Просто бомбарда!
Первые европейские крупнокалиберные пушки-бомбарды собирались из скованных между собой железных стержней квадратного сечения, которые соединялись ковкой, а затем для прочности еще и оковывались железными обручами. Однако уже вскоре научились отливать их из бронзы и делать разборными. На иллюстрации слева разбирающаяся на две части бомбарда (на это указывают гнезда для рычагов), а справа от нее такая же, но цельнолитая. Иллюстрация из «Книги вооружения» Бартоломеуса Фрейслебена. Ок. 1502 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен
Так в войнах, которые вели страны Запада, был сделан первый пушечный выстрел.»
«Французская волчица», Морис Дрюон
Рассказы о старинном оружии. Прежде всего укажем на то, что уже в середине XV века ни одно сражение не обходилось без применения огнестрельного оружия. Ну а впервые в Европе пушки начали стрелять во время битвы при Креси в 1346 году (о чем сообщает историк Фруассар, которому, правда, в это время было восемь или девять лет). Понятно, что современным историкам хочется получить как можно больше знаний о любом историческом периоде, предшествующем нашему времени. Но это не всегда удается, прежде всего потому, что у нас отсутствуют соответствующие ему письменные источники. Хотя собственно артиллерийские орудия того времени до нашей эпохи дошли.
Одно из первых железных артиллерийских орудий со стволом, скованным из железных брусков, соединенных железными обручами. Остров Кипр, Фамагуста. Фотография автора
Однако как раз в области военного дела, оружия и боеприпасов конца XV – самого начала XVI века есть прекрасно иллюстрированный манускрипт, составленный Бартоломеусом Фрейслебеном (специалистом по вооружению) на службе у императора Священной Римской империи Максимилиана I (1459–1519 гг.). Этот манускрипт получил название «Книги вооружения», и вот как раз в нем имеется множество прекрасных цветных иллюстраций. Дело в том, что Максимилиан I стремился укрепить свою армию и потому приказал Бартоломеусу составить опись всего, что содержалось в его арсеналах, чтобы иметь точное представление о своей военной мощи.
Как выглядели, например, первые аркебузы начала XVI века? Для этого достаточно посмотреть на страницу «Книги вооружения». А кто из них стреляет? Конечно же, ландскнехт императора Максимилиана I… Иллюстрация из «Книги вооружения» Бартоломеуса Фрейслебена. Ок. 1502 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен
Рукопись чрезвычайно богато иллюминирована, что неудивительно, ибо она составлялась для императора, причем её оформлением занимался императорский придворный художник Йорг Колдерер (около 1465–1540 гг.). Считается, что создана она была в 1502 году. Вполне возможно, это копия подлинника, которая когда-то в XVI веке попала в собственность вольного имперского города Ратисбона (ныне Регенсбург). И вот там-то эту рукопись, хотя она и была не завершена, переплели и включили в коллекцию книг городской библиотеки. В 1812 году её передали из Регенсбурга в Баварскую государственную библиотеку. В ней она находится и сегодня. Нужно ли говорить, насколько это ценный источник и как много дает его изучение? Вот мы и познакомимся с некоторыми его иллюстрациями, которые позволят нам самым наглядным образом перенестись в то далекую от нашего времени эпоху!
К 1502 году артиллерия уже достаточно развилась и в итоге стала подразделяться на осадную и полевую, причем последняя хотя и была вначале диковинкой, очень хорошо проявила себя в битвах при Форминьи и Кастийоне в 1450 году, то есть уже сто лет спустя после своего первого появления.
Самые распространенные орудия XV в.: многоствольный рибодекин – примитивный прообраз пулемета, воглер – пушка, применявшаяся в полевом бою и потому поставленная на колеса, и тяжелая неподвижная бомбарда. Все орудия из музея средневековых войн замка Кастельно (во французской коммуне Кастельно-ла-Шапель в департаменте Дордонь)
Но осадная артиллерия играла в ту пору все-таки более важную роль, так как ее мощные орудия использовались для наведения монаршего порядка в стране и сокрушали стены феодальных замков. И совсем неудивительно, что осадная башня на колесах в последний раз применялась во Франции в 1356 году, хотя метательные машины использовались и несколько дольше – до середины следующего века. О мощи осадной артиллерии тех лет свидетельствует такой факт: с помощью артиллерии шестьдесят укрепленных замков были взяты всего за шестнадцать месяцев, с 1449 по 1450 гг.
Так описывал Морис Дрюон эти пушки в своем романе «Французская волчица» из серии «Проклятые короли».
Литая бомбарда с выпуклыми узорами и гербами на стволе. Рядом с ней принадлежности, включая «корыто» для пороховой смеси и «лопата» шуфла для его загрузки в ствол. Здесь же банник и моток веревочного фитиля. Иллюстрация из «Книги вооружения» Бартоломеуса Фрейслебена. Ок. 1502 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен
Кстати, самый первый трактат по артиллерии был написан во Франции в 1430 году и имел выразительное название «Книга о секретах артиллерийского и канонирского искусства». Хотя древнейшее из руководств вышло за восемьдесят лет до французского издания на немецком языке, а называлось оно: «Способ приготовления пороха, заряжения пушек и стрельбы».
