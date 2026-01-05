Я президент Венесуэлы. Я считаю себя военнопленным. Я был захвачен в своём доме. Я невиновен. Я президент. Был им и остаюсь.

Это была операция правоохранительных органов в рамках законных обвинений, которые выдвигались на протяжении десятилетия. Соединённые Штаты арестовали наркоторговца, который теперь предстанет перед судом в США в соответствии с законом за преступления, которые он совершал против нашего народа на протяжении 15 лет.

В суде Нью-Йорка состоялось первое заседание «по делу» Николаса Мадуро и его супруги, захваченных спецназом США. Напомним, что сам по себе этот захват постпред России в ООН Василий Небензя назвал разбоем и политикой империализма в отношении Латинской Америки.Примечательно, что в здание суда Мадуро был введён в кандалах на ногах. После начала процесса кандалы сняли.Николасу Мадуро и Силии Флорес были зачитаны обвинения, в том числе в прямом отношении к наркокартелю и так называемом наркотерроризме. Судья поинтересовался у обвинённых, считают ли они себя виновными.Николас Мадуро виновным себя не признал, заявив о том, что считает себя военнопленным, так как является верховным главнокомандующим венесуэльской армией.Мадуро:Не признала себя виновной и его супруга. Она так же заявила, что была незаконно похищена из своего дома вместе с супругом, что само по себе является преступлением международного уровня.Адвокаты супругов Мадуро настояли на том, чтобы к ним получили доступ венесуэльские консульские сотрудники, работающие при ООН.Следующее заседание 92-й летний судья Элвин Хеллерстайн назначил на 17 марта.На этом фоне постпред США в ООН Майк Уолтц заявил о том, что «США не оккупируют Венесуэлу». Это противоречит словам Трампа, который заявил, что «сейчас Венесуэлой управляют США».Уолтц:После этих слов стоит поинтересоваться, проведёт ли спецназ «Дельта» операцию по захвату Хантера Байдена, который приносил наркотики прямо в Белый дом?