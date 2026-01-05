Мадуро привели на суд в кандалах на ногах, он назвал себя военнопленным

Мадуро привели на суд в кандалах на ногах, он назвал себя военнопленным

В суде Нью-Йорка состоялось первое заседание «по делу» Николаса Мадуро и его супруги, захваченных спецназом США. Напомним, что сам по себе этот захват постпред России в ООН Василий Небензя назвал разбоем и политикой империализма в отношении Латинской Америки.

Примечательно, что в здание суда Мадуро был введён в кандалах на ногах. После начала процесса кандалы сняли.

Николасу Мадуро и Силии Флорес были зачитаны обвинения, в том числе в прямом отношении к наркокартелю и так называемом наркотерроризме. Судья поинтересовался у обвинённых, считают ли они себя виновными.

Николас Мадуро виновным себя не признал, заявив о том, что считает себя военнопленным, так как является верховным главнокомандующим венесуэльской армией.

Мадуро:

Я президент Венесуэлы. Я считаю себя военнопленным. Я был захвачен в своём доме. Я невиновен. Я президент. Был им и остаюсь.

Не признала себя виновной и его супруга. Она так же заявила, что была незаконно похищена из своего дома вместе с супругом, что само по себе является преступлением международного уровня.

Адвокаты супругов Мадуро настояли на том, чтобы к ним получили доступ венесуэльские консульские сотрудники, работающие при ООН.

Следующее заседание 92-й летний судья Элвин Хеллерстайн назначил на 17 марта.

На этом фоне постпред США в ООН Майк Уолтц заявил о том, что «США не оккупируют Венесуэлу». Это противоречит словам Трампа, который заявил, что «сейчас Венесуэлой управляют США».

Уолтц:

Это была операция правоохранительных органов в рамках законных обвинений, которые выдвигались на протяжении десятилетия. Соединённые Штаты арестовали наркоторговца, который теперь предстанет перед судом в США в соответствии с законом за преступления, которые он совершал против нашего народа на протяжении 15 лет.

После этих слов стоит поинтересоваться, проведёт ли спецназ «Дельта» операцию по захвату Хантера Байдена, который приносил наркотики прямо в Белый дом?
  1. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Вчера, 21:17
    Тем временем актуальные шутки из полувражеского ютуба
    1. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      +3
      Вчера, 22:14
      А вы что-то другое от них ждали? Над нами они точно также ржут и будут ржать если не дадим по зубам
      1. Факапыч Звание
        Факапыч
        -1
        Вчера, 23:29
        от над нами уж точно не ржут. Страх впитан с молоком матери трех поколений. Даже если бы осталась одна московия, они бы тряслись как суслики. Подсвинков гонять в южной америке, это вам не воевать с державой у которой есть "Мертвая рука"
        1. Факапыч Звание
          Факапыч
          0
          Вчера, 23:32
          И вообще, театром попахивает. Жил бы Станиславский сказал бы .... Очередной размен деловых людей. Не зря мотались друг к другу всю осень. Наторговали.
          1. Факапыч Звание
            Факапыч
            -3
            Вчера, 23:33
            Лишь бы нам не на вред. Даешь Второй Фронт в Галиции и кока-кола по ленд-лизу. (шутка)
            1. Anarchist Звание
              Anarchist
              0
              Сегодня, 00:03
              Я бы на тебя посмотреть бы хотел, когда вместо оперов два авианосца
              1. poquello Звание
                poquello
                -1
                Сегодня, 00:36
                Цитата: Anarchist
                два авианосца

                хорошая цель
        2. Narrator
          Narrator
          +3
          Вчера, 23:39
          Ржут. Почитайте их интернет шутки про вдв и гостомель, и про то что у них спецоперация 3 часа, а у нас 4 года.

          Добавьте комментарии «министра войны» про пво России и комментарии Трампа про «были бы у России такие генералы как у нас, этого всего бы не было».

          Нужно не напускной страх и парады, а уметь воевать правильно. Тогда будут считаться.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -1
            Вчера, 23:53
            Цитата: Narrator
            Ржут. Почитайте их интернет

            Как будто в нашем интернете нет шуток про Афганистан, Трампа и Ф-35, не говоря уже про классическое «нутупые». И что бы это значило?
          2. mister-red Звание
            mister-red
            0
            Сегодня, 00:50
            Они забыли про Крым 2014. Без трупов и с парой предупредительных выстрелов.
            А в 22-ом у них уже было полмиллиона солдат, участвоваших в АТО и куча миллиардлов в виде вооружений от Запада. Так что могло получится быстрою. если бы за год хотя бы 500-600 тыс мобилизовали и готовились серьёзно к войне, а не к полицейской операции
            А Гостомель это было очень круто и поставленная задача была выполнена. К тем ребятам претензий не должно быть никаких. А вот дальше уже руководство лажанулось.
            В общем это как с броском на Приштину - всё было круто, но бесполезно
            1. tsvetahaki Звание
              tsvetahaki
              0
              Сегодня, 06:07
              Цитата: mister-red
              А в 22-ом у них уже было полмиллиона солдат, участвоваших в АТО

