Молдавская армия начала поэтапный переход с советских калибров на стандарты НАТО
Молдавская армия отказывается от автоматов Калашникова и полностью переходит в оружии на стандарты НАТО. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.
Вооруженные силы Молдавии начали поэтапный переход на стандарты НАТО, в том числе и в оружии. Как говорится в заявлении Минобороны республики, принято решение отказаться от автоматов Калашникова и советских/российских калибров, перейдя на западные. При этом подчеркивается, что Запад готов обеспечить молдавскую армию новым оружием, боеприпасами и всем необходимым, выстроив необходимую логистику, а также обеспечив совместимость ВС Молдавии с армиями стран НАТО.
На сегодняшний день несколько подразделений молдавской армии, в том числе полк Генерального штаба и Военная академия, уже получили оружие стандарта НАТО, сдав на склады автоматы АК-47 и АК-74, стоящие на вооружении еще со времен Советского Союза. Какое оружие получено вместо автоматов Калашникова, не уточняется.
Стоит отметить, что нынешние власти Молдавии во главе с Майей Санду выбрали прозападный путь развития и тянут республику в ЕС и НАТО, хотя согласно конституции республика имеет нейтральный статус. Молдавская армия вооружается за счет западных стран. Запад ускоренными темпами создает еще один барьер против России.
