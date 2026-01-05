Россия назвала вторжение США в Венесуэлу «циничным преступлением»

Россия назвала вторжение США в Венесуэлу «циничным преступлением»

Россия назвала вторжение США в Венесуэлу актом международной агрессии, призвав Вашингтон немедленно освободить законного президента республики Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Россия осуждает действия США в отношении Венесуэлы, заявив, что любые разногласия между странами должны решаться путем диалога, а не похищения законного президента. По словам Небензи, действия США стали предвестником возвращения в эпоху бесправия. Вашингтон совершил «циничное преступление», которое нельзя оправдать никакими заявлениями.



Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий.


Как подчеркнул российский постпред, США хотят взять на себя роль мирового судьи, способного решать, как поступать с разными странами, чего никак нельзя допустить. Позицию России поддержал и Китай, также потребовавший от США освободить Мадуро и его супругу, обеспечив им личную безопасность. По словам постпреда КНР при ООН Сунь Лэя, ни одна страна мира не может выступать в качестве мирового судьи.

Между тем постпред США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Соединенные Штаты не ведут войну против Венесуэлы и не оккупируют страну, а всего лишь хотят для нее «лучшего будущего».
  1. al3x Звание
    al3x
    +9
    Вчера, 19:31
    Предвестник возвращения в эпоху бесправие? Ну что ж Небензя, ты сделал мой день этой фразой. Походу у вас там памяти два байта на всех.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +11
      Вчера, 19:42
      Россия осуждает действия США в отношении Венесуэлы,

      Только вот америкосам от этих осуждений как то пофиг. Они гнут свою линию и ещё раз показали всему Миру кто в доме хозяин.
      1. bondov Звание
        bondov
        +2
        Вчера, 20:20
        Родригес была министром финансов и одновременно руководителем нефтяной отрасли. В период с 2014 по 2017 год она возглавляла министерство иностранных дел и на этом поприще прославилась исключительно агрессивным нравом в противостоянии с Западом... такШтА США еще ничего не показали...
      2. bondov Звание
        bondov
        +7
        Вчера, 20:27
        Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +2
          Вчера, 20:51
          Между тем постпред США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Соединенные Штаты не ведут войну против Венесуэлы и не оккупируют страну, а всего лишь хотят для нее «лучшего будущего».


          Россия не ведет войну против Украины и не оккупируют страну, а всего лишь хочет для нее «лучшего будущего», избавляясь от агрессивного саморазрушения с бандеровской идеологией.
          Но мы же не такие, правда?!
          1. bondov Звание
            bondov
            +4
            Вчера, 20:57
            так можно заметить для шиПко умных, что к Украине, корме всего прочего, есть территориальные претензии, т.е. имеются территории реально подаренные... а к Венесуэле, какие США могут иметь претензии, подскажите ?
            1. Mitos Звание
              Mitos
              +2
              Вчера, 21:05
              Я про цинизм ситуации и про разговоры о мире через представителей США, которые с таким цинизмом, выкрали человека.
            2. Франк Мюллер Звание
              Франк Мюллер
              +2
              Вчера, 22:23
              Штатовским вполне достаточно одной претензии: нежелание Венесуэлы передать богатейшие залежи нефти заокеанским монополиям и дать им править бал на нефтяном рынке. sad
            3. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              +1
              Вчера, 22:36
              Цитата: bondov
              т.е. имеются территории реально подаренные...

              а они не напомните-когда официально озвучены? так то и Казахстану 30% территории подарили в СССР, и?
              1. bondov Звание
                bondov
                0
                Вчера, 23:20
                ... и... и.. предлагаете дарить территории и разрешать там строить натовские базы, например, около Очакова, и разведцентры тоже... - вот после этого - напоминаю - и были озвучены...
                1. советник 2 уровня Звание
                  советник 2 уровня
                  +1
                  Вчера, 23:22
                  Цитата: bondov
                  ... и... и.. предлагаете дарить территории и разрешать там строить натовские базы, например, около Очакова, и разведцентры тоже... - вот после этого - напоминаю - и были озвучены...