              И кто ж виноват, что ждали 7 лет?
              Отложили бы операцию в Венесуэле на 7 лет - кто знает сколько было бы там...
          3. maximkrivihin
            maximkrivihin
            0
            Сегодня, 07:52
            Ну ржут и чё ? От небольшого ума всё это. Венесуэла побеждена и захвачена ими ? Нет. Там больше "заслуга" самих венесуэльцев чем США. Дурачки вон , тоже , над всем подряд смеются. Hohlы , вон , липовые перемоги и фейки про нас выдумывают а потом сами же этими перемогами пышаться и над этими фейками смеются. Единственное в чём американцы впереди планеты всей - это ПИАР в отношении себя любимых.
            Тут как бы не вышло , что потом над этим судилищем , над Мадуро , весь адекватный мир , смеяться бы не начал и американцев лжецами и фуфлыжниками , не держащих слово , считать.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Вчера, 21:27
    Следующее заседание 92-й летний судья Элвин Хеллерстайн назначил на 17 марта.
    Решение такое же, как по Милошовичу, Хуссейну и Кадаффи.
    Суд в Америке "гуманный", такой же, как и коренным жителям Америки ( с США не путать ).
    1. Fisherman Звание
      Fisherman
      +8
      Вчера, 21:31
      тут как раз янки совершили ошибку, не учтя латиноамериканский менталитет. Они своим прыжком на одинокого (судя по предательству коррумпированных элит) последователя Че и Чавеса, делают из него ГЕРОЯ Латинской Америки (по уровню между Че и Ча).... нового Христа Л.А., которого ведут на Голгофу. В отличие от англосаксонских элит в США, латиносы оооочень набожны и ооочень внушабельны героическим эпосам. Так что Трамп родил ГЕРОЯ новой Л.А.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Вчера, 21:33
        Цитата: Fisherman
        тут как раз янки совершили ошибку

        Это не ошибка, это завоевание Южной Америки, которое продолжается с момента образования США.
        1. Fisherman Звание
          Fisherman
          +3
          Вчера, 21:42
          какое нафиг "завоевание"? Они профукали бОльшую часть ЛА и теперь пытаются хотя бы бабками вернуть себе былое влияние. Нет у них власти в Венесуэле, Бразилии, Кубе, Никарагуа, Колумбии etc
          1. tsvetahaki Звание
            tsvetahaki
            0
            Сегодня, 06:12
            Цитата: Fisherman
            Нет у них власти в Венесуэле, Бразилии, Кубе, Никарагуа, Колумбии

            С Венесуэлой вопрос решается, Бразилия вполне покупаема, Куба на очереди как и Колумбия...
            А Никарагуа... типа Люксембурга... не имеет значения, пока не выступает.
            Посмотрим на реализацию. Пока - не нам с квадратными км освобожденной территории судить... это в 2014 можно было выступать.
      2. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        -3
        Вчера, 21:38
        Че не сдался в плен в спортивках сидя у себя в спальне
        1. Fisherman Звание
          Fisherman
          +7
          Вчера, 21:43
          у Че не было предателей в охране, которая его сдала бы янкесам из спальни....а у Мадуро - целый Министр Обороны
          1. Stalingrad2010 Звание
            Stalingrad2010
            +13
            Вчера, 22:02
            Судя по тому, что погибло более 30-ти кубинских охранников, они таки не предали Мадуро. Просто уровень планирования американцами и реализация оказались на очень высоком уровне. Четверо раненных американца и два повреждённых вертолёта говорят о попытках дать отпор. А вот почему не работали наши расчёты БПЛА и ПЗРК, которые по некоторым сведениям находятся там, я не знаю...
          2. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            0
            Сегодня, 05:23
            У Че вообще не было "охраны"
      3. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Вчера, 21:59
        Герои должны гибнуть, а не гнить в тюрьмах, типа гуантонамо
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 00:53
          Цитата: роман66
          Герои должны гибнуть, а не гнить в тюрьмах

          Нельсон Мандела ?
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 06:41
            И, кто, кроме вас, его вспомнит?
      4. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Вчера, 22:55
        Гвоздь дрогнул в стене в ожидание новых икон.
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -4
      Вчера, 22:21
      Цитата: carpenter
      Решение такое же, как по Милошовичу, Хуссейну и Кадаффи.
      Суд в Америке "гуманный", такой же, как и коренным жителям Америки ( с США не путать ).

