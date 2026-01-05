Россия назвала вторжение США в Венесуэлу «циничным преступлением»
Россия назвала вторжение США в Венесуэлу актом международной агрессии, призвав Вашингтон немедленно освободить законного президента республики Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Россия осуждает действия США в отношении Венесуэлы, заявив, что любые разногласия между странами должны решаться путем диалога, а не похищения законного президента. По словам Небензи, действия США стали предвестником возвращения в эпоху бесправия. Вашингтон совершил «циничное преступление», которое нельзя оправдать никакими заявлениями.
Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий.
Как подчеркнул российский постпред, США хотят взять на себя роль мирового судьи, способного решать, как поступать с разными странами, чего никак нельзя допустить. Позицию России поддержал и Китай, также потребовавший от США освободить Мадуро и его супругу, обеспечив им личную безопасность. По словам постпреда КНР при ООН Сунь Лэя, ни одна страна мира не может выступать в качестве мирового судьи.
Между тем постпред США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Соединенные Штаты не ведут войну против Венесуэлы и не оккупируют страну, а всего лишь хотят для нее «лучшего будущего».
