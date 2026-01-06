Берлин осуждает заявление Медведева о возможной операции с похищением Мерца
В Германии отреагировали на слова Дмитрия Медведева, допустившего операцию по захвату Фридриха Мерца после действий США в Венесуэле, заявив, что немецкий канцлер очень хорошо защищен. Не забыли в Берлине и осудить высказывания российского политика.
Немцам очень не понравились слова Медведева, который заявил, что вполне допускает проведение аналогичных США операций в отношении лидеров других стран, в том числе и Мерца. По словам зампреда российского Совбеза, немецкого канцлера есть за что преследовать даже в Германии, поэтому такой сценарий вполне реалистичен.
В ответ представитель кабинета министров ФРГ Себастьян Хилле заявил о недопустимости таких заявлений в отношении немецкого канцлера, а также подтвердил журналистам, что в Берлине слова Медведева приняли к сведению. При этом Хилле подчеркнул, что у Мерца очень хорошая охрана из сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам и он «очень надежно» защищен.
Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания. Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен.
По словам Хилле, система безопасности доказала свою эффективность, а сотрудники Федерального управления уголовной полиции входят в число лучших в мире. В Венесуэле тоже думали также.
