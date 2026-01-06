ВС РФ прорвали оборону противника на северо-востоке Константиновки
Российские войска добились значительного успеха в Константиновке. По последним сведениям, Вооружённые силы России вышли севернее улицы Соборности, одной из главных улиц этого города.
Одновременно с этим, несколько штурмовых групп при поддержке дроноводов прорвали оборону ВСУ в северо-восточной части Константиновки и вошли в город южнее села Новодмитровка. На этом участке ЛБС под контроль армии России перешли значительные части следующих улиц: Сталеплавильная, Мартеновская, Парковая, Белинского, Радищева, Волгоградская, Демещенко, Шанхайская, Армейская, Тбилисская, Инженерная.
Противник, получив болезненный фланговый удар, понёс значительные потери и был вынужден отступать в направлении здания 2-й городской больницы и стадиона «Металлург».
Конфигурация к утру 6 января сложилась таким образом, что остатки гарнизона ВСУ в юго-восточной части ул. Тбилисская и на улице Минская оказались охваченными с трёх направлений. Для отступления остаётся весьма узкое горлышко, которое нашими бойцами полностью простреливается.
Таким образом, российские войска наращивают усилия по освобождению Константиновки. И как только операция эта будет завершена, появится возможность достаточно широким фронтом двигаться в направлении Славянска и Краматорска с юга и юго-востока.