                  я предложил Вам озвучить территориальные претензии, официально заявленные к другим странам РФ.. не более того.. а если они не заявлены официально, то это всего лишь Ваше частное мнение, ни на что вообще в мире не влияющее, вот если бы Вы были Президентом- другой расклад, а так.. лозунги.. Вы просто сказали что есть территориальные претензии hi
                  1. bondov Звание
                    bondov
                    -2
                    Вчера, 23:27
                    смотрите, советник десятого уровня, конституцию - если понимаете, что это такое - РФ, ТАМ ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО ИЛИ КАК,,,??
                    1. советник 2 уровня Звание
                      советник 2 уровня
                      +2
                      Вчера, 23:29
                      Цитата: bondov
                      смотрите конституцию - если понимаете, что это такое - РФ, ТАМ ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО ИЛИ КАК,,,??

                      не совсем понял Вас.. лучше дайте ссылку на официальные претензии территориальные РФ к Украине, как и принято во всем мире, а не bondov к Украине, так будет понятнее и весомее...
                      1. bondov Звание
                        bondov
                        -2
                        Вчера, 23:32
                        значит, по-вашему, конституция и ее положения - это не официальные утверждения... вам, похоже, не следует дискутировать на эти темы (дружеский совет)
                      2. советник 2 уровня Звание
                        советник 2 уровня
                        +1
                        Вчера, 23:34
                        Цитата: bondov
                        значит, по-вашему, конституция и ее положения - это не официальные утверждения... вам, похоже, не следует дискутировать на эти темы (дружеский совет)

                        ааа.. так вот Вы про что.. так где ссылка на территориальные претензии о которых Вы говорили то? про ПОДАРЕННЫЕ? вы же с про это изначально написали? так что про подаренные? там так понимаю и Харьков был.. начали с подаренных, теперь про Конституцию... слабовато вообщем hi
              2. VSO-396
                VSO-396
                0
                Сегодня, 00:36
                Цитата: советник 2 уровня
                Цитата: bondov
                т.е. имеются территории реально подаренные...

                а они не напомните-когда официально озвучены? так то и Казахстану 30% территории подарили в СССР, и?

                Казахстан следующий!
              3. andrewkor Звание
                andrewkor
                -1
                Сегодня, 03:56
                До казахов тоже очередь дойдёт,не сомневайтесь.
            4. VSO-396
              VSO-396
              +1
              Сегодня, 00:34
              Цитата: bondov
              так можно заметить для шиПко умных, что к Украине, корме всего прочего, есть территориальные претензии, т.е. имеются территории реально подаренные... а к Венесуэле, какие США могут иметь претензии, подскажите ?

              А может они вступились за Испанию? А то сепаратист Симон Боливар побезобразничал в свое время. Может и пора отдавать? Правда кому?
          2. Incvizitor Звание
            Incvizitor
            0
            Вчера, 22:03
            То есть окраина России и другая страна это одно и то же?
        2. VSO-396
          VSO-396
          +1
          Сегодня, 00:30
          Цитата: bondov
          Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа

          И много уже нашла?
        3. Грица Звание
          Грица
          -1
          Сегодня, 02:40
          Цитата: bondov
          Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа

          А до этого сидели и наслаждались закатом...
      3. Vicontas Звание
        Vicontas
        +28
        Вчера, 20:55
        В 1977 году в африканской стране Бенин,которой правил президент Матье Кереку сорвалась попытка его похищения/убийства,организованная Францией с помощью Марокко,Габона и Того.Девяносто спецназовцев высадились из самолета в аэропорту и рванули к президентскому дворцу.Местная армия,умеющая только задирать ноги на парадах разбежалась и добравшиеся до резиденции президента французы уже предвкушали победу! Но на беду лиса близнехонько бежала.Правда была это не лиса, а делегация Северной Кореи во главе с министром иностранных дел Хо Дам.,которую сопровождала охрана из ветеранов Корейской войны.Именно эти мужики 45-50 лет организовали оборону резиденции и устроив в окнах пулеметные гнезда обрушили шквал огня на приближавшийся французский спецназ.Два спецназовца погибли сразу,пятеро были ранены,один захвачен в плен.Поняв,что каши уже не сваришь французы кинулись обратно в аэропорт,захватив в заложники местных жителей.Северокорейцы оцепили аэропорт,но французы потребовали самолет,угрожая убить заложников.Им дали улететь.После этого президент Кереку брал в свою охрану только северокорейцев.Он уходил из власти и возвращался,когда его избирали прожив до 2015 года,когда умер в возрасте 82 лет.Когда его упрекали за охрану из северокорейцев он скучно отвечал - "Северокорейцы не продаются!"
    2. Илия Звание
      Илия
      +1
      Сегодня, 05:35
      Работа у него такая - говорить. А по Вашему он должен стрелять из автомата, и бросать гранаты в ООН?
      al3x
      (Только частное мнение.)
      +11
      Вчера, 19:31
      Новый
      Предвестник возвращения в эпоху бесправие? Ну что ж Небензя, ты сделал мой день этой фразой. Походу у вас там памяти два байта на всех.
  2. Alexej Звание
    Alexej
    +6
    Вчера, 19:32
    Штаты не ведут войну против Венесуэлы и не оккупируют страну, а всего лишь хотят для нее «лучшего будущего».

