Российские ВКС пускают их по две, по две, по две, по восемь за час… Звук такой, будто на тебя падает самолёт.

Продолжительность жизни украинского пехотинца на участках фронта, где работают российские фронтовые бомбардировщики Су-34, не превышает 4-х часов, а потери формирований ВСУ достигают 80-90%. Об этом пишет американский журнал The Military Watch Magazine (MWM).Украинские военные жалуются на российский фронтовой бомбардировщик Су-34, массово применяемый российскими войсками на линии фронта. Эти самолеты несут фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, проводя массовые бомбардировки позиций ВСУ. Причем, как утверждают украинские боевики, от ФАБ-500 с УМПК не спасают даже бетонные бункеры.На сегодняшний день у ВСУ нет возможности сбивать авиабомбы, а их применение приводит к самым большим потерям в живой силе у украинской армии. Как утверждают сами украинские солдаты, на тех участках фронта, где появляются Су-34, потери достигают 80-90%, а продолжительность жизни солдат не превышает 4-х часов.Как отмечает американский журнал, Россия не только не уменьшает количество бомбовых ударов по ВСУ, но, наоборот, их наращивает. При этом российские ВКС практически ежемесячно получают новые партии фронтовых бомбардировщиков Су-34. Киев пока скрывает свои потери, но после окончания СВО ему придется их признать. Цифры будут «катастрофическими».