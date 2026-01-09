ЗРК С-200 на спутниковых снимках
В конце 1960-х в войсках ПВО СССР сформировался набор объектовых комплексов, решавших широкий круг задач. Вокруг Москвы было развёрнуто два кольца стационарных многоканальных ЗРК С-25. Наиболее массовыми в зенитных ракетных войсках являлись комплексы средней дальности семейства С-75, их дополняли С-125, способные бороться со средствами воздушного нападения, действующими на малых высотах, а на наиболее важных направлениях разворачивались позиции дальнобойных С-200.
Все советские объектовые ЗРК первого поколения кроме С-25 обладали определённой степенью мобильности, и хотя, как правило, они постоянно несли боевое дежурство на стационарных, хорошо оборудованных в инженерном отношении позициях, в случае необходимости С-75, С-125 и С-200, пусть и с определёнными трудностями, но всё же могли перебазироваться.
Для повышения боевой устойчивости зенитных ракетных комплексов большой дальности С-200 было признано целесообразным объединять их под единым командованием с ЗРК средней дальности С-75 и маловысотными С-125, сформировав зенитные ракетные бригады смешанного состава, включавшие командный пункт с 2-3 стрельбовыми каналами С-200 и несколько зенитных ракетных дивизионов С-75 и С-125. Такая схема организации с относительно малым количеством пусковых установок С-200 в бригаде позволила разместить дальнобойные зенитные ракетные комплексы в большем числе районов страны.
Важным достоинством «двухсотки» было применение самонаведения ракет. Даже не реализуя полностью свои возможности по дальности, ЗРК С-200 дополнял комплексы С-75 и С-125 с радиокомандным наведением, существенно усложняя для противника ведение радиоэлектронной борьбы и высотной разведки. Особенно явно преимущества С-200 над указанными системами проявлялись при противодействии самолётам-постановщикам активных помех, которые являлись почти идеальной целью для самонаводящихся ракет.
В годы холодной войны наличие в приграничных районах позиций ЗРК С-200 заставляло авиацию стран НАТО очень аккуратно относиться к неприкосновенности советских воздушных рубежей. В большинстве случаев взятие на сопровождение РПЦ «двухсотки» американского базового патрульного Р-3 Orion или самолёта дальней радиотехнической разведки RС-135 Rivet Joint было достаточно, чтобы их экипажи после получения сигнала об облучении спешно уводили борта за пределы зоны поражения дальнобойных советских комплексов. Развёртывание ЗРК С-200, ставших длинной рукой советской системы ПВО, в значительной мере парировало принятие на вооружение в США управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-69A SRAM с дальностью пуска 160 км. Эта ракета как раз и предназначалась для борьбы со средствами ПВО средней и малой дальности, а также для нанесения ударов по другим заранее обнаруженным целям и объектам. В качестве носителей этой ракеты могли применяться бомбардировщики B-52G и В-52Н, несущие по 20 ракет (из них восемь – в пусковых установках барабанного типа, 12 – на подкрыльных пилонах), FB-111, оснащаемые шестью ракетами, а позднее и В-1Б, на которых размещалось до 32 ракет. При отнесении позиций вперёд от обороняемого объекта ЗРК С-200 мог уничтожать самолёты-носители ракет SRAM ещё до их запуска, что позволяло рассчитывать на повышение живучести советской системы ПВО в целом. Также относительно немногочисленные С-200 могли эффективно бороться со скоростными и высотными разведчиками SR-71 и самолётами дальнего радиолокационного дозора, а также самолётами радиотехнической разведки и постановщиками активных помех, действующими с большего удаления, которые были недосягаемы для С-75.
В конце 1970-х в ЗРВ ПВО СССР начали поступать мобильные многоканальные системы С-300ПТ с буксируемыми пусковыми установками, в начале 1980-х – самоходные С-300ПС, а уже после распада СССР – усовершенствованные С-300ПМ. Но благодаря своей дальнобойности «двухсотки» ещё долго оставались актуальными, и превзойти их по дальности стрельбы удалось относительно недавно, только после введения в состав ЗРС С-400 ракеты 40Н6Е.
