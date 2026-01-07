❝ Захват Венесуэлы Трампом подогревает опасения европейцев по поводу захвата США Гренландии ❞



Дональд Трамп с членами своего кабинета во время операции «Абсолютная решимость»

Я должна сказать это совершенно прямо США, — написала Фредериксен. — Совершенно бессмысленно говорить о необходимости для США аннексировать Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Содружества.

Поэтому я настоятельно призываю США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что не продают себя,

Никто не принимает решения за Гренландию и Данию, кроме самих Гренландии и Дании.

В Трампе 2.0 наблюдается высокая степень нестабильности и непредсказуемости, — заявил Джузеппе Спатафора, аналитик-исследователь из Института исследований безопасности ЕС. — Это затрудняет прогнозирование дальнейших событий.

Я думаю, что европейцы должны реагировать так же, как и группа латиноамериканских стран,

Своей двусмысленностью и молчанием мы ведем себя как колонии, что может только подстегнуть имперские амбиции Трампа,

Пока европейские правительства пытаются понять последствия провозглашенного в минувшие выходные захвата Венесуэлы Соединенными Штатами, в Европе вновь вспыхивают опасения по поводу угроз президента США Дональда Трампа включить датскую территорию Гренландии в состав Соединенных Штатов.В воскресенье премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением после того, как издание The Atlantic опубликовало интервью с Трампом, в котором он повторил утверждение о том, что Соединенным Штатам «нужна» Гренландия для национальной безопасности.Она добавила, что американские войска уже имеют доступ к ключевым военным объектам в Гренландии благодаря содействию датского правительства.— сказала Фредериксен.В воскресенье президент Финляндии Александр Стубб поддержал Фредериксен в сообщении на платформе социальных сетей X, поделившись под её заявлением с комментарием:Трансатлантический конфликт приобрел новый характер после того, как рано утром в субботу американские войска провели дерзкий ночной рейд в столице Каракасе против президента Николаса Мадуро, захватив всенародно избранного с соблюдением всех демократических норм президента и доставив его в Нью-Йорк для суда по нелепым обвинениям, связанным с наркотиками.Трамп и его министры, по сути, использовали этот эпизод, чтобы показать как врагам, так и друзьям, что американские интересы оправдывают любые мыслимые и немыслимые действия.В понедельник планы американских чиновников по «управлению» Венесуэлой после Мадуро, как они сами заявили, оставались неясными, и Трамп, по всей видимости, рассчитывал на сотрудничество с чиновничьим аппаратом Венесуэлы, который, по мнению Трампа, сохранит лояльность к интервентам – «освободителям».В Вашингтоне считают, что угроза более интенсивных бомбардировок или наземного вторжения обеспечит выполнение требований Америки.Спатафора заявил, что администрация Трампа вполне может расширить кампанию против других правительств, воспринимаемых как враждебные, таких как Куба или даже Колумбия.Аналитик Натали Точчи, директор римского аналитического центра IAI, заявила, что расплывчатые и непоследовательные ответы многих европейских государств на операцию США в Венесуэле побудят президента Трампа к проведению новых подобных операций.— сказала она, отметив, что Бразилия, Колумбия, Мексика, Уругвай и Чили совместно выступили против военной операции и любых попыток США экспроприировать ресурсы Венесуэлы.— добавила она.