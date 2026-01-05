Защищать Мадуро будет адвокат Поллак, добившийся освобождения Ассанджа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес доставлены в суд Нью-Йорка. Речь идёт о суде на Манхеттане, где в отношении похищенных американским спецназом главы Венесуэлы и его жены будут выдвинуты официальные обвинения.

По предварительным данным, американские прокуроры инкриминируют Мадуро «организацию преступного сообщества – наркокартеля», «незаконное обогащение за счёт наркоторговли», а также «терроризм». Если суммировать все сроки, которые предусмотрены буквами указанных статей американского уголовного кодекса, то Николасу Мадуро грозит до трёх пожизненных. Его жене – минимум 18 лет лишения свободы за «соучастие».



Обращает на себя внимание тот факт, что интересы Николаса Мадуро в суде будет представлять адвокат Барри Поллак из Вашингтона. Поллак известен тем, что именно благодаря его адвокатским усилиям был освобождён Джуллиан Ассандж. Правда, Ассанджу пришлось пойти на сделку со следствием: он был вынужден признать себя виновным в шпионской деятельности и обнародовании секретной информации за обмен на зачёт того срока, который на момент «признания» он уже отбыл в тюрьме. После освобождения Ассандж отбыл в Австралию. Напомним, что та «секретная информация», обнародование которой инкриминировалось Джуллиану Ассанджу, касалась преступлений, совершённых американскими военными, в том числе в Ираке.

У Поллака репутация одного из самых эффективных адвокатов в США.

Эксперты в США считают, что Поллак вполне способен добиться освобождения Мадуро. Один из главных аргументов: США при задержании действовали без мандата ООН, а президент США нарушил внутренние законы, не проинформировав конгресс.

Защищать интересы Силии Флорес будет техасский адвокат Марк Доннелли. У него менее впечатляющий послужной список, нежели у Поллака. Наиболее громким его дело можно считать дело об импичменте генпрокурора Техаса Кена Пэкстона.

Перед зданием суда в Нью-Йорке собрались сторонники Мадуро, которые требуют освободить венесуэльского президента и одновременно возбудить уголовное дело против Дональда Трампа, отдавшего приказ о похищении главы иностранного государства с супругой.

Тем временем в Каракасе официально приведена к присяге врио президента Делси Родригес. Она занимала пост вице-президента при Николасе Мадуро.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Вчера, 19:39
    Больше интересует, кто из прокуроров предъявит обвинение Трампу...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Вчера, 19:51
      ROSS42, -"Кто ж его посадит,ОН же памятник".
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        -1
        Сегодня, 04:12
        ❝ Кто ж его посадит,ОН же памятник ❞ —
    2. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +2
      Вчера, 20:02
      Главное, что адвакат у него хороший. Уверен дело двух - трех месяцев и поедет к себе назад в Венесуэлу. Такое мнение выразил известный Венесуэльский юрис Алехандро Арестопедро Лопез.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        -1
        Вчера, 20:20
        Боюсь, что ошибаетесь. Мировой фашист №1 ТрампЛер хочет его пожизненно....
        А Гейропа молчит и Россия и Китай не очень то...
        Пока существуют любимые многими русскими "звездами" США, всегда будет террор и война...а ВВП хочет с ТрампЛером сделать биснесс am
        1. guest Звание
          guest
          +1
          Вчера, 20:42
          Да что Вы так к Трампу прицепились, в США все президенты такие. laughing hi
        2. hiller Звание
          hiller
          -2
          Вчера, 21:36
          До сегодняшнего дня Руководство России молчало "как рыба об лёд" и это несмотря на события планетарного масштаба. Сейчас СМИ РФ транслируют невнятные потуги представителя РФ господина Небензи "выразить протест" и бла-бла-бла... Далее, вероятно, последуют очередные рукопожатия нерукопожатного отныне президента всех матрасов и нашего молчащего Верховного.
          Уверен , что президент сша отныне нажил себе множество проблем, а не статуса "умиротворца".
    3. kebeskin Звание
      kebeskin
      +9
      Вчера, 20:16
      Не удивлюсь если главным свидетелем выступит Зеленский. Скажет что 10 лет как закупался оптом.
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Вчера, 20:39
        Шутка взята из тг, не так ли?
  2. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +3
    Вчера, 19:39
    Судья зато 1933 года рождения. Разбирать его дело будет 92-летний судья Южного округа штата Нью-Йорк Элвин Кеннет Хеллерштейн, который известен тем, что неоднократно брался за самые сложные случаи.
    На фото баба у Мадуро старая, сморщенная, помнит его еще водителем автобуса. А не бросает ее Колян. Значит любит, значит хороший человек внутри него живет. Достойно уважения.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Вчера, 19:41
    Ну всё. Теперь, благодаря Поллаку, Мадуро не придётся сидеть три пожизненных срока. Только два всего. Или даже один.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +3
      Вчера, 19:45
      Цитата: Pharmacist
      благодаря Поллаку, Мадуро не придётся сидеть три пожизненных срока.

