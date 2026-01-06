Москва потеряла союзника, но надеется получить выгоду от действий США - Reuters

Для Путина и Си Цзиньпина наличие президента США, сосредоточенного на Западном полушарии и потенциально увязшего там, выглядит более чем приемлемым — учитывая сосредоточенность России в Украине, а Китая — на Тайване.

Россия потеряла союзника в Латинской Америке из-за действий США, но надеется получить выгоду от раздела сфер влияния, затеянного Дональдом Трампом, пишет Reuters.Вторжение США в Венесуэлу и похищение Мадуро лишает Россию союзника в Латинской Америке. Кроме того, американский контроль над венесуэльской нефтью может негативно сказаться на ценах на российские энергоресурсы. Однако есть и позитивная сторона, утверждает британское агентство. Раздел мира на зоны влияния, который затеял Трамп, дает возможность России, да и Китаю, усилить свои позиции в восточном полушарии.По мнению автора статьи, Россия получает возможность действовать более решительно на Украине, а Китай в ситуации с Тайванем, т. е. в своих сферах влияния.Ранее Дональд Трамп заявил, что не обсуждал операцию в Венесуэле и похищение Мадуро с Владимиром Путиным, российский президент пока тоже не комментирует происходящее в западном полушарии.