      Учитывая что в США правосудие есть и будут реально разбираться, есть шансы соскочить с 4 пожизненных сроков хотя бы на 2 или 3.
  3. Анна Штольц Звание
    Анна Штольц
    +5
    Вчера, 21:27
    Захватили президента чужой страны, и через два дня он уже в суде. Это вообще как, нормально? А, например, следствия хотя бы не должно быть? Не говоря уже о том, что судить бы следовало похитителей.
    1. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      +8
      Вчера, 22:11
      Это нормально для сильного и уважающего себя государства. Вспомните как у нас азовцев и нацистку Тайру меняли, с айфонами и лакшери отелями
      1. Анна Штольц Звание
        Анна Штольц
        +2
        Вчера, 22:37
        Кто сильный, тот и прав? Сила - в силе? Не в правде, не в чести, не в справедливости, не в законе?
        1. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          0
          Сегодня, 00:12
          Цитата: Анна Штольц
          Сила - в силе?

          С этим сложно спорить.
          "Работа не волк. Никто не волк. Только волк — волк." :)
    2. Billi Bons1972 Звание
      Billi Bons1972
      0
      Сегодня, 00:13
      Это как раз нормально (ну кроме ареста самого президента)-а не так как в постсовковой юриспруденции-задержали и следствие типа идёт 2-3 года .И подозреваемый сидит в КПЗ годами.
    3. VSO-396
      VSO-396
      0
      Сегодня, 05:26
      Цитата: Анна Штольц
      Захватили президента чужой страны, и через два дня он уже в суде. Это вообще как, нормально? А, например, следствия хотя бы не должно быть? Не говоря уже о том, что судить бы следовало похитителей.

      В штатах несколько др. судебный процесс: арестовывают, приводят к судье, судья выслушивает обвинение и дает добро на следствие, и решает где находиться подследственному ( в изоляторе, домашний арест…)
    4. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      0
      Сегодня, 06:16
      Цитата: Анна Штольц
      А, например, следствия хотя бы не должно быть?

      Надо читать не только наших блогеров, наверное.
      По ИХ версии - захват был проведен после серии следственных мероприятий по выявлению босса (крыши, главы) наркоторговцев - которых позахватывали в течении многих лет в очень приличном количестве с тонами наркоты...
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 21:36
    Когда похищают детей,то это у них ,по моему, называется "киндерcпижинг",а когда похищают президентов "президентоcпижинг" что ли?. . . hi
  5. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +5
    Вчера, 21:47
    Глумятся черти... вседозволенность и безнаказанность пьянит политических вампиров.
  6. BrTurin Звание
    BrTurin
    +6
    Вчера, 21:56
    Под этот процесс отошли на второй план и файлы Эпштейна и первый самый длительный в штатах шатдаун - так портившие рейтинги Трампа, только вот вопрос надолго ли... в конце января возможен очередной шатдаун, да и демократы Эпштейна Трампу не спустят... в MAGA уже раскол - требовали сосредоточатся на том что внутри штатов, а тут...
  7. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +12
    Вчера, 22:00
    Интересно, а постарше судьи не нашлось? Он хоть понимает где он? Во время заседания с зелеными человечками не здоровается? Скорее всего, зачитал по бумажке, что вручили...
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +3
      Вчера, 22:17
      Цитата: Старый_геолог
      Интересно, а постарше судьи не нашлось? Он хоть понимает где он?

      Геллерштейн известен тем, что в период своей работы в одной из нью-йоркских юридических фирм занимался делами компании Trump Equitable Fifth Avenue. После этого он рассматривал дела продюсера Харви Вайштнейна и самого Трампа, когда против него выдвинулись обвинения в изнасиловании.
      1. Billi Bons1972 Звание
        Billi Bons1972
        0
        Сегодня, 00:20
        Ну а чё ?
        Судья еврей и судить будет жидо-индейца.
        В целом нормально
    2. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 02:39
      Спецом поставили дряхлого , чтоб С собой в могилу унес обвиннния в свою сторону в не законном решении
  8. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +10
    Вчера, 22:03
    Так унизить, ведь он не простой человек, одеть кандалы. Средне вековье, да в принцыпе они и есть убийцы индейцев и рабовладельцы, чему удивляца.
    1. Billi Bons1972 Звание
      Billi Bons1972
      -1
      Сегодня, 00:15
      Ага-а в клетке сидеть как некоторых (не буду называть ) странах?
  9. Maksim Rot Звание
    Maksim Rot
    -3
    Вчера, 22:10
    Если Путин не начнет серьезно работу то его ждёт точно такая же судьба, американцы уже намекнули
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      -2
      Вчера, 22:19
      Даже и не мечтай об этом.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +2
        Вчера, 23:57
        Цитата: Олеся Леся
        Даже и не мечтай об этом