В то же время все ЗРК семейства С-200 обладали рядом существенных недостатков. В первую очередь это было связано с использованием ракет, заправляемых токсичным горючим и окислителем на основе оксидов азота. Неконтролируемое соприкосновение компонентов топлива неминуемо приводило к взрыву и пожару. Кроме того, при заправке, сливе топлива и обслуживании зенитных ракет личный состав был вынужден пользоваться изолирующими противогазами и защитными костюмами. Хотя все модификации ЗРК С-200 считались мобильными, перебазирование отдельных элементов и комплекса в целом являлось очень трудоёмким и небыстрым процессом, и фактически «двухсотка» являлась «полустационарной». Согласно нормативам, время развёртывания с марша – 24 часа. Но это было возможно в благоприятных погодных условиях и требовало героических усилий личного состава.
Стартовая позиция ЗРК С-200, выполненная в соответствии со всеми требованиями, является весьма впечатляющим фундаментальным сооружением, занимающим немалую территорию. Которое невозможно с чем-то спутать, и такая позиция легко читается на снимках, сделанных с воздуха и со спутника.
Стартовая позиция представляет собой группу стартовых площадок для пусковых установок (обычно шесть ПУ) и заряжающих машин с кабиной подготовки старта, дизельной электростанцией и подъездными путями, обеспечивающих подвоз ракет и заряжание «пушек».
Для размещения средств радиотехнической батареи возводились капитальные бетонные бункеры с земляным насыпным укрытием, что позволяло защитить аппаратную часть и личный состав (кроме антенн) от осколков авиационных ракет и бомб малого и среднего калибра. В отдельных защищённых помещениях, оборудованных герметизированными дверями, системами жизнеобеспечения и очистки воздуха, размещались комната дежурной боевой смены радиотехнической батареи, комната отдыха, учебный класс, убежище, туалет, тамбур и душевая для проведения дезинфекционной обработки личного состава.
В отличие от объектовых зенитных ракетных комплексов С-75 и С-125, получивших широкое распространение за рубежом и активно применявшихся в региональных конфликтах, ЗРК С-200 до первой половины 1980-х на экспорт не поставлялись. «Двухсотка» долго оставалась секретной даже для ближайших союзников по Организации Варшавского договора, что свидетельствует о её особой роли в системе ПВО и о том, какое значение этому комплексу придавало высшее советское военное руководство.
При беспрецедентно большой дальности поражения и досягаемости по высоте ЗРК С-200 всех модификаций являлись очень дорогостоящими в изготовлении, также они были весьма затратными в эксплуатации и сложными в обслуживании. По этой причине «двухсоток» после распада Советского Союза «независимым» республикам досталось намного меньше, чем объектовых комплексов других типов, и бывшие союзные республики распорядились доставшимся от ПВО СССР наследством по-разному.
По сравнению с другими советскими объектовыми ЗРК Советский Союз, а затем и Россия в численном выражении поставили иностранным заказчикам очень небольшое количество С-200ВЭ. Но в то же время, несмотря на немногочисленность, «двухсотки» существенно усилили потенциал противовоздушной обороны стран, принявших их на вооружение. За редким исключением служба экспортных ЗРК С-200ВЭ в странах, входивших в ОВД, после краха «Восточного блока» оказалась недолгой. В условиях разрядки международной напряженности и снижения риска большой войны в Европе до минимума многие государства списали или законсервировали эти очень дорогие и сложные в эксплуатации дальнобойные комплексы.
Спутниковые снимки позиций ЗРК С-200 в России
По сравнению с другими ЗРК первого поколения С-75 и С-125 дальнобойных С-200 было изготовлено в несколько раз меньше. В середине 1980-х в Советском Союзе было развёрнуто и находилось на хранении около 60 целевых каналов С-200. По мере поступления новых систем ПВО происходило списание ранних, сильно изношенных комплексов модификации С-200А «Ангара», развёрнутых на второстепенных направлениях и в глубине страны. Зенитные ракетные бригады смешанного состава и полки, в которых имелись дивизионы С-75, С-125 и С-200, со второй половины 1980-х стали активно перевооружаться на многоканальные ЗРС С-300П с твердотопливными ЗУР, находящимися в ТПК и не требующими обслуживания в течение гарантийного срока хранения. При этом бригады зачастую переформировывались в полки, а число дивизионов в полках сокращалось.
Но до середины 1990-х сокращения не носили массового и обвального характера. Модернизированные ЗРК С-200ВМ, являвшиеся «длинной рукой» войск ПВО страны, во многом были незаменимы. Модернизированная «Вега», способная достать вражеский самолёт ДРЛО, разведчик или постановщик помех на дистанции под 300 км, очень долго оставалась востребованной. В технической литературе говорится, что самой дальнобойной модификацией в «двухсотом» семействе являлся ЗРК С-200Д «Дубна». Однако изучив материалы, находящиеся в открытом доступе и общаясь с людьми, служившими на различных модификациях «двухсотки», мне не удалось найти подтверждения того, что С-200Д реально нёс боевое дежурство. Есть вероятность, что «Дубна» была построена в единственном экземпляре, испытана и находилась в опытной эксплуатации на полигоне Сарышаган в Казахстане.