      Диктатор Мануэль Норьега так и сидел до талого, пока не умер в тюрьме.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Вчера, 19:53
      Pharmacist hi , да не умная логика,давать три-два-пять пожизненных больше одной жизни не прожить и больше одного срока не отбыть.
      1. Igool Звание
        Igool
        +2
        Вчера, 20:08
        Цитата: Ропот 55
        е умная логика,давать три-два-пять пожизненны


        Наверное потому, что пожизненный срок в США — это не единое понятие, а система приговоров с разными условиями, от шанса на освобождение до пожизненного заточения до смерти.
        Так имея один пожизненный скорее всего после 10-15 лет, сможешь получить шанс на УДО, в то время, как несколько пожизненных таких льгот не дают.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Вчера, 20:15
      Лучшим защитник президента-автомат Калашникова.Но это для человека с Честью...А не это..
    4. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 20:43
      Цитата: Pharmacist
      Или даже один.

      Та даже не одного, в США всяких мораториев нет.
  4. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Вчера, 20:20
    Сейчас это не имеет значения. Остаётся неясным, станет ли Мадуро президентом снова.
    России нужно сосредоточиться на Трампе. Трамп ведёт двойную игру.
    Венесуэльская нефть станет поворотным моментом для российской нефтяной промышленности.
    Если Трампу удастся массово вывести на рынок венесуэльскую нефть, цена барреля нефти марки «Урал», например, упадет еще сильнее.
    В надежде, что Россия получит меньше прибыли от продажи нефти и тем самым проиграет войну Западу.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      -1
      Вчера, 21:05
      Если Трампу удастся массово вывести на рынок венесуэльскую нефть, цена барреля нефти марки «Урал», например, упадет еще сильнее.
      Если верить экспертам, то себестоимость добычи венесуэльской нефти значительно выше, чем российской. Речь идёт о средних значениях. Понятно, что это средняя температура по больнице, но тем не менее. И это только операционные расходы на добычу. Если сюда ещё добавить разработку и обустройство месторождений, то ситуация будет ещё более в пользу России. Т. е. дешёвой нефти в Венесуэле быть не может. Да и пока непонятно, как Штаты могут влиять на цену венесуэльской нефти. Не ясен сам механизм. Нефть добывают частные компании. В Венесуэле сейчас работает в т. ч. американский Шеврон. Себе в убыток они торговать уж точно не станут.
      1. LeutnantTom Звание
        LeutnantTom
        0
        Вчера, 21:25
        Точных данных об объеме импорта именно венесуэльской нефти Китаем за весь 2025 год пока нет, так как отчеты появляются с задержкой; однако известно, что в январе-сентябре 2025 года Китай нарастил общий импорт нефти на 2,6%.
        Общий импорт Китая: За 9 месяцев 2025 года Китай импортировал почти 423 млн тонн нефти (11,31 млн баррелей в сутки), что на 2,6% больше, чем за тот же период 2024 года, несмотря на снижение общих затрат из-за падения цен.
        Дешевая нефть из Венесуэлы недоступна
        .
        России не стоит на нее рассчитывать!
        Война Байдена на Украине с самого начала была лишена всякой логики.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 22:43
      LeutnantTom
      Сегодня, 20:20
      Если Трампу удастся массово вывести на рынок венесуэльскую нефть, цена барреля нефти марки «Урал», например, упадет еще сильнее.
      В надежде, что Россия получит меньше прибыли от продажи нефти и тем самым проиграет войну Западу.

