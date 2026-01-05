MWM: От бомбовых ударов российских Су-34 не спасают даже бетонные бункеры
Продолжительность жизни украинского пехотинца на участках фронта, где работают российские фронтовые бомбардировщики Су-34, не превышает 4-х часов, а потери формирований ВСУ достигают 80-90%. Об этом пишет американский журнал The Military Watch Magazine (MWM).
Украинские военные жалуются на российский фронтовой бомбардировщик Су-34, массово применяемый российскими войсками на линии фронта. Эти самолеты несут фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, проводя массовые бомбардировки позиций ВСУ. Причем, как утверждают украинские боевики, от ФАБ-500 с УМПК не спасают даже бетонные бункеры.
На сегодняшний день у ВСУ нет возможности сбивать авиабомбы, а их применение приводит к самым большим потерям в живой силе у украинской армии. Как утверждают сами украинские солдаты, на тех участках фронта, где появляются Су-34, потери достигают 80-90%, а продолжительность жизни солдат не превышает 4-х часов.
Как отмечает американский журнал, Россия не только не уменьшает количество бомбовых ударов по ВСУ, но, наоборот, их наращивает. При этом российские ВКС практически ежемесячно получают новые партии фронтовых бомбардировщиков Су-34. Киев пока скрывает свои потери, но после окончания СВО ему придется их признать. Цифры будут «катастрофическими».
Информация