Несмотря на сокращение военного бюджета и снижение военной угрозы, руководство МО РФ в 1990-е годы не стало совсем отказываться от весьма проблемных и дорогих в эксплуатации «двухсоток» с громоздкими 8-тонными ракетами, заправляемыми токсичным топливом и едким окислителем. Это объяснялось тем, что ЗРС С-300ПТ/ПС/ПМ не могли конкурировать с С-200ВМ по дальности стрельбы, кроме того, «трёхсоток» банально не хватало для того, чтобы прикрыть хотя бы часть потенциально опасных направлений и защитить все стратегически важные объекты.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200 под Северодвинском
Последние С-200ВМ, развёрнутые в Архангельской, Мурманской и Калининградской областях, сняли с боевого дежурства в конце 1990-х, после чего они были переданы на «хранение». Не составляет особого секрета, как в конце 1990-х и в начале 2000-х «хранилась» на наших военных базах сложная техника, в электронных блоках которой имелись радиодетали, содержащие драгметаллы. В течение нескольких лет большая часть законсервированных «двухсоток» подверглась безжалостному разграблению и фактически превратилась в металлолом. Официальное снятие с вооружения ЗРК С-200 в период «сердюковщины» по сути стало формальным подписанием «смертного приговора» зенитным комплексам, вернуть в строй которые не имелось возможности.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200 в Калининградской области
Впоследствии на части хорошо оборудованных в инженерном отношении позиций ЗРК С-200 были размещены ЗРС С-300П и С-400.
Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Азербайджане
Одной из стран, возникшей на обломках СССР и получившей ЗРК большой дальности С-200ВМ, является Азербайджан. После раздела советского военного имущества Баку досталось четыре «двухсотых» целевых канала. В начале 21 века азербайджанские С-200ВМ прошли «малую модернизацию» и восстановительный ремонт. Сообщалось, что запасы зенитных ракет В-880 (5В28) были пополнены в результате закупки на Украине.
Транспортно-перегрузочные машины с ЗУР 5В28 на военном параде в Баку в 2010 году
На двух позициях неподалёку от населённого пункта Аран в Евлахском районе ракеты на пусковых установках можно было наблюдать до 2014 года, а пусковые установки, заряжающие машины и радиолокаторы подсвета и наведения сохранялись до 2018 года.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ неподалёку от населённого пункта Аран. Снимок сделан в январе 2012 года
На пусковых установках, расположенных на побережье Каспия к востоку от Баку, зенитные ракеты имелись до августа 2018 года.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ к востоку от Баку. Снимок сделан в июле 2018 года
ЗРК С-200ВМ были окончательно сняты с вооружения после того, как командование силами ПВО Азербайджана сочло, что местные расчёты в полной мере освоили закупленные в России ЗРС С-300ПМУ-2 «Фаворит». В рамках контракта общей стоимостью $300 млн в 2012 году были завершены поставки двух дивизионных комплектов С-300ПМУ-2, по восемь буксируемых пусковых установок в каждом зрдн и 200 ЗУР 48Н6Е2.
Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Белоруссии
В августе 1992 года 2-я отдельная армия ПВО и управление ПВО СВ Белорусского военного округа были объединены в командование Войск ПВО Республики Беларусь. Вскоре после этого большую часть военной мощи, доставшейся от СССР, белорусские власти сочли избыточной, и в 1990-2000-е годы велась активная распродажа советского военного наследства по демпинговым ценам. В то же время белорусы до последнего, насколько это было возможно, держались за дальнобойные С-200ВМ, которые при дальности пуска по целям, летящим на средних и больших высотах до 240 км, могли контролировать большую часть территории Белоруссии и поражать цели над Польшей, Латвией и Литвой.
Два дивизиона, развёрнутых в 7 км северней города Лида, несли боевое дежурство до 2007 года. На позиции под Полоцком пусковые установки с ракетами В-880 сохранялись до 2015 года.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ под Полоцком. Снимок сделан в апреле 2015 года
В настоящее время на бывших позициях С-200ВМ под Полоцком развёрнуты ЗРС С-300ПС, переданные Россией. Перед отправкой в Беларусь аппаратная часть С-300ПС и ЗУР 5В55РМ прошли восстановительный ремонт и продление сроков эксплуатации.
Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Казахстане
Казахстан играл особую роль в обеспечении обороноспособности Советского Союза, на территории этой республики располагался основной космодром, а также ядерный и ракетные полигоны. В годы «холодной войны» воздушное пространство СССР с юга прикрывал пояс позиций зенитно-ракетных комплексов, протянувшийся через западную и центральную часть Туркмении, центр Узбекистана, южные и восточные районы Казахстана.
До недавних пор ЗРК С-200ВМ являлись наиболее дальнобойными средствами казахстанской системы противовоздушной обороны, и зенитные ракеты «двухсоток» регулярно демонстрировались на военных парадах.
Позиции С-200ВМ сохранялись в окрестностях города Караганда, на побережье Каспийского моря, южнее города Актау и к северу от Алма-Аты – всего четыре целевых канала.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ вод Карагандой. Снимок сделан в июле 2019 года
Зенитный ракетный дивизион, развёрнутый в 18 км западней Караганды, нес боевое дежурство до конца 2019 года. Инфраструктура комплекса оставалась на позиции до середины 2021 года. В 2023 году в 400 м северней от бывшей позиции ЗРК С-200ВМ был развёрнут дивизион С-300ПС.
До середины 2020 года с севера город Алматы прикрывали два С-200ВМ. В 2023 году «двухсотки» в этом месте заменили ЗРС С-300ПС.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 12 км северней Алматы. Снимок сделан в июне 2019 года
На спутниковых снимках, датированных апрелем 2020 года, можно наблюдать позицию ЗРК С-200ВМ в 10 км юго-восточней Актау. Из шести пусковых установок 5П72В только на двух имелись зенитные ракеты. Этот комплекс снят с боевого дежурства в 2023 году.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 10 км юго-восточней Актау. Снимок сделан в апреле 2020 года
Можно констатировать, что служба ЗРК С-200ВМ в Казахстане завершилась в 2023 году. В последние годы перед выводом из эксплуатации казахстанские «двухсотки» несли боевое дежурство усечённым составом, и ракетами заражались не все пусковые установки.
Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Туркменистане
До 1979 года туркменское направление считалось одним из наиболее вероятных для прорыва американских стратегических бомбардировщиков в центральные районы СССР со стороны Ирана. Впрочем, после Исламской революции ситуация сильно изменилась, и к 1991 году в Туркмении в основном были развёрнуты не самые новые средства ПВО.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 10 км юго-западней Туркменбаши. Снимок сделан в сентябре 2023 года
В 21 веке число объектовых комплексов, способных выполнить боевую задачу в Туркменистане, не превышало десяти единиц, и из этого количества на позициях в окрестностях городов Туркменбаши и Мары было развёрнуто четыре целевых канала С-200ВМ.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 20 км юго-восточней города Мары. Снимок сделан в сентябре 2023 года
Но на ЗРК, находящихся в строю, на пусковых установках наличествуют одиночные зенитные ракеты, и в лучшем случае это треть положенного по боевому расписанию боекомплекта. Скорее всего, это связано с тем, что в Туркменистане осталось очень мало пригодных к эксплуатации ракет В-880, выпущенных в 1980-е годы.
Но, несмотря на это, ЗРК С-200ВМ по-прежнему официально числятся на вооружении в Туркменистане, и зенитные ракеты В-880 очень эффектно смотрятся на парадах.
Спутниковые снимки украинских ЗРК С-200
После распада Советского Союза Украине досталось более десяти ЗРК С-200, часть которых находилась на хранении. В 1990-2000 годы украинские власти занимались активной распродажей военного имущества. Однако в силу специфики и конструктивных особенностей, экспорт ЗРК этого типа был сильно затруднён, да и не всякая страна могла позволить себе содержать комплексы С-200.
Недостаток финансирования привёл к тому, что к концу 1990-х в работоспособном состоянии осталось несколько украинских «двухсоток», а уровень подготовки их расчётов оставлял желать много лучшего. В отличие от России, Украина не производила противовоздушные системы средней и большой дальности самостоятельно, а денег для закупки новых комплексов за рубежом не имелось. В этой ситуации силами «Укроборонсервиса» в 2008 году была предпринята попытка модернизации ЗРК С-200ВМ. Однако дальше проведения текущего ремонта, позволяющего немного продлить срок эксплуатации, дело не продвинулось.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 2 км юго-восточней города Алешки. Снимок сделан в августе 2010 года
По состоянию на 2011 год позиции работоспособных «двухсоток» имелись неподалёку от города Алешки в Херсонской области и в 20 км севернее Львова.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 20 км севернее Львова. Снимок сделан в апреле 2009 года
В 2014 году украинские «двухсотки» начали снимать с боевого дежурства. Последний дивизион 540-го Львовского зенитного ракетного полка передал свою технику на хранение в 2016 году.
