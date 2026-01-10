«Боевые автомобили» Древнего мира
«Штандарт войны и мира». Британский музей
Вторая книга Царств, 15:1
Рассказы о военной технике прошлого. Сегодня в боевых действиях активно используется колесный автотранспорт. Автомобили перевозят бойцов из тыла на передовую, боевые бронированные машины участвуют непосредственно в боях, на многих из них монтируется тяжелое вооружение – комплексы ПВО, ПТУРСы, минометы и даже артиллерийские орудия. Но это сегодня, а как было в далеком прошлом, когда ДВС еще не изобрели?
А в древности роль БА играли колесницы, повозки с запряженными в них лошадьми. Понятно, что для того, чтобы они появились, нужно было прежде всего одомашнить саму лошадь. Причем лошади того времени были мелкими, поэтому ездить на них верхом изначально было весьма затруднительно. А вот запрягать в повозки – самое милое дело. Также к этому времени должно было быть уже изобретено и колесо, ибо какая же повозка без колес? Правда, у индейцев Северной Америки, ну тех, что жили на Великих равнинах, в обиходе было травуа – «повозка» без колес, из шестов, привязанных к лошади, но она использовалась только для перевозки поклажи.
Опять же для колесниц очень важны были не просто колеса, а колеса легкие и прочные. А они появились не сразу. Начнем с того, что остатки древнейших колесниц, принадлежавших к синташтинской культуре, были найдены археологами в могильнике Кривое озеро на Южном Урале. Радиоуглеродный анализ позволил датировать их 2026 годом до н. э. Причем, синташтинская колесница как раз и была… колесницей в том виде, в каком мы ее обычно себе представляем еще со школьных времен, то есть двухколесной повозкой, с колесами диаметром около 90 см и с 10 спицами (в одном с 11-ю!).
Лаборатория экспериментальной археологии Центра Евразийских исследований ЮУрГУ, провела реконструкцию найденных колесниц. Сделали точную копию колесницы, провели ее натурные испытания. То есть поездили на ней по местности, причем примерно такой же, что была в этом месте в то далекое время. И колёса выдержали длительную нагрузку, а скорость, до которой ее удалось разогнать, составила 40 км в час. Для времени около 4000 лет назад это был практически рекорд скорости! Причем синташтинская колесница была далеко не единственной найденной в этом регионе. Таких находок на Южном Урале было сделано 16, в различных погребениях. Правда, поскольку сделаны они были из дерева, то сохранившихся колесниц просто нет. В погребальных камерах сохранились лишь остатки древесины. Но так как колеса при погребении вкапывались в грунт, а грунтом являлась глина, то в ней сохранились их четкие отпечатки. Поэтому измерить и повторить все это уже сегодня было совсем нетрудно.
Интересно, что потом, то есть после изобретения этих своих колесниц, синташтинцы покатились на них на Восток, а затем явно спустились к Югу, и очень может быть, что это именно они прикатились на них в древнюю Индию, и стали там кланом воинов на колесницах, что были столь красочно описаны в «Махабхарате».
Впрочем, до колесниц додумались не только жители уральских степей. Например, цельнодеревянное и довольно неплохо сохранившееся колесо (диаметр 70 см, толщина 5 см) возрастом около 5100-5350 лет нашли неподалёку от словенской столицы Любляны, а в одном из курганных погребений майкопской культуры IV тысячелетия до н. э. в Краснодарском крае колесо от повозки, в которую, скорее всего, запрягались быки. Сейчас трудно сказать, использовались ли древние колесницы синташтинцев в бою или нет.
Но зато нам совершенно точно известно, кто первым (во всяком случае, на основе известного нам артефакта) додумался до того, чтобы применить колесницы в бою. Это были жители Месопотамии – древние шумеры. От них нам достался уникальный памятник: «Штандарт войны и мира» — пара инкрустированных декоративных панелей, найденныхх экспедицией Л. Вулли при раскопках шумерского города Ура.
