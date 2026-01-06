США официально объявили западное полушарие зоной своих интересов

Западное полушарие Земли теперь принадлежит США, накануне американский госдепартамент официально объявил его зоной своих интересов, опубликовав соответствующее заявление.

Вашингтон считает западное полушарие своим и не допустит появления на его территории различных «баз противников», кроме того, все крупнейшие резервы энергоресурсов тоже будут контролироваться США. Это теперь официальная позиция Соединенных Штатов, накануне Госдеп опубликовал соответствующее заявление, сопроводив его фотографией Дональда Трампа.



Это наше полушарие. Президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности.



Кроме этого, госдепартамент опубликовал на своих аккаунтах в соцсетях пост на разных языках, в том числе и на русском, с призывом «не играть в игры с президентом Трампом».

Президент Трамп — человек действия. Вы не знали? Теперь вы знаете.


Ранее на заседании Совбеза ООН по Венесуэле постпред США Майкл Уолтц прямо подтвердил приверженность США и администрации Трампа «доктрине Монро». США плевать на международное право, они будут действовать с позиции силы и сами устанавливать свои правила.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:06
    ❝ США официально объявили западное полушарие зоной своих интересов ❞ —

    — Что входит в «западное полушарие» решать будут тоже они...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 06:10
      США плевать на международное право, они будут действовать с позиции силы и сами устанавливать свои правила.
      А на каком полушарии - это их не волнует !
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 06:24
        Uncle Lee hi ,как говориться маски сброшены господа,если раньше хоть как то,повторюсь КАК ТО,прикрывались международным правом,декларациями ,и прочими директивами ООН и прочих говорилен,то теперь вот так вот в открытую,мы сильные и наглые,мы будем решать кто и как будет жить. Посмотрим что по этому поводу ответит тот же Китай.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +6
          Сегодня, 06:47
          Цитата: Ропот 55
          если раньше хоть как то,повторюсь КАК ТО,прикрывались международным правом,декларациями ,и прочими директивами ООН и прочих говорилен,то теперь вот так вот в открытую,мы сильные и наглые,мы будем решать кто и как будет жить.

          Ну, не даром же Марко Рубио заявил "ООН? Мне плевать, что говорит ООН. ООН понятия не имеет, что несет". Вот и ООН получил по мордам. А надо было честно выполнять свою миссию, то для чего ООН создавалось, а не пресмыкаться перед США. Теперь, "кушайте, не обляпайтесь".
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 06:52
            Егоза hi ,эта организация импотентов должна была прекратить свое существование ещё в прошлом веке,ну нет смысла в этом сборище,кроме как кормёжка чиновников и аппарата этой говорильни за счёт денег народов.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 07:57
        Цитата: Uncle Lee
        США плевать на международное право, они будут действовать с позиции силы и сами устанавливать свои правила.
        А на каком полушарии - это их не волнует !

        Доня прогнозируемый, как рыба об лёд, winked следующее его спитч будет о том, что планета Земля, как единое целое, fellow очень беззащитна, её нельзя делить на полушария, и что только США могут и должны её защитить! am Бурные аплодисменты...
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 06:19
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ США официально объявили западное полушарие зоной своих интересов ❞ —

      — Что входит в «западное полушарие» решать будут тоже они...

      Свято место пусто не бывает request
      А, с конвоем Мадуро службе Нарышкина - краснеть, бледнеть и утираться.
      В результате мы, вместе с Мадуро в буквальном смысле проспали потерю ключевого союзника, вложив в него миллиарды долларов, военные ресурсы и годы политической поддержки.
      Рад бы ошибиться, но может эта не ошибка отдельных исполнителей, а признак глубокой деградации российской разведки? what
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 06:54
        Все это СВО, как бы намекает, что с разведкой дело плохо.
        Гена! hi
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 07:03
          Цитата: роман66
          Все это СВО, как бы намекает, что с разведкой дело плохо.
          Гена! hi

