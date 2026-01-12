Возродится ли наземная группировка французских СЯС?

Немного истории

Справка:

Расстояние от разных ШПУ до ключевых точек СССР (России):

Дальнейшая судьба наземной компоненты французской СЯС

Между генеральным штабом вооруженных сил и генеральным управлением вооружений (DGA) идут переговоры на высоком уровне по проекту баллистической ракеты наземного базирования, дальность действия которой, скорее всего, значительно превысит 1000 километров,

В настоящее время я работаю над обновлением нашей доктрины и хотел бы продолжить углубление нашего стратегического диалога с европейцами, которые этого хотят.