    Наложив лапы на её нефть. Нефть, она же только несчастья приносит.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Вчера, 21:42
      Прям, фильм " Отроки во вселенной"
      ...... " Мы сделаем вас счастливыми!! "
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Вчера, 19:32
    Россия назвала вторжение США в Венесуэлу «циничным преступлением»

    Спасибо и на этом...Хорошо ещё Трампа не бросились поздравлять с блестящей операцией...
    Примерно так же вписывали в историю имена именитые греки и римляне...
    Между тем постпред США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Соединенные Штаты не ведут войну против Венесуэлы и не оккупируют страну, а всего лишь хотят для нее «лучшего будущего».

    И с северо-американскими индейцами несколькими веками раньше был проделан тот же финт...
    1. Седов Звание
      Седов
      +2
      Вчера, 20:24
      И с северо-американскими индейцами несколькими веками раньше был проделан тот же финт...
      Юрий Васильевич, и северо-американские индейцы были коренными жителями Северной Америки, а нынешние политиканы из Вашингтона даже гражданами Венесуэлы не являются. И как они могут знать, что для народа Венесуэлы лучше, а что хуже? Понятно, что всё притянуто за уши - но даже для Вашингтона это уже перебор..
      1. dimon642 Звание
        dimon642
        -4
        Вчера, 22:26
        извините откуда россиянам , что лучше х.охлам.
        1. Седов Звание
          Седов
          +2
          Вчера, 23:16
          извините откуда россиянам , что лучше х.охлам.
          Друг, ты видать историю государства Украинского по новой редакции вашего учебника истории изучал, где написано, что "Предками питекантропов с острова Ява были чубатые селюки". Ты прекращай) Спалишься тут и забанят тебя завтра. drinks
          1. dimon642 Звание
            dimon642
            0
            Сегодня, 07:52
            А вы почитайте историю русских по Самсонову .
        2. Грица Звание
          Грица
          0
          Сегодня, 03:00
          Цитата: dimon642
          извините откуда россиянам , что лучше х.охлам.

          Ну, давай, Аслан, попробую объяснить.
          Ну вот, представь, жил я с братом в одном большом доме. Хорошо так жил - дружно, не бедно, весело. Вместе огород садили, дом ремонтировали, от соседей отбивались. Но потом брат отгородился стеной и стал жить в отдельной комнате. Ну и ладно, коль он так хочет - кто же мешает? К тому же продолжали жить мирно, не ссорясь. Однако зачастили к нему соседи - извечные недруги и стали его спаивать паленой водкой, наркоту приносить. За стенкой начались пьяные гулянки, оргии, стуки в стенки с пьяными криками - на гиляку, тебя подлеца такого, ты виноват в том, что я так плохо стал жить! И деньгами я ему помогал, и по душам разговаривал, и уговаривал образумиться - всё не впрок. А соседи поганые все науськивают, на наркоту окончательно посадили, подсказывают, как удобнее доски у меня украсть и огород вытоптать. Да и ночуют уже постоянно эти соседи за моей стенкой и не прячась топор точат. Пришлось прийти и так по братки - врезать в ухо! Чтобы в голове слегка прояснилось - кто тут брат, а кто за дровами бесплатными пришел.
          Ну и как вы думаете - знаю ли я - что нужно моему брату?
          1. dimon642 Звание
            dimon642
            0
            Сегодня, 07:49
            Ну Александр , жили мы в одном большом доме , коммуналке.
            Потом вдруг у каждого свой дом .
            Одни подружились со злейшими врагами , и ничего .
            Другие решили тоже дружить , но дело в том , через них шли трубы с газом , у них мног добра под землёй.
            Дальше продолжить
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Вчера, 20:24
      Спасибо и на этом...Хорошо ещё Трампа не бросились поздравлять с блестящей операцией...