Историки отмечают, что именно французская артиллерия XV века была, вероятно, наиболее организованной и многочисленной для тех лет. Командовали ей братья Бюро, являвшиеся «главнокомандующим и инспектором королевской артиллерии». Причем в это же самое время артиллерия Мехмеда II разрушила в 1453 году и стены Константинополя, а вместе с ними похоронила и многовековую Византийскую империю.
Герцог Бургундии Карл Смелый тоже считал «необходимым для своей чести» иметь самую сильную и многочисленную артиллерию. И не прогадал! В битве при Брюстеме в 1467 году его легкая артиллерия смогла сокрушить восемнадцатитысячное войско города Льежа, не прибегая к помощи кавалерии. Интересно, что уже тогда было в обычае давать крупным орудиям собственные имена. Например, известны были его орудия «Пастух и пастушка» и «Четыре Сестры», а знаем мы об этом, поскольку они оказались в списке военных трофеев.
Еще разборная бомбарда и мортира – короткоствольное орудие, стрелявшее навесным огнем. Иллюстрация из «Книги вооружения» Бартоломеуса Фрейслебена. Ок. 1502 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен
Как из таких бомбард стреляли, хорошо описано у того же Мориса Дрюона:
Цапфы – цилиндрические оси на стволах орудий для вертикальной наводки – появились около 1480 г. Причем интересно, что это простое до гениальности изобретение впервые упоминалось около 1400 года, но целых 80 лет ушло на то, чтобы его распространение стало по-настоящему массовым. Впрочем, тут многое зависело от технологии. Как только стволы пушек научились отливать, цапфы на них появились практически тут же. Но это усовершенствование потребовало отказа от практики заряжения больших пушек через казенную часть, так как в задней части литых орудий стало невозможно прочно зафиксировать «зарядную камору».
Полевое орудие 1502 года уже имело на стволе цапфы. Лафет – однобрусный, похожий на камертон. Иллюстрация из «Книги вооружения» Бартоломеуса Фрейслебена. Ок. 1502 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен
К тому же прогресс в производстве пороха, который стал теперь уже зернистым, а значит и более мощным, привел к тому, что снимавшаяся раньше казенная часть уже не выдерживала силы выстрела. Впрочем, сохранялись и пушки, стволы которых крепились в деревянной колоде с вертикальным винтом в ее задней части. Колода поднималась вверх (и опускалась!) кремальерой и закреплялась в задней части лафета на двух дугах с отверстиями для крепежного штифта.
Вскоре европейцы наладили отливку пушек в массовом порядке, а вот англичане в этом отстали, и в 1475 году во время вторжения Эдуарда IV во Францию их орудия все ещё имели заряжание сменными каморами с казны, а перевозили их на специальных тележках.
Зато Карлу VIII удалось «повергнуть в ужас Италию» одним только видом своих 140 крупнокалиберных орудий. Ну а его наследник Людовик XII в 1507 году сумел переправить через Альпы 60 тяжелых пушек и ещё 500 легких орудий, которые обслуживало 720 канониров.
В Австрии литье пушек развивалось в Инсбруке, где им занимались промышленники Силос и Эндорфер. Причем с 1485 года при императоре Максимилиане I здесь начали отливать пушки с очень богатой отделкой, изображения которых, к счастью для нас, попали в его «Книгу вооружения». Так что уже тогда именно Германия стала располагать лучшей артиллерией своего времени.
Литое чугунное орудие с оригинальным литым рельефом на поверхности ствола. Музей Армии, Париж. Фотография автора
Правда, сначала каждый мастер отливал орудие… своего калибра. Из-за чего на каждом орудии и, соответственно, на каждом ядре к нему приходилось ставить особый номер! Понятно, что должен был найтись человек, который посчитал бы такое положение нетерпимым, и… он нашелся!
Легенда гласит, что эта необычная пушка была изготовлена в конце XVI века ко дню свадьбы Фридриха I, герцога Вюртембергского. Но свадьба так и не состоялась, а герцог с годами оказался по уши в долгах. Ближе к концу жизни он увлекся алхимией и поисками философского камня в надежде получить достаточно золота, чтобы расплатиться с долгами. С этой точки зрения можно рассматривать и украшение на стволе этой пушки. На ней в казенной части изображен сам Фридрих и четыре стихии природы, подвластные алхимикам. Рукоятки-дельфины украшены объятиями мужских и женских пар. По преданию, это символ свадьбы герцога, но лица мужчин не похожи на его портрет. Скорее это украшение следует интерпретировать как изображение алхимической свадьбы: встречи и слияния двух дополняющих друг друга противоположностей. А вот из их союза рождается… змея, которая ползет по витому стволу орудия и обычно олицетворяет философский камень. Калибр ствола 125 мм. Длина ствола 4,19 м. Вес: 2545 кг. Музей Армии, Париж. Фотография автора
Это был император Карл V, приказавший фиксировать калибр всех отливаемых в его государстве орудий в рамках единой системы мер. В итоге в 1535 году испанские литейные мастерские в Малаге наконец-то выпустили первую серию в составе четырех орудий, стрелявших чугунными ядрами весом в 40, 24, 6 и 3 ливра (мера веса, происходящая от латинского фунта). Теперь такие орудия должны были отливаться по всей территории империи, и они отливались, хотя полностью вывести из употребления старые «некалиберные» пушки удалось лишь к концу века.