Вот его внешний вид с той стороны, где на «Штандарте мира и войны» изображены боевые колесницы шумеров
Колесница шумеров крупным планом. «Штандарт мира и войны»
Как можно видеть, шумерская колесница была сооружением довольно массивным, с кузовом прямоугольной формы и явно сделана из дерева. Колесница была узкой: на ней стояли друг за другом два человека. Возница – воин, управлявший колесницей впереди, а тот, что находился сзади, сражался с противником. С трёх сторон их защищали деревянные борта; самый высокий борт был спереди. Колесницы были на четырех колесах. Колесо со спицами в то время ещё не были изобретено, поэтому колёса у шумерских колесниц цельнодисковые. Спереди к кузову прикреплялось дышло. На конце дышла, перпендикулярно ему, крепилась перекладина изогнутой формы – ярмо. Ярмо ремнями закреплялось на спинах животных, тянувших эту колесницу.
Лошадь в то время ещё не была одомашнена, поэтому в шумерскую колесницу запрягали… четырёх ослов! Воин и возница носили шлемы. Но, судя по дошедшим до нас изображениям, они не использовали ни доспехов, ни щитов. Воин вооружался дротиками и копьём или топором для ближнего боя. В отличие от лёгкой пехоты, дротики колесничих были с бронзовыми наконечниками.
Уже в наше время шумерская колесница была реконструирована. Выяснилось, что она могла развивать довольно приличную для того времени скорость – около 20 км/ч, но при этом была не слишком устойчива и при поворотах может легко опрокинуться. Был у них и другой существенный недостаток – их сильно трясло, поскольку никаких амортизаторов тряски у шумерских колесниц не было. А ведь даже на ровной поверхности попадаются ухабы и неровности, так что поездка на шумерской колеснице на местности была удовольствием явно сомнительным.
Но для того времени и она была по-настоящему грозным оружием. Воины в колесницах метали в противника один дротик за другим, поскольку имели их запас, легко при этом уклоняясь от ближнего боя. Их можно было использовать и как передвижные командные пункты, и для преследования отступающего противника, чтобы опять же швырять дротики в спины бегущих.
Современная реконструкция шумерской колесницы. Рис. А Шепса
Считается, что в Древнем Египте колесницы оказались вместе с народом гиксосов, которые подчинили его своей власти примерно в 1700 году до н. э. Однако египтяне вскоре не только переняли у гиксосов этот «боевой механизм», но и разработали свою собственную конструкцию колесницы, которая по сравнению с гиксосским вариантом была значительно легче. И вот тут археологам повезло по-настоящему. Дело в том, что в гробнице фараона Тутанхамона они нашли целых шесть древнеегипетских колесниц разного типа. Среди них оказались две большие церемониальные колесницы, затем одна маленькая, но богато украшенная, и три облегчённые, явно предназначенные для ежедневного использования. Колеса у них имели по шесть спиц, причем и спицы, и обода были сделаны из древесины… березы! Днище – из сплетенных кожаных ремней, а сам короб был также кожаным, с деревянными изогнутыми дугами. То есть вся конструкция колесницы была облегчена до предела, что позволяло упряжке из двух лошадей вести ее с достаточно большой скоростью.
Восстановленная копия изображения египетской колесницы из Абу-Симбела. Рамсес II в боевой колеснице. Фрагмент из книги 1832 года об итогах экспедиции Ипполито Розеллини
Кстати, кожаный короб колесницы был также найден в гробнице фараона Тутмоса IV (1397-1388 годы до н. э.), а их отдельные фрагменты – в гробницах Аменхотепа II (1428-1397 годы до н. э.) и Аменхотепа III (1388-1351 годы до н. э.). То есть изучать древнеегипетские колесницы сегодня можно в деталях…
Миниатюра из «белого металла», изображающая египетскую колесницу в битве при Кадеше 1300 г. до н. э. Производитель: «Silver Dream Studio» и «El Viejo Dragon»
Колесницы активно использовались египтянами во время военных столкновений с другими народами, например, в битве при Мегиддо и особенно в битве с хеттами при Кадеше, где в бою были задействованы (или вполне могли быть задействованы!) тысячи боевых колесниц.