      Нужно было впаять ракетой в Вашингтон, чтобы хоть как-то сгладить вашу грусть?
    3. Foma80 Звание
      Foma80
      +1
      Вчера, 20:24
      Это было бы лучше, чем много озабоченностей
    4. bondov Звание
      bondov
      0
      Вчера, 20:40
      Слушать путина надо про подсвинков-поросят, неявно же было сказано, что есть еще реальная свинья - сам Король Свиней..., конечно, никогда не догадаетесь про кого это...
      1. bondov Звание
        bondov
        +1
        Вчера, 21:30
        а эти туповатые минусы, типа, про то, что Путин этого не говорил и так не выразился... верно ?
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          +3
          Вчера, 22:06
          Не, думаю это трампнашисты.., недовольны что вы их кумира - главной свиньей обозвали. laughing
          1. bondov Звание
            bondov
            +1
            Вчера, 23:25
            Ну, как бы, это не совсем мое... это логически следует из заявления Путина - если есть молодые подсвинки, а значит и должна быть зрелая - точнее - перезрелая свинья - какая-нибудь солидная свиноматка или - что точнее - какой-нибудь респектабельный кабанище....
    5. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Вчера, 21:19
      Цитата: ROSS 42
      Хорошо ещё Трампа не бросились поздравлять с блестящей операцией..

      Вся Европа, кроме Венгрии это приветствовала, одобряла и не осудила. Но когда Трамп заявил о претензии на Гренландию, вдруг взвыла.
  4. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +5
    Вчера, 19:34
    Жесткое, волевое и бескомпромиссное заявление МИДа Российской Федерации.

    Кстати якобы руководитель российской военной миссии генерал-полковник Макаревич прибыл в Венесуэлу с несколькими тысячами ПЗРК и инструкторами БПЛА (пока известий о применении дронов против американцев не отмечено). Кстати, два вертолета венесуэльцы- кубинцы 3 января подбили, но якобы они все же дотянули до базы. Касательно помощи наших военных советников. Генерал-полковник Макаревич, возглавляя ОГ "Днепр" - проспал высадку МП ВСУ в Крынках, за что был снят с должности и уже генерал Теплинский 9 месяцев выкуривал "захисников"из Крынок.
    Продолжая славную традицию, Макаревич прозевал и спецоперацию американцев, и танцор-диско Мадуро улетел в США. Мало того, любителя сладко спать (а мог бы погибнуть как президент Альенде - с автоматом в руках) американцы возят по Нью-Йорку, как Емельяна Пугачева - в "железной автоклетке".

    Если кому надо костюм как у Мадуры при задержании. Тут чуток темнее вариант. Но не обманитесь реальная цена за комплект 25 к все что дешевле подделка (на фото цена за верх). Симпатичный костюм, но найк это не солидно.
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Вчера, 19:50
      Нам же ещё в переговорном процессе участвовать, в котором США главный арбитр и решала. Так что никак не можно обидеть сего главнюка.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Вчера, 19:55
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Продолжая славную традицию, Макаревич прозевал и спецоперацию американцев, и танцор-диско Мадуро улетел в США.

      Так вот кто главный виновник, позволивший провернуть похищение Мадуро! Прозвучало эффектно, осталось только убедительные доказательства предъявить, и они у вас, конечно же имеются. Любопытно с ними ознакомиться, ведь вы же не откажете в столь скромной просьбе?
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +2
        Вчера, 20:03
        Цитата: Монтесума
        Прозвучало эффектно, осталось только убедительные доказательства предъявить, и они у вас, конечно же имеются.

        Генерал Макаревич это легенда. В ноябре уже полагали, что он все провалит.
        1. ЖЭК-Водогрей Звание
          ЖЭК-Водогрей
          +2
          Вчера, 20:24
          Инициативы генерала Макаревича во времена, когда он возглавлял ОГ "Днепр":

          ▪️Дисциплинарные взыскания старшему офицерскому составу за уничтожения склада боеприпасов ВСУ без согласования с начальником штаба «Днепра».

