Мадуро привели на суд в кандалах на ногах, он назвал себя военнопленным
В суде Нью-Йорка состоялось первое заседание «по делу» Николаса Мадуро и его супруги, захваченных спецназом США. Напомним, что сам по себе этот захват постпред России в ООН Василий Небензя назвал разбоем и политикой империализма в отношении Латинской Америки.
Примечательно, что в здание суда Мадуро был введён в кандалах на ногах. После начала процесса кандалы сняли.
Николасу Мадуро и Силии Флорес были зачитаны обвинения, в том числе в прямом отношении к наркокартелю и так называемом наркотерроризме. Судья поинтересовался у обвинённых, считают ли они себя виновными.
Николас Мадуро виновным себя не признал, заявив о том, что считает себя военнопленным, так как является верховным главнокомандующим венесуэльской армией.
Мадуро:
Не признала себя виновной и его супруга. Она так же заявила, что была незаконно похищена из своего дома вместе с супругом, что само по себе является преступлением международного уровня.
Адвокаты супругов Мадуро настояли на том, чтобы к ним получили доступ венесуэльские консульские сотрудники, работающие при ООН.
Следующее заседание 92-й летний судья Элвин Хеллерстайн назначил на 17 марта.
На этом фоне постпред США в ООН Майк Уолтц заявил о том, что «США не оккупируют Венесуэлу». Это противоречит словам Трампа, который заявил, что «сейчас Венесуэлой управляют США».
Уолтц:
После этих слов стоит поинтересоваться, проведёт ли спецназ «Дельта» операцию по захвату Хантера Байдена, который приносил наркотики прямо в Белый дом?
Информация