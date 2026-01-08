Битва за «Герань»: необходимо кратно повысить выживаемость нашего базового высокоточного оружия
Намедни противник опубликовал статистику применения российского высокоточного оружия большой дальности по объектам на территории Украины в 2025 году, с указанием количества запущенных и количества поражённых крылатых ракет, баллистических и аэробаллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе типа «Герань».
Кстати, нельзя не обратить внимание на то, насколько сложнее противнику сбивать нашу баллистику, в связи с чем необходимо уделять пристальное внимание как созданию недорогих массовых высокоскоростных баллистических средств поражения для своих вооружённых сил, так и попыткам реализации аналогичных программ текущими и вероятными противниками.
Конечно, можно не сомневаться в том, что противник завышает свои успехи по принципу «пиши больше – чего их жалеть», и цифры сбитых «Гераней» вполне могут быть завышены раза в полтора-два, но нельзя и отрицать то, что значительная часть наших БПЛА-камикадзе семейства «Герань» противником сбивается, да и кадров объективного контроля со стороны противника существует достаточно много.
Противник сбивает БПЛА-камикадзе типа «Герань» пулемётами мобильных огневых групп (МОГ), вертолётов и легкомоторных самолётов, зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) комплексов Nasams и IRIS-T, из автоматических пушек комплексов Skynex снарядами с дистанционным подрывом на траектории, зенитными FPV-дронами, а теперь и относительно недорогими ракетами с лазерным наведением APKWS II с истребителей F-16.
Здесь необходимо сделать оговорку – у нас не стоит задача сделать БПЛА-камикадзе семейства «Герань» неуязвимыми – это невозможно. Основная задача состоит в том, чтобы максимально увеличить для противника стоимость поражения каждой отдельной «Герани», чтобы «без штанов» осталась не только Украина, но и спонсирующие её страны Запада, в первую очередь «боевые петушки» Европейского союза.
Ранее мы говорили об этом уже неоднократно, например в материале Эволюция «Герани»: сильнее, умнее, живучее, но учитывая то, что это оружие является одним из наиболее эффективных способов воздействия на тыловую инфраструктуру противника (раз уж мы не можем захватить господство в воздухе над его территорией), то о совершенствовании БПЛА-камикадзе семейства «Герань» не грех поговорить и ещё раз, тем более что часть прогнозов/предположений уже состоялась, а часть всё ещё не реализована, да и новые вводные со временем также появляются.
Удар с высоты
Вопрос применения БПЛА-камикадзе типа «Герань» с максимально возможной высоты их полёта мы рассматривали ещё в мае 2023 года в материале Набрать высоту: новая тактика применения БПЛА «Герань-2» позволит максимально истощить украинскую ПВО.
Периодически появляется информация о том, что да – «Герани» атакуют с большой высоты, однако, судя по всему, большая часть БПЛА-камикадзе семейства «Герань» по-прежнему добирается до цели, следуя на предельно малых высотах.
Допустим, что вооружённые силы Украины (ВСУ) завысили число сбитых «Гераней» в полтора-два раза, тогда получается, что из 47 052 заявленных в 2025 году они перехватили 23 526 – 31 368 БПЛА-камикадзе типа «Герань», что очень и очень немало.
А теперь «вопрос знатокам» – было ли у Украины такое количество ЗУР, чтобы перехватить несколько десятков тысяч «Гераней», при том что для поражения одного БПЛА иногда требуется потратить несколько ЗУР?
Ответ будет однозначным – нет.
Средняя стоимость ЗУР для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) стран Запада составляет порядка 750 тыс. долларов США (это без учёта стоимости чудовищно дорогих ЗУР для ЗРК Patriot). То есть только на поставку ЗУР, предназначенных для перехвата «Гераней», ушло бы от 18 до 24 млрд (!) долларов США, при этом вся военная помощь Украине от стран Запада в 2025 году составила, по разным оценкам, от 32,5 млрд до 45 млрд долларов США.
Таким образом, если системно вывести все БПЛА-камикадзе семейства «Герань» на большие высоты – свыше 4000-5000 метров, где их гарантированно не смогут поражать МОГ, будет затруднена охота на них с транспортно-боевых вертолётов, легкомоторных самолётов и FPV-перехватчиков, то либо Украине придётся терпеливо сносить удары, наносимые нашими БПЛА-камикадзе большой дальности, либо потратить все свои запасы ЗУР (а потом всё равно придётся терпеть все последующие удары).
Если для этого необходимо уменьшить массу боевой части (БЧ) или дальность, форсировать двигатель, например, установив на него турбину или механический нагнетатель, то это будет вполне приемлемая плата – лучше пусть до цели долетят три «Герани» с БЧ массой по 30 кг, чем одна с БЧ массой 50 кг.