Египетская колесница с фигуркой фараона Рамзеса II в битве при Кадеше. Производитель: «Silver Dream Studio» и «Seil models»
Также и для войны, и для охоты колесницы использовались в Ассирии, о чем говорят их многочисленные изображения на барельефах.
Ассирийский царь Ашшурбанапал охотится на львов. Рельеф из Северного дворца в Ниневии, ок. 645-635 годы до н. э. Британский музей
Царь в окружении своих воинов на колеснице, запряженной тройкой лошадей. Музей им. Пушкина, Москва. Фотография автора
Ассирийские колесницы, запряженные тройкой лошадей, мчатся на врага. Колеса также с шестью спицами, но обода значительно массивнее египетских. На кузове, как и у египтян, видны пеналы для стрел и для лука, также в кузове находится флагшток с эмблемой, копье и щит, усаженный остриями. Музей им. Пушкина, Москва. Фотография автора
Ассирийская колесница. Я бы, конечно, не стал расписывать обода колес и стенки короба, но… красиво смотрится, что и говорить. Правда, царь в такой колеснице смотрелся бы эпичнее. Производитель: «Silver Dream Studio» и компания «Ниена»
Из текста «Илиады» и «Одиссеи» Гомера мы знаем, что греки и троянцы воевали под стенами Трои, также применяя колесницы. Причем довольно оригинальным образом. На них в бой выезжали одетые в доспехи цари и сражались с них, используя в качестве возвышенной боевой площадки. Возможно, что при этом они были одеты в металлические доспехи, подобные «доспехам из Дендры», и шлемы из кабаньих клыков.
Боевая колесница ахейцев XV в. до н. э. Воины одеты так, как об этом нам известно из данных археологических раскопок на территории Греции. Производитель: «Silver Dream Studio» и компания «Alive history»
На рубеже XIII–XII веков до н. э. греками также использовались боевые колесницы: так называемая бига, запряжка из двух коней, в которой находилось два воина, один из которых был вооружён круглым щитом и парой копий. Соответственно, колесница с тремя лошадьми называлась трига, а та, в который их было четыре – квадрига. Колесный бандаж делался из железа. Когда колесницы не использовались, колёса с них в целях лучшей сохранности снимались. Поскольку образы «Илиады» и «Одиссеи» в Греции с течением времени постоянно трансформировались в сторону современности, нет ничего удивительного в том, что их героев греки и намного позднее изображали в доспехах V–IV вв. до н. э. А значит, набор фигурок колесницей фирмы «El Viejo Dragon» вполне допустим!
«Триумф Ахиллеса!». Производитель: «Silver Dream Studio» и компания «Alive history»
Колесница карфагенян. Производитель: «Silver Dream Studio» и компания «Ниена»
Использовали колесницы и карфагеняне, и персы, пытавшиеся с помощью серпоносных колесниц разбить Александра Македонского в битве при Гавгамелах, и кельты в Англии, о чем мы имеем свидетельство самого Гая Юлия Цезаря, но только по мере развития коневодства роль их, как боевого средства, постепенно снижалась. Лошади стали более рослыми, теперь на них можно было ездить верхом, и колесницы стали использовать в том же Риме исключительно для спортивных состязаний, ну и в качестве почетного транспорта для императоров во время их триумфальных шествий. Попытки их реанимации, предпринятые Леонардо да Винчи в Новое время, также не удались, как и попытки использовать их в качестве «танков» по задумке Вольтера, предлагавшего конную «боевую машину» императрице Екатерине Великой.
«Танк Вольтера». Рис. А. Шепса
