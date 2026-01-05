MWM: От бомбовых ударов российских Су-34 не спасают даже бетонные бункеры

17 013 52
MWM: От бомбовых ударов российских Су-34 не спасают даже бетонные бункеры

Продолжительность жизни украинского пехотинца на участках фронта, где работают российские фронтовые бомбардировщики Су-34, не превышает 4-х часов, а потери формирований ВСУ достигают 80-90%. Об этом пишет американский журнал The Military Watch Magazine (MWM).

Украинские военные жалуются на российский фронтовой бомбардировщик Су-34, массово применяемый российскими войсками на линии фронта. Эти самолеты несут фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, проводя массовые бомбардировки позиций ВСУ. Причем, как утверждают украинские боевики, от ФАБ-500 с УМПК не спасают даже бетонные бункеры.



Российские ВКС пускают их по две, по две, по две, по восемь за час… Звук такой, будто на тебя падает самолёт.


На сегодняшний день у ВСУ нет возможности сбивать авиабомбы, а их применение приводит к самым большим потерям в живой силе у украинской армии. Как утверждают сами украинские солдаты, на тех участках фронта, где появляются Су-34, потери достигают 80-90%, а продолжительность жизни солдат не превышает 4-х часов.

Как отмечает американский журнал, Россия не только не уменьшает количество бомбовых ударов по ВСУ, но, наоборот, их наращивает. При этом российские ВКС практически ежемесячно получают новые партии фронтовых бомбардировщиков Су-34. Киев пока скрывает свои потери, но после окончания СВО ему придется их признать. Цифры будут «катастрофическими».
52 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Вчера, 20:26
    От бомбовых ударов российских Су-34 не спасают даже бетонные бункеры

    Ух ты! А чегож раньше не сказали? Может бомбанули б зелю, и не пришлось бы нашим ребятам погибать.
    1. КТМ-5 Звание
      КТМ-5
      +9
      Вчера, 21:43
      Ну да, конечно. Вот грохнем мы наркомана, и мелкобриты такие: "Ну всё, расходимся, война прекращается".
      Так что ли?!
      1. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        +9
        Вчера, 21:55
        У многих местных стратегов именно это в голове вбито намертво.... увы...
      2. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +7
        Вчера, 22:16
        Да там всё на одном нелегитимном наркомане держится выбить и посыплется миллионов других фашистов же нет.
        1. abc_alex Звание
          abc_alex
          +2
          Сегодня, 01:41
          Цитата: Incvizitor
          Да там всё на одном нелегитимном наркомане держится выбить и посыплется миллионов других фашистов же нет.


          Да, а подарки под ёлку кладёт Дед Мороз...
      3. Зефр Звание
        Зефр
        +1
        Сегодня, 00:02
        А много желающих найдется на его место?
        1. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +2
          Сегодня, 00:27
          Если выбор например быть новым хунтяем наркоманом либо сдохнуть от фаба на передке то полно.
          1. AlexSam Звание
            AlexSam
            +1
            Сегодня, 03:34
            Там другой интерес: глядя, как зеля с супругой поднимают тоннами, желающие повторить, даже с риском для жизни, найдутся всегда. Такая нация.
      4. Ballnatrae Звание
        Ballnatrae
        -1
        Сегодня, 00:30
        Наркомана грохать бесполезно, это да, а вот провести операцию по обезглавливанию всей системы, это бы очень даже помогло. Если уничтожить всех, кто принимает решения на верхнем уровне, уничтожить тех кто эти решения передаёт до места назначения, то в всу наступит хаос как минимум на несколько дней. Но боюсь, это слишком сложная для нас операция. В отличие от, например, моссада, судя по всему.
  2. Normann Звание
    Normann
    -2
    Вчера, 20:30
    Так а как иначе, нет ПВО, ПРО отсутствует, да и не могли они сбить бомбы, ведь все потратили на сбитие кинжалов. Как так с такими технологиями их у Украины на отобрали, если даже С-500 далеко не факт что сможет, а это признают все (самые совершенные системы ПВО-ПРО, доказано).
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +11
      Вчера, 20:57
      Упоминание здесь комплекса С-500 вызывает улыбку. Мобильная ЗРС С-500 «Прометей» предназначена для уничтожения ракет и космических аппаратов на околоземных орбитах, может ликвидировать цели, летящие на гиперзвуке. Стоимость одной ракеты С-500 несопоставима даже со стоимостью самого дорогого беспилотника, использующегося на СВО, не говоря уже о каких-то "дешёвых" бомбах.
      1. Normann Звание
        Normann
        -3
        Вчера, 21:15
        А это тут к чему?
        может ликвидировать цели, летящие на гиперзвуке