          ▪️Выполнение младшим офицерским составом функции фельдъегерей: из-за отсутствия рабочих средств для передачи информации их даже ночью могут отправить за десятки километров в штаб для доставки отчетного видео.

          ▪️Требования создавать макеты местности, на изготовление которых тратится огромное количество ресурсов и времени. При этом для постановки задач они особо не используются и нужны лишь для красочного отчета.

          Военкор Сладков комментирует так:

          "Если бы мне дали весь длинный список генералов и сказали выбрать самого непригодного кандидата на должность командующего ВДВ, я бы выбрал генерала Макаревича."
          1. Disant Звание
            Disant
            -1
            Вчера, 23:15
            ЖЭК-Водогрей(Виктор)

            Инициативы генерала Макаревича во времена, когда он возглавлял ОГ "Днепр":

            ▪️Дисциплинарные взыскания старшему офицерскому составу за уничтожения склада боеприпасов ВСУ без согласования с начальником штаба «Днепра».

            ▪️Выполнение младшим офицерским составом функции фельдъегерей: из-за отсутствия рабочих средств для передачи информации их даже ночью могут отправить за десятки километров в штаб для доставки отчетного видео.

            ▪️Требования создавать макеты местности, на изготовление которых тратится огромное количество ресурсов и времени. При этом для постановки задач они особо не используются и нужны лишь для красочного отчета.
            и что в этих пунктах дискредитирующего и неправильного? всё по делу.
        2. Седов Звание
          Седов
          0
          Вчера, 20:31
          Генерал Макаревич это легенда. В ноябре уже полагали, что он все провалит.
          А тот "макаревич" из Израиля, который песню про новый поворот исполнял, не его родственник?
          1. ЖЭК-Водогрей Звание
            ЖЭК-Водогрей
            0
            Вчера, 20:35
            Цитата: Седов
            тот "макаревич" из Израиля, который песню про новый поворот исполнял, не его родственник?

            У нас было два разных Макаревича и два Пригожина. Один Пригожин разбился на бизнесджете. Они не родственники.
          2. Disant Звание
            Disant
            0
            Вчера, 23:31
            На всякий случай Макаревич - прошёл путь от командира разведвзвода до командира разведбата, командовал 42 дивизией
      2. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +6
        Вчера, 20:10
        Цитата: Монтесума
        ведь вы же не откажете в столь скромной просьбе

        Оборону Венесуэлы организовывал Сергей Шойгу. В бытность своей работы в военном ведомстве он получил орден от Мадуро за "обеспечение безопасности Венесуэлы".
        Одним из столпов этой безопасности стал генерал Олег Макаревич, первый замначальника Военной академии Генштаба – участник СВО, командовал группировкой войск "Днепр" в Херсонской области, был снят с должности но не канул в Лету, а был "переведён на другой важный участок работы".
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 20:53
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Одним из столпов этой безопасности стал генерал Олег Макаревич

          Личность Макаревича обсуждать можно долго, но, по-вашему, выходит, что местный министр обороны и органы безопасности вообще ни при чём, ни за что не отвечали, и вся ответственность за похищение легла на этого Макаревича. Сомнительная картинка.
          Ведь это же ваша фраза:
          Макаревич прозевал и спецоперацию американцев, и танцор-диско Мадуро улетел в США.

          1. ЖЭК-Водогрей Звание
            ЖЭК-Водогрей
            -1
            Вчера, 22:51
            Цитата: Монтесума
            по-вашему, выходит, что местный министр обороны и органы безопасности вообще ни при чём, ни за что не отвечали, и вся ответственность за похищение легла на этого Макаревича.