Стоит обратить внимание на зажигательные боевые части – при меньшей массе они способны причинить огромный ущерб – ранее мы уже говорили об этом в материале Зажигательные боевые части для БПЛА-камикадзе всех типов: объективная потребность СВО.
Противодействие РЭБ
У автора есть ещё одна версия, почему БПЛА-камикадзе семейства «Герань» остаются на малых высотах – предположительно, на больших высотах значительно сильнее влияние средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на приёмные антенны оборудования спутниковой навигации, поскольку при полёте на низких высотах значительная часть излучения экранируется рельефом местности.
Что ж, возможным решением станет применение «Гераней» на больших высотах группами, в которых все машины будут связаны между собой единой mesh-сетью. Такая пространственно распределённая антенна сможет куда лучше отфильтровывать сигналы помех, направленные с земли, нежели любая, пусть даже самая сложная антенна единичного БПЛА-камикадзе типа «Герань», то есть нам пора переходить к тактике роя.
16-канальная антенна «Комета-М» на украинском сайте частных объявлений о продаже
Дополнительно в состав роя могут быть включены несколько БПЛА типа «Гербера», чья конструкция должна быть оптимизирована для снижения всех видов заметности – радиолокационной, тепловой, акустической, визуальной. Дроны «Гербера» должны следовать на малых высотах вместе с основной группой БПЛА-камикадзе «Герань», следующих на больших высотах, составляя ещё один полюс пространственно-распределённой антенны спутниковой навигации.
Конечно, «Герберы» противник сможет сбивать всё теми же пулемётами МОГ и FPV-перехватчиками, но сделать это будет сложнее, так как сами эти дроны меньше, их заметность будет уменьшена, а в составе роя вполне можно пускать 4-8 «Гербер», следующих ломаным строем на расстоянии 300-500 метров друг от друга – какая-то да просочится.
Скорее всего, противник попробует заглушить и mesh-сеть – но сможет ли? Передатчики на десяток ватт, прыгающие частоты, возможно, оптическая связь, по крайней мере для тех БПЛА, что будут идти на большой высоте. Также в составе роя может быть несколько ведущих «Гераней» с модемами обратной связи, через которые может координироваться работа всей группы.
Соответственно, тактика применения роя должна предусматривать не удар «растопыренными пальцами» по множеству объектов, а «удар кулаком», после которого от выбранной цели или группы целей ничего не останется.
Укрыться и уклониться
Определённые работы по снижению заметности, судя по всему, ведутся, по крайней мере – «Герани» почернели.
Можно предположить, что основной вклад в заметность БПЛА-камикадзе семейства «Герань» вносит тепловое излучение работающего поршневого двигателя и отражение радиоволн от быстро вращающегося движителя – толкающего винта. Потенциально и ту и другую проблему можно минимизировать, поместив двигатели и винт в кольцевой обтекатель типа импеллер, более известный под коммерческим названием фирмы Еврокоптер – фенестрон.
Конечно, здесь необходимо учитывать его влияние на аэродинамику БПЛА и дальность его полёта. С одной стороны, тяга винта в импеллере может уменьшиться, с другой стороны, если мы сделаем не классический импеллер, а что-то вроде кольцевого крыла, то подъёмная сила может и возрасти.
Импеллер (слева вверху) и летательные аппараты с кольцевым крылом
Что касается уклонения от атак противника, то здесь мы вновь возвращаемся к теме буксируемых ловушек, о чём мы ранее говорили в материале Буксируемые ложные цели для БПЛА «Герань-2» сократят эффективность украинских средств ПВО в 1,5-2 раза. Непонятно, почему столь простой и дешёвый способ обмана вражеских ЗУР и ракет «воздух-воздух» до сих пор игнорируется, как нашей пилотируемой боевой авиацией, так и разработчиками БПЛА.
Ведь простейшая буксируемая ловушка – это всего лишь уголковый отражатель, который может быть изготовлен даже детьми из листов пластика и фольги, и масса её будет составлять несколько сотен грамм.
Возможно, что когда наши разработчики тестировали буксируемые ловушки, то на экране радиолокационных станций (РЛС) они сливались с основной целью, однако необходимо помнить, что ЗРК стран Запада зачастую используют ЗУР с активными или полуактивными радиолокационными головками самонаведения (ГСН), так что даже если на расстоянии в несколько десятков километров БПЛА и буксируемая ловушка выглядят как одно целое из-за недостатка разрешающей способности РЛС (что для нас даже хорошо, поскольку противник не сможет произвести селекцию БПЛА и буксируемой ловушки), то по мере приближения ЗУР к цели она вполне может «предпочесть» не БПЛА, а призывно светящийся в РЛ диапазоне уголковый отражатель.