        А еще есть какие-то системы способные на это?
        Стоимость жизни человека как измерить???
        Не все измеряется в деньгах...
        1. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          +4
          Вчера, 21:56
          Есть, конечно ! Кастрюли же постоянно заявляют, что Кинжалы знищевают wink Может бабки банками ? Не ? Ау, хахлы, поясните момент...
        2. invisible_man Звание
          invisible_man
          +2
          Вчера, 21:57
          Когда человеческая жизнь у нас что-то значила? На этой войне еще ни один генерал не понес ответственности за чрезмерные и необоснованные потери. Если и снимали с должности, то не за выкошенные под ноль роты и батальоны, а за "отсутствие результатов" (и, соответственно, липовые доклады о взятии населенников. Кстати, воз и ныне там).
          1. topol717 Звание
            topol717
            -5
            Вчера, 22:57
            Цитата: invisible_man
            Когда человеческая жизнь у нас что-то значила?
            А где она что то значит? в фантазиях молодежи?
            Цитата: invisible_man
            На этой войне еще ни один генерал не понес ответственности за чрезмерные и необоснованные потери.
            Генералов прежде всего учат политике, т.е. грамотно давать обещания и объяснять свои провалы. Отсюда следует что только полный неуч мог бы понести ответственность. Хороший генерал от эффективного менеджера не должен отличаться, иначе он не будет хорошим.
            1. invisible_man Звание
              invisible_man
              -1
              Вчера, 23:12
              А где она что то значит? в фантазиях молодежи?

              Например, в США. Которые всегда стремятся решать боевые задачи с минимальными потерями. А если по прогнозам серьезных потерь не избежать, то действуют чужими руками.
              1. topol717 Звание
                topol717
                -1
                Вчера, 23:24
                Цитата: invisible_man
                Например, в США.
                Поэтому в США наркоманов больше всего в мире?
                Которые всегда стремятся решать боевые задачи с минимальными потерями.
                Вы как то попутали реальность и Голивуд. А вообще все генералы стремят к этому.
                1. invisible_man Звание
                  invisible_man
                  -1
                  Вчера, 23:46
                  Цитата: topol717
                  Вы как то попутали реальность и Голивуд.

                  Мадуро с вами категорически не согласится :)
  3. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Вчера, 20:30
    Ну так может надо было бы тогда всего по одному бункеру вжахнуть в своё время, неужели адрес в Киеве не известен был?
    Бить надо по голове, остальное само отвалится (народная поговорка)


    Продолжительность жизни украинского пехотинца на участках фронта, где работают российские фронтовые бомбардировщики Су-34, не превышает 4-х часов, а потери формирований ВСУ достигают 80-90

    Так, если каждый укро-пехотинец мрет (именно мрет, если верить написанному) в течение 4ех часов, по почему потери 80-90, а не 100%?
    Журнал что-то за красивыми фразами для своих читателей смысл слегка упустил, как мне кажется
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Вчера, 20:42
      Так, если каждый укро-пехотинец мрет (именно мрет, если верить написанному) в течение 4ех часов, по почему потери 80-90, а не 100%?

