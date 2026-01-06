Москва потеряла союзника, но надеется получить выгоду от действий США - Reuters

Россия потеряла союзника в Латинской Америке из-за действий США, но надеется получить выгоду от раздела сфер влияния, затеянного Дональдом Трампом, пишет Reuters.

Вторжение США в Венесуэлу и похищение Мадуро лишает Россию союзника в Латинской Америке. Кроме того, американский контроль над венесуэльской нефтью может негативно сказаться на ценах на российские энергоресурсы. Однако есть и позитивная сторона, утверждает британское агентство. Раздел мира на зоны влияния, который затеял Трамп, дает возможность России, да и Китаю, усилить свои позиции в восточном полушарии.



По мнению автора статьи, Россия получает возможность действовать более решительно на Украине, а Китай в ситуации с Тайванем, т. е. в своих сферах влияния.

Для Путина и Си Цзиньпина наличие президента США, сосредоточенного на Западном полушарии и потенциально увязшего там, выглядит более чем приемлемым — учитывая сосредоточенность России в Украине, а Китая — на Тайване.


Ранее Дональд Трамп заявил, что не обсуждал операцию в Венесуэле и похищение Мадуро с Владимиром Путиным, российский президент пока тоже не комментирует происходящее в западном полушарии.
  1. Mamkin Batya Звание
    Mamkin Batya
    +9
    Сегодня, 06:37
    Понятно. Т.е. записываем не в поражение, а в победу! Отлично, а то я уж было начал расстраиваться, а, оказывается, мы только приобретаем.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 06:51
      Цитата: Mamkin Batya
      Понятно. Т.е. записываем не в поражение, а в победу! Отлично, а то я уж было начал расстраиваться, а, оказывается, мы только приобретаем.

      Так и есть. Минус только в том, что вложили немерено русских ресурсов в этих банановых лидеров.
      Кстати, такой-же сценарий нужно иметь ввиду и на пост советском пространстве. Что-то мы не на шутку разогнались с постройками за русские деньги разных объектов в аллах-акбаровских странах.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 06:39
    Ну Рейтера,те ещё аналитики-балоболы сейчас столько будет прогнозов и прочей мишуры,от всех этих агентств ,экспертов и прочей "умной" публики,каждый свои 5 копеек вставит. Тут принцип другой,кто что СДЕЛАЕТ а не кто что СКАЖЕТ.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 06:51
    Россия получает возможность действовать более решительно на Украине,

    Возможность то получает, только вот решительности пока не наблюдается!
    Дожили уже до того, что всякие "министры войны" смеются над нашей ПВО , хотя бы в Каракасе! am
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 07:09
      Цитата: Егоза
      смеются над нашей ПВО

      Какое там ПВО, если было куплено МО и все окружение Мадуро, кроме 32 кубинцев....
  4. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 07:10
    /пишет Reuters/
    Зачем нам знать что пишут геббельсовские сми ?
  5. ximkim Звание
    ximkim
    +5
    Сегодня, 07:11
    Что то у нас прям везде одна выгода.
    Ох перспективы открываются.
    1. ugos Звание
      ugos
      0
      Сегодня, 07:19
      Ну это что то из темы: ''Пили бы Баварское...''
  6. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 07:18
    Когда-то римский папа поделил мир между Испанией и Португалией. Потом мир между собой поделили Франция и Британия. Затем США под шумок заграбастали почти весь мир себе, но надорвали пупок. Теперь Трамп предлагает поделить мир по новой. Империолизм снова марширует по планете. Россия присоелинится к маршу?
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:28
    Ещё бы мнение хохлоСМИ узнать , енто же очень важно для россиян.
  8. moneron Звание
    moneron
    +3
    Сегодня, 07:33
    скоро от россии будут шарахаться как от чумы. мы приносим несчастье слабым государствам, понадеявшимся на дружбу с нами.
    мдаааа....рублёвка большая. она вместит ещ много отвергнутых простодушно доверчивых лузеров. главное вовремя прочувствовать ситуацию и соскочить.
  9. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 07:33
    Прежний миропорядок накрылся медным тазом и всё идёт к тому что экономическая карта мира будет перечерчена на новый лад. Если отбросить всю шелуху, то возможно в этом есть определенный смысл - мы не ходим по заднему двору матрасов т.е.в Латинской Америке, они не суются на наш задний двор т.е. на Украину и всё постсоветское пространство, а китайцы конкурируют и бодаются с Японией за влияние в Азиеи. Что касается Европы, то её удел кому-то подхрюкивать, а у кого-то подсасывать. В идеале получается все при деле и у каждого свой ларёк.
  10. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 07:43
    Опять деньги у России украли, Сечин 10 миллиардов вложил в нефтебизнес в Венесуэле. Интересно, за оружие успели расплатиться?
    С союзниками у нас пасьянс.
    1. ugos Звание
      ugos
      +1
      Сегодня, 07:52
      Интересно, за оружие успели расплатиться?
      Конечно не успели, интересно другое, как скоро это оружие окажется на украине...