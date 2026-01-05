СМИ: в Москве служебная собака случайно учуяла взрывчатку в автомобиле
Необычный, но очень примечательный для нынешней российской обстановки, случай произошел в одном из дворов в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. О нем со ссылкой на очевидцев и столичные экстренные службы сообщают российские онлайн-ресурсы и СМИ.
Профессиональный частный кинолог отправился на работу со своей собакой, натасканной на поиск взрывчатых веществ. Неожиданно пес среагировал на один из припаркованных автомобилей, явно указывая, что с ним что-то не так. Служебная собака остановилась около машины «Лада Приора» и начала лаять.
Телеканал «360.ru» приводит слова владельца собаки:
Кинолог сразу позвонил в полицию и ограничил доступ к подозрительному автомобилю. На месте уже работают кинологи, группа взрывотехников также выехала на место. Двор дома оцеплен полицией. Личность владельца автомобиля устанавливается. Официального комментария от правоохранительных органов на момент публикации материала не поступало.
Собака прибывших на место кинологов «уточнила» место нахождения взрывчатки, указав на багажник автомобиля Lada Priora. Возможно, что это вполне безобидные фейерверки. Но быть может, что и нет.
Это пример бдительности, а для хозяина автомобиля, если он действительно окажется заминированным, еще и огромное везение. Сейчас лучше быть более чем осторожными.
Ранее в Москве нашли подозрительный сверток с надписью «открой». Предмет находился на детской площадке в районе Саларьево. Полиция оцепила территорию, на место прибыли кинологи. Изучение предмета показало, что он не представляет опасности. Но действия были абсолютно правильными.
Очевидцы рассказали, что сверток просто выбросили. Что именно находилось внутри — неизвестно.