      Остальные дезертиры. Но это не точно.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Вчера, 23:22
        Чем больше их сдохнет,тем лучше. Мантры о " братском народе" лично мне,уже- поперёк горла.
    2. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Вчера, 20:47
      У Израиля не получилось, хоть они очень старались.
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +2
        Вчера, 20:49
        Хасан Насрала с вами не согласился бы
        1. NordOst16 Звание
          NordOst16
          +1
          Вчера, 20:50
          А Али Хаменеи не согласился бы уже с вами.
          1. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            0
            Вчера, 20:54
            Мохаммад Багери и Хоссейн Салами возможно передают ему привет
            1. КТМ-5 Звание
              КТМ-5
              0
              Вчера, 21:49
              И как это помогло Израилю? ХАМАС с Хезболлой никуда не делись и продолжают кошерных покусывать время от времени.
              1. Ivan№One Звание
                Ivan№One
                +1
                Сегодня, 05:24
                Хезбола вроде как уже не отсвечивает особо
                Как дела у ирана сейчас?
            2. NordOst16 Звание
              NordOst16
              -2
              Вчера, 22:49
              И это привело к... а ни к чему не привело. Ибо структура управления достаточно устояла для обеспечения ракетных ударов по Израилю и, если судить по достижению перемирия, удары были довольно болезненные.
              Что не отменяет эффективности работы израильской стороны, но одно лишь устранение командного состава не достаточно для слома сопротивления вооружённых сил противника.
    3. КТМ-5 Звание
      КТМ-5
      +2
      Вчера, 21:47
      Цитата: Ivan№One
      Бить надо по голове, остальное само отвалится (народная поговорка)

      Голова у этой гидры далеко не в Киеве. А по Лондону мы бить, увы, не можем.
    4. abc_alex Звание
      abc_alex
      -1
      Сегодня, 02:00
      Цитата: Ivan№One
      Ну так может надо было бы тогда всего по одному бункеру вжахнуть в своё время, неужели адрес в Киеве не известен был?


      Это сейчас 34-ки летают спокойно. А "в своё время" на Украине ещё оставалось около 300 ПУ С-300П (это примерно 50 комплексов) с боекомплектом, и чёртова прорва войскового ПВО от С-300В и Буков до Шилок. Плюс какое-о количество Патритов. А "трехлитровку" которая пробьёт бункер надо бросать не 20 метров высоты, чтобы она кинетику набрала. На высоте же нескольких километров самолёт соберёт на себя всё ПВО в округе.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Вчера, 20:33
    Каждому скакуасу по бомбе!
  5. agoran Звание
    agoran
    +7
    Вчера, 20:44
    Каждый КАБ оправдан.
    Зелю не надо.
    Мыслюга не моя, но согласен.
    Зачем бегать за бандерлогами, когда их поставляют в товарных количествах на ЛБС.
    Чем больше уничтожим сейчас, тем меньше проблем в будующем.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +3
      Вчера, 22:18
      После "америка с нами" там уже не перед кем оправдываться скорее заслужен.
  6. bubalik Звание
    bubalik
    -2
    Вчера, 20:53
    На сегодняшний день у ВСУ нет возможности сбивать авиабомбы, а их применение приводит к самым большим потерям в живой силе у украинской армии.



    Потихоньку-полегоньку украинцы нашли нужные помехи против УМПК, и там где они их нашли, там точность попаданий УМПК существенно снижается.
    На данный момент это не массовые случаи, а единичные. То есть на определённых направлениях помех нет вообще, и бомбы прилетают точно, но есть места где УМПК не попадают.
    Практика показывает, что противник знает какой РЭБ эффективен против УМПК, но у него его мало. Поэтому он вынужден им маневрировать. Ибо например там где ГУР Украины, высадки с вертолетов и прочие понты, там практически гарантированно РЭБ будет на высшем уровне.

