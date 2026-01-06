Стрельба и беспилотники в Каракасе, в Колумбии предлагают коалицию против Трампа
Продолжают поступать сообщения о перестрелках в разных частях венесуэльской столицы, Каракаса. По поступающим данным, над городом были замечены беспилотники, слышались взрывы и звуки очередей – выстрелов из автоматического оружия.
Появляются сведения о пострадавших. Причём пока нет достоверных сведений о том, что к выстрелам и запуску БПЛА имеет отношение американский спецназ, как это было 3 января.
Тем временем в соседней с Венесуэлой Колумбии политики предлагают действующему президенту Густаво Петро ответить на угрозы со стороны Дональда Трампа созданием коалиции. Начать предлагается со встречи Петро с экс-президентами страны, в том числе с теми, кто находится по отношению к нему в оппозиции.
Кандидат в президенты Серхио Фахардо предлагает Густаво Петри отреагировать на (цитата) «неприемлемые комментарии этого американца». Имеет в виду высказывания Трампа, который угрожает аналогом военного вторжения в Венесуэлу таким странами как Колумбия и Куба. Густаво Петри Трамп назвал «больным человеком, покрывающим наркоторговлю».
Фахардо:
Примечательно, что Фахардо изначально поддержал арест Николаса Мадуро. Но стал куда более критичен в отношении Трампа, когда тот выступил с угрозами в адрес Колумбии.
Тем временем в США замгенпрокурора Тодд Бланш отверг претензии по поводу незаконного ареста Мадуро и его жены. По утверждению Бланша, захват и вывоз Николаса Мадуро и Силии Флорес «был осуществлён в соответствии с законом»:
