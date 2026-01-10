Буркина-Фасо в 2025 году: золото и колониализм в суверенном государстве
Представленный ниже материал был написан по материалам моей совместной с О. Валецким научной статьи «Буркина-Фасо и общесахельский пат безопасности», вышедшей в журнале «Информационные войны» весной 2025 г. и собственных материалов мониторинга обстановки и деятельности различных частных структур в странах Сахеля по состоянию на 2024 – осень 2025 гг.
Республика Буркина-Фасо представляет собой достаточно компактную территорию (площадь 247,2 тыс. км2) с высокой плотностью населения (76 чел./км2) при общей численности населения ок. 21 млн чел., преимущественно сосредоточенное в центральных регионах и на западе (что приурочено к столичному региону и близостью рек Верхняя и Чёрная Вольта). К этим же регионам, где речные потоки протекают в тектонических трещинах кристаллического щита, и приурочены выходы золотонесущих пород, которые возможно добывать и кустарным способом.
Карта плотности населения Буркина-Фасо в 2006 г. и изогиеты (изолинии осадков). Источник: West, Colin & Nebie, Elisabeth. (2019). Migration and Land-Use and Land-Cover Change in Burkina Faso: a comparative case study. Journal of Political Ecology. 26. 614-632. 10.2458/v26i1.23070
Среди весьма пестрого по этническому составу населения выделяют 2 важных этнические группы: земледельцы мосси и кочевники-животноводы фулани (др. название пёль, фульбе), которых по численности заметно меньше, чем мосси. Земледельцы исторически тяготеют к долинам рек, где возможно орошаемое растениеводство, кочевники же мигрируют по территориям (в т. ч. и сопредельных стран) в зависимости от чередования в течение года дождливого (летом) и засушливого (зимой) сезонов, заходя в период засух на территории земледельцев.
Современная территория Буркина-Фасо, Мали, Нигера и северных частей Нигерии, Бенина, Того вплоть до европейской колонизации и искусственной нарезки границ входили в Империю Фулани, где, соответственно, фулани и занимали государствообразующую роль. Это преимущество и обеспечило знатным родам фулани контроль над золотыми приисками региона, которые разрабатывались задолго до прихода европейцев в Западную Африку. Также стоит отметить, что именно фулани первыми в Западной Африке приняли ислам суннитского толка и вели проджихадистскую политику распространения исламской веры на своих завоеванных землях в средние века. На текущий момент доля исповедующих ислам в Буркина-Фасо составляет 61,5 %, а христианство (католики, протестанты) – лишь 29,8 %. Среди нынешней образованной аристократии (политики, бизнесмены из столичного региона) большинство христиане.
Очередной военный переворот в Буркина-Фасо, произошедший 30 сентября 2022 г. и ставший ответной реакцией на общесахельский региональный кризис, привел к кардинальной смене политического курса страны – отказ от неоколониального влияния Франции. В феврале 2023 г. французский отряд специального назначения, дислоцировавшийся с 2018 г. на базе Камбоинсин, окончательно покинул территорию Буркина-Фасо. Соответственно, Франция перестала оказывать военную помощь Буркина-Фасо, как и использовать свои ВВС для удовлетворения запросов военного командования Буркина-Фасо на фоне увеличения атак и численности боевиков исламистских группировок Сахеля.
Роль России во внутренней политике
Сам же переворот и приход к власти капитана Ибрагима Траоре был профинансирован российским предпринимателем А. А. Мордашовым (Северсталь), чья компания Nordgold ведет добычу золота на территории Буркина-Фасо. Охрану объектов Nordgold по состоянию на 2024 г. и первую половину 2025 г. осуществляла российская частная компания военного консалтинга «РСБ-групп» Олега Криницына, которая на текущий момент предоставляет исключительно охранные функции по периметру, и малый штат операторов БПЛА. По данным на 2024 г., обмен оперативной информацией для организации комплексной работы по противодействию террористической опасности вокруг объектов Nordgold блокировался со стороны жандармерии и армии Буркина-Фасо, по их же инициативе были прекращены инструкторские занятия с местным контингентом по противодействию минной опасности.
В настоящее время на территории Буркина-Фасо размещены силы Африканского Корпуса МО РФ, которые в активных боевых действиях участия не принимают. Фиксируются проблемы с получением информации по оперативной обстановке с ВС Буркина-Фасо или ВС Нигера по ситуации в приграничных регионах.