    Собственно вы и сами можете оценить эту ситуацию по очередному провалу в попадании кадров ОК в медиа. Свежих кадров практически нет, хотя вылетов меньше не стало...
    https://t.me/bomber_fighter/23870
    1. ratfly Звание
      ratfly
      +3
      Вчера, 21:55
      "Свежих кадров практически нет, хотя вылетов меньше не стало..."
      Так здесь была статья о том, что бомбочки подкорректировали, теперь точно летают.
    2. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Вчера, 22:52
      Его слова делить на два надо, а ещё лучше на 8. Ибо много довольно спорных вещей написал ранее.
    3. Сорус Звание
      Сорус
      0
      Сегодня, 00:48
      Вылетов , забитых по погоде стало больше. Данный блогер не является истиной в последней инстанции да и среди летчиков отношение к нему неоднозначное.
  7. dimon642 Звание
    dimon642
    0
    Вчера, 22:06
    а при таких потерях почему до Киева не дошли
    1. Бан Зай
      Бан Зай
      0
      Сегодня, 00:45
      Свят, свят, вас назовут паникером, есть тут на форуме такие и их много, смею предположить их дети никогда не пойдут в лобовую атаку
    2. maximkrivihin
      maximkrivihin
      0
      Сегодня, 07:07
      Да потому что Вас там нету . Но Вы же , вместо того , что пойти и показать как надо , только , сидя на диване , скорых побед требуете.
      1. dimon642 Звание
        dimon642
        0
        Сегодня, 07:58
        Да , сижу на диване и смотрю . Ну а вы с противотанковой миной наверно по лесополосе бегайте .
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Вчера, 22:13
    Есть книга по Вархаммер 40к Пятнадцать часов называется это среднее время жизни военного которых там используют как мясо и они мрут миллионами, так вот понадусёрыши их намного переплюнули в меньшую сторону laughing
  9. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Вчера, 22:29
    А вот известный блогер FighterBomber,в прошлом сам летавший на Су-34, в своём сегодняшнем посте на своём канале приводит несколько иной расклад по УМПК. Текст здесь не привожу, параметры ВО не позволяют. Желающих отправляю на его канал в телеге.
    1. NordOst16 Звание
      NordOst16
      +1
      Вчера, 22:55
      Цитата: pudelartemon
      Желающих отправляю на его канал в телеге.

      Новый эвфемизм для обозначения пешего эротического? :)
      А если без шуток, то, на мой взгляд, его слова делить на два надо, а ещё лучше на 8. Ибо много довольно спорных вещей написал ранее.
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +2
        Вчера, 22:58
        А вот с моей точки зрения очень квалифицированный блогер,понимающий о чём говорит. И патриот. И его патриотичность подтверждают многочисленные весьма нелицеприятные для властей и командования посты. Видно,что мужик болеет за свою страну и армию.
        1. Normann Звание
          Normann
          0
          Сегодня, 00:03
          Так давайте почитаем, почему нельзя?
          1. Normann Звание
            Normann
            0
            Сегодня, 00:04
            Зачем телега, мне здесь удобнее...
        2. NordOst16 Звание
          NordOst16
          +2
          Сегодня, 00:22
          Цитата: pudelartemon
          И патриот. И его патриотичность подтверждают многочисленные весьма нелицеприятные для властей и командования посты.

          Ранее подобных людей за границей называли "полезными идиотами", а на родине называли паникёрами. Но нынче времена наступили либеральными.

          Цитата: pudelartemon
          Видно,что мужик болеет за свою страну и армию.

          Смысл писать эту "больную правду"? Для кого эта информация?
          Уверен что 99,9% его читателей - это обычные обыватели, которые ни на чего повлиять не могут. Зато его "обжигающая правда" лишь нервирует людей, если это делается для того, чтобы доить срочносборы, то действия понятны, но с патриотизмом не имеют ничего общего.
        3. Сорус Звание
          Сорус
          +1
          Сегодня, 01:09
          Ага , Болезный. Никишин восстановился в 56 лет, этот слился в расцвете сил.Неплохой блогер в тренде для широких масс, но есть нюанс.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 22:34
    Цифры будут «катастрофическими».

    Однако ж, несмотря на это боям конца не видно...
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Вчера, 23:14
    Нет у них видите ли " возможности сбивать". И не надо. Пусть лучше,скачут, иудушки чубатые. Опыт у них- есть.
  12. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 02:19
    Цитата: КТМ-5
    Ну да, конечно. Вот грохнем мы наркомана, и мелкобриты такие: "Ну всё, расходимся, война прекращается".
    Так что ли?!

    Нет конечно, если бы в 22м рыжую лохматину- Джонсона там же прибили тогда да.