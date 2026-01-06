ВС РФ прорвали оборону противника на северо-востоке Константиновки

Российские войска добились значительного успеха в Константиновке. По последним сведениям, Вооружённые силы России вышли севернее улицы Соборности, одной из главных улиц этого города.Одновременно с этим, несколько штурмовых групп при поддержке дроноводов прорвали оборону ВСУ в северо-восточной части Константиновки и вошли в город южнее села Новодмитровка. На этом участке ЛБС под контроль армии России перешли значительные части следующих улиц: Сталеплавильная, Мартеновская, Парковая, Белинского, Радищева, Волгоградская, Демещенко, Шанхайская, Армейская, Тбилисская, Инженерная.Противник, получив болезненный фланговый удар, понёс значительные потери и был вынужден отступать в направлении здания 2-й городской больницы и стадиона «Металлург».Конфигурация к утру 6 января сложилась таким образом, что остатки гарнизона ВСУ в юго-восточной части ул. Тбилисская и на улице Минская оказались охваченными с трёх направлений. Для отступления остаётся весьма узкое горлышко, которое нашими бойцами полностью простреливается.Таким образом, российские войска наращивают усилия по освобождению Константиновки. И как только операция эта будет завершена, появится возможность достаточно широким фронтом двигаться в направлении Славянска и Краматорска с юга и юго-востока.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»