«Боевые автомобили» Древнего мира

Боевая колесница ахейцев XV в. до н. э. Воины одеты так, как об этом нам известно из данных археологических раскопок на территории Греции. Производитель: «Silver Dream Studio» и компания «Alive history»

Ассирийская колесница. Я бы, конечно, не стал расписывать обода колес и стенки короба, но… красиво смотрится, что и говорить. Правда, царь в такой колеснице смотрелся бы эпичнее. Производитель: «Silver Dream Studio» и компания «Ниена»

Ассирийские колесницы, запряженные тройкой лошадей, мчатся на врага. Колеса также с шестью спицами, но обода значительно массивнее египетских. На кузове, как и у египтян, видны пеналы для стрел и для лука, также в кузове находится флагшток с эмблемой, копье и щит, усаженный остриями. Музей им. Пушкина, Москва. Фотография автора

Миниатюра из «белого металла», изображающая египетскую колесницу в битве при Кадеше 1300 г. до н. э. Производитель: «Silver Dream Studio» и «El Viejo Dragon»

Восстановленная копия изображения египетской колесницы из Абу-Симбела. Рамсес II в боевой колеснице. Фрагмент из книги 1832 года об итогах экспедиции Ипполито Розеллини

Вот его внешний вид с той стороны, где на «Штандарте мира и войны» изображены боевые колесницы шумеров

