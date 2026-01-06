В Белом доме считают незаконным контроль Дании над Гренландией

Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США.

Ситуация с принадлежностью Гренландии продолжает развиваться по негативному сценарию для Европы в общем и для Дании в частности. В Белом доме усомнились в законности контроля Датского королевства над самым большим островом в мире.Замглавы администрации Дональда Трампа Стив Миллер в интервью CNN заявил, что контроль Дании над Гренландией неправомочен, а остров должен принадлежать США. Это якобы необходимо для обеспечения безопасности Арктики и защиты НАТО. При этом Миллер исключил военное вторжение для захвата острова.На сегодняшний день Гренландия входит в королевство Дания на правах автономии, но до 1953 года она была датской колонией.Между тем, как считают эксперты, США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Называются две даты: ноябрь 2026-го, когда пройдут промежуточные выборы, или 4 июля, когда будет праздноваться 250-летие независимости США. В случае перехода острова под контроль Вашингтона, Трамп подаст это в качестве одной из своих «великих побед». Вот только такой сценарий может серьезно расколоть западный блок и поставить крест на НАТО.