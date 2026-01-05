Нанесены удары по промышленным и энергообъектам в Харькове, поражена ТЭЦ-3
Российская армия не только минувшей ночью, но и в дневное время нанесла серию высокоточных ударов по значимым объектам на подконтрольной Киеву территории. В частности, был атакован второй после Киева по величине город Харьков. Помимо прочего, это крупный логистический и промышленный центр, предприятия которого работают на нужды ВСУ.
Тактика ВС РФ состоит в выбивании энергетических мощностей, без которых промышленные предприятия просто останавливаются, а тепловозов у «Укрзалізниці» немного. Мэр Харькова Терехов сообщил, что по городу было как минимум пять крупных прилетов. Похоже, у харьковского главы администрации на фоне беспомощности организовать защиту от российских ударов и оперативно устранять их последствия проснулся писательский талант.
Терехов:
Сложно поспорить. Хотя известно, об этом открыто пишут сами харьковчане, что деньги городской администрации на обустройство в том числе защитных сооружений выделялись немалые. Куда-то все пропало…
Городской глава жалуется, что в результате сегодняшних ракетных ударов повреждения энергетических объектов «очень значительные». Денег на их восстановление, конечно, нет, но вы, харьковчане, держитесь. Терехов, который наверняка пишет это все в тепле и при бесперебойном электроснабжении, может и вообще подальше от Харькова, где опасно:
Без поэтики. Помимо прочего, ракетный удар ВС РФ был нанесен по Харьковской ТЭЦ-3, расположенной почти в центре города в районе парка Машиностроителей. Местные пишут о столбах дыма после прилета. В некоторых районах города пропал свет, вода и отопление.
Харьковская ТЭЦ-3 (ранее Червонозаводская ТЭЦ) построена в 1934 году — классическое «советское наследие», с которым активно борется нынешний киевский режим. Суммарная электрическая мощность составляет 86 МВт, установленная тепловая мощность — 1092 Гкал. Вырабатываемая ТЭЦ-3 тепловая энергия обеспечивает 25% всей потребности системы централизованного теплоснабжения Харькова в отопительный период и до 50% горячего водоснабжения населения в неотопительный период в 7 районах города.
Российские паблики уточняют, что удары по Харькову, в том числе по главной теплоэлектроцентрали № 3, были нанесены из РСЗО «Торнадо-С». Местные мониторинговые ресурсы информируют о серии взрывов и последующих пожарах на промышленных объектах. Терехов заявил, что удары по городу наносились по промышленной зоне Слободского района.
Атаки ВС РФ корректировал дрон-разведчик, который до сих пор барражирует над городом, сообщают харьковчане. Использовалось лазерное целеуказание. Силы ПВО ВСУ, которые по заявлениям Воздушных сил Украины сбивают практически всё, конкретно в Харькове бездействуют.
