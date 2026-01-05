Защищать Мадуро будет адвокат Поллак, добившийся освобождения Ассанджа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес доставлены в суд Нью-Йорка. Речь идёт о суде на Манхеттане, где в отношении похищенных американским спецназом главы Венесуэлы и его жены будут выдвинуты официальные обвинения.По предварительным данным, американские прокуроры инкриминируют Мадуро «организацию преступного сообщества – наркокартеля», «незаконное обогащение за счёт наркоторговли», а также «терроризм». Если суммировать все сроки, которые предусмотрены буквами указанных статей американского уголовного кодекса, то Николасу Мадуро грозит до трёх пожизненных. Его жене – минимум 18 лет лишения свободы за «соучастие».Обращает на себя внимание тот факт, что интересы Николаса Мадуро в суде будет представлять адвокат Барри Поллак из Вашингтона. Поллак известен тем, что именно благодаря его адвокатским усилиям был освобождён Джуллиан Ассандж. Правда, Ассанджу пришлось пойти на сделку со следствием: он был вынужден признать себя виновным в шпионской деятельности и обнародовании секретной информации за обмен на зачёт того срока, который на момент «признания» он уже отбыл в тюрьме. После освобождения Ассандж отбыл в Австралию. Напомним, что та «секретная информация», обнародование которой инкриминировалось Джуллиану Ассанджу, касалась преступлений, совершённых американскими военными, в том числе в Ираке.У Поллака репутация одного из самых эффективных адвокатов в США.Эксперты в США считают, что Поллак вполне способен добиться освобождения Мадуро. Один из главных аргументов: США при задержании действовали без мандата ООН, а президент США нарушил внутренние законы, не проинформировав конгресс.Защищать интересы Силии Флорес будет техасский адвокат Марк Доннелли. У него менее впечатляющий послужной список, нежели у Поллака. Наиболее громким его дело можно считать дело об импичменте генпрокурора Техаса Кена Пэкстона.Перед зданием суда в Нью-Йорке собрались сторонники Мадуро, которые требуют освободить венесуэльского президента и одновременно возбудить уголовное дело против Дональда Трампа, отдавшего приказ о похищении главы иностранного государства с супругой.Тем временем в Каракасе официально приведена к присяге врио президента Делси Родригес. Она занимала пост вице-президента при Николасе Мадуро.