          hi Рома!
          Это подтверждает длительное молчание официального Кремля.
          1. Седов Звание
            Седов
            0
            Сегодня, 08:11
            Рома!
            Это подтверждает длительное молчание официального Кремля.
            Парни, это подтверждает только то, что настало время Сильного. Мы к сожалению в эту кагорту пока не входим. Будем надеяться - пока. А так - да. Маски сброшены, руки развязаны. Можно перестать пресмыкаться перед Западом и быстро разобраться в Украине. Но быстро получится только с применением силы. Какой? Мы знаем ответ на этот вопрос. Всё упирается в политическую волю. hi
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 07:12
        Вообще-то Китай там потерял куда как поболее нашего... У него тоже разведка деградировала?
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 07:38
          Цитата: paul3390
          Вообще-то Китай там потерял куда как поболее нашего... У него тоже разведка деградировала?

          У них ваще все грустно, можно сказать - удар по яйцам winked За несколько часов до американского конвоя, о котором знали примерно человек 900, китайские делегация, под видеокамеры, расшаркивалась с Мадуро со слезами умиления на глазах и клятвенной заверениями в его счастливым будущем рука об руку с Китаем.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 07:42
            Будем однако поглядеть, что дальше произойдет. Донни свой ход сделал - будут ли ответные? И кстати - я лично думаю, что Трамп совершил таки большую ошибку. Блестящая тактическая операция - почти наверняка обернется не хилыми стратегическими поражениями для США в обозримом будущем.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 07:48
              Цитата: paul3390
              я лично думаю, что Трамп совершил таки большую ошибку. Блестящая тактическая операция - почти наверняка обернется не хилыми стратегическими поражениями для США в обозримом будущем.

              Всё может быть request Тут вот анекдот вспомнил winked

              — А вы кто?
              — Я женщина вашей мечты!
              — Да? Нет, я не о такой мечтал!
              — А сбылась такая!
      3. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 07:18
        До СВО было непонятно - не то наш бравый разведчик когда-то хитроумно рулил в совете директоров американской табачной компании, не то бывший член совета директоров американской табачной компании долгие годы хитроумно разваливал нашу разведку. Но сейчас всё в принципе ясно...
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 07:28
          Цитата: alexoff
          До СВО было непонятно - не то наш бравый разведчик когда-то хитроумно рулил в совете директоров американской табачной компании, не то бывший член совета директоров американской табачной компании долгие годы хитроумно разваливал нашу разведку. Но сейчас всё в принципе ясно...

          Не кому не секрет, что с разведкой или военной службой, ни Евгенич, ни Кужугетыч связаны не были и близко. bully
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 07:31
            Но возможно кто-то был связан со спецсчетами КГБ, которые шли на особые траты разведки и которые не сильно контролировались, особенно в последние годы. И разведал там кто-то суммы, что могут сильно улучшить личную жизнь...
            1. Теренин Звание
              Теренин
              0
              Сегодня, 07:51
              Цитата: alexoff
              что могут сильно улучшить личную жизнь...

              Достаточно одного Нисанова winked
      4. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 07:38
        Цитата: Теренин
        А, с конвоем Мадуро службе Нарышкина - краснеть, бледнеть и утираться.

        Буквально недавно также легко Асада скинули. И вот опять.

        Следующий кто? Иран? Союзники тают на глазах.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 07:43
          Цитата: Stas157
          Цитата: Теренин
          А, с конвоем Мадуро службе Нарышкина - краснеть, бледнеть и утираться.

          Буквально недавно также легко Асада скинули. И вот опять.

          Так и я об этом winked
          Госдума приняла закон, согласно которому иностранные шпионы обязаны в двухнедельный срок зарегистрироваться в ФСБ, иначе их деятельность на территории России будет признана незаконной. bully
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 07:32
      — Что входит в «западное полушарие» решать будут тоже они...

