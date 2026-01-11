Красный командир Иван Сорокин. Самовлюблённый авантюрист или талантливый полководец?
Военфельдшер 3-го линейного полка Кубанского казачьего войска И. Сорокин. 1914 г.
Иван Лукич Сорокин был одним из ярких и талантливых полководцев Красной Армии начала гражданской войны. Но сейчас он полузабыт, и о нем лишь мельком упоминают в учебниках. Сорокин иногда появляется на страницах книг, но только в качестве второстепенного героя. Перед читателями он неизменно предстает в образе желающего стать «новым Бонапартом» лихого, честолюбивого и самовлюбленного авантюриста. Таким он изображен, например, в романе Алексея Толстого «Хождение по мукам». Как вам такая цитата:
Или – такая:
Или – вот эта:
Левый эсер Евгений Давыдович Лехно, который в мае 1917 года был избран председателем исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов Сочинского округа, а осенью – председателем городской думы Сочи, комментируя вот такие литературные рассказы о пьянстве и разврате Сорокина, иронично заметил:
Иван Сорокин (слева) в фильме «Хождение по мукам», 1957-1959 гг.
А таким Сорокини был представлен в экранизации этого романа 1974-1977 гг.
Но если «копнуть поглубже», мы с удивлением увидим чрезвычайно лестные характеристики, которые давали Сорокину современники – причем по обе стороны фронта.
Начальник штаба Красной Армии Северного Кавказа С. В. Петренко утверждает:
То есть обвинение в «бонапартизме» не слишком оправдано.
Продолжим цитату Петренко:
Примерно о том же пишет адъютант Сорокина Ф. Крутоголов:
И далее:
Он же писал потом:
Ф. Крутоголов, участник гражданской и Великой Отечественной войн, в Красной Армии дослужился до звания майора (интендант II ранга)
Семён Будённый говорил о Сорокине:
А затем следует загадочное и туманное дополнение:
Политический комиссар Красной Армии Северного Кавказа П. С. Гуменной сожалеет:
Хорошо знавший Сорокина советский генерал-полковник М. П. Ковалев (в 1945 году во время войны с Японией – заместитель командующего Забайкальским фронтом маршала Малиновского, затем – заместитель командующего Ленинградским военным округом) категорично утверждает:
И даже более того:
Командарм 2-го ранга М. П. Ковалёв на фотографии середины 30-х гг.
А вот мнение самого Деникина о действиях Сорокина летом и осенью 1918 года:
И даже в романе не любившего Сорокина А. Толстого есть такие строки:
Давайте немного поговорим о нем.
Происхождение и молодость героя статьи
Иван Лукич Сорокин родился 4 (16) декабря 1884 года в Кубанской станице Петропавловской, Кубанской области. Учился в Екатеринодарской военно-фельдшерской школе, участвовал в Русско-японской войне, но об этом периоде его жизни мало что известно.
После начала I мировой войны Сорокин оказался на Кавказском фронте. Служил в 1-й Кубанской пластунской бригаде, которая участвовала в сражениях у Сарыкамыша, Ардагана, Эрзерума, Трапезунда, Эрзинджана и Хопа.
В 1915 году он «сменил специальность» – был направлен на учёбу в 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков, по окончании которой получил звание казачьего хорунжего.
Хорунжий И. Л. Сорокин (справа) на Кавказском фронте
Далее воевал в составе 3-го Линейного казачьего полка, дослужился до чина подъесаула, стал командиром сотни 1-го Лабинского казачьего полка, был награждён как минимум двумя георгиевскими крестами. Утверждают, что в 1917 году Сорокин вступил в партию эсеров. Впрочем, упоминавшийся выше Е. Лехно утверждал обратное:
А как же выглядел этот красный командарм? Упоминавшийся выше С. В. Петренко (начальник штаба Красной Армии Северного Кавказа) даёт такое описание внешности героя статьи:
Первые успехи красного командира Ивана Сорокина
А. Толстой писал:
В начале 1918 года именно Сорокин организовал первый казачий красный отряд на Кубани. Его первоначальная численность составляла 150 человек, но в каждой станице к нему присоединялись все новые группы казаков, и через 2 недели у Тихорецкой Сорокин командовал целой бригадой численностью около четырех тысяч человек. Здесь он присоединился к сформированной в начале февраля 1917 года Юго-Восточной революционной армии, которой командовал донской казак – бывший хорунжий А. И. Автономов.
А. И. Автономов на фотографии 1919 г.
Екатеринодар защищала белая Кубанская армия генерала Покровского, однако тот не решился вступить в бой и покинул город. Отряды Сорокина вошли в Екатеринодар 1 (14) марта 1918 года. Кубанцы же присоединились к пришедшей от Ростова Добровольческой армии. Теперь в распоряжении ее командующего – Л. Корнилова, находились шесть тысяч человек, артиллерийских орудий было 20. А в Юго-Восточной армии Автономова и Сорокина насчитывалось до 20 тысяч бойцов.
