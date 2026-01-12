Возродится ли наземная группировка французских СЯС?
После выхода Великобритании из Евросоюза (31 января 2020 г. она официально вышла из ЕС) Франция осталась единственной страной ЕС, располагающей ядерным оружием.
Стоит напомнить, что Франция одна из десяти ядерных держав, в табели о рангах занимающая третье место по количеству и качеству стратегических ядерных сил (СЯС). Она независимо от США и Великобритании и без их помощи разработала свое ядерное оружие и создала национальные СЯС.
Первоначально французы создали «классическую» трехзвенную структуру национальных ядерных сил, включавшую наземные ракетные ПУ, атомные подводные лодки с БР на борту и авиационные носители ЯО.
На сегодняшний день Пятая республика располагает только морской и воздушной компонентами ядерной диады. В историю ушла ее наземная составляющая. О которой хотелось бы напомнить форумчанам в связи с появлением в печати упоминаний о возрождении интереса французского руководства к наземной компоненте СЯС.
Немного истории
Группировку сухопутных сил ядерной триады в начале семидесятых годов прошлого века составили баллистические ракеты средней дальности S-2 (Sol-Sol Balistique Stratégique, SSBS).
Баллистические ракеты S-2 развернули на авиабазе Апт-Сен-Кристоль на плато д’Альбион в регионе Воклюз провинции Высокий Прованс на юге Франции. Это место стало основным для размещения наземной компоненты французских стратегических ядерных сил.
Строительство инфраструктуры началось в 1970 году. Здесь были возведены стартовые позиции, арсеналы для хранения оружия, цех сборки и другие необходимые объекты.
Всего было построено 18 пусковых шахт глубиной около 24 м, объединённых в две группы по девять ракет в каждой. На поверхности земли находился только оголовок шахты и подвижная крышка толщиной 1,4 м и весом около 140 т. При регламентных работах крышка открывалась гидравликой, при боевом применении — пороховым аккумулятором давления.
Внутри шахты размещался цилиндрический колодец для ракеты, кольцевой стартовый стол, подвешенный на системе тросов и гидравлических домкратов для амортизации и выравнивания ракеты, а также площадки для обслуживания. Отдельно от ракетной шахты находились лифт и вспомогательные помещения.
ШПУ были рассчитаны на избыточное давление ударной волны 21 кг/см2. В их конструкции использовались специальные стали и сорта железобетона, системы общей и локальной амортизации. Шахты размещали в прочных скальных породах на удалении друг от друга примерно 400 м.
Каждая группа из девяти ШПУ организационно сводилась в эскадрилью и управлялась с отдельного КП, который находился в скальных породах на большой глубине и также был оснащён системами амортизации. КП соединялись с пусковыми установками многократно резервированными средствами связи и коммуникаций.
Ракеты хранили в разобранном виде. Отдельные ступени и боевые части размещали в герметичных контейнерах в специальных подземных арсеналах. Перед постановкой на дежурство контейнеры с двумя ступенями отправляли на сборку. Собранную ракету (без головной части) доставляли к шахте и загружали в неё. Затем отдельно подвозили и пристыковывали боевую часть, после чего крышка шахты закрывалась.
Контроль технического состояния и запуск ракет осуществлялся дистанционно. Круглосуточное дежурство на КП ракетной эскадрильи несла смена из двух офицеров.
Первые девять шахт с S-2 заступили на боевое дежурство летом 1971 года, вторая группа БРСРД вступила в строй в апреле 1972 года. В сентябре 1973 года состоялся первый учебно-боевой пуск с полигона Бискаррос. Всего было произведено 13 учебно-тренировочных пусков ракет.
S-2 оставалась на вооружении относительно недолго. Ее сменила БСРД S-3, работы над которой начались в 1973 году. Это была глубокая модернизация ракеты S-2. Уже в апреле 1978 года первая эскадрилья БСРД начала перевооружение на более совершенную ракету S-3. Официально она была принята на вооружение в 1980 году. Летом того же года S-2 окончательно была снята с вооружения. С этого времени на боевом дежурстве оставались 18 БСРД S-3/3D в шахтных ПУ на плато Альбион.
Справка: БРСД S-3D -- двухступенчатая твердотопливная ракета средней дальности с отделяемой головной частью.
- длина – 13,8 м; диаметр – 1,5 м; масса – 25,75 т.
- боевая часть – моноблочная TN 61 мощностью 1,2 Мт со средствами преодоления ПРО противника.
- максимальная дальность пуска: до 3700 км.
- КВО порядка 700 м.
Расстояние от разных ШПУ до ключевых точек СССР (России):
до Москвы — примерно 2500-3000 км;
до Санкт-Петербурга — около 2800-3300 км;
до Киева — около 2000-2500 км;
до Минска — примерно 2200-2700 км.
Таким образом, не доставая до Урала и Сибири, ракеты на плато Альбион могли поразить важные военно-административные и промышленные центры европейской части нашей страны.
Дальнейшая судьба наземной компоненты французской СЯС
В 1996 году ракеты S-3D были сняты с вооружения. Планировалось заменить систему БСРД S-3D мобильной наземной версией морской баллистической ракеты M45. Но эти планы так и не были реализованы.
Ракетные шахты на плато д’Альбион демонтировали в 1998 году.
После этого Франция отказалась от наземной компоненты стратегической ядерной триады, сосредоточившись на воздушном и морском компонентах.
Такова, в общих чертах, история и бесславная кончина первой итерации наземной компоненты французских СЯС.
Однако в конце 2024 года в прессе появилось сообщение о том, что военно-политическое руководство Франции всерьез подумывает над возрождением третьей компоненты своих ядерных сил в виде наземных пусковых установок баллистических ракет. Толчком к этому послужило появление у России нового класса ГЗ БРСД.
По данным издания Challenges, Франция намеревается разработать новую баллистическую ракету наземного базирования с дальностью действия более 1000 км. Отмечается, что данное решение было принято на фоне успешного применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
— сообщает издание.
1 октября 2025 г. в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что уже в начале 2026 года намерен обнародовать основные положения обновленной ядерной доктрины Франции.
Он заявил, что:
Исходя из риторики нынешнего хозяина Елисейского дворца, претендующего на ведущую роль в ЕС, лидеры которого помешаны на желании добиться стратегического поражения России, такое развитие событий вполне ожидаемо. Как известно, дыма без огня не бывает. И если в головах политиков и военных бродят мысли о реинкарнации на европейском континенте БРСД в ядерном оснащении, то вполне вероятно, что где-то в тиши КБ и НИИ на мощных компьютерах уже идет работа по воплощению этих замыслов в жизнь.
Естественно, что подобные заявления не могут оставаться незамеченными. Они вызывают у нас настороженность, взывают к бдительности, готовности страны и ее ВС к решительному ответу, вплоть до применения ядерного оружия. Ведь стратеги НАТО по-прежнему не оставляют надежду изменить ситуацию на полях СВО в пользу так называемой «коалиции желающих».
Но этому не бывать.
