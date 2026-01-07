Захват Венесуэлы Трампом подогревает опасения европейцев по поводу захвата США Гренландии

Дональд Трамп с членами своего кабинета во время операции «Абсолютная решимость»


Пока европейские правительства пытаются понять последствия провозглашенного в минувшие выходные захвата Венесуэлы Соединенными Штатами, в Европе вновь вспыхивают опасения по поводу угроз президента США Дональда Трампа включить датскую территорию Гренландии в состав Соединенных Штатов.



В воскресенье премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением после того, как издание The Atlantic опубликовало интервью с Трампом, в котором он повторил утверждение о том, что Соединенным Штатам «нужна» Гренландия для национальной безопасности.

Я должна сказать это совершенно прямо США, — написала Фредериксен. — Совершенно бессмысленно говорить о необходимости для США аннексировать Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Содружества.

Она добавила, что американские войска уже имеют доступ к ключевым военным объектам в Гренландии благодаря содействию датского правительства.

Поэтому я настоятельно призываю США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что не продают себя,

— сказала Фредериксен.

В воскресенье президент Финляндии Александр Стубб поддержал Фредериксен в сообщении на платформе социальных сетей X, поделившись под её заявлением с комментарием:

Никто не принимает решения за Гренландию и Данию, кроме самих Гренландии и Дании.

Трансатлантический конфликт приобрел новый характер после того, как рано утром в субботу американские войска провели дерзкий ночной рейд в столице Каракасе против президента Николаса Мадуро, захватив всенародно избранного с соблюдением всех демократических норм президента и доставив его в Нью-Йорк для суда по нелепым обвинениям, связанным с наркотиками.

Трамп и его министры, по сути, использовали этот эпизод, чтобы показать как врагам, так и друзьям, что американские интересы оправдывают любые мыслимые и немыслимые действия.

В понедельник планы американских чиновников по «управлению» Венесуэлой после Мадуро, как они сами заявили, оставались неясными, и Трамп, по всей видимости, рассчитывал на сотрудничество с чиновничьим аппаратом Венесуэлы, который, по мнению Трампа, сохранит лояльность к интервентам – «освободителям».

В Вашингтоне считают, что угроза более интенсивных бомбардировок или наземного вторжения обеспечит выполнение требований Америки.

В Трампе 2.0 наблюдается высокая степень нестабильности и непредсказуемости, — заявил Джузеппе Спатафора, аналитик-исследователь из Института исследований безопасности ЕС. — Это затрудняет прогнозирование дальнейших событий.

Спатафора заявил, что администрация Трампа вполне может расширить кампанию против других правительств, воспринимаемых как враждебные, таких как Куба или даже Колумбия.

Аналитик Натали Точчи, директор римского аналитического центра IAI, заявила, что расплывчатые и непоследовательные ответы многих европейских государств на операцию США в Венесуэле побудят президента Трампа к проведению новых подобных операций.

Я думаю, что европейцы должны реагировать так же, как и группа латиноамериканских стран,

— сказала она, отметив, что Бразилия, Колумбия, Мексика, Уругвай и Чили совместно выступили против военной операции и любых попыток США экспроприировать ресурсы Венесуэлы.

Своей двусмысленностью и молчанием мы ведем себя как колонии, что может только подстегнуть имперские амбиции Трампа,

— добавила она.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 03:41
    Европейцев никто не спрашивает. Какую позу скажут принять - моментально исполнят.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 04:10
      Цитата: Младший рядовой
      Европейцев никто не спрашивает.

      в Европе вновь вспыхивают опасения по поводу угроз президента США Дональда Трампа включить датскую территорию Гренландии в состав Соединенных Штатов.
      Что-то мне подсказывает, что вопрос с Гренландией уже решён. Осталось, как в том анекдоте, "только вывеску сменить".
      Всё просто.
      Что такое для США 50 лярдов долларов? Или даже 100? Пыль. А для Гренландии - это по ляму тех долларов на каждого жителя. Или даже по два. Судя по тому, как за Америку топит местный гренландский князёк - он свой лям уже получил. Причём - с бонусом.
      Вот только не ясно одно - он топит перед своими чукчами за то, что превращение Гренландии в штат США повысит безопасность Гренландии. БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ КОГО? Кроме США безопасности Гренландии, кажись, никто не угрожает...

