войны – 13-фунтовой, и только потому, что у неё был более легкий снаряд! Кстати, в Германии калибры орудий традиционно измерялись не в миллиметрах и не в дюймах, а в сантиметрах, и, соответственно, в них же и обозначались.
81 и 82 мм – это традиционно минометные калибры. Причем 81 мм был принят за границей, а вот 82 мм – у нас. Считается, что так было сделано для того, чтобы их минами можно было бы стрелять из наших минометов, а вот нашими минами из их минометов – нельзя! Разумеется, в боевых условиях это выгодно, хотя точность стрельбы при использовании «не своих» мин и несколько уменьшалась.
Затем идут весьма распространенные и в полевых войсках, и в танковых такие средние калибры, как 85, 87,6, 88, 90 и 94мм. 85 мм – это советское зенитное орудие и пушка танка Т-34-85, 87,6 мм – это английская 25-фунтовая гаубица-пушка Мк2, стрелявшая с опорной плиты, что позволяло ей поворачиваться на 360 градусов, а 88-мм калибр имела знаменитая германская зенитная пушка «восемь-восемь». Это был также калибр орудий танков «Тигр» и САУ «Фердинанд». 3,7-дюймовое или 94-мм орудие – это зенитная пушка ПВО англичан в 1937-1950 гг. с досягаемостью в 10 километров. А вот 90-миллиметровое орудие стояло на американском танке «Першинг», появившемся в самом конце войны.
Калибры 100, 102, 105, 107 мм были очень популярны как в армии, так и во флоте. Известно и 106-мм безоткатное орудие, но также безоткатными были и пушки калибром 105 и 107 мм. Что же касается нарезных орудий, то они ставились на кораблях (в качестве главного на легких крейсерах и эсминцах и вспомогательного на крупных) и на танках. Причем 105-мм танковые пушки стали ответом зарубежных танкостроителей на принятый у нас в стране калибр танковых орудий, равный 100 мм. А вот когда там «пошел» калибр 105 мм, то у нас на танки поставили орудия калибром 115, а затем и 125 мм! 114-мм орудия имели английские полевые гаубицы, и они же ставились на так называемые «артиллерийские катера»!
120 мм – это типичный минометный калибр, но такие же орудия стояли и на кораблях (в частности, в СССР они использовались на мониторах и канонерских лодках), и на тяжелых зарубежных танках. 122-мм гаубицы существовали только в России. 130-мм – калибр советских морских, береговых и танковых пушек. А вот калибр 127 мм имели универсальные орудия на боевых кораблях и тяжелые английские пушки, использовавшиеся как британской армией, так и в артиллерии РККА. 135, 140, 150, 152 мм – это калибры орудий крейсеров. Причем 152 мм – «шестидюймовый» – долгое время считался наиболее массовым и устанавливался ещё и на броненосцах, в то время как 140 мм – это калибр перспективных танковых орудий, разрабатываемых в настоящее время для замены устаревающих 120-миллиметровых пушек.
В то же время 152 и 155 мм – это калибры тяжелых гаубиц и пушек в сухопутных войсках, в том числе и самоходных. 160 мм – калибр нашего советского (а также израильского и китайского) миномета МТ-13, а также некоторых морских орудий на крейсерах и броненосцах. На французских кораблях XIX века – 164 мм. Но на наших кораблях такие орудия не стояли. 175 мм – напротив, никогда не применялся на море, зато американцы использовали его в своей тяжелой самоходной артсистеме М107. 180, 190 и 195 мм – опять-таки калибры морских орудий (180-мм калибр орудия опытного английского танка!), стоявших на крейсерах, а 203-мм – знаменитый «вашингтонский калибр» тяжелых крейсеров. Однако его имели (и имеют в настоящее время) некоторые сухопутные тяжелые орудия сухопутных войск, в частности в США, и также и у нас (САУ «Пион»), предназначенные для подавления и уничтожения противника на большом расстоянии или разрушения особо прочных укреплений. 210 мм – это также калибр сухопутных орудий большой мощности, которые состояли на вооружении РККА и вермахта в начале Великой Отечественной войны.
Диаметр канала ствола, равный 229, 234, 240, 254 мм, имели морские и береговые орудия, а вот калибры 270, 275 и 280 мм принадлежали также сухопутным мортирам и дальнобойным орудиям броненосцев и линкоров. «Двенадцать дюймов» – 305 мм – самый распространенный главный калибр на броненосцах и линкорах, но также и в береговой и железнодорожной артиллерии, а, кроме того, это ещё был и калибр тяжелых гаубиц резерва Главного командования и отдельных артдивизионов особой мощности.