Встал вопрос: что делать дальше? Деникин, Алексеев и Романовский выступили с вполне разумным предложением закончить кампанию и направить войска к Дону. Однако Корнилов приказал идти на Екатеринодар. А на Кубани как раз в это время температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, и именно эта часть пути «добровольцев» вошла в историю как «Ледяной поход». Деникин писал о движении белогвардейцев к столице Кубани:
9 апреля (26 марта) 1918 года «добровольцы» и кубанцы подошли к Екатеринодару. Город оборонял Иван Сорокин – и в числе его подчиненных был когда-то знаменитый красный командир «из народа» Иван Кочубей.
Памятник Кочубею в п. Бейсуг
Отметим, что в СССР было снято четыре полнометражных художественных фильмов о героях гражданской войны, один из них – о Кочубее (героями других стали Василий Чапаев, Александр Пархоменко и Сергей Лазо).
Вернемся к Екатеринодару марта 1918 года. Итак, город защищал Сорокин, а командарм Алексей Автономов возглавил части, которые действовали против белых с юга – от станицы Григорьевской. В трехдневных боях белые потерпели сокрушительное поражение. Из шести тысяч человек 400 были убиты, свыше полутора тысяч – ранены. В числе погибших оказались командир Ударного Корниловского полка Митрофан Неженцев и сам главнокомандующий.
Началось бесславное отступление к Ростову-на-Дону. Состояние армии, которую фактически погубил Корнилов, передает этот рисунок этого неизвестного белогвардейца:
Общие потери белых к концу пути достигли 90 % от личного состава – таким катастрофичным итогом боевой кампании мог «похвастаться», пожалуй, лишь Наполеон, чья «Великая армия» практически погибла в России в 1812 году.
После разгрома белогвардейцев Иван Сорокин был назначен помощником главнокомандующего войсками Кубано-Черноморской республики – Алексея Автономова.
На этой фотографии 1918 г. Автономов сидит в центре, Сорокин – слева от него
Между тем ситуация на юге России складывалась весьма запутанная. В это время здесь существовали сразу несколько Советских республик, которые были отрезаны от основной территории советской России Донской областью и «добровольцами» Деникина. Ближайшим к ним надёжным оплотом Советской власти была Астрахань, которая находилась в 400 км пути по сухой по степи, переходящей в полупустыню.
Руководители этих республик, формально подчиняясь Москве, принимали решения по известной поговорке «до Бога – высоко, до царя – далеко». По тому же принципу действовали командиры их армий. Командующий Юго-Западной армией Автономов не слишком считался с Центральным исполнительным комитетом Кубано-Черноморской Республики, а затем вступил в прямое противостояние, именуя его членов «немецкими шпионами и провокаторами». Те, в свою очередь, называли Автономова «бандитом и врагом народа». Этот «обмен любезностями» закончился приказом ЦИК Кубано-Черноморской республики об отстранении Автономова от обязанностей главнокомандующего. Автономов ответил арестом 20 мая 1918 года членов Чрезвычайного штаба обороны и оцеплением здания Центрального исполнительного комитета. Позже он всё-таки освободил арестованных, но обратился за поддержкой к созванному им 21 мая в станице Кущевской съезду представителей армии. Дело дошло до находившегося в Царицыне Чрезвычайного комиссара Юга России Орджоникидзе, который встал на сторону ЦИК. Вот Орджоникидзе Автономов ослушаться не посмел и все же оставил пост главнокомандующего. Сорокин во многом разделял точку зрения командарма, он тоже критиковал руководителей Кубано-Черноморской республики, вполне справедливо утверждая, что они не знают «местной специфики». И он был очень популярен в войсках, современники вспоминали, что речи Сорокина оказывали «зажигающее действие». Цитировавшийся выше С. Петренко сообщает, что позже при выходе Сорокина из вагона «его всегда встречал и провожал оркестр», и утверждает, что это было инициативой «штабных» – как «знак глубокого к нему уважения». При этом Сорокин ратовал за широкое привлечение царских «военных специалистов».
Однако руководство республики не доверяло ему, и потому 26 мая 1918 года во главе армии был поставлен Карл Калнин – бывший прапорщик царской армии, член РСДРП(б) с 1904 года.
Но и Сорокин командовал крупной группировкой красных войск. Общая численность его бойцов составляла 30 тысяч бойцов. Из тяжёлого вооружения имелись 2 бронепоезда и 80 артиллерийских орудий. На севере его противниками стали немецкие оккупанты, на северо-востоке – Донская казачья и Добровольческая белые армии.
3 августа 1918 года Сорокин все же получил пост командарма. Отметим, что недоверие между Центральным исполнительным комитетом Республики и Сорокиным никуда не делось, что привело к печальным последствиям. Член ЦИК И. Т. Шаповалов писал потом:
В следующей статье мы продолжим рассказ об Иване Сорокине – уже о красном командарме. О его конфликте с Центральным исполнительным комитетом Кубано-Черноморской республики, закончившемся гибелью этого неоднозначного, но весьма незаурядного человека.