      hi Нефть не самый главный вопрос рыжего нарцисса из Фашингтона.
      Одной из главных задач доктрины Монро-Донро как раз является вытеснение таких конкурентов политического и экономического влияния из Западного полушария, как Пекин и Москва.
      Эффект от нефтяного контроля при инвестициях в десятки лярдов зелени в новые месторождения займёт несколько лет, к тому же желающих инвестировать не так много, а нефтяные компании янкесов итак работают на местном поле.
      Здесь ещё важен момент регулятора ОПЕК+, тому как выброс лишней нефти на мировой рынок грозит прежде всего сланцевикам Фашингтона, для которых рентабельная цена за бочку около 50-55 баксов, при меньшей стоимости пойдёт массовое разорение, что уже наблюдается по количеству банкротств.
      Стреляное Ухо нажил себе много врагов внешних и внутренних, а ослы готовят ему очередной шатдаун с 1 февраля 2026 г. вместе с проигрышем предварительных выборов в конгресс.
      Ну и вишенкой на торте будет раскрутка файлов Эпштейна, вполне реально грозящая импичментом самовлюблённому нарциссу из Фашингтона.
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Вчера, 20:30
    интересы Николаса Мадуро в суде будет представлять адвокат Барри Поллак из Вашингтона. Поллак известен тем, что именно благодаря его адвокатским усилиям был освобождён Джуллиан Ассандж. Правда, Ассанджу пришлось пойти на сделку со следствием: он был вынужден признать себя виновным в шпионской деятельности и обнародовании секретной информации за обмен на зачёт того срока, который на момент «признания» он уже отбыл в тюрьме

    Боже! Какое выдающееся шоу на публику разыгрывается!))).
    Как быстро народы забудут тему вопиющего акта международного терроризма, совершенного сша в отношении Венесуэлы... и переключатся на обсуждения процесса суда, над "диктатором" Мадуро?... И, как многие будут рукоплескать, в итоге? )))
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    -1
    Вчера, 20:30
    Ono to bude už jedno, kdo hájí nevinného Madura, Amerika už začala krást ropu a nikdo ji už nevyžene! Možná to bude tajný plán USA Madura propustit, aby Amerika ukázala lidskost. Bohužel Venezuela už přišla o velké bohatství a budoucnost, návrat není možný.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Вчера, 20:30
      Неважно, кто будет защищать невиновного Мадуро, Америка уже начала воровать нефть, и никто не сможет её оттуда выгнать! Возможно, это секретный план США по освобождению Мадуро, чтобы показать свою человечность. К сожалению, Венесуэла уже потеряла много богатства и будущего, пути назад нет.
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        +1
        Вчера, 20:49
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        невиновного Мадуро,

        Цитата: Jsem_CZEKO68
        секретный план США по освобождению Мадуро

        Да, на договорняк все это похоже. Театральную постановку, после того как сошлись в цене и условиях. Если бы считали виновным и опасным, то грохнули бы на месте и в воду, как с Бен Ладеном.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 20:38
    Цитата: kebeskin
    Не удивлюсь если главным свидетелем выступит Зеленский. Скажет что 10 лет как закупался оптом.
    Вероятно, так оно и было wink
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Вчера, 20:40
    Поллак выигрывает дело, двойника Мадуро выпускают из тюрьмы, все "счастливы", справедливость "восторжествовала". Конец спектакля. Занавес wassat
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Вчера, 20:45
    А теперь ушат холодной воды на голову.