Деятельность террористических групп
На территории Буркина-Фасо действуют группировки, связанные с МТО «Аль-Каида»* и «Исламское государство»*. Наибольшую активность проявляют проалькаидовские силы JNIM (Джамаат Наср Аль Ислам вал Муслимин), которые регулярно атакуют позиции армии Буркина-Фасо и местного ополчения VDP, а также и гражданские объекты. Несмотря на контртеррористические операции ВС Буркина-Фасо, ситуация продолжает оставаться нестабильной, что подтверждается сводкой за 2-ю половину сентября 2025 г.:
● 17 сентября: боевики заявили о контроле над 3 военными базами под многострадальным г. Джибо, убито 8 военнослужащих. Захвачены 2 миномёта, дрон, 3 РПГ, автоматы, пулеметы и боеприпасы.
● 20 сентября: атака джихадистов под г. Уахигуйа (в 10 км от г. Уахигуйа было также двойное нападение с интервалом в несколько дней вблизи н. п. Юбе, когда погибли ок. 20 солдат проправительственных сил. Сам этот район Юбе-Аорема подвергается атакам уже не первый год).
● 23 сентября: засада на военный патруль на дороге между Содокури и Фада-Н’Гурма на юго-востоке страны. Группировки в этой части страны нередко укрываются в близлежащем трансграничном (между Буркина-Фасо, Нигером и Бенином) «Национальном парке W» (особо охраняемая природная территория), представляющем собой густой древостой. Джихадисты вступают в конфликт как со смотрителями заповедной территории, так и с местными жителями-лесорубами из окрестных населенных пунктов (в этом случае боевики действуют по криминальному принципу, организуя систему рэкета/покровительства).
● 24 сентября: 1) атака на пост ополченцев VDP под Боулса. Пост перешел под контроль проалькаидовских боевиков. 2) Подрыв армейской колонны на СВУ на дороге между Джибо и Намсигуя. Есть погибшие, раненые среди военнослужащих, уничтожен автотранспорт.
● 25 сентября: захвачен пост ополченцев VDP в Сегунеге.
Красной штриховкой выделены участки регулярных нападений ДНИМ (JNIM )в 2022-2025 гг.
Безусловно, силы Армии Буркина-Фасо пытаются контролировать ситуацию: так, артиллерийский полк в г. Кайе держит последний рубеж перед столичным Уагадугу и дорогой Уагадугу — Джибо. Теоретически боевики могут уже напасть и на сам г. Кайе и держать блокаду автодорог (единственного возможного вида транспортных сетей в стране). Если они захватят базу артполка, то вся оборона столицы Буркина-Фасо обрушится. С другой стороны, местные жители сами все чаще переходят на сторону JNIM (от страха или по уверению сельского имама, или от потери доверия властям), тем более там возле рудника под Кайе есть деревни фулани — именно эта этническая группа является костяком JNIM в Буркина-Фасо.
Группировки «Исламского государства»* не так многочисленны и активны в Буркина-Фасо, но дислоцированы в районе «Трех границ» (Мали-Нигер-Буркина-Фасо) и вдоль границы с Нигером, в большей степени контролирует территории в Мали (частично окрестные районы г. Тессит и полностью район Андеранбукан) и в Нигере (частично район Тилабери на юго-западе страны). Другое название, которое чаще фигурирует в зарубежных документах (преимущественно у англо- и франкоязычных авторов, а также в докладах ООН) EIGS – Islamic State in the Greater Sahara*/«Исламское Государство* – Вилайет Сахель»/ISSP (Islamic State* Sahel Province) по самоназванию). ИГ* в течение 2022-2024 годов нанесло серьезные потери Армии Буркина (FADA) и ополчению (VDP) в районах Тин-Акоф, Гайери, Тин-Эдияр, Гором-Гором, Урси, Кпенджал, так что число убитых военных и ополченцев достигало по несколько десятков человек при каждой атаке.
Как было сказано выше, рассматриваемые террористические группировки Буркина-Фасо действуют и за пределами страны, ввиду трансграничного ареала распространения этнических групп, входящих в костяк вооруженных бандформирований и абсолютной условности государственных границ на местности. Тактика деятельности боевиков выглядит следующим образом:
● В основном это нападения на колонны и одиночные машины: подрыв 1 или (что реже) нескольких СВУ с дальнейшим обстрелом автотранспорта из засады. Однако иногда бывают просто подрывы без засад.
● Другой вид атак — это налеты на деревни с лояльным правительству населением. Цель: убийство мирных жителей и возбуждение паники среди них.