      Да уже, в принципе, ясно: Гренландия в западном полушарии. Как и вся Южная Америка. Скорее всего, и Тайвань тоже где-то рядышком.
  2. Rus_battery
    Rus_battery
    +2
    Сегодня, 06:12
    Пусть из нашего полушария тогда валят
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +4
      Сегодня, 06:15
      Цитата: Rus_battery
      Пусть из нашего полушария тогда валят

      Оно с распадом СССР уже не наше.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:13
    Западное полушарие Земли теперь принадлежит США,

    Хм ...а с захватом Гренландии Восточное полушарие тоже США принадлежать будет?
    «А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?»
    Мошна не лопнет у США.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 06:20
      Тот же ЛЕХА hi ,в этом году у Трампа промежуточные в Парламент,если его партию подвинут захромает этот человек действия,а демократы ему многое могут припомнить и импичмент не так призрачен. Вообщем поменять вектор могут значительно.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 07:21
        Обычно новая партия ругает предыдущего, но задней уже не даёт, что упало то пропало. Трамп говорил что если его тарифы отменить то США будут должны всем странам несколько триллионов баксов, а потому уже не отменят например
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 07:26
          alexoff hi ,а США и так должны не один триллион , интересно что до Трампа США хоть и имело амбиции но так круто не "солили" так что тут всё от личности зависит, демократы придя к власти могут и назад сдать и в плане экономики и в плане политики,а повесят все на Трампа,так же как он вешает всех "собак " на Байдена.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 06:42
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Мошна не лопнет у США.

      Как показывает история, от движухи ещё ни у кого мошна не лопнула. Обычно лопается от застоя.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:56
        Теренин,тут поспорю именно от черезмерной "движухи" многие амбициозные личности во главе своих государств плохо закончили, именно от непомерных аппетитов.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 07:00
          Цитата: Ропот 55
          Теренин,тут поспорю именно от черезмерной "движухи" многие амбициозные личности во главе своих государств плохо закончили, именно от непомерных аппетитов.

          Тут и спорить не стоит. По литру выпили, ну и на дорожку по 250 и хватит.
          Это у кого какой организм. winked
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 07:35
      Так ведь Гренландия - это западное полушарие, как и Тайвань! smile Не верите? Думаю, скоро это можно будет увидеть на американских картах и глобусе западного полушария! Переделать карты и глобус - это такие мелочи в наше время...
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 06:17
    Да уж,что тут сказать, аппетит во время еды не только приходит,он и растет.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Ропот 55
      Да уж,что тут сказать, аппетит во время еды не только приходит,он и растет.

      Ничего плохого в военно-политическом кураже нет. Некоторые его могут поймать, другие нет. Мы, не поймали этот кураж в 2014 году, когда присоединили Крым. request
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:47
        Теренин hi , пардон,толку от того куража? Крым мы приобрели и кучу проблем не решённых,которые надо было решать ещё тогда оставили,а Трамп ну какой кураж с мутной для него самого операции с Мадуро?
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +4
          Сегодня, 06:56
          Цитата: Ропот 55
          Теренин hi , пардон,толку от того куража? Крым мы приобрели и кучу проблем не решённых,которые надо было решать ещё тогда оставили,а Трамп ну какой кураж с мутной для него самого операции с Мадуро?

          Объясняю. Военно-политический кураж, это когда на пути к цели, в решении национальных интересов, не застыл бетон.
          Вот сейчас киркой, по кусочку, и долбим этот бетон на Украине.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 07:01
            Теренин,про бетон это вы прям в точку,а Трамп ну сама операция проведена на 5 с +,тут и спорить не станешь а вот дальше,тут не все так сказочно как думает президент США, заявление конечно громкое,взять и забрать цельное полушарие круто,но слова и дело по сути разные вещи,и хватит ли кошелька у Трампа удержать всех и вся на том полушарии,потому как кнут хорош но не всегда и не везде,плюс не надо забывать что демократы жаждут реванша.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 07:08
              Цитата: Ропот 55
              Теренин,про бетон это вы прям в точку,а Трамп ну сама операция проведена на 5 с +,тут и спорить не станешь а вот дальше,тут не все так сказочно как думает президент США, заявление конечно громкое,взять и забрать цельное полушарие круто,но слова и дело по сути разные вещи,и хватит ли кошелька у Трампа удержать всех и вся на том полушарии,потому как кнут хорош но всегда и не везде,плюс не надо забывать что демократы жаждут реванша.