К февралю 2022 года на складах осталось некоторое количество исправных зенитных ракет и радиолокаторов подсвета цели, которые можно было ввести в строй, и украинским специалистам удалось реанимировать как минимум один комплекс. Также имеется вероятность, что Украина получила компоненты польских и болгарских ЗРК С-200ВЭ. Известно, что ВСУ пытались обстреливать ракетами В-880 наземные цели и, по неподтверждённым данным, производили пуски по российским самолётам.
Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Сирии
Зенитный ракетный комплекс С-200 «утратил невинность» в части секретности в 1983 году, после того как советское высшее военно-политическое руководство решило развернуть четыре дивизиона с советскими расчётами в Сирии. Вскоре после этого страны ОВД и КНДР получили доступ к экспортной модификации – С-200ВЭ.
В общей сложности до 1988 года Сирия получила восемь ЗРК С-200ВЭ (каналы), четыре технические позиции и 144 ракеты В-880Э.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в 9 км южнее Хомса. Снимок сделан в марте 2017 года
Эти комплексы были развёрнуты на позициях неподалёку от городов Дамаск и Хомс, а также в провинции Латакия. По состоянию на 2010 год в Сирии было восемь дивизионов, сведённых в два полка.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в 25 южнее Дамаска. Снимок сделан в декабре 2017 года
Сирийские С-200ВЭ неоднократно применялись при отражении ракетно-бомбовых ударов, наносимых Израилем, США, Великобританией и Францией. Обладая рекордными дальностью и высотой поражения воздушных целей, экспортная «Вега» неспособна обстреливать цели, летящие на высоте менее 300 м, и это делает её практически бесполезной против современных крылатых ракет, идущих на малых высотах. Кроме того, данный комплекс имеет относительно невысокую вероятность поражения активно маневрирующих самолётов тактической и палубной авиации, что подтверждается статистикой боевого применения. Тем не менее 10 февраля 2018 года зенитной ракетой В-880Э был поражен израильский истребитель F-16I Sufa. Самолет упал на севере еврейского государства. Пилоты катапультировались, но один получил тяжелые травмы. 17 сентября 2018 года сирийский ЗРК С-200ВЭ обстрелял российский Ил-20М, в результате чего самолёт был сбит, а все 15 человек находившиеся на борту погибли.
Согласно информации, опубликованной в зарубежных СМИ, в ходе израильских и американских авиаударов по Сирии часть комплексов была выведена из строя.
В сети опубликованы фотографии уничтоженного радиолокатора подсвета цели из состава ЗРК С-200ВЭ, развёрнутого в Эр-Романдане, в 10 км восточнее Дамаска. Судя по характеру повреждений, РПЦ получил прямое попадание противорадиолокационной ракеты, после чего загорелся. Впрочем, к середине 2024 года комплекс в Эр-Романдане удалось возвратить в строй. При этом запасной РПЦ был взят с хранения.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в Эр-Романдане, в 10 км восточнее Дамаска. Снимок сделан в июне 2024 года
Признаком работоспособности этого ЗРК в июне 2024 года является наличие ракет на пусковых установках.
Нетипичная по конфигурации позиция ЗРК С-200ВЭ по состоянию на первую половину 2022 года находилась на возвышенности в 40 км юго-восточней авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в провинции Латакия, в 40 км юго-восточней авиабазы Хмеймим. Снимок сделан в апреле 2022 года
После бегства из страны президента Башара Асада и захвата Дамаска вооруженными отрядами оппозиции, централизованная система ПВО Сирии прекратила своё существование. Сложно сказать, в каком состоянии сейчас находятся сирийские ЗРК С-200ВЭ, но с учётом всех обстоятельств крайне маловероятно, что они работоспособны.
Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Ливии
В рамках советско-ливийского военно-технического сотрудничества к концу 1985 года в Ливии, помимо более полусотни объектовых ЗРК С-75 и С-125, было развёрнуто восемь огневых позиций С-200ВЭ. К этим комплексам имелось 120 ракет В-880Э и четыре технических позиции для их снаряжения и обслуживания.