Однако уже вскоре после своего появления на кораблях двенадцатидюймовый калибр перестал удовлетворять морских артиллеристов, и те с 1875 года начали устанавливать на кораблях все более и более мощные орудия: 320, 330, 340, 343, 356, 370, 381 мм – вот так постепенно становились они все больше и больше, в то время как их снаряды все тяжелее и смертоносней. В то же время 330-мм калибр имела американская сухопутная осадная мортира «Диктатор», впервые установленная на железнодорожной платформе в 1865 г., а вот калибр 356 мм был у многих железнодорожных орудий. Снаряд такой пушки мог весить 747 кг, а из ствола он вылетал со скоростью 731 м/сек!
Калибр 400 мм был у железнодорожного орудия – французской тяжелой пушки фирмы «Сен-Шамон» образца 1916 г. Дальность её выстрела составляла 16 км. Вес снаряда был 900 кг. 406, 412 и 420 мм – это также калибры морских орудий – совершенных монстров со стволами весом более 100 тонн! 412-мм стояли на английском броненосце «Бенбоу», а вот 450-мм являлись главным калибром итальянских линкоров «Дуилио» и «Дандоло». 420 мм – калибр орудий французского броненосца «Кайман» (1875 г.), но также и созданной в годы Первой мировой войны германской тяжелой полевой мортиры «Большая Берта», которая стреляла снарядами весом в 810 кг. 410-мм стояли на японских линкорах.
Наконец, самыми крупными по весу были 457-мм орудия японского линкора «Ямато» (и однотипного с ним «Мусаси»), которых на нем было девять штук: своеобразный рекорд, и ныне не побитый ни одной другой страной мира. Однако если вы думаете, что это были самые крупнокалиберные орудия, когда-либо стоявшие на кораблях, то это не так. Ещё больший калибр, равный 508 мм, имели пушки американских мониторов периода Гражданской войны в США. Тогда, чтобы обеспечить максимальную бронепробиваемость гладкоствольным орудиям, как раз и были созданы эти чудовища, посылавшие в цель ядра весом по 500 кг. Поднимали их специальным краном, установленным внутри башни, за отлитые на их корпусе ушки, и по специальному лотку, вставлявшемуся в ствол, закатывали их внутрь. Ударная сила таких ядер была поистине чудовищной, вот только делали их из чугуна, поэтому, ударившись о достаточно прочную броню, они нередко просто раскалывались, из-за чего от них и отказались в пользу снарядов с заостренной головной частью. Отлили такую пушку и у нас, и стоит она сейчас у музея Мотовилихинского завода.
На суше орудий более крупных калибров тоже существовало предостаточно. Например, ещё в 1489 г. во Фландрии была изготовлена 495-мм пушка «Монс Мэг» с отвинчивающейся зарядной каморой, а вот мортира Родосских рыцарей, также сохранившаяся до сих пор, была ещё больше – 584 мм! Ничуть не менее мощные пушки имели в ХV в. и противники тогдашних христиан – турки, воевавшие с Константинополем, а также с мальтийскими рыцарями. Так, во время его осады в 1453 г. венгерский литейщик Урбан отлил им медную бомбарду калибра 610 мм, стрелявшую каменными ядрами весом в 328 кг. В 1480 г. во время осады острова Родос они применяли бомбарды калибром уже 890 мм. В ответ на это родосские рыцари сумели отлить точно такого же калибра мортиру «Пумхард», бросавшую свои каменные ядра круто вверх, что было удобнее для европейцев, в то время как туркам приходилось стрелять снизу вверх. Сюда же можно отнести и нашу легендарную «Царь-пушку», имевшую начальный диаметр ствола 890-мм!
Но вот самую большую пушку (а не бомбарду!) отлили по приказу индийского раджи Гополы в 1670 г. По калибру она, правда, «Царь-пушке» уступает, но превосходит её по весу и длине канала ствола! Немецкая САУ «Карл» первоначально имела калибр 600 мм, но после того, как первые стволы пришли в негодность, их заменили на новые – 540-миллиметровые. Знаменитая «суперпушка» «Дора» имела калибр 800 мм и представляла собой гигантский железнодорожный транспортер с собственной хлебопекарней и баней, не говоря уже о средствах ПВО. Но, впрочем, самым крупным наземным орудием оказалась все-таки не она, а американская установка «Маленький Давид» калибром 914 мм. Первоначально её использовали для опытного метания авиационных бомб, и во время их испытаний она заменяла самолет-бомбардировщик. В конце войны её попытались использовать для разрушения наземных японских укреплений, однако война успела закончиться раньше, чем эта идея реально сработала.
Вот так и получилось, что это орудие на сегодня является самым крупнокалиберным на земле. А, впрочем, нет! Ведь в романе Жюля Верна «Пятьсот миллионов бегумы» действует куда более чудовищная пушка, одним выстрелом которой злобный профессор Шульце намеревался разрушить целый город Франсвиль. И хотя это не самый лучший из жюль-верновских романов, находившаяся в «Башне Быка» пушка описана в нем достаточно подробно и со знанием дела. И, тем не менее, это ведь все-таки вымысел, а вот «Маленького Давида» можно воочию увидеть на открытой площадке Абердинского полигона в США.
