Берлин осуждает заявление Медведева о возможной операции с похищением Мерца

В Германии отреагировали на слова Дмитрия Медведева, допустившего операцию по захвату Фридриха Мерца после действий США в Венесуэле, заявив, что немецкий канцлер очень хорошо защищен. Не забыли в Берлине и осудить высказывания российского политика.

Немцам очень не понравились слова Медведева, который заявил, что вполне допускает проведение аналогичных США операций в отношении лидеров других стран, в том числе и Мерца. По словам зампреда российского Совбеза, немецкого канцлера есть за что преследовать даже в Германии, поэтому такой сценарий вполне реалистичен.



В ответ представитель кабинета министров ФРГ Себастьян Хилле заявил о недопустимости таких заявлений в отношении немецкого канцлера, а также подтвердил журналистам, что в Берлине слова Медведева приняли к сведению. При этом Хилле подчеркнул, что у Мерца очень хорошая охрана из сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам и он «очень надежно» защищен.

Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания. Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен.

По словам Хилле, система безопасности доказала свою эффективность, а сотрудники Федерального управления уголовной полиции входят в число лучших в мире. В Венесуэле тоже думали также.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:36
    ❝ Как вы знаете, канцлер хорошо и надёжно защищён ❞ —

    — Мадуро тоже так думал ...
  2. Ехим Звание
    Ехим
    +6
    Сегодня, 07:38
    Одними заявлениями Медведева сыт не будешь...
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +1
      Сегодня, 07:44
      Верно,заявлениями сыт не будешь,но зато очканули конкретно,а вот если бы это сказал ВВ представляю что бы было....
      1. Джексон Звание
        Джексон
        0
        Сегодня, 08:06
        А нифига бы не было. Последние несколько лет ВВ вместе с ДА только и заявляют, предупреждают да линии рисуют.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 07:38
    Но факт остаётся фактом,отреагировали, могли бы отписаться в духе что мол мы (немцы) не следим что там говорит кто-то (Медведев) в России,а тут и защищён лучшими агентами и от уголовных дел тоже защита есть,зацепило дойче,зацепило.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:39
    Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания. Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен.

    А чего же перепугались так? Или реально за своего "толкача" в "коалиции желающих" заволновались? laughing
  5. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    +1
    Сегодня, 07:41
    Жги Анатольевич! Так им и надо... пусть ссутся
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 07:53
    Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен.
    Вполне допускаю, что спецназ США столкнется с серьезным противодействием, если попробует захватить Мерца. Немцы не венесуэльцы, они во все времена были добротными вояками. Вот только, чисто гипотетически, никакая хорошая и надежная защита не устоит перед Кинжалом, Калибром, Искандером или Орешником... wassat
  7. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 07:56
    так показали б пример, что мало украинских военных преступников по земле ходит в Киеве или за границей, если не похищение, то ликвидация давно напрашивается, но мы ж не такие
    , но Будановы, Залужные, Малюки и прочие Зеленские по этой земле всё ещё ходят
  8. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 07:57
    кстати Борис Джонсон ходит и не оглядывается , а должен бы, там поди и охрана если есть то пару Бобби
  9. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 07:59
    Ну вот как любят многие политики анекдоты разыгрывать не на сцене, а, прям, на планетарном уровне, с круглыми глазами - А нас-то за что?
  10. Boris55
    Boris55
    0
    Сегодня, 08:04
    Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

    на слова Дмитрия Медведева, допустившего операцию по захвату Фридриха Мерца после действий США в Венесуэле

    Наверняка бы сегодняшний Достоевский списал бы своего главного героя романа "Идиoт" именно с Медведева.
  11. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 08:06
    Ну а пока "европейские подсвинки" приезжают в Киев, как к себе домой
  12. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 08:08
    Пример заразителен, но ДАМ как-то подозрительно молчит в сторону иудейского террориста и по совместительству негодяя с бандой ул. Банковая 11, четвёртый этаж.
  13. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 08:12
    На фото эти два балбеса напоминают персонажей Штепселя и Тарапуньку. Были такие эстрадные клоуны в 60-е - начале 70-х годов. Только значительно более талантливые, чем эти два гуманоида.