            Скорее всего Мадуро им всем реально осточертел, как и один офтальмолог из Ростова-на-Дону, но при любых раскладах лучше им жить не станет
        2. Naum_2 Звание
          Naum_2
          +2
          Вчера, 21:24
          "переведён на другой важный участок работы". Не напоминает ли вам это ситуацию с Шойгу (своих не бросают) !
    3. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Вчера, 21:46
      Аналогия с Пугачёвым тоже пришла на ум. Средневековое позорище
    4. Lako Звание
      Lako
      +2
      Вчера, 22:00
      В Венесуэле, ведь были ещё и военные специалисты, под командованием целого гегерал-полковника. И их непосредственной задачей была подготовка расчётов ПВО. Может они приоткроют свет на то, почему американские вертолёты летали практически над головами жителей Каракаса и ни один из них не был сбит. Хотя думаю, что всю правду, о этой операции США, мы не скоро узнаем.
    5. Disant Звание
      Disant
      0
      Вчера, 23:06
      Генерал-полковник Макаревич, возглавляя ОГ "Днепр" - проспал высадку МП ВСУ в Крынках
      крынки - расположены на левом берегу. вс рф - на левом берегу. всу - на правом. зачем было их выбивать оттуда? топи лодки с ротацией и вытягивай новые силы и средства на себя.
      что и делали целый год, несмотря на заявления со стороны что де плохой\хороший
  5. mt3276 Звание
    mt3276
    +8
    Вчера, 19:35
    . Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Я уже стал забывать что существует такая организация как ООН. fool
    Интересно чем там сотрудники занимаются. Наверное собираются и обсуждают кто чаще в туалет ходит.
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Вчера, 20:53
      Цитата: mt3276
      Я уже стал забывать что существует такая организация как ООН

      Да расшифровывается как Организация Озабоченных, дальше правила не позволяют.
    2. Грица Звание
      Грица
      +1
      Сегодня, 03:08
      Цитата: mt3276
      Интересно чем там сотрудники занимаются. Наверное собираются и обсуждают кто чаще в туалет ходит.

      Поэтому Марко Рубио и послал их в далекое путешествие. Прекрасно понимая кто они такие и какой с них толк.
      Когда уже мы пошлем?
  6. navigator777 Звание
    navigator777
    +26
    Вчера, 19:37
    А в чем циничность? Все правильно сделали, они не идиоты как некоторые, чтобы своих солдат гробить, молодцы, технично сработали. Это только у нас твердят что народ Украины находится в заложниках у нелегитимного преступного режима, но при этом воюют не с режимом а с народом Украины, идиоты.
    1. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 03:27
      Цитата: navigator777
      Это только у нас твердят что народ Украины находится в заложниках у нелегитимного преступного режима, но при этом воюют не с режимом а с народом Украины, идиоты.

      В отличии от народа Украины, преступный нелигитимный режим сидит в Офисе президента, в Верховной Раде, в зданиях Правительства, МО, СБУ, генеральном штабе, МВД, Управлении разведки и в других аналогичных строениях. За 4 года войны мы хоть раз слышали чтобы по ним был нанесен удар? Ну вот и ответ на вопрос, с кем мы воюем. Оказывается, по тому самому пресловутому режиму мы бить боимся и не наносим ему совершенно никакого ущерба.
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Вчера, 19:38
    Песня вспомнилась: "Слова, слова, опять слова..." Россия и Китай высказались, американцы послушали это, как Васька из басни, и всё пошло куда ни шло.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -3
      Вчера, 19:59
      Цитата: Pharmacist
      Песня вспомнилась: "Слова, слова, опять слова..." Россия и Китай высказались, американцы послушали это, как Васька из басни, и всё пошло куда ни шло.