Хотя ливийская группировка ПВО формально представляла из себя серьёзную силу, она не смогла оказать особого сопротивления американским авиаударам, осуществленным в апреле 1986 года в рамках операции «Каньон Эльдорадо». В 1990-е годы оборонный потенциал Ливии, оказавшейся в международной изоляции, стал быстро деградировать, и система ПВО постепенно пришла в упадок. Хотя большая часть объектовых ЗРК осталась на позициях, их техническое состояние оставляло желать лучшего, а уровень профессиональной подготовки и мотивация расчётов были низкими.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в 50 км юго-западней города Мисурата. Снимок сделан в феврале 2004 года
Судя по спутниковым снимкам, к началу 21 века в работоспособном состоянии на территории Ливии сохранилось шесть комплексов С-200ВЭ.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ на южной окраине Триполи. Снимок сделан в мае 2010 года
На спутниковом снимке позиции С-200ВЭ, расположенной в южном пригороде Триполи, датированном маем 2010 года, видно, что не на всех пусковых установках были зенитные ракеты.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: эта же позиция ЗРК С-200ВЭ на южной окраине Триполи. Снимок сделан в марте 2025 года
После того как в 2011 году коалиция стран НАТО вмешалась в гражданскую войну, ливийская система ПВО подверглась серии авиаударов.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: уничтоженные элементы и радиолокаторы из состава ЗРК С-200ВЭ на позиции в южном пригороде Триполи. Снимок сделан в марте 2025 года
Наиболее уязвимыми компонентами «двухсотки» являются даже не зенитные ракеты и пусковые установки, а приданные радиолокационные средства, предназначенные для своевременного обнаружения воздушных целей и выдачи целеуказания, радиолокаторы подсвета и наведения, кабины управления и дизельные генераторы, обеспечивающие автономное энергоснабжение.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: радиолокаторы подсвета цели и другие элементы ЗРК С-200ВЭ в 50 км юго-западней города Мисурата. Снимок сделан в августе 2009 года
Именно по ним в первую очередь наносили удары самолёты и крылатые ракеты НАТО, а зенитные ракеты и пусковые установки по большей части были уничтожены в ходе боевых действий уже после падения режима Муаммара Каддафи.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: та же самая позиция ЗРК С-200ВЭ в 50 км юго-западней города Мисурата. Снимок сделан в июле 2013 года
В настоящее время в Ливии не имеется ни одного работоспособного или пригодного к восстановлению ЗРК С-200ВЭ.
Спутниковые снимки ЗРК С-200 в странах, входивших в Организацию Варшавского договора
В 1984-1985 гг. состоялись поставки «двухсоток» в страны ОВД. Первой в 1984 году два ЗРК С-200ВЭ (каналы), 26 ракет В-880Э и одну техническую позицию получила Болгария. Дивизионы, вооруженные этими комплексам, вошли в состав 1-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в 10 км к северу от города Костинброд.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиции ЗРК С-200ВЭ в 10 км к северу от города Костинброд. Снимок сделан в октябре 2024 года
Как это ни странно, но в отличие от Германии, Венгрии и Чехии, в Болгарии ЗРК С-200ВЭ не списали, и они до сих пор числятся на вооружении. В сентябре 2022 года на стартовую позицию зенитного дивизиона были допущены представители СМИ, которым продемонстрировали зенитные ракеты на пусковых установках и работу расчётов. Однако на спутниковых снимках, сделанных в октябре 2024 года, не видно зенитных ракет на пусковых установках, и это значит, что боевого дежурства болгарские «двухсотки» не несут.
В ГДР два ЗРК С-200ВЭ с 1985 года эксплуатировались в составе 43-й зенитной ракетной бригады «Эрих Вайнерт» со штабом в городе Заниц и два ЗРК в составе 41-й зенитной ракетной бригады «Герман Дункер» со штабом в городе Ладебург. После объединения Германии С-200ВЭ поступили в распоряжение Бундесвера и организационно вошли в 51-ю и 52-ю зенитно-ракетные эскадрильи. Но уже в декабре 1993 года последний дивизион был расформирован, а технику по большей части утилизировали. Один радиолокатор подсвета цели доставили в США, где разместили на полигоне Неллис Рейндж в Неваде и использовали для отработки приёмов радиоэлектронной борьбы в ходе учений ВВС США.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: пусковые установки с ракетами из состава ЗРК С-200ВЭ и С-75М3 в Военно-историческом музее — лётное поле Берлин-Гатов. Снимок сделан в сентябре 2023 года
В настоящее время из состава немецких «двухсоток» в Военно-историческом музее — лётное поле Берлин-Гатов сохранилась одна пусковая установка с ЗУР В-880Э.