              Ропот hi прошу обратить внимание на то, что я разговор перевожу на Матушку Россию, т.к. она меня волнует больше чем США с Трампом вместе взятые. Как говорил один персонаж в фильме: winked "да пёс ними, голову им отрубят и делов-то..."
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +2
                Сегодня, 07:12
                Теренин,если США погрязнут во внутренних разборках из за действий Трампа им резко станет не до Украины и тогда шансы на благополучное завершение проэкта ЧВК Украина гораздо возрастут,поэтому надо смотреть что там у Вашингтона
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  +1
                  Сегодня, 07:20
                  Цитата: Ропот 55
                  Теренин,если США погрязнут во внутренних разборках из за действий Трампа им резко станет не до Украины и тогда шансы на благополучное завершение проэкта ЧВК Украина гораздо возрастут,поэтому надо смотреть что там у Вашингтона

                  Благоприятные условия, при нормально работающих службах (и МИД в т.ч.) на ждут, а создают.
                  А наши только фиксирует, документируют, выражают озабоченность и указывают на нарушение международного закона. А, бандеровцев только русский солдат двухсотит на фронте.
                  Нет, спецслужбы так не работают. no
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    +1
                    Сегодня, 07:22
                    Теренин, конечно,только условия легче создавать когда твой основной противник занят разборкой в "собственной квартире" ,к сожалению создать проблемы в его квартире никто не может, поэтому и приходится ждать.
                    1. Теренин Звание
                      Теренин
                      +1
                      Сегодня, 07:29
                      Цитата: Ропот 55
                      к сожалению создать проблемы в его квартире никто не может, поэтому и приходится ждать.

                      Вот и приехали. Выходим. yes
      2. Слово Звание
        Слово
        +2
        Сегодня, 07:11
        Нет никакого куража, есть только холодный расчёт действий и последующая отдача от них для государства.
        Про нас, С 14 года и по сегодняшний момент это качество начисто отсутствует у политиков и ГШ, иначе были бы другие результаты по окраине.
  5. dfg Звание
    dfg
    +2
    Сегодня, 06:18
    А не лопнет у них мошна)) время от рождества до рождества показало кто чай пьет с булочками а кто полушария забирает))
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 06:36
      Цитата: dfg
      А не лопнет у них мошна)) время от рождества до рождества показало кто чай пьет с булочками а кто полушария забирает))

      А, кто чай пьёт? Если Путин, то длительность его чаепития зависит от работы СВР, ФСБ, МИД, Минобороны ...
      С такой работой и до коньяка недолго
  6. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +2
    Сегодня, 06:24
    Задний двор порос сорняками во время предыдущих администраций. Вот Дональд и решил прорядить его. Хозяйственный человек.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 06:39
      Цитата: Glock-17
      Задний двор порос сорняками во время предыдущих администраций. Вот Дональд и решил прорядить его. Хозяйственный человек.

      Мне, мягко говоря, до лампочки что делают у себя начальники в других странах. Больше, как-то свой волнует. winked
  7. asng Звание
    asng
    +1
    Сегодня, 06:45
    Очередной передел сфер влияния. Наши позиции, на сколько понимаю, очень НеоченЬ.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 06:53
    Что то мне подсказывает, Трамп заявит что не справедливо мир поделен на западное и восточное полушария .Ждём новой карты от Трампа . bully
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 06:59
      Цитата: tralflot1832
      .Ждём новой карты от Трампа .

      А вот другая карта....
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:59
      Цитата: tralflot1832
      .Ждём новой карты от Трампа .

      Ага! И останется "по Трампу" только одна Европа с Россией в восточном полушарии. Все остальное под себя постарается подгрести, если только не лопнет (или не уберут его из духовой африканской трубки)
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 07:39
        Ага! И останется "по Трампу" только одна Европа с Россией в восточном полушарии.
        Думаю, Китай и КНДР тоже останутся на востоке. Как и Монголия... Турция американцам не особенно интересна, так что, скорее всего, и турки останутся европейцами. hi
  9. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 07:27
    Так и мы должны действовать на окраине,
    это сфера и земля наших интересов.