      А Европе расслабиться и получить удовольствие сменить риторику на то, что не больно-то и нужен Дании конкретно и Европе в целом этот никчёмный кусок льда. Пусть почитают известную басню дедушки Крылова, там инструкция прописана - "Зелен виноград..."
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 04:18
        Захват Венесуэлы Трампом подогревает опасения европейцев по поводу захвата США Гренландии
        Как бы ни возмущалась Дания по поводу захвата США Гренландии, но именно так и будет! А именно.

        Известно, что Хегсет - глава Пентагона (или "министерства войны" США) - описал главные военные задачи новой Стратегии нацбезопасности США доктриной Монро 1823 года, по которой всё Западное полушарие было объявлено сферой влияния США и которая для США до сих пор не только «осталась в силе», но и "даже более чем когда-либо".
        Хегсет заявил:
        «После многих лет пренебрежения США восстановят военное господство в Западном полушарии. Мы будем использовать ее (доктрину Монро.) для защиты нашей родины и для доступа к ключевым территориям по всему региону. Мы также лишим противников возможности размещать силы или другой угрожающий потенциал в нашем полушарии»
        - https://www.rbc.ru/rbcfreenews/693505299a7947389a6ce42f

        А из этого следует 2 вывода:
        1. Гренландия по мнению США географически и стратегически входит в исключительную сферу влияния и господства самих США.

        2. При этом европейские страны (т.е. страны Восточного полушария), в том числе и Дания, не смеют претендовать на Гренландию как на сферу влияния США в во всём Западном полушарии согласно доктрине Монро. Вплоть до военной конфронтации США против какой-то там "задрипаной" европейской Дании в вопросе передачи принадлежности Гренландии от Дании Соединённым штатам!
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 04:43
          Цитата: Татьяна
          При этом европейские страны (т.е. страны Восточного полушария), в том числе и Дания, не смеют претендовать на Гренландию как на сферу влияния США в во всём Западном полушарии согласно доктрине Монро.
          Один небольшой вопрос к Трампу и всем, кто эту "доктрину Монро" двести лет старательно удобрял латиноамериканской кровью - а кто вам сказал, что эта самая "доктрина" обязательна к исполнению всем Западным полушарием?
          Охота вам жить по ней и верить в неё - так живите и верьте в пределах своих границ. Имеете возможность взять силой? Тогда вопрос ко всему миру - а что, так можно было?
          Нам, например, территории хватает. А вот один вонючий остров в Европе порядком за последние 400 лет поднадоел. Ничо, если мы их геморройного королька завтра в Лефортово переселим геморрой в тюремной больничке подлечить, а сам остров отправим быть морским дном? Сил-то хватит, "мыжнетакие" мешает...
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +1
            Сегодня, 04:52
            Ну так пиратская сущность 400-летней давности британских завоевателей Америки в США никуда не исчезла. Вот они и опираются снова на Доктрину Монро 1823 года, по которой для них "Америка прежде всего!".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 03:55
    ❝ Захват Венесуэлы Трампом подогревает опасения европейцев по поводу захвата США Гренландии ❞ —

    — Смотрите, не перегрейтесь, «горячие европейские парни» ...
    (Всё в пар уйдёт)
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 04:58
    Трамп всётаки продаст гренландским инуитам холодильник " сделано " в США.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:13
    Канада надо Трампу присоединять, Канаду! Вот тогда и начнутся веселые деньки с перестрелками и десантами! wink
  6. Комментарий был удален.
  7. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 05:38
    Уже дымит у них, а не "подогревает"!