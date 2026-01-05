СМИ: в Москве служебная собака случайно учуяла взрывчатку в автомобиле

23 683 41
СМИ: в Москве служебная собака случайно учуяла взрывчатку в автомобиле

Необычный, но очень примечательный для нынешней российской обстановки, случай произошел в одном из дворов в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. О нем со ссылкой на очевидцев и столичные экстренные службы сообщают российские онлайн-ресурсы и СМИ.

Профессиональный частный кинолог отправился на работу со своей собакой, натасканной на поиск взрывчатых веществ. Неожиданно пес среагировал на один из припаркованных автомобилей, явно указывая, что с ним что-то не так. Служебная собака остановилась около машины «Лада Приора» и начала лаять.

Телеканал «360.ru» приводит слова владельца собаки:

Собака работает по взрывчатым веществам. Шли на объект. Собака обозначила, что, возможно, взрывчатое вещество есть между бампером и колесом.

Кинолог сразу позвонил в полицию и ограничил доступ к подозрительному автомобилю. На месте уже работают кинологи, группа взрывотехников также выехала на место. Двор дома оцеплен полицией. Личность владельца автомобиля устанавливается. Официального комментария от правоохранительных органов на момент публикации материала не поступало.

Собака прибывших на место кинологов «уточнила» место нахождения взрывчатки, указав на багажник автомобиля Lada Priora. Возможно, что это вполне безобидные фейерверки. Но быть может, что и нет.

Это пример бдительности, а для хозяина автомобиля, если он действительно окажется заминированным, еще и огромное везение. Сейчас лучше быть более чем осторожными.

Ранее в Москве нашли подозрительный сверток с надписью «открой». Предмет находился на детской площадке в районе Саларьево. Полиция оцепила территорию, на место прибыли кинологи. Изучение предмета показало, что он не представляет опасности. Но действия были абсолютно правильными.

Очевидцы рассказали, что сверток просто выбросили. Что именно находилось внутри — неизвестно.
41 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +21
    Вчера, 18:48
    вполне безобидные фейерверки

    В эпоху когда теракт на теракте эти феерверки продавать вообще запретить пора бы.
    А мощный феерверк кстати нифига не безопасная штука.
    Помощнее травмата будет, тока на травмат докУмент надо, а на феерверк нет.
    1. sub307 Звание
      sub307
      +7
      Вчера, 19:20
      Цитата: Hitriy Zhuk
      В эпоху когда теракт на теракте эти феерверки продавать вообще запретить пора бы.

      В обозначенную Вами "эпоху" кое кому следовало подумать - а, стоит ли вообще проводить массовые мероприятия (они же - "гуляния"). Любая пиротехника должна быть строжайше запрещена, при нарушении - административный арест с "драконовским" штрафом". А в некоторых местах, что поближе ЛБС, "гулянки с массовыми посиделками" по поводу нового года, выглядят и вовсе как "пир во время чумы"...,результат известно какой. wink
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Вчера, 19:51
        Цитата: sub307
        В обозначенную Вами "эпоху" кое кому следовало подумать - а, стоит ли вообще проводить массовые мероприятия (они же - "гуляния"). Любая пиротехника должна быть строжайше запрещена, при нарушении - административный арест с "драконовским" штрафом". А в некоторых местах, что поближе ЛБС, "гулянки с массовыми посиделками" по поводу нового года, выглядят и вовсе как "пир во время чумы"...,результат известно какой.

        Все так.
        Но если идеалогия (которой "нет") по сути про слаще жрать - то сложно запретить гуляния.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -2
      Вчера, 21:50
      hi Мне и родственникам погибших от СВУ генералов очень жаль, что не нашлось собак, чтобы предотвратить гибель военнослужащих.
      Но это уже другая тема для разбирательств.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -3
    Вчера, 18:51
    Собака прибывших на место кинологов «уточнила» место нахождения взрывчатки, указав на багажник автомобиля Lada Priora. Возможно, что это вполне безобидные фейерверки. Но быть может, что и нет.


    Скажу, что на Ладе Приоре лица, которые могут представлять интерес для диверсий, терактов и криминальных разборок, не ездят.

    «Лучше перебдеть, чем недобдеть»(с) Козьма Прутков.
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +10
      Вчера, 18:58
      "Скажу, что на Ладе Приоре лица, которые могут представлять интерес для диверсий, терактов и криминальных разборок, не ездят."

