Молдавская армия начала поэтапный переход с советских калибров на стандарты НАТО

Молдавская армия отказывается от автоматов Калашникова и полностью переходит в оружии на стандарты НАТО. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

Вооруженные силы Молдавии начали поэтапный переход на стандарты НАТО, в том числе и в оружии. Как говорится в заявлении Минобороны республики, принято решение отказаться от автоматов Калашникова и советских/российских калибров, перейдя на западные. При этом подчеркивается, что Запад готов обеспечить молдавскую армию новым оружием, боеприпасами и всем необходимым, выстроив необходимую логистику, а также обеспечив совместимость ВС Молдавии с армиями стран НАТО.



Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно.


На сегодняшний день несколько подразделений молдавской армии, в том числе полк Генерального штаба и Военная академия, уже получили оружие стандарта НАТО, сдав на склады автоматы АК-47 и АК-74, стоящие на вооружении еще со времен Советского Союза. Какое оружие получено вместо автоматов Калашникова, не уточняется.

Стоит отметить, что нынешние власти Молдавии во главе с Майей Санду выбрали прозападный путь развития и тянут республику в ЕС и НАТО, хотя согласно конституции республика имеет нейтральный статус. Молдавская армия вооружается за счет западных стран. Запад ускоренными темпами создает еще один барьер против России.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Вчера, 18:24
    Не понимаю. Как президент Молдавии и добрая половина парламента может быть гражданами другого государства?
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +5
      Вчера, 18:33
      Молдова не единственная страна мира в которой многие власть имущие имеют паспорта других стран.К тому же рядом Румыния,которая фактически с момента объявления независимости Молдовы взяла над ней шефство с последующим прицелом на присоединение Молдовы к Румынии,а далее если карта удачно ляжет то при покровительстве Франции Румыния вполне может положить глаз на Одесскую, Черновицкую области Украины, всё как во времена Второй Мировой, во времена вторжения тех же румын на эти земли.Вот почему даже для той же Украины так важно сохранить Приднестровье,так как после присоединения Приднестровья к Молдове и последующем присоединении Молдовы к Румынии между Румынией и Одесской областью Украины исчезнет буфер и станет вопрос о последующей экспансии Румынии на Восток.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Вчера, 18:41
        Но чтобы получить паспорт той же Румынии, надо принести присягу, краткий смысл которой, что новоиспеченный гражданин костьми ляжет за страну и ее интересы, то есть не за Молдавию. Вот Санду такую процедуру прошла. А что Вы пишете на счет Приднестровья, боюсь Вы правы.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Вчера, 18:44
          Ну так ничего удивительного в выборе румынского паспорта Санду нет и я не удивлюсь если это было обязательным требованием со стороны Румынии,чтобы Санду смогла занять пост Президента Молдовы.Условие поставленное Румынией при кастинге нового Президента подшефной ей Молдовы.Чтобы показать кто реально рулит в Молдове.
      2. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        -2
        Вчера, 19:57
        Интересно, как вы упорно пишете Молдова, а не Молдавия
        Вот пока они сами себя называли Молдавией - жили лучше всего в своей истории
        1. Normann Звание
          Normann
          0
          Вчера, 20:21
          Что так, что немного по-другому, смысл один.
    2. IsDiG Звание
      IsDiG
      +4
      Вчера, 18:43
      Ну в том же Приднестровье по 3-4 паспорта у людей и ничего живут'c
      1. красноярск Звание
        красноярск
        -1
        Вчера, 19:50
        Цитата: IsDiG
        Ну в том же Приднестровье по 3-4 паспорта у людей и ничего живут'c

        Если у простого люда, то ничего страшного. А вот если у "народного избранника и чиновников всех уровней, - то жди нестроение, разброд и шатание в государстве.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Вчера, 19:47
      Цитата: Младший рядовой
      Не понимаю. Как президент Молдавии и добрая половина парламента может быть гражданами другого государства?

      А Вы копните наших "избранников" так сказать - "слуг народа", у них через одного иностранные паспорта припрятаны. Если и ошибаюсь, то не на много.
  2. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +6
    Вчера, 18:29
    Чтож. Кремль и олигархи скоро опять положат веночки к памятнику своего учителя Ельцина, развалившего Союз.
    И Молдавия постепенно тю-тю.
    1. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      -4
      Вчера, 19:18
      Постепенно весь балласт переходит на балланс ЕС,только две республики СССР- РСФСР и БССР ,производили больше,чем проедали,вот теперь остальные пусть столуются на горбу Брюсселя,немцев и французов....
    2. maximkrivihin
      maximkrivihin
      +1
      Вчера, 19:23
      А Вы понимаете что означает понятие "олигарх" ?И назовите хоть одного нынешнего российского олигарха.
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Вчера, 20:24
        Олига́рх — термин, используемый в отношении крупного бизнес-магната, чьи ресурсы позволяют ему влиять на государственную политику[1][2].

