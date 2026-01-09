ЗРК С-200 на спутниковых снимках

Спутниковые снимки позиций ЗРК С-200 в России



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200 под Северодвинском



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200 в Калининградской области

Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Азербайджане



Транспортно-перегрузочные машины с ЗУР 5В28 на военном параде в Баку в 2010 году



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ неподалёку от населённого пункта Аран. Снимок сделан в январе 2012 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ к востоку от Баку. Снимок сделан в июле 2018 года

Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Белоруссии



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ под Полоцком. Снимок сделан в апреле 2015 года

Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Казахстане



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ вод Карагандой. Снимок сделан в июле 2019 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 12 км северней Алматы. Снимок сделан в июне 2019 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 10 км юго-восточней Актау. Снимок сделан в апреле 2020 года

Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Туркменистане



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 10 км юго-западней Туркменбаши. Снимок сделан в сентябре 2023 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 20 км юго-восточней города Мары. Снимок сделан в сентябре 2023 года

Спутниковые снимки украинских ЗРК С-200



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 2 км юго-восточней города Алешки. Снимок сделан в августе 2010 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВМ в 20 км севернее Львова. Снимок сделан в апреле 2009 года

Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Сирии



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в 9 км южнее Хомса. Снимок сделан в марте 2017 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в 25 южнее Дамаска. Снимок сделан в декабре 2017 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в Эр-Романдане, в 10 км восточнее Дамаска. Снимок сделан в июне 2024 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в провинции Латакия, в 40 км юго-восточней авиабазы Хмеймим. Снимок сделан в апреле 2022 года

Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Ливии



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в 50 км юго-западней города Мисурата. Снимок сделан в феврале 2004 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ на южной окраине Триполи. Снимок сделан в мае 2010 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: эта же позиция ЗРК С-200ВЭ на южной окраине Триполи. Снимок сделан в марте 2025 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: уничтоженные элементы и радиолокаторы из состава ЗРК С-200ВЭ на позиции в южном пригороде Триполи. Снимок сделан в марте 2025 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: радиолокаторы подсвета цели и другие элементы ЗРК С-200ВЭ в 50 км юго-западней города Мисурата. Снимок сделан в августе 2009 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: та же самая позиция ЗРК С-200ВЭ в 50 км юго-западней города Мисурата. Снимок сделан в июле 2013 года

Спутниковые снимки ЗРК С-200 в странах, входивших в Организацию Варшавского договора



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиции ЗРК С-200ВЭ в 10 км к северу от города Костинброд. Снимок сделан в октябре 2024 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: пусковые установки с ракетами из состава ЗРК С-200ВЭ и С-75М3 в Военно- историческом музее — лётное поле Берлин-Гатов. Снимок сделан в сентябре 2023 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиции ЗРК С-200ВЭ в 8 км от городка Мжежино. Снимок сделан в октябре 2025 года

Спутниковые снимки ЗРК С-200 в КНДР



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиции ЗРК С-200ВЭ в 25 км северней порта Вонсан. Снимок сделан в апреле 2020 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиции ЗРК С-200ВЭ в 20 км юго-восточней города Саривон. Снимок сделан в июне 2022 года

Спутниковые снимки ЗРК С-200 в Иране



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: пусковые установки ЗРК С-200ВЭ на позиции в 50 км к югу от Тегерана. Снимок сделан в январе 2019 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: РЛС 5Н84АЭ недалеко от позиции ЗРК С-200ВЭ в 50 км к югу от Тегерана. Снимок сделан в сентябре 2020 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ неподалеку от авиабазы Хамадан. В верхней части снимка видна РЛС дежурного режима. Снимок сделан в сентябре 2024 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ в 3 км северней Международного аэропорта Исфахан. Снимок сделан в декабре 2021 года



Спутниковый снимок Googlе Еаrth: позиция ЗРК С-200ВЭ неподалёку от порта базы Бендер-Аббас. Снимок сделан в апреле 2025 года