      Но если эту Приору поставить там, где рядом будет проходить данное лицо, то гарантированное уничтожение обеспечено.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Вчера, 18:58
      Товарищ Берия,зато те что совершают очень даже передвигаются,так что если это не фейерверк то всех причастных надо в оборот брать.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +2
        Вчера, 19:07
        Это само собой по умолчанию.
    3. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +1
      Вчера, 19:20
      Цитата: Товарищ Берия
      на Ладе Приоре лица, которые могут представлять интерес для диверсий, терактов и криминальных разборок, не ездят.

      Если это инженер, то может и ездит.
    4. Чьё Чья Звание
      Чьё Чья
      +4
      Вчера, 19:54
      А ещё "Приоры" и в глаза не бросаются, и для гаишников особо не интересны, и т.д. Идеально для транспортировки и хранения.
      1. Грица Звание
        Грица
        0
        Сегодня, 02:36
        Цитата: Чьё Чья
        А ещё "Приоры" и в глаза не бросаются, и для гаишников особо не интересны, и т.д.

        Как знать, как знать... У нас, в Приморье - наоборот. Такую машину взглядом провожают. А некоторые и пальцем тычут.
    5. Альф Звание
      Альф
      0
      Вчера, 19:57
      Цитата: Товарищ Берия
      Скажу, что на Ладе Приоре лица, которые могут представлять интерес для диверсий, терактов и криминальных разборок, не ездят.

      А на чем там передвигался генерал, которого недавно рванули ? На БТР ? Нет, на Хюндай.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Вчера, 19:00
    Патрули устроить с такими собаками.... Натасканами..... Не подведут.....
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +5
      Вчера, 19:04
      Цитата: Mouse
      Патрули устроить с такими собаками.... Натасканами..... Не подведут.....


      Может скажите где столько собак взять ?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        Вчера, 19:06
        Вопрос не где взять.... Вопрос в том, что ещё натаскать надо.....
        1. 1976AG Звание
          1976AG
          +4
          Вчера, 19:08
          Цитата: Mouse
          Вопрос не где взять.... Вопрос в том, что ещё натаскать надо.....


          Уточню : "Может скажите где столько натасканных собак взять ?"
          Я ведь именно это и имел ввиду.
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Вчера, 19:11
            Ну так.... Выражайте мысль понятнее.... hi
            1. 1976AG Звание
              1976AG
              +3
              Вчера, 19:14
              Цитата: Mouse
              Ну так.... Выражайте мысль понятнее.... hi

              Простите, не думал, что можно было думать, что я имел ввиду обычных дворовых собак.
              1. Mouse Звание
                Mouse
                +3
                Вчера, 19:16
                А вот дворовых я бы сбрасывать со счетов не советовал.... Поумне многих будут....
                1. 1976AG Звание
                  1976AG
                  +1
                  Вчера, 19:17
                  Но на взрывчатку не натасканы.
                  1. Mouse Звание
                    Mouse
                    +1
                    Вчера, 19:25
                    Так и я к тому.... Натаскать надобно.....
                2. Андрей Николаевич Звание
                  Андрей Николаевич
                  +5
                  Вчера, 19:37
                  Как опытный собачник,могу твёрдо сказать,что каждая собака- это личность. Со своими особенностями,характера,поведения. Как и люди. Но собак я люблю- больше. И не имеет значения, породистый пёс или,дворняжка.
                  1. Mouse Звание
                    Mouse
                    +5
                    Вчера, 19:41
                    Угу ... Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак..... hi
                    1. mann Звание
                      mann
                      +2
                      Вчера, 22:16
                      Цитата: Mouse
                      Угу ... Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак..... hi

                      Я тоже предпочитаю корейскую кухню африканской smile hi
                  2. 1976AG Звание
                    1976AG
                    +1
                    Сегодня, 05:25
                    Цитата: Андрей Николаевич
                    Как опытный собачник,могу твёрдо сказать,что каждая собака- это личность. Со своими особенностями,характера,поведения. Как и люди. Но собак я люблю- больше. И не имеет значения, породистый пёс или,дворняжка.