Ядра к бомбардам в то время еще не отливали, а вытесывали их из камня. Двор замка Чешски-Крумлов. Фотография автора
Причем теперь от гигантских пушек полностью отказались. Тяжелым теперь считалось орудие калибром 180 мм и массой ядра в 20 кг. Весило оно 4250 кг. Большая кулеврина весила 2800 кг, стреляла ядром весом 8 кг и имела калибр 120 мм. Средняя кулеврина имела калибр 60 мм, стреляла ядром весом 1,5 кг, а весила 1200 кг. Мортира имела калибр 350 мм, вес ядра 50 кг, а вес её составлял 3000 кг. Кстати, уже в 1550 году к мортирам были придуманы пороховые бомбы с запалом, взрывавшиеся после падения на землю.
«Пумхарт фон Штайр» («Пушка из Штирии») – самая большая из известных чугунных бомбард. Вес около 8 т, длина более 2,59 м. Изготовлена в начале XV века и, по современным расчетам, могла выстрелить каменным ядром диаметром 800 мм и весом 690 кг на расстояние примерно 600 м. Для этого в нее следовало засыпать 15 кг пороха и установить ее под углом 10°. Музей военной техники, Вена
Мортира ордена Святого Иоанна Иерусалимского с острова Родос, 1480-1500 гг. Стреляла гранитными ядрами весом 260 кг. Вес самой мортиры составлял 3325 кг. Музей Армии, Париж. Фотография автора
Бронзовая литая мортира. Такие мортиры стреляли уже не только каменными, но и чугунными ядрами и пороховыми бомбами, и применялись даже в середине XIX в. Княжество Монако. Площадь перед дворцом. Фотография автора
Сделать макет одного из средневековых орудий, скажем, той же бомбарды «Пумхарт» или мортиры с острова Родос, не составит большого труда, поскольку делать мы его будем опять-таки из бумаги и палочек-мешалочек для кофе. Но прежде, чем браться за изготовление ствола, следует позаботиться о ядрах, в качестве которых лучше всего использовать деревянные шарики разного диаметра, которые продаются наборами в магазинах «Леонардо».
Подобрав ядра, как минимум четыре штуки, чтобы красиво их сложить горкой рядом с орудием, скатываем из бумаги трубку диаметром под эти ядра. Трубка не должна быть и не очень тонкой, чтобы не деформироваться, и не слишком уж толстой, поскольку это ни к чему. После этого на нее снаружи одна за другой в два ряда в шахматном порядке клеем ПВА наклеиваются палочки-мешалочки для кофе. Затем ствол еще раз оклеивается бумагой в два слоя, причем как можно ровнее. В ствол вставляются два ядра, чтобы при высыхании его не повело, и… нужно теперь подождать, пока наша конструкция полностью не просохнет.
Затем края обрабатываются наждачной бумагой, а сам ствол оклеивается полосками бумаги толщиной 2-3 мм из наборов для квиллинга. Поскольку орудия того времени имели составной ствол и задняя его часть часто была уже, чем передняя, сзади был приклеен пустой пластмассовый колпачок от… губной помады, также оклеенный для этого бумагой. В самой задней его части было просверлено запальное отверстие.
Готовый ствол средневекового орудия, явно похожего на «Пумхарт фон Штайр», перед покраской. Декоративная деталь из белой пластмассы на конце ствола – кусок пластмассовой… изгороди из набора заборчиков для макетов железной дороги. Сегодня такие наборы можно легко заказать через Интернет. Фотография автора
Торцевая часть канала ствола декорируется маленькими квадратиками соответствующей ширины из картона, которые имитируют железные бруски, из которых методом ковки делались в то время стволы бомбард.
Окрашивается ствол под цвет темного металла акриловой краской из магазина «Леонардо». Фотография автора
Лафет орудия очень простой. Две «коробочки из упаковочного картона, оклеенные полосками шпона. Между собой они соединены пропущенными через их стенки «балками» из четырех палочек-мешалок, склеенных между собой.
Готовый окрашенный лафет. Фотография автора
Ядра к нашему орудию тоже нужно будет покрасить акрилом в цвет известняка, потому что в то время они были каменными. Ствол орудия приклеивается на лафет. Можно уложить горкой ядра (или засунуть одно из них в ствол!), и наша средневековая бомбарда готова. Ну, уж подставку для нее придумайте и сделайте самостоятельно…
Готовая бомбарда вместе с ядрами