        Ну, почему же – пусть мечтают. Должно быть у людей хоть какое светлое пятно в жизни, что бы не спиться раньше времени.
    2. poquello Звание
      poquello
      -1
      Сегодня, 01:07
      Цитата: Maksim Rot
      Если Путин не начнет серьезно работу то его ждёт точно такая же судьба, американцы уже намекнули

      американцы сильно огорчились когда узнали, что система автоматического ответа на атаку ЯО работает в РФ исправно, и не понимаю пока чавистов (может думают, может тёрки) чего сиськи мнут, нападение на первое лицо государства это акт объявления войны
      1. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        -1
        Сегодня, 06:19
        Цитата: poquello
        нападение на первое лицо государства это акт объявления войны

        Так вроде "братский народ" и напал... И никакого "акта войны" - по прежнему СВО.
  10. bbb Звание
    bbb
    +3
    Вчера, 22:21
    Да здравствует американский суд, самый гуманный суд в мире. Судью постарше выбрали, видимо, чтобы не затягивать процесс.
  11. Essex62 Звание
    Essex62
    +2
    Вчера, 22:41
    Вообще-то ситуация интересная. Штаты страна юристов,а Трампа мягко говоря ,очень не любит большая часть населения и львиная доля политиков. Не может ДС развалить дело,в пику стреляному уху?
    Потому наверно такая спешка,суд чуть - ли не на следующий день после акции.
    1. poquello Звание
      poquello
      -1
      Сегодня, 01:16
      Цитата: Essex62
      Вообще-то ситуация интересная. Штаты страна юристов

      у Мадуро есть возможность на месте вчинить иски по присвоенным американцами деньгам итп Венесуэлы
  12. Наган Звание
    Наган
    +1
    Вчера, 22:57
    стоит поинтересоваться, проведёт ли спецназ «Дельта» операцию по захвату Хантера Байдена, который приносил наркотики прямо в Белый дом?
    Не проведет. Его папа, по совместительству на тот момент президент, помиловал его с формулировкой "за все действия, совершенные по 20 января 2025". Так что его не за что брать, если конечно опять не накосячил.
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 01:13
      Цитата: Наган
      стоит поинтересоваться, проведёт ли спецназ «Дельта» операцию по захвату Хантера Байдена, который приносил наркотики прямо в Белый дом?
      Не проведет. Его папа, по совместительству на тот момент президент, помиловал его с формулировкой "за все действия, совершенные по 20 января 2025". Так что его не за что брать, если конечно опять не накосячил.

      в США конституция то вообще для индейцев? её вроде придумали чтобы ограничить хотелки властителей
  13. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Вчера, 23:22
    ...Хантера Байдена, который приносил наркотики прямо в Белый дом

    Он же не продавал, а только приносил ))))
  14. Факапыч Звание
    Факапыч
    0
    Вчера, 23:25
    Просто большая ОПГ, отняла золотишко у меньшей ОПГ
  15. 220-volt Звание
    220-volt
    +1
    Сегодня, 00:08
    Министр обороны США Пит Хегсет
    «Три ночи назад в Венесуэле почти 200 наших величайших американцев отправились в центр Каракаса. Похоже, российская система ПВО работала не так хорошо, не так ли?»
  16. Динич Звание
    Динич
    0
    Сегодня, 00:55
    Коллеги, вся эта венесуэльская история похожа на спектакль. Слишком много пафоса и показного.
    При при похищении главы Панамы 36 лет назад было что-то подобное, напомните, кто знает?
  17. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 01:34
    Следующее заседание 92-й летний судья Элвин Хеллерстайн назначил на 17 марта.

    Этот древний старикан думает доживёт до указанного срока???
    Это не гуманная страна, а страна престарелых. Что демократы и что республиканцы - одни маразмастики.... А что у них на уме - одному чёрту известно.
    А Мадуро прав - он, по сути говоря, военнопленный, а не как международный уголовник.
  18. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    0
    Сегодня, 01:39
    Надо признать что трампушка обос...ся в 404-й. Нужна была хоть какая то победа. Ну вот своровали человека из другого государства. Будут его судить. Орут об этом на весь мир. Бандиты они и есть бандиты.
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:12
    Не признала себя виновной и его супруга
    Супруга-то его здесь причем?