● Третий тип — это налеты на армейские базы (иногда с применением возимых СВУ-шахидмобилей) с целью нанесения максимального урона. К этому можно отнести обстрелы из минометов и установок НУРС.
Нападения боевики совершают мобильными группами на пикапах и мотоциклах, маневрируя вокруг объектов нападения, в поисках мест для прорыва, тогда как информацию им передают по рациям или телефонам их одиночные наблюдатели. Боевики ДНИМ при упорном сопротивлении проправительственных сил избегают продолжать бой и отступают. В то же время там, где противник не оказывает сопротивления или начинает бежать, террористы совершают быстрые прорывы.
С местного населения местные имамы, связанные с племенными вождями, собирают финансовый налог «закят», что вызвало конфликт с боевиками ДНИМ более новой группировки ИГ*-Сахель, возникшей в Мали и распространившей свою деятельность на Буркина-Фасо и на Нигер. Согласно наблюдениям корпоративных антропологов, работавших на горнодобывающих предприятиях в Буркина-Фасо, должности сельских имамов практически передается по наследству, а уровень богословской подготовки служителей остается достаточно низким.
Сотрудничество с другими государствами
В августе 2025 г. было объявлено о помощи марокканских (Марокко традиционно политико-экономически связано с Израилем и Мавританией, антагонист Алжиру в регионе, в т. ч. по вопросу военного сотрудничества с Израилем и признания Западной Сахары) специалистов в обучении буркинийских военнослужащих разминированию. При этом в прошлом году (весна-лето 2024 г.) со стороны представителей ВС Буркина-Фасо (и впоследствии и жандармерии), несмотря на имеющиеся договоренности, создавались все условия для блокирования проведения таких теоретических и практических занятий российскими специалистами из консалтинговой компании «РСБ-групп», которая обеспечивает безопасность сотрудников на объектах компании Нордголд.
При этом вплоть до августа 2025 г. в стране свободно работала нидерландская гуманитарная НКО INSO, аффилированная с Дж. Соросом и поставляющая разведданные в ЕС и институт Клингендаль (Нидерланды), специализирующийся на геополитической аналитике для НАТО.
Деятельность представителей Запада представлена ведением бизнеса зарубежными компаниями. Например, крупнейший и популярный телеком в Буркина-Фасо (как и в других странах Сахеля) – французский мобильный оператор Оранж, который также предоставляет и услуги мобильного банкинга. Другим примером может послужить австралийская золотодобывающая компания West African Resources Ltd, которая лишь наращивает свои позиции в стране, или британская Avocet Mining. Однако сохраняется тренд на национализацию золотодобывающей отрасли, развивается буркинийская золотодобывающая компания SOMITA, более мелкие прииски выкупаются местными бизнесменами – нередко представители народа фулани и имеющие крепкие клановые связи с представителями ДНИМ. Несмотря на объявленную политику разворота от Франции, традиционно сохраняется роль французского бизнеса.
С сентября 2025 г. Буркина-Фасо сделала бесплатной визу для граждан всех африканских государств. Это решение было продиктовано позицией буркинийской администрации: повышение инвестиционной привлекательности и позиция страны как сухопутный транспортный коридор, соединяющий разные регионы континента.
Заключение
Нельзя полностью говорить о полной деколонизации Буркина-Фасо, ввиду зависимости в том или ином виде от стран Европы и Британии. Сохраняется повышенная активность террористических группировок (преимущественно аффилированных с МТО «Аль-Каида»*) вблизи золотых приисков, ключевых городов или на шоссе между ними, увеличивается площадь условно подконтрольных боевикам территорий, несмотря на официальные публикации в СМИ Буркина-Фасо. Трансграничный характер и горизонтальные сетевые связи (в т. ч. основанные на этнической почве) условно-децентрализованных группировок боевиков, хорошее знание и использование свойств ландшафта обеспечивают мобильность передвижений и внезапность атак.
Собственными силами ВС Буркина-Фасо далеко не всегда справляются. Обеспечение безопасности в периферийных районах остается на низком уровне, что вызывает недовольства у гражданского населения и может сподвигнуть к антиправительственным выступлениям. Развитие внутреннего бизнеса также затруднительно ввиду частых атак на объекты инфраструктуры или разбойных нападений на транспортные колонны, минирование дорог, значительной роли «серого» и «чёрного» рынка. При этом сохраняется вполне благополучная обстановка в столичном регионе.
* запрещенная в России террористическая организация
Информация