    Британцы из Daily Mail аккуратно слили подробности операции по похищению Мадуро. Так вот, это очень полезно почитать тем, кто истерично хвалит американских военных и сравнивает с целью дискредитации нашей армии эту операцию с СВО.

    Мадуро слила его прямая подчиненная - вице-президент Делси Родригес, которая курировала в стране нефтянку и спецслужбы. Она прямо связана с Эриком Принсом - советником Трампа и владельцем ЧВК Academi, а также с Ричардом Грэнеллом - одним из главных решал американского президента.

    Родригес участвовала в переговорах с американцами в Дохе при посредничестве катарской монаршей семьи. И именно она предложила приемлемый для Штатов вариант «мадуризм без Мадуро», то есть, чтобы убрать президента, но не свергать власть полностью, потому что в таком случае рулить в стране начнут действительно картели, начнется хаос и Гаити 2.0, и толпы беженцев побегут в Штаты.

    В августе ЦРУ забросило в Венесуэлу оперативников, и те следили за Мадуро, передавая о нем всю информацию вплоть др того, в чем он одет, что ест и о его домашних питомцах. Это и позволило быстро найти и похитить лидера страны.

    Родригес намерена замириться с США, пустить американские компании для добычи полезных ископаемых и привлечь иностранные инвестиции, но при этом продолжить «боливарианскую риторику».

    Так что, дорогие друзья, этот кейс является тем самым договорняком, но не с теми, о ком думали. Мадуро, кстати, Гренелл предлагал уйти в отставку и эмигрировать в Катар, но тот отказался, и тогда было принято решение (в октябре где-то) о необходимости свержения президента Венесуэлы.

    Кстати, Мадуро не так давно готов был сдать сам страну Трампу и выгнать Россию и Китай, был готов уйти лишь в обмен на снятие санкций с него и его сотни чиновников, что, потешаясь, сливали сами американские СМИ.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Вчера, 20:57
      Суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу Мадуро на 17 марта.
  10. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Вчера, 20:45
    Британцы из Daily Mail аккуратно слили подробности операции по похищению Мадуро. Так вот, это очень полезно почитать тем, кто истерично хвалит американских военных и сравнивает с целью дискредитации нашей армии эту операцию с СВО.

    Мадуро слила его прямая подчиненная - вице-президент Делси Родригес, которая курировала в стране нефтянку и спецслужбы. Она прямо связана с Эриком Принсом - советником Трампа и владельцем ЧВК Academi, а также с Ричардом Грэнеллом - одним из главных решал американского президента.

    Родригес участвовала в переговорах с американцами в Дохе при посредничестве катарской монаршей семьи. И именно она предложила приемлемый для Штатов вариант «мадуризм без Мадуро», то есть, чтобы убрать президента, но не свергать власть полностью, потому что в таком случае рулить в стране начнут действительно картели, начнется хаос и Гаити 2.0, и толпы беженцев побегут в Штаты.

    В августе ЦРУ забросило в Венесуэлу оперативников, и те следили за Мадуро, передавая о нем всю информацию вплоть до того, в чем он одет, что ест и о его домашних питомцах. Это и позволило быстро найти и похитить лидера страны.

    Родригес намерена замириться с США, пустить американские компании для добычи полезных ископаемых и привлечь иностранные инвестиции, но при этом продолжить «боливарианскую риторику».

    Так что, дорогие друзья, этот кейс является тем самым договорняком, но не с теми, о ком думали. Мадуро, кстати, Гренелл предлагал уйти в отставку и эмигрировать в Катар, но тот отказался, и тогда было принято решение (в октябре где-то) о необходимости свержения президента Венесуэлы.
  11. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 05:33
    Да, такая малюсенькая деталька)!
    Поллак известен тем, что именно благодаря его адвокатским усилиям был освобождён Джуллиан Ассандж. Правда, Ассанджу пришлось пойти на сделку со следствием: он был вынужден признать себя виновным в шпионской деятельности и обнародовании секретной информации за обмен на зачёт того срока, который на момент «признания» он уже отбыл в тюрьме.