      А ваши конкретные предложения какие будут - отправить воинский контингент повоевать в Венесуэлу, если местные военные сами не смогли организовать защиту своего президента?
      1. Sondbu-sondbu Звание
        Sondbu-sondbu
        0
        Сегодня, 02:51
        Ну хотя бы санкции какие-никакие, или забрать здание консульства какое, или посла отозвать для консультаций. Ну а свистеть то любой может.
    2. IsDiG Звание
      IsDiG
      +2
      Вчера, 21:08
      Ну так и Россия в начале 22 года тоже слушала, но делала, то что считала нужным
      Sic transit gloria mundi
  8. al3x Звание
    al3x
    0
    Вчера, 19:47
    Это все напоминает дежурные фразы любого чат-бота. Вот что это.
  9. Severok Звание
    Severok
    +8
    Вчера, 19:59
    Власти США такие же террористы как и власти Израиля.
    1. Sondbu-sondbu Звание
      Sondbu-sondbu
      +2
      Сегодня, 02:47
      А ну как признать их террористами в России на законодательном уровне, а не на бла-бла?
  10. Ura Orlov Звание
    Ura Orlov
    +2
    Вчера, 20:14
    Теперь-то поганый доллар США будет равняться 10 копейкам РФ?
  11. Normann Звание
    Normann
    +2
    Вчера, 20:15
    Да им плевать, они уверены в своей безнаказанности.
  12. Jovanni Звание
    Jovanni
    +3
    Вчера, 20:22
    Как то посдержанней надоть, помягше. А то ну как осерчает дедушка До! Совсем нам всё запретит, как тогда будем? Лучше подарить ему чё. Портрет его какой нить, в раме золотой...
    1. Седов Звание
      Седов
      +1
      Вчера, 20:50
      А то ну как осерчает дедушка До! Совсем нам всё запретит, как тогда будем?
      Так чё? На паперть пойдём. Задолбали уже, чуть что - сразу нас наказывают. А мы извиняемся и просим прощения. Соединённым штатам всего 250 лет. При всем этом они умудряются диктовать условия древнейшим цивилизациям..
  13. g_ae Звание
    g_ae
    -1
    Вчера, 20:25
    Так Рубио уже вроде после Лаврова в щель. Дипломатично так. Со вкусом. Чувствуется школа.
    1. firefox7022 Звание
      firefox7022
      +2
      Вчера, 20:34
      Он и по ООН прошелся. Типа, заявил, шо не их это дело, великих Пинд0сов поучать.
      https://t.me/slavaded1337/90881
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 21:24
      Цитата: g_ae
      Дипломатично так. Со вкусом. Чувствуется школа.

      Ваша школа понятна.
  14. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +5
    Вчера, 20:40
    Ну теперь американцы устыдившись, со слезами на глазах выпустят Мадуро и до самого аэропорта всё население Нью Йорка будет стоять на коленях, потупив бесстыжие очи перед почётным кортежем с гордо реющим стягом Боливарской Республики...
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 20:40
    ни одна страна мира не может выступать в качестве мирового судьи.
    До тех пор, пока у нее не появится свое ЯО и флот авианосцев wink
  16. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    -1
    Вчера, 20:49
    Мне хочется Небензю кашей накормить!
    Так он робко и тихо рассказывает о позиции Российской Федерации.
    1. Дон Аналитик Звание
      Дон Аналитик
      +3
      Вчера, 20:51
      Мне вот интересно, а наша разведка уже знает кого похитят во второй серии.
      Или всех перевербовали на американском направлении?
  17. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Вчера, 20:51
    От Трампа,этот балабол отличается только прической,вернее ,ее полным отсутствием. Толку от блеяния Небензи с гулькин хрен.
  18. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Вчера, 21:08
    Что ж, похоже уходит эпоха международного права, и возвращается эпоха права силы, а это значит, мировая политика коалиций и военных союзов, когда страны группируются, чтобы вместе воевать против других, так как одиночек быстро перебьют. Будут складываться военные союзы как в конце 19- нач.20 вв. И потом эти союзы столкнутся в 3-й мировой войне. Сейчас всем надо определиться, с кем и против кого, и какие будут стратегические планы
  19. Дедрусав Звание
    Дедрусав
    +1
    Вчера, 21:32
    "Мы сделаем вас счастливыми..." ("Отроки во Вселенной")...
  20. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Вчера, 21:57
    Ну что, пора РФ забирать свое любыми средствами, хоть ядерными!
    1. Комментарий был удален.
  21. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    +2
    Вчера, 22:30
    Опоздал российский полпред с обличениями, опоздал: заокеанцы не просто хотят стать мировыми судьями, они уже уверенно ими становятся. Ломаю голову, соображая, кто может этому воспрепятствовать и,чёрт побери, не могу найти подходящего кандидата. no
  22. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Вчера, 23:12
    Мне интересно -Алла Пугачева , в связи с похищением Мадур(ы) уже покончила жизнь Галкина самоубиством? Или это другое?
  23. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Вчера, 23:15
    Интересно. А сколько стоит эта бодяга, отправить туда-сюда людей для поговорить?
  24. maximaniak Звание
    maximaniak
    0
    Вчера, 23:17
    Цитата: Schneeberg
    ни одна страна мира не может выступать в качестве мирового судьи.
    До тех пор, пока у нее не появится свое ЯО и флот авианосцев wink

    Говорят это не панацея. Нужно фрс и мощные агенты влияния в половине стран. Вот тогда авианосцы помогут нагнуть остальных
  25. юрий Л Звание
    юрий Л
    +2
    Вчера, 23:18
    Из речи Трампа на ГА ООН 23.09.25. "Предполагалось, что это будет быстрая операция. Но вышло не так. Это не выставляет Россию в хорошем свете. Это выставляет ее в плохом свете.Что бы теперь ни случилось, это должно было занять несколько дней, меньше недели. Но они воюют уже три с половиной года и каждую неделю убивают от 5 до 7 тысяч молодых солдат — в основном солдат — по обе стороны" . Трамп абсолютно не понимает, как, как СВО могла не завершиться за несколько дней при такой разнице в мощи участников конфликта. Он показал как можно было это сделать. И совершенно без сантиментов, как и должна делаться война.Но видимо элиты и ВС в РФ не желают учиться ни на своих, ни на чужих ошибках...Вот самая большая беда СВО.
    1. Грица Звание
      Грица
      +1
      Сегодня, 03:33
      Цитата: юрий Л
      Вот самая большая беда СВО.

      Самая большая беда СВО - это те, кто ею руководит и планирует
  26. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Вчера, 23:24
    Бибензя призвал освободить Мадуро.Призвал,а не потребовал.Молчал бы ты Вася.Твоё блеяние ничего не изменит.Вна Украине есть амерские заводы.Бомбануть не слабо..
  27. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Вчера, 23:55
    Цитата: al3x
    Нам же ещё в переговорном процессе участвовать, в котором США главный арбитр и решала. Так что никак не можно обидеть сего главнюка.

    Конечно, как можно! Ведь "дух" Анкориджа настолько стойкий, что поселился, и отравил не только некоторых персонажей в России, но и разнесся по всему миру! bully hi
  28. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 00:10
    "Россия назвала вторжение США в Венесуэлу «циничным преступлением»" а рядом статья: "MWM: От бомбовых ударов российских Су-34 не спасают даже бетонные бункеры"
    Интересно , амеры уже бъют "цинично-преступлено" бомбами по бункерам???
  29. rusmax888 Звание
    rusmax888
    +2
    Сегодня, 00:28
    Кукарекать в ООН можно сколько угодно, только это ничего не решит. США могут себе это позволить, они печатают мировые деньги, а всё что касаемо гос безопасности для них свято. Мадуро конечно автократ и упырь ещё тот, довёл народ до ручки инфляция 200- 300% сидя на астрономических запасах нефти. У нас похожая картина, но вопрос сколько осталось терпения у нашего терпеливого народа!
    1. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 03:38
      Цитата: rusmax888
      У нас похожая картина, но вопрос сколько осталось терпения у нашего терпеливого народа!

      Если Зеля и его кореша будут продолжать спокойно пастись на лужайках нетронутого правительственного квартала Киева, а наши пацаны в это время погибать за развалины очередного хутора, то думаю, это терпение скоро лопнет.
  30. Динич Звание
    Динич
    0
    Сегодня, 00:53
    С добрым утром.
    _______________
  31. moneron Звание
    moneron
    +1
    Сегодня, 01:32
    дедулька трамп всем своим вторым президентским сроком показывает как с минимальным ущербом для страны добиваться максимальных успехов в достижении озвученных целей.
    всегда....действует по определённому плану. озвучивает цель....временная пауза с разноплановым политическим туманом....мгновенный укус. мигранты, тарифная война, иран, вооружение за деньги, отрезание китая от высоких технологий, венесула.
    а мы? мы....хотели как лучше, а получается как всегда.
    стоило бы поучиться у того могучего старика некоторым забронзовевшим.
  32. Sondbu-sondbu Звание
    Sondbu-sondbu
    +1
    Сегодня, 02:28
    А как же «дух Анкориджа»? Неужели откладывается строительство моста через Берингов пролив?
  33. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:07
    Цитата: Sondbu-sondbu
    А как же «дух Анкориджа»?
    Здесь совсем другой дух! wink