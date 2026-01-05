Италия призывает ЕС объединиться и не допустить захвата Гренландии Трампом

Евросоюз должен защитить Гренландию от притязаний Трампа и гарантировать независимость острова. С таким заявлением выступил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Италия призывает Евросоюз объединиться и дать отпор США в случае, если Трамп все решит перейти от слов к делу в отношении Гренландии. Американский президент не скрывает, что США уже давно положили глаз на самый большой в мире остров и он нужен американцам якобы для обеспечения собственной безопасности от России и Китая. Трамп не исключает военного вмешательства с целью отжать Гренландию у Дании. Таяни призывает ЕС этого не допустить.



Трамп сделал множество заявлений о Гренландии, поэтому давайте посмотрим, каковы его истинные намерения. Европейский союз, очевидно, должен занять свою позицию и гарантировать независимость территории, которая является частью датской короны.


Между тем реакция ЕС на заявления Трампа весьма вялая, единства среди стран Евросоюза по-прежнему нет. Пока на угрозы США отреагировала сама Дания, да Швеция с Италией. Также против выступили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и британский премьер Стармер. Макрон, который несколько месяцев назад размахивал саблей и грозился первым встать на защиту Гренландии, в этот раз промолчал.

Между тем эксперты считают, что Трамп в случае с Гренландией не пойдет по тому же сценарию, что был реализован в Венесуэле, а выберет другой способ заполучить остров.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +10
    Вчера, 17:56
    Италия призывает ЕС объединиться и не допустить захвата Гренландии Трампом


    Видел я их Италию на карте, сапог сапогом, и все! (с) laughing
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Вчера, 18:50
      Италия призывает ЕС объединиться и не допустить захвата Гренландии Трампом

      Ничего у ЕС не выйдет - ЕС с шакалом связались!
      Шакалы будут резать всех и даже столько, сколько им для насыщения их желудков и не нужно!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 03:23
      ❝ Видел я их Италию на карте, сапог сапогом, и всё! © ❞ —
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Вчера, 18:01
    Европейский союз, очевидно, должен занять свою позицию и гарантировать независимость территории, которая является частью датской короны.

    А вот намедни Мелони первая в Евросоюзе поддержала Трампа за захват Венесуэла.
    А сегодня уже Италия выступает против Захвате Гренланддии, так где же ваша правда !
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Вчера, 18:14
      Что выгодно - то и правда. Кому не выгодно - у того другая правда.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Вчера, 18:02
    Пока на угрозы США отреагировала сама Дания

    Единственный вариант для Датского королевства - это переехать на этот остров и там сделать столицу и всю инфраструктуру государства с войсками в том числе. При захвате это уже будет полный захват Дании новым Фюрером. И кстати теперь в ООН опасно лидерам стран приезжать ибо элементарно захватят кого надо. ООН надо в Беларусь переносить ну или Индию например.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Вчера, 18:04
    Трампушка ,жги с Гренландией .В Норвежских СМИ началась истерия - после Гренландии Трамп может обратить внимание на Шпицберген.Причины - на Шпице не просто обосновались но и "заякорились" Россия и КНР.И самое главное чуть югозападнее Шпица ,норги качают со дна Баренцева моря Трамповскую нефть как не в себя.
    Р.S Маринтрафик сегодня показал ,траулеры фирм Норебо и Мурман СиФуд работают в Норвежской зоне без ограничений ,согласно взаимным квотоам.Норвежский фраер сдал назад ,уже официально.
    1. Седов Звание
      Седов
      +1
      Вчера, 19:02
      Трампушка, жги с Гренландией
      Андрей, с удовольствием бы хотелось посмотреть, как Европа со Штатами бадаться будет. Прямо чтобы жирно, тучно, густо. Такой замес. Скольким бы миллионам людей на земле легче бы жить стало.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 18:05
    Италии хорошо бы об островах Корсика(спорная территория с Францией) и Сицилия (спорная территория с мафией) подумать,а не печься об Гренландии. . . hi
    1. stels_07 Звание
      stels_07
      +2
      Вчера, 18:19
      Там давно уже нет такого влияния мафии
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Вчера, 18:06
    В соответствие со Ст.5 Устава НАТО сначала все страны нато начнут защищать Данию от агрессии США. Потом, когда американцы им наваляют, они дружно начнут защищать США от неспровоцированной агрессии Дании, поддержанной Швецией, на новый американский штат Гренландия.
    И будет всем щастье. wassat
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 18:17
    Трампа можно понять. Он давно с болью и душевным надрывом наблюдает как нарушаются права гренландцев, живущих под тоталитарном гнетом Дании. Кстати, кто-то обещал Канаду отжать. Надо это Трампу напомнить.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Вчера, 22:09
      Цитата: Младший рядовой
      Кстати, кто-то обещал Канаду отжать. Надо это Трампу напомнить.

      Трампу про это и напоминать не надо! Он всё это и так помнит и от этой идеи никоем образом не отказался и отказываться не собирается!

      Американские военные базы в Гренландии не могут успешно существовать и функционировать без близлежащей сухопутно материковой инфраструктуры Канады. Ибо просто морские военные перевозки ВС из США в Гренландию не столь мобильны и по времени и по объёмам перевозок грузов и личного состава, чем сухопутные - и к тому же для США более дороги.
      Так что быть Канаде тоже в лучшем случае протекторатом США, как и Гренландии!

      Протекторат или покровительственное отношение — форма межгосударственных отношений, при которой более слабое государство, формально сохраняя свое государственное устройство и самостоятельность во внутренних делах, фактически подчинена другому...
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Вчера, 22:27
        Цитата: Младший рядовой
        Кстати, кто-то обещал Канаду отжать.

        Напомню, что Трамп неоднократно высмеивал Трюдо, называя его «губернатором 51-го штата США». В результате премьер-министр Канады, воспротивившийся намерениям Трампа использовать Канаду в связи с приобретением Америкой Гренландии, уже был вынужден уйти в отставку!
        И при этом во время своей последней пресс-конференции Трюдо, не выдержав давления президента США Трампа, который на протяжении нескольких дней терзал канадского премьера «тарифной войной», увы, от бессилия Канады перед США даже расплакался.
  8. stels_07 Звание
    stels_07
    +4
    Вчера, 18:18
    В Европе начинают, что-то подозревать
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Вчера, 19:16
      Цитата: stels_07
      В Европе начинают, что-то подозревать

      ― Пятачок!
      ― Что?
      ― По-моему, пчелы что-то подозревают!
      ― Что подозревают?
      ― Не знаю. Но только они ведут себя подозрительно.
      ― Может, они думают, что ты хочешь утащить у них мед?
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 18:20
    Цитата: Дилетант
    В соответствие со Ст.5 Устава НАТО сначала все страны нато начнут защищать Данию от агрессии США.

    Ничего такого в пятой статье не написано. Это широко распространенное заблуждение. Но какелы от мыслей принятия их в НАТО до сих пор припрыгивают.
  10. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Вчера, 18:22
    . Италия призывает Евросоюз объединиться и дать отпор США

    Ну... Ну... Хвост сильно не задирайте....
    Трамп счас под эйфорией.... Может и зацепить ненароком....
  11. VicktorVR Звание
    VicktorVR
    +1
    Вчера, 18:26
    Фактически США уже захватили Гренландию. Военные США уже находятся там, если они завтра возьмут под контроль инфраструктуру(сколько ее там? один порт и одна впп?), никто даже не пискнет, из местных так уж точно.
    Если потом США погонят пару эсминецев и коммерческий флот с нефтедобывающим оборудованием, начнут бурить, качать и вывозить(а может сначала перегонять, а потом вывозить уже готовый продукт), тоже все утрутся. Соотв. никого постороннего к кормушке не пустят.

    У гейропейцев есть иллюзии, что они для США чем-то отличаются от папуасов? Тем хуже для гейропейцев.
  12. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    0
    Вчера, 18:29
    Вот просто интересно, Дании вроде как угрожают. А где пресловутые статьи НАТО? Пока что 4-я. А в случае вторжения на Гренландию и 5-я?
  13. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Вчера, 18:35
    Италия призывает Евросоюз объединиться и дать отпор США

    Каким это образом belay
    Тебя ж одним из первых выкрадут. А может и не будут так заморачиваться. В Венесуэле надо оппозицию на место Мадуро посадить и там есть что качать. А с Италии чего взять request
    Некролог со сшедшей лавиной или что там обычно случается, и нету Антошки
  14. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Вчера, 18:42
    Эк, их как раскорячило! Толи одобрять беспредел с Мадуро- тогда как быть с Гренландией? Не одобрять - сковырнут. Вот уж- дилемма!
  15. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Вчера, 18:49
    А может плюнуть на эту какашечную датскую Гренландию...чай не обеднеет королевство ?!
  16. Mraka Звание
    Mraka
    0
    Вчера, 19:10
    Странная она эта Италия.... Сами поддержали штаты в вопросе Венесуэлы а теперь недовольны что Трамп Гренландию хочет.
  17. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Вчера, 19:12
    Трамп возомнил себя Дартом Вейдером, а на деле он обычный смертный, неуравновешенный эгоист, решивший, что весь мир будет танцевать под его дудку.
    Ему нужно уготовить судьбу Гитлера...И его близким крах и небытие...А то возомнит себя Господом, а на деле он в сравнении с Всевышним - червь...
  18. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -1
    Вчера, 19:27
    В одном Трамп прав: Дании Гренландия абсолютно не нужна. Классический пример: "Собака на сене". :))
    США могут получить Гренландию легко.
    Поставить ультиматум: или Гренландия, или Америка выходит из НАТО.
    И все... fellow
  19. Nord11 Звание
    Nord11
    +1
    Вчера, 19:48
    Италия, ты договоришься. Американские спецслужбы установят что именно вы накачиваете мир мигрантами, везущими с собой наркотики. Ну а дальше вы знаете..
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 20:45
    Цитата: Седов
    Андрей, с удовольствием бы хотелось посмотреть, как Европа со Штатами бадаться будет
    Ради этого, я даже готов отдать свою месячную пенсию wink
  21. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 22:49
    Трамп, уже, "вытер ноги" об Европу, "вытрет",если ему это будет надо, ещё раз... А России, из всего этого, надо делать соответствующие выводы, а не размазывать по щекам слёзы и сопли восторга от "надвигающегося потепления отношений с США"
  22. GAV-111 Звание
    GAV-111
    0
    Сегодня, 03:35
    Объединиться в "Союз меча и орала" и выдать парабеллум, ну хоть кому-нибудь! laughing
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 05:35
      А "парабеллум" можно дать каждому,но с одним патроном...