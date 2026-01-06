В Белом доме считают незаконным контроль Дании над Гренландией

В Белом доме считают незаконным контроль Дании над Гренландией

Ситуация с принадлежностью Гренландии продолжает развиваться по негативному сценарию для Европы в общем и для Дании в частности. В Белом доме усомнились в законности контроля Датского королевства над самым большим островом в мире.

Замглавы администрации Дональда Трампа Стив Миллер в интервью CNN заявил, что контроль Дании над Гренландией неправомочен, а остров должен принадлежать США. Это якобы необходимо для обеспечения безопасности Арктики и защиты НАТО. При этом Миллер исключил военное вторжение для захвата острова.



Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США.


На сегодняшний день Гренландия входит в королевство Дания на правах автономии, но до 1953 года она была датской колонией.

Между тем, как считают эксперты, США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Называются две даты: ноябрь 2026-го, когда пройдут промежуточные выборы, или 4 июля, когда будет праздноваться 250-летие независимости США. В случае перехода острова под контроль Вашингтона, Трамп подаст это в качестве одной из своих «великих побед». Вот только такой сценарий может серьезно расколоть западный блок и поставить крест на НАТО.
  1. Лорен Звание
    Лорен
    +3
    Сегодня, 07:01
    Трамп вошёл во вкус. Кто там следующий на очереди у миротворца/?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 07:03
      контроль Дании над Гренландией неправомочен, а остров должен принадлежать США
      Каков размах ?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 07:09
        Uncle Lee,размах действительно не детский,только вот как бы судьбинушку Наполеона Бонапарта не повторил,там тоже до первой серьезной ошибки,терпели и глазки закрывали а потом хлоп,и отправили "триумфатора" на остров куковать.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 07:13
      Цитата: Лорен
      Трамп вошёл во вкус. Кто там следующий на очереди у миротворца/?

      Карта пошла, почему бы не сыграть, если в любой момент можно сказать - "я пас".
    3. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 07:26
      Норвегия наверно, там же Нобелевский комитет? Дадут ему Нобеля по всем дисциплинам, может даже новый введут, Нобелевская премия по гениальности, по крутости и просто красоте
    4. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 07:38
      Не во вкусе дело,скорее это все вынашивались годами,рыжий просто попал в в решающий момент,был бы не он президентом все равно за остров взялись бы...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 08:04
        alexandrell hi ,тут дело в методах и самой подачи решения проблемы,раньше США прикрывалось какими то ни было "благородными целями" то пробирочкой трясла,то кого-то диктатором объявят и угрозой ДЕМОКРАТИИ ,скупали по тихой элиты и руководителей и под это дело ставили свои базы,и происходило это всё ну как сказать чиннои благородно для общественного мнения,а тут Трамп решил как слон в посудной лавке,а самое главное замахнулся на Европейскую собственность а они от этого отвыкли,они себя мнят властителями а их так жёстко моськой да об стол.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:02
    В случае перехода острова под контроль Вашингтона, Трамп подаст это в качестве одной из своих «великих побед». Вот только такой сценарий может серьезно расколоть западный блок и поставить крест на НАТО.

    Пусть расколется блок НАТО, а мы потом подгоним своего Паганеля и еще посмотрим, куда остров припишут.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 07:19
      Егоза hi ,этот блок и так уже трещит без Трампа,вечная грызня за бабки делает своё дело,по сути хороший толчок и блок посыплется.
  3. maximaniak Звание
    maximaniak
    +4
    Сегодня, 07:03
    Законность? Они употребляют это слово до сих пор? Или это перевод такой, чтоб людям понятно было?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 07:29
      Интересно - а мятеж против родимого короля с последующим отделением американских колоний - как должен расцениваться? Он - был законен? Не пора ли поднять этот вопрос? На основании чего вообще существуют США?
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 07:48
        Интересно - а мятеж против родимого короля с последующим отделением американских колоний - как должен расцениваться? Он - был законен? Не пора ли поднять этот вопрос? На основании чего вообще существуют США?
        Добавляем сюда геноцид индейцев. Не так давно в США бурно извинялись перед африканцами, ну, движение-то, БЛМ, вроде. Не пора ли им начать извиняться перед гуронами, апачами, и прочими делаварами? hi
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 07:43
      Цитата: maximaniak
      Законность? Они употребляют это слово до сих пор? Или это перевод такой, чтоб людям понятно было?

      У них всё через задницу и имеет обратный смысл. "Демократия=диктатура, свобода=рабство, мир=война, свобода слова=цензура, права человека=бесправие, ну и конечно же законность, что означает правовой беспредел yes
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 07:05
    Гренландии и Фарерские острова и Дании это лишнее.Исландия вообще не государство .О .Ян Майен и Шпицберген у Норвегии под вопросом .Канада ,а что Канада - слишком много неосвоенных территорий. laughing
    1. Штааль Звание
      Штааль
      +2
      Сегодня, 07:12
      Можно техас мексике отдать, и калифорнию тоже
  5. fezm.fan Звание
    fezm.fan
    +4
    Сегодня, 07:09
    А контроль сша над гавайскими островами правомочен? в эту игру можно играть и вдвоем.
  6. Saturn VII
    Saturn VII
    +1
    Сегодня, 07:13
    Так как Гренландия пренадлежит Дании на основе международных законов. А сша на все эти законы кроме своих - положили. То да Гренландию у сша, дания украла.
    Там конечно интересная история открытия была, сперва открытия а потом через много лет определения кому принадлежит. Тем кто остров открыл, или если не остров то и не открыл....
    Но разве тупиц в сша это волнует? У них число Пи, равно четырем. Почему б и Гренландию не считать полуостровом? И тогда все как бы по закону... По ихнему закону.
  7. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 07:21
    На сегодняшний день Гренландия входит в королевство Дания на правах автономии, но до 1953 года она была датской колонией.

    Так что дедушка Донни теперь ещё и главный по борьбе с колониализмом! Ему премию надо! Позор канализа... тьфу! Колонизаторам!...
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:22
    ❝ США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Называются две даты: ноябрь 2026-го, когда пройдут промежуточные выборы, или 4 июля, когда будет праздноваться 250-летие независимости США ❞ —

    «Подарок» Трампу к знаменательной дате ...
  9. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 07:24
    Тогда придется переименовывать Соединенные Штаты Америки в Соединенные Штаты Мира....
  10. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 07:43
    Как-то не совсем правильно они действуют, американцы-то... Трампу достаточно объявить, что Гренландия теперь относится к западному полушарию. Если датчане начнут протестовать, то и Дания может туда плавно переместиться... wassat