        Бизнес-лидер может считаться олигархом, если выполняются следующие условия:

        использует монополию для доминирования в отрасли;
        обладает достаточной политической властью для продвижения своих собственных интересов;
        контролирует несколько предприятий, которые интенсивно координируют свою деятельность[2].
        В более общем смысле, олигарх (от древнегреческого: ὀλίγος (oligos) = «немногие» и ἄρχειν (archein) = «править») — это «член олигархии; человек, который является частью небольшой группы, обладающей властью в государстве»[3].

        Этот термин обычно используется в западной прессе, чтобы отличить российских бизнес-олигархов от западных бизнес-олигархов. Согласно исследованию журналиста Алана Маклеода, проведенному New York Times, CNN и Fox News, 98 % упоминаний стран, связанных с олигархами, были связаны с Россией (подавляющее большинство) или странами бывшего Советского Союза. Американские бизнесмены очень редко упоминались как олигархи в 150 статьях, включенных в исследование[4].

        https://www.forbes.ru/milliardery/533646-20-bogatejsih-rossijskih-biznesmenov-v-global-nom-rejtinge-forbes-2025
    3. Макс1995 Звание
      Макс1995
      0
      Сегодня, 00:14
      Свернуть на определение "олигарх" - частый довод троллей, имхо, которым даже в лом написать свои Ники по правилам русского языка. Все равно "служебная времянка"
      1. maximkrivihin
        maximkrivihin
        0
        Сегодня, 06:44
        Так а где сейчас в России такие "крупные бизнесмены , обладающие достаточной политической властью , для продвижения своих собственных интересов" ?
        И чёт я не видел , что бы кто то из руководства страны , регулярно веночки , к памятнику Ельцину ложили.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +4
    Вчера, 18:29
    С одной стороны хорошо, что на другой калибр переходят. Не буду напоминать почему. А с другой стороны теперь это вооружение чубатым уйдëт. Ну а молдаване станут ещë беднее, чем были
  4. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Вчера, 18:29
    Тупой только не поймет, что Молдову либо в НАТО и ЕС затащат, либо вообще в Румынию.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Вчера, 18:32
    . Молдавская армия

    Уже смешно...... laughing
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Вчера, 18:38
    Молдавская армия отказывается от автоматов Калашникова и полностью переходит в оружии на стандарты НАТО. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

    А что по этому поводу ответил Ренато Усатый? wassat

    Цыгане, что с них возьмёшь?
    1. Русь Звание
      Русь
      -1
      Вчера, 18:52
      Коней под НАТОвский стандарт подковывать будут ...
  7. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Вчера, 18:41
    Благосостояние граждан тоже переходит под стандарты Европы и НАТО или это им ни к чему?) Главное иностранный ВПК набить подзавязку?)
    1. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      0
      Вчера, 19:20
      Вся восточная европа для сада Борреля это люди второго сорта,расходный материал на случай кипиша,а в мирной жизни чистильщики унитазов бюргеров и подмывальщики задниц сэров и пэров...
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -2
    Вчера, 19:28
    Молдавская армия начала поэтапный переход с советских калибров на стандарты НАТО

    Поди ж ты... belay
    На круглые кирпичи (в виде таблеток) переходите, чтобы мозги не вывихнуть от мысли: «Почему от прямоугольного кирпича на воде круги?»
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Вчера, 19:30
    А что, в Молдавии есть армия?)))
  10. mt3276 Звание
    mt3276
    0
    Вчера, 19:31
    . При этом подчеркивается, что Запад готов обеспечить молдавскую армию новым оружием, боеприпасами и всем необходимым, выстроив необходимую логистику

    С военной точки зрения напрашивается одновременный удар со стороны Украины и Молдавии ( при поддержке Румынии) по Приднестровью. Такая операция планировалась ещё летом 23 года, тогда в Молдавию приехали румынские "добровольцы"с военной выправкой. Операцию отменили, почему не знаю. Возможно в этом году такая операция будет проведена.
  11. Aerolab Звание
    Aerolab
    -1
    Вчера, 19:45
    А прапорщик молдаванин, тоже перейдет на стандарты нато?
  12. agoran Звание
    agoran
    0
    Вчера, 19:57
    Хм, ну, даже по стрелковке такой переход стоит не дешево.Это про Молдавию.
    А про Румынию, там все интересно. На одной авиабазе в Румынии хранился стратегический запас ГСМ для авиации NATO, потихоньку-помаленьку румыньчики весь ГСМ стырили.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 20:43
    Им, голодоанцам, там заняться что-ли больше нечем?
  14. DESSA2023 Звание
    DESSA2023
    +1
    Вчера, 21:43
    В наличии поставки из РФ (уже после 1992 года) стрелкового оружия в Молдавию (порядка 930 штук в т.ч. небольшого количества спецоружия).