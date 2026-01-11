Просто бомбарда!



Первые европейские крупнокалиберные пушки-бомбарды собирались из скованных между собой железных стержней квадратного сечения, которые соединялись ковкой, а затем для прочности еще и оковывались железными обручами. Однако уже вскоре научились отливать их из бронзы и делать разборными. На иллюстрации слева разбирающаяся на две части бомбарда (на это указывают гнезда для рычагов), а справа от нее такая же, но цельнолитая. Иллюстрация из «Книги вооружения» Бартоломеуса Фрейслебена. Ок. 1502 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен

«Тогда жители бросились к крепостным стенам, но не увидели во французском лагере ни одного громоздкого орудия, обычно применяемого при осадах. После второго, тоже не слишком меткого, залпа – ядра ударили в стену, и она пошла трещинами – осажденные убедились, что шум и ядра извергают длинные, лежащие на холме трубы, над которыми вьются клубы дыма. Всех охватил ужас, женщины бросились к церкви, моля господа уберечь их от этого сатанинского изобретения.

Так в войнах, которые вели страны Запада, был сделан первый пушечный выстрел.»

«Французская волчица», Морис Дрюон



Одно из первых железных артиллерийских орудий со стволом, скованным из железных брусков, соединенных железными обручами. Остров Кипр, Фамагуста. Фотография автора



Как выглядели, например, первые аркебузы начала XVI века? Для этого достаточно посмотреть на страницу «Книги вооружения». А кто из них стреляет? Конечно же, ландскнехт императора Максимилиана I… Иллюстрация из «Книги вооружения» Бартоломеуса Фрейслебена. Ок. 1502 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен



Самые распространенные орудия XV в.: многоствольный рибодекин – примитивный прообраз пулемета, воглер – пушка, применявшаяся в полевом бою и потому поставленная на колеса, и тяжелая неподвижная бомбарда. Все орудия из музея средневековых войн замка Кастельно (во французской коммуне Кастельно-ла-Шапель в департаменте Дордонь)

Это были огромные стволы из толстой бронзы, схваченные железными обручами и посаженные на деревянные лафеты без колес. Для перевозки каждого из этих чудовищ требовался десяток лошадей, а для его установки, наводки и зарядки – два десятка солдат. Каждый ствол поместили как бы в ящик из толстых деревянных брусьев, чтобы защитить прислугу в случае, если жерло разорвет.



Литая бомбарда с выпуклыми узорами и гербами на стволе. Рядом с ней принадлежности, включая «корыто» для пороховой смеси и «лопата» шуфла для его загрузки в ствол. Здесь же банник и моток веревочного фитиля. Иллюстрация из «Книги вооружения» Бартоломеуса Фрейслебена. Ок. 1502 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен



Еще разборная бомбарда и мортира – короткоствольное орудие, стрелявшее навесным огнем. Иллюстрация из «Книги вооружения» Бартоломеуса Фрейслебена. Ок. 1502 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен

Бомбардиры разожгли около каждой бомбарды угли в жаровнях, на которых раскалялись докрасна железные прутья. Затем они принялись заряжать бомбарды через жерла: сначала совками из кованого железа насыпали порох, потом заложили пыжи из пакли, после чего вкатили в каждый ствол по большому каменному ядру, весившему около ста фунтов. Затем насыпали немного пороха в углубление, устроенное в казенной части бомбард и соединявшееся через небольшое отверстие с находившимися внутри ствола зарядом.



Полевое орудие 1502 года уже имело на стволе цапфы. Лафет – однобрусный, похожий на камертон. Иллюстрация из «Книги вооружения» Бартоломеуса Фрейслебена. Ок. 1502 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен



Литое чугунное орудие с оригинальным литым рельефом на поверхности ствола. Музей Армии, Париж. Фотография автора



Легенда гласит, что эта необычная пушка была изготовлена в конце XVI века ко дню свадьбы Фридриха I, герцога Вюртембергского. Но свадьба так и не состоялась, а герцог с годами оказался по уши в долгах. Ближе к концу жизни он увлекся алхимией и поисками философского камня в надежде получить достаточно золота, чтобы расплатиться с долгами. С этой точки зрения можно рассматривать и украшение на стволе этой пушки. На ней в казенной части изображен сам Фридрих и четыре стихии природы, подвластные алхимикам. Рукоятки-дельфины украшены объятиями мужских и женских пар. По преданию, это символ свадьбы герцога, но лица мужчин не похожи на его портрет. Скорее это украшение следует интерпретировать как изображение алхимической свадьбы: встречи и слияния двух дополняющих друг друга противоположностей. А вот из их союза рождается… змея, которая ползет по витому стволу орудия и обычно олицетворяет философский камень. Калибр ствола 125 мм. Длина ствола 4,19 м. Вес: 2545 кг. Музей Армии, Париж. Фотография автора



Ядра к бомбардам в то время еще не отливали, а вытесывали их из камня. Двор замка Чешски-Крумлов. Фотография автора



«Пумхарт фон Штайр» («Пушка из Штирии») – самая большая из известных чугунных бомбард. Вес около 8 т, длина более 2,59 м. Изготовлена в начале XV века и, по современным расчетам, могла выстрелить каменным ядром диаметром 800 мм и весом 690 кг на расстояние примерно 600 м. Для этого в нее следовало засыпать 15 кг пороха и установить ее под углом 10°. Музей военной техники, Вена



Мортира ордена Святого Иоанна Иерусалимского с острова Родос, 1480-1500 гг. Стреляла гранитными ядрами весом 260 кг. Вес самой мортиры составлял 3325 кг. Музей Армии, Париж. Фотография автора



Бронзовая литая мортира. Такие мортиры стреляли уже не только каменными, но и чугунными ядрами и пороховыми бомбами, и применялись даже в середине XIX в. Княжество Монако. Площадь перед дворцом. Фотография автора



Готовый ствол средневекового орудия, явно похожего на «Пумхарт фон Штайр», перед покраской. Декоративная деталь из белой пластмассы на конце ствола – кусок пластмассовой… изгороди из набора заборчиков для макетов железной дороги. Сегодня такие наборы можно легко заказать через Интернет. Фотография автора



Окрашивается ствол под цвет темного металла акриловой краской из магазина «Леонардо». Фотография автора



Готовый окрашенный лафет. Фотография автора



Готовая бомбарда вместе с ядрами