Учитывая минимальную массу буксируемой ловушки, на БПЛА их может быть размещено порядка четырёх штук и более, например, в трубе сверху корпуса. После того как первая ловушка может быть выпущена, например на леске для ловки крупной рыбы, она создаст натяжение на леске из-за своего аэродинамического сопротивления. После того как первую ловушку уничтожит ЗУР противника, натяжение на леске упадёт, и может быть выпущена вторая ловушка, затем третья и так далее...
Что если на одну «Герань» противнику придётся тратить по 3-4 дорогостоящих ЗУР? Да с такими затратами в Европе скоро начнут травой питаться.
Кроме того, как мы уже говорили выше, в последнее время для перехвата БПЛА-камикадзе семейства «Герань» противник стал использовать истребители F-16, вооружённые ракетами с лазерным наведением APKWS II. Буксируемые ловушки, выполненные из металлизированных уголковых отражателей, вполне могут помочь и от этой напасти.
Необходимо понимать, что луч лазера, подсвечивающего цель для ГСН ракет APKWS II – это не точка, как в кино, он весьма расфокусирован на расстоянии, то есть в его поле вполне может попасть и буксируемая ловушка, которая даст чёткое отражение, в отличие от угольно чёрного корпуса БПЛА-камикадзе типа «Герань».
Активная защита
Применение противником ракет с лазерным наведением, причём не только с истребителей F-16, но и с наземных комплексов, требует повышения защищённости и от этого типа вооружений.
Разумеется, применительно к БПЛА-камикадзе семейства «Герань» нет смысла говорить о чём-то сложном и дорогостоящем, например, о чём-то типа комплекса бортовой самообороны Л-370 «Витебск», но можно рассмотреть и более простые решения, например, какой-то простейший датчик лазерного облучения на базе гражданских технологий и дымогенератор, который активируется при получении сигнала от указанного датчика.
В сочетании с буксируемой ложной мишенью дымогенератор вполне может повысить выживаемость атакуемого БПЛА типа «Герань» от атак ракетами APKWS II.
Унифицированная дымовая шашка (УДШ) на базе корпуса мины ТМ-62М образует непросматриваемую дымовую завесу протяженностью 100-150 метров в течение 8-10 минут, правда тяжеловата – 13,5 килограмм, надо что-то поменьше и полегче
Ещё одно направление противостояния – это FPV-перехватчики. Ранее в материале Повышение защищённости разведывательных БПЛА от FPV-перехватчиков мы уже рассматривали средства функционального подавления оптических средств наведения FPV-перехватчиков, реализованные на базе гражданских лазерных излучателей мощностью в несколько десятков ватт. Аналогичное решение может применяться и для защиты БПЛА-камикадзе семейства «Герань», оборудованных средствами обратной связи.
Впрочем, возможно, что разработчики уже нашли более простое решение – на ресурсах противника появились изображения БПЛА-камикадзе типа «Герань» с установленными на законцовках крыла мощными инфракрасными осветителями, забивающими тепловизоры FPV-перехватчиков. Преимуществом такого решения является отсутствие необходимости точного наведения, а недостатком, скорее всего, является меньшая дальность действия, да и не факт, что подобным образом удастся ослепить дневные видеокамеры.
FPV-перехватчики от ЗУР и ракет «воздух-воздух» их отличает значительно меньшая скорость сближения и зачастую пластиковый корпус, соответственно, для противодействия им может быть рассмотрена возможность создания комплексов активной защиты (КАЗ) БПЛА на базе гражданских компонент.
В частности, для обнаружения FPV-перехватчиков потенциально могут использоваться датчики движения, применяемые в умных домах. Для минимизации ложных срабатываний их может быть несколько единиц, ведь при стоимости в несколько сотен рублей – это не критично. Две-четыре группы датчиков и несколько зарядов с картечью сформируют один КАЗ-БПЛА, предполагаемой массой порядка 0,5-1 кг, таких КАЗ-БПЛА потенциально может быть установлено 2-4 единицы.
Недорогие бытовые датчики могут обнаруживать движение на дальности 5-12 метров
Выводы
Как мы видим, направления для совершенствования БПЛА-камикадзе семейства «Герань» всё ещё имеются.
В материале не рассмотрена возможность установки на «Герани» различного вооружения – это поле непаханое, как по вариантам размещения, так и по тактике применения. После того как на данный БПЛА была установлена ракета «воздух-воздух» Р-60, сомнений в возможности по вооружению «Гераней» не должно остаться даже у самых упёртых скептиков.
Соответственно, в зависимости от оснащения в рамках роя у «Гераней» будут свои роли, то есть различные решаемые задачи.
И, разумеется, реализуемые нововведения не должны мешать основному преимуществу БПЛА-камикадзе семейства «Герань» – их производству многотысячными тиражами.
