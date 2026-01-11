Красный командир Иван Сорокин. Самовлюблённый авантюрист или талантливый полководец?



Военфельдшер 3-го линейного полка Кубанского казачьего войска И. Сорокин. 1914 г.

По ночам, когда опускались шторы в салоне и Сорокин впадал в мрачный восторг хмеля, Зинка, побренчав на балалайке, принималась нести ту же бурду, что и Беляков: про близкий конец революции, про блистательную судьбу Наполеона, сумевшего перекинуть мост от якобинского террора к империи… У Сорокина начинали светиться глаза, билось сердце, гоня в мозг горячую кровь пополам со спиртом… Он срывал штору и глядел в окно, в ночную темноту, где ему чудились отблески его горячечной фантазии.

Налитые кровью глаза Сорокина были выпучены, рот в пене, черной рукой он еще сжимал расстрелянный револьвер.

На главнокомандующего Сорокина страшно было и смотреть: эти дни он питался спиртом и кокаином, – глаза его воспалились, лицо почернело, он сорвал голос и, как обезумевший, пер вперед на плечах армии.

Не слишком ли много пьянствует Сорокин? Воевать против отборных... полков белой армии вряд ли можно было в состоянии беспробудного пьянства... Я не знаю случая, чтобы командир пьянствовал и отряд его не переизбрал... Под пристальными взглядами бойцов... невозможно было пьянство в то суровое время.



Иван Сорокин (слева) в фильме «Хождение по мукам», 1957-1959 гг.



А таким Сорокини был представлен в экранизации этого романа 1974-1977 гг.

Власти политической он (Сорокин) не искал, так как знал, что с ней не справится.

Зато Сорокин великолепно разбирался в военных вопросах. Тактические задачи, стратегические планы он решал и развивал быстро и наверняка. Он часто спорил с теми или другими командирами – и на деле всегда был прав.

Я работал все время с Сорокиным, и я всегда чувствовал, что имею дело с человеком очень решительным, обладающим огромной силой воли и непреклонным характером. Держался он очень спокойно, отдавал распоряжения, не повышая тона. И надо сказать, Сорокин пользовался большим уважением не только у рядовых бойцов, но и у командиров, и политработников.

Лучше бы он (Сорокин) был убит в бою, мы бы похоронили его в красном гробу с воинскими почестями, как героя, каким он и был, чем всю жизнь слушать и читать о нем как о предателе.



Ф. Крутоголов, участник гражданской и Великой Отечественной войн, в Красной Армии дослужился до звания майора (интендант II ранга)

Он был настоящим казачьим полководцем, который боролся за правду.

Но она (правда) не всегда идёт в согласие с реальной жизнью.

Если бы при Сорокине был такой политический комиссар, каким был Ворошилов при Буденном... Сорокин был бы не авантюристом, как его теперь описывают, а был бы не меньшим героем, чем очень многие герои того времени... быть может, и Буденный при другом комиссаре не был бы Буденным.

Большой радостью для Деникина была смерть Сорокина.

От разгрома Деникина спасла смерть Сорокина.



Командарм 2-го ранга М. П. Ковалёв на фотографии середины 30-х гг.

Весь план свидетельствует о большой смелости и искусстве. Не знаю чьих – Сорокина или его штаба. Но если вообще идейное руководство в стратегии и тактике за время северокавказской войны принадлежало самому Сорокину, то в лице фельдшера-самородка Советская Россия потеряла крупного военачальника.

Где только колебался бой, всюду красноармейцы видели мчавшегося Сорокина на рыжем коне. Казалось, одной своей страстной волей он поворачивал судьбу войны, спасая Черноморье… днем и ночью он носился по фронту – в вагоне, на дрезине, верхом.

Происхождение и молодость героя статьи



Хорунжий И. Л. Сорокин (справа) на Кавказском фронте

Сорокин именовал себя левым эсером... Я этого не знал, хотя и был одним из лидеров социалистов-революционеров на Северном Кавказе. Да, я думаю, он не был им.

Небольшого роста, черноволосый, смуглый, с маленькой проседью над нависшими бровями и хохлацкими усами, он не производил никакого особенного впечатления на первый взгляд. Но уже после двух слов чувствовалось, что имеешь дело с человеком очень решительным, с огромной силой воли.

Первые успехи красного командира Ивана Сорокина

Сорокин был рожден революцией. Он звериным чутьем понимал ее взлеты и падения.



А. И. Автономов на фотографии 1919 г.

Люди и лошади быстро обросли ледяной корой; казалось, все промёрзло до самых костей; покоробившаяся, будто деревянная одежда сковала тело; трудно повернуть голову, трудно поднять ногу в стремя.



Памятник Кочубею в п. Бейсуг



На этой фотографии 1918 г. Автономов сидит в центре, Сорокин – слева от него

При положительных качествах военного организатора, храброго командира, Сорокин, к сожалению, не обладал соответствующей политической подготовкой и, будучи назначен главнокомандующим, стал проявлять свои истинные отвратительные черты характера: чуть ли не султанскую властность, честолюбие, подозрительность... Сорокин стал считать себя выше Центрального Исполнительного Комитета, выше крайкома партии Северо-кавказской республики.