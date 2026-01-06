Стрельба и беспилотники в Каракасе, в Колумбии предлагают коалицию против Трампа

Продолжают поступать сообщения о перестрелках в разных частях венесуэльской столицы, Каракаса. По поступающим данным, над городом были замечены беспилотники, слышались взрывы и звуки очередей – выстрелов из автоматического оружия.

Появляются сведения о пострадавших. Причём пока нет достоверных сведений о том, что к выстрелам и запуску БПЛА имеет отношение американский спецназ, как это было 3 января.



Тем временем в соседней с Венесуэлой Колумбии политики предлагают действующему президенту Густаво Петро ответить на угрозы со стороны Дональда Трампа созданием коалиции. Начать предлагается со встречи Петро с экс-президентами страны, в том числе с теми, кто находится по отношению к нему в оппозиции.

Кандидат в президенты Серхио Фахардо предлагает Густаво Петри отреагировать на (цитата) «неприемлемые комментарии этого американца». Имеет в виду высказывания Трампа, который угрожает аналогом военного вторжения в Венесуэлу таким странами как Колумбия и Куба. Густаво Петри Трамп назвал «больным человеком, покрывающим наркоторговлю».

Фахардо:

Нужно провести в приоритетном порядке заседание Консультативной комиссии по международным отношениям для рассмотрения ситуации в стране.

Примечательно, что Фахардо изначально поддержал арест Николаса Мадуро. Но стал куда более критичен в отношении Трампа, когда тот выступил с угрозами в адрес Колумбии.

Тем временем в США замгенпрокурора Тодд Бланш отверг претензии по поводу незаконного ареста Мадуро и его жены. По утверждению Бланша, захват и вывоз Николаса Мадуро и Силии Флорес «был осуществлён в соответствии с законом»:

Мы не сделали ничего такого, что как-то нарушало бы международное право.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:43
    Фахардо изначально поддержал арест Николаса Мадуро. Но стал куда более критичен в отношении Трампа, когда тот выступил с угрозами в адрес Колумбии.

    Неужто прозрел? И боязно против Трампа выступить, и не хочется на месте Мадуро оказаться!!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 07:51
      Егоза,ну так по началу Трамп этого "грозного" не трогал, а теперь как видно никто не хочет на "экскурсию " по Нью-Йорку за счёт принимающей стороны,вот они и зашивелились)))
  2. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 07:59
    вся южная америка должна встать против матрасни. единственное убить надо аргентинского клоуна и будет нормально остальные там уже роли не сыграют даже если за бледнолицых
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:08
      501Legion hi ,а смогут ли они объединится??? Тут на Востоке буча была Израиль кое-кого прижал так там тоже поддержку обещали и даже коалиции пытались создать,однако Иерусалим своего достиг. А тут Вашингтон а он потяжелее Иерусалима будет.
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 08:01
    По утверждению Бланша, захват и вывоз Николаса Мадуро и Силии Флорес «был осуществлён в соответствии с законом»:

    Мы не сделали ничего такого, что как-то нарушало бы международное право.

    Интересно, а если мы против Трампа такую операцию проведем, это тоже будет считаться законным? Ну вот устанем мы от его замашек фюрера, и - бац!..
    Поясню по "фюреру". Чем занимался Гитлер в 30-х годах ХХ века? Расширял жизненное пространство для немцев. Аншлюс Австрии, завоевание Чехословакии, Польши, Югославии, Франции, Бельгии, Дании... Трамп действует практически один в один.
    1. uralex Звание
      uralex
      0
      Сегодня, 08:14
      Интересно, а если мы против Трампа такую операцию проведем
      Демократы только в ладоши похлопают: и политического конкурента устраним, да и еще такой повод будет на Россию всех "собак" спустить...
  4. Велизарий Звание
    Велизарий
    0
    Сегодня, 08:12
    Ну что же превосходно,согласно трактовкам права замгенпрокурора США теперь любая страна мира может завести уголовное дело против президента США ,обвинить его в чем ей угодно,а затем с помощью военной силы выкрасть его с территории США вместе с женой ,убив попутно граждан США и иных стран.
    И все это "никак не будет нарушать международное право".
    Какою мерою мерите, такою и вам будут отмерять.