                    Читая такие комментарии, я тоже собак уважаю больше. чем таких как вы.
                    1. Андрей Николаевич Звание
                      Андрей Николаевич
                      -1
                      Сегодня, 07:13
                      Судя по вашим комментам, я не особо расстроился.)))
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Вчера, 19:11
        1976АG hi , не так давно интернет был завален объявлениями о том что служебных собак отдавали в добрые руки в связи с закрытием питомников при силовых ведомствах,была оптимизация. А теперь вон профессиональный ЧАСТНЫЙ кинолог шел на объект .
        1. 1976AG Звание
          1976AG
          +1
          Вчера, 19:16
          Служебные собаки бывают разные и далеко не все натаскиваются на взрывчатку.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            -2
            Вчера, 19:56
            1976AG, это то понятно профиль у собак разный,только кинологические центры тоже оптимизировали. А там учили на все профили,да и кинологи подались кто куда.
            1. 1976AG Звание
              1976AG
              +1
              Сегодня, 05:18
              Цитата: Ропот 55
              1976AG, это то понятно профиль у собак разный,только кинологические центры тоже оптимизировали. А там учили на все профили,да и кинологи подались кто куда.


              Вот лучше бы вы промолчали, чем такую фигню писать.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Вчера, 23:51
          Цитата: Ропот 55
          не так давно интернет был завален объявлениями о том что служебных собак отдавали в добрые руки в связи с закрытием питомников при силовых ведомствах,была оптимизация

          Анекдот в том что это рекламу belay lol так делали - телефоны по которым можно было забрать собаку - оказывались телефонами парикмахерских, салонов красоты и прочими маникюрами..
          Кинологи это наверное единственные кого не оптимизировали за последние лет 15.
          Их вечный некомплект
          Точно не трогали ФТС, МВД и Погранслужбу
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Вчера, 19:07
      Mouse,собака даже идя НА РАБОТУ среагировала,а вот люди зачастую,не всегда, работают по другому.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +7
    Вчера, 19:06
    Жирного кабанчика подстрелили.
    Настоящий полковник. Был
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +1
      Вчера, 19:32
      Именно об этом я писал, когда говорил, что у нас другие методы и возможности по уничтожению.
  5. agoran Звание
    agoran
    +2
    Вчера, 19:32
    Хм. Была инфа, как проводник с бельгийской овчаркой шел к месту досмотра в одном из столичных аэропортов. Собака легла возле одного из пассажиров. как оказалось, что это был в/сл, к-рый чистил пистолет день назад.
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Вчера, 19:55
    Забыли дописать
    "UPD. Взрывотехники ничего не обнаружили в машине. Собака частного кинолога неверно учуяла запах"

    https://t.me/mash/70880
    1. Кармела Звание
      Кармела
      +2
      Вчера, 20:24
      Цитата: Ivan№One
      "UPD. Взрывотехники ничего не обнаружили в машине. Собака частного кинолога неверно учуяла запах"

      Возможно, что собака учуяла правильно, просто взрывчатое вещество уже переложили в другое место.
  7. Не_боец Звание
    Не_боец
    +1
    Вчера, 20:03
    В одном из детективов Пьера Вале об инспекторе Йенсене описан эпизод, когда прохожего (один персонажей) случайно попадает в полицейский участок. Его уже собираются отпустить с извинениями, но в участок вошел полицейский с собакой. И собака среагировала на сумку с бутылками. Полицейские тормознули кадра, а на его вопрос "За что?" ответ был "Собака натаскана на поиск наркотиков". Действительно наркотики в сумке у этого кадра были.
    По моему это "Убийство в запертой комнате".
  8. agoran Звание
    agoran
    +2
    Вчера, 20:28
    Как выше написали, у каждой собаки свой характер
    Мой такс был натаскан по кровяному следу. брал щенком в Kreis Neubrandenburg.
    С 3 месяце кормил теплыми обрезками от свежей дичи.
    Работал прекрасно. Как-то один раз сослуживец усомнился в способностях такса. Поспорили, что мой такс его найдет по запаху вещи. Там рядом подсохшее озеро и камыши., нашел. Мне коробка пива, таксу вкусное мяско.
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      0
      Сегодня, 05:49
      Цитата: agoran
      Как выше написали, у каждой собаки свой характер
      Мой такс был натаскан по кровяному следу. брал щенком в Kreis Neubrandenburg.
      С 3 месяце кормил теплыми обрезками от свежей дичи.
      Работал прекрасно. Как-то один раз сослуживец усомнился в способностях такса. Поспорили, что мой такс его найдет по запаху вещи. Там рядом подсохшее озеро и камыши., нашел. Мне коробка пива, таксу вкусное мяско.


      Не раз слышал эту историю, только первоисточник не получилось найти. Можно ваши координаты и координаты свидетелей ?
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 20:43
    Цитата: 1976AG
    Может скажите где столько собак взять ?
    В Корее wink