В 1990-е годы были также списаны С-200ВЭ в Венгрии и Чехии. Но такие комплексы остались на вооружении в Польше.
Стартовые позиции двух дивизионов ЗРК С-200ВЭ 78-го зенитного ракетного полка развернули на побережье Балтийского моря в 8 км от городка Мжежино. Несмотря на сложное и весьма затратное обслуживание ракет и необходимость поддержания в надлежащем состоянии огневых позиций, ЗРК С-200ВЭ высоко ценились польскими военными за способность поражать цели, находящиеся в сотнях километров от пусковых установок.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиции ЗРК С-200ВЭ в 8 км от городка Мжежино. Снимок сделан в октябре 2025 года
В конце 1990-х Варшавский оборонно-технический университет и компания Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (WZU) получили задание одновременно с проведением капитального ремонта модернизировать технику и вооружение одного комплекса С-200ВЭ, который после завершения программы получил обозначение S-200С «Wega». Второй ЗРК и наиболее изношенные ЗУР использовались как источник запчастей. Официально модернизированный вариант приняли в эксплуатацию в 2002 году. В ходе капитального ремонта и обновления часть электроники была переведена на современную на тот момент элементную базу, а система управления оцифрована. По неподтверждённым данным, связь между основными элементами ЗРК после модернизации осуществляется по радиоканалу, что позволило отказаться от кабины К9М и кабельных линий.
В 2018 году польские источники писали, что командование ВВС инициировало очередную программу ремонта и обновления ЗРК S-200C. Утверждалось, что единственный оставшийся в строю комплекс получит модернизированный радиолокатор подсвета целей, восстановленные пусковые установки 5П72ВЭ, а также «ряд других элементов». Согласно справочным данным, в составе 36-го зенитного ракетного дивизиона до сих пор числится дивизион S-200С. Однако ряд экспертов сомневается в том, что он действительно боеспособен. Позиции ЗРК S-200С по-прежнему находятся на побережье Балтийского моря неподалёку от Мжежина. Однако уже в течение длительного периода времени какой-либо активности там не наблюдается, ракеты не заправляются горючим и не устанавливаются на «пушки».
Спутниковые снимки ЗРК С-200 в КНДР
После того как во второй половине 1980-х отношения с Китаем перестали быть откровенно враждебными, Советский Союз возобновил поставки современного оружия в Северную Корею. В 1987 году в КНДР доставили два ЗРК большой дальности С-200ВЭ (каналы) и 72 ЗУР В-880Э, для обслуживания которых предназначалась одна техническая позиция. Параллельно с «двухсотками» были переданы РЛС 5Н84АЭ и 19Ж6, а также РЛК «Кабина-66М».
Хотя ЗРК С-200ВЭ являются очень сложными и затратными в эксплуатации, командование ПВО КНДР желало получить комплексы, способные сбивать высотные скоростные разведчики SR-71 Blackbird и самолёты радиотехнической разведки RC-135V/W Rivet Joint, действующие далеко за пределами северокорейского воздушного пространства.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиции ЗРК С-200ВЭ в 25 км северней порта Вонсан. Снимок сделан в апреле 2020 года
Один комплекс был развернут на восточном побережье в 25 км северней порта Вонсан. Ещё один дивизион нёс боевое дежурство на позиции в горах, расположенной в 20 км юго-восточней города Саривон.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиции ЗРК С-200ВЭ в 20 км юго-восточней города Саривон. Снимок сделан в июне 2022 года
В зоне поражения северокорейских ЗРК С-200ВЭ находилась значительная часть территории Республики Корея, в том числе воздушное пространство над Сеулом и крупной авиабазой Осан. Помимо оборонной составляющей, ЗРК С-200ВЭ являлись одним из наиболее ярких визуальных символов военной мощи Северной Кореи. Очень крупные зенитные ракеты В-880Э эффектно смотрелись на военных парадах и всегда привлекали внимание.
До 2015 года на спутниковых снимках позиций северокорейских «двухсоток» на одиночных пусковых установках иногда можно было наблюдать зенитные ракеты. Но, судя по всему, сейчас ЗРК С-200ВЭ в КНДР не работоспособны. Впрочем, северокорейские ЗРК С-200ВЭ успешно выступали в качестве «пугала». После очередного обострения отношений между Пхеньяном и Сеулом северокорейские военные провели спецоперацию, разместив радиолокаторы подсвета цели на возвышенностях неподалёку от демилитаризованной зоны. При работе станции с максимальной мощностью излучения операторы РПЦ С-200ВЭ имели возможность обнаружить и захватить цель на дистанции более 350 км. Таким образом северные корейцы терроризировали пилотов ВВС Республики Корея, в кабинах которых после взятия их на сопровождение лучом РПЦ начинала верещать система оповещения, сигнализирующая о наведении зенитной ракеты.
Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Иране
После завершения Ирано-иракской войны с учётом ситуации в регионе иранское руководство озаботилось усилением системы ПВО страны, для чего помимо модернизации комплексов MIM-23 HAWK в Китае и России были приобретены дополнительные объектовые ЗРК HQ-2B и С-200ВЭ.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: пусковые установки ЗРК С-200ВЭ на позиции в 50 км к югу от Тегерана. Снимок сделан в январе 2019 года
В 1992 году в Иран прибыло три ЗРК С-200ВЭ «Вега-Э» (каналы) и 48 ЗУР экспортной модификации В-880Э, одна техническая позиция, а также РЛС метрового диапазона 5Н84АЭ и высотомеры ПРВ-13, которые обеспечивали своевременное обнаружение цели и выдачу целеуказания. В середине 1990-х Иран получил ещё два комплекса и дополнительную партию ракет.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: РЛС 5Н84АЭ недалеко от позиции ЗРК С-200ВЭ в 50 км к югу от Тегерана. Снимок сделан в сентябре 2020 года
Контракт на поставку С-200ВЭ был заключён ещё до распада Советского Союза, а реализовывать его пришлось России.
В отличие от большинства стран, в которых эксплуатировались «двухсотки», в Иране была реализована собственная оригинальная схема построения огневых позиций, когда на один радиолокатор подсвета цели 5Н62ВЭ приходится не шесть, как это было изначально принято в ПВО СССР, а только две пусковые установки 5П72ВЭ. Также в непосредственной близости от огневых позиций ЗРК и радиолокатора подсвета цели располагались РЛС дежурного режима.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ неподалеку от авиабазы Хамадан. В верхней части снимка видна РЛС дежурного режима. Снимок сделан в сентябре 2024 года
По всей видимости, такая схема огневых позиций связана с ограниченным количеством поставленных ракет и высокими эксплуатационными расходами на содержание и обслуживание.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в 3 км северней Международного аэропорта Исфахан. Снимок сделан в декабре 2021 года
До недавнего времени позиции иранских ЗРК С-200ВЭ находились в 50 км южней Тегерана, в окрестностях авиабазы Хамадан и Международного аэропорта Исфахан, неподалёку от порта Бендер-Аббас и рядом со взлётно-посадочной полосой авиабазы Бушир.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ неподалёку от порта базы Бендер-Аббас. Снимок сделан в апреле 2025 года
Примерно 20 лет назад в иранских СМИ было заявлено о «кардинальной модернизации» ЗРК С-200ВЭ и начале серийного производства дальнобойных зенитных ракет. Но, скорее всего, под «модернизацией» иранские официальные лица имели в виду восстановительный ремонт и частичный перевод на твердотельную элементную базу. Иностранные эксперты указывали, что в модернизации «двухсоток» Ирану была оказана помощь извне. Иностранные источники утверждали, что разработчиком и исполнителем программы обновления иранских С-200ВЭ было белорусское предприятие ОАО «Тетраэдр», которое с 2001 года специализируется на ремонте и модернизации противовоздушных систем советского производства.
Громоздкие комплексы С-200ВЭ фактически являются «средствами ПВО мирного времени». Они практически идеально подходят для борьбы с такими целями, как самолёты радиоэлектронной разведки RC-135 V/W или высотные разведчики U-2S и RQ-4 Global Hawk, но малоэффективны против крылатых ракет, беспилотников, самолётов тактической и палубной авиации, действующими на малых высотах, и крайне уязвимы в силу стационарного размещения. К сожалению, сервис Googlе Еаrth пока не опубликовал снимков территории Ирана, сделанных после 24 июня 2025 года. Но, судя по всему, «двухсотки», как и другие иранские противовоздушные системы, не сыграли заметной роли в защите от ударов израильской авиации, и стационарные позиции С-200ВЭ наверняка сильно пострадали от управляемых бомб и